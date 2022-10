Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit der 5G-Exposition, der Verdichtung kleiner Zellen und neuen drahtlosen Netzen

Das Europäische Parlament forderte einen Forschungsbericht „Health Impact of 5G“ (Gesundheitliche Auswirkungen von 5G) an, der im Juli 2021 veröffentlicht wurde und zu dem Schluss kam, dass die häufig verwendeten HF-Frequenzen (450 bis 6000 MHz) wahrscheinlich krebserregend für den Menschen sind und eindeutig die männliche Fruchtbarkeit beeinträchtigen, mit möglichen negativen Auswirkungen auf die Entwicklung von Embryonen, Föten und Neugeborenen.

Mobilfunktürme, 5G-Netze und 4G-Kleinzellen senden Hochfrequenz (RF)-Strahlung aus

Studien haben ergeben, dass die HF-Belastung in Gebäuden, die sich in der Nähe von Mobilfunkantennen befinden, erhöht ist.

Baltrėnas et al. 2012 untersuchten die HF-Leistungsdichte von Mobilfunkantennen, die 35 Meter von einem 10-stöckigen Wohnhaus entfernt waren. Die Sendeantennen befanden sich etwa auf der Höhe des 6. Stockwerks des Gebäudes. Die Forscher fanden die höchsten HF-Werte in den Stockwerken 5-7. Die HF auf dem Balkon im 6. Stock war dreimal so hoch wie auf dem Balkon im 3. Die HF-Leistungsdichte im 6. Stockwerk war etwa 15-mal so hoch wie die im ersten Stockwerk gemessene HF.

Die in Oncology Letters (Koppel et al. 2019) veröffentlichte Studie „Radiofrequency radiation from nearby mobile phone base stations-a case comparison of one low and one high exposure apartment“ (Hochfrequenzstrahlung von nahegelegenen Mobilfunk-Basisstationen – Vergleich einer Wohnung mit niedriger und einer mit hoher Exposition) ergab, dass die Wohnung mit hoher HF-Exposition Außenbereiche hatte, die bis zu 6 Meter von der Mobilfunkantennengruppe entfernt waren. Im Gegensatz dazu befanden sich die Mobilfunkantennen auf dem Balkon der Wohnung mit geringer Exposition in 40 Metern Entfernung. Die Forscher fanden auch heraus, dass beide Wohnungen einen guten Handyempfang hatten und „Daher kann die Installation von Basisstationen an riskanten Orten nicht mit dem Argument des guten Empfangs gerechtfertigt werden.“

Ein Fallbericht von 2017 zu HF-PegelnIn einer Wohnung in der Nähe von zwei Gruppen von Mobilfunkantennen auf dem Dach wurde ein Exposimeter verwendet, um die Werte verschiedener Arten von HF in der Wohnung und auf den Balkonen zu messen, darunter TV, UKW, TETRA-Notdienste, 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE, DECT-Schnurlos, Wi-Fi 2,4 GHz und 5 GHz sowie WiMAX. Die nächstgelegenen Sendeantennen befanden sich an einer Basisstation, die 6 Meter vom Balkon entfernt war. Die Forscher dokumentierten eine Reihe von wichtigen Ergebnissen. Erstens wurden 97,9 % der durchschnittlichen HF-Strahlung durch den Downlink der 2G-, 3G- und 4G-Basisstationen verursacht. (Downlink bedeutet, dass die Frequenzen von den Mobilfunkantennen der Basisstationen „nach unten“ abgestrahlt werden). Die Forscher fanden heraus, dass die HF-Strahlung in den Kinderzimmern um 99 % reduziert wurde, wenn die HF-Emissionen der Basisstationen ausgeschlossen wurden. Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Wohnung aufgrund der hohen RF-Strahlung nicht für einen langfristigen Aufenthalt geeignet ist, insbesondere nicht für Kinder, die möglicherweise empfindlicher sind als Erwachsene.

Durch die Verdichtung der drahtlosen Netze steigt die HF-Belastung im Freien

Eine Studie zur Messung der HF-EMF-Belastung in den europäischen Städten Basel, Gent und Brüssel ergab, dass die Gesamt-HF-Belastung an allen untersuchten Orten im Freien innerhalb eines Jahres (April 2011 bis März 2012) um bis zu 57,1 % gestiegen war. Der Anstieg der HF-Belastung wurde vor allem an Außenstandorten beobachtet, die durch Mobilfunk-Basisstationen verursacht wurden. Urbinello et al. (2014)

Eine 2018 in Oncology Letters veröffentlichte Studie dokumentierte Messungen von „unnötig hohen“ Hochfrequenz (HF)-Strahlungswerten an mehreren Standorten in Stockholm, Schweden. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass „die Verwendung hoher Leistungspegel ein übermäßiges Gesundheitsrisiko für viele Menschen darstellt. Bei der Einführung von 5G wird eine noch höhere HF-Strahlung erwartet.“

Eine Studie von Hardell et al. aus dem Jahr 2018, die im World Academy of Sciences Journal veröffentlicht wurde, fand heraus, dass die HF-Werte am Järntorget-Platz in der Stockholmer Altstadt (gemessen im April 2016) nur eine Größenordnung niedriger waren als die HF-Werte, die in der Ramazzini-Hochfrequenz-Tierstudie (Falcioni et al. 2018), in der Ratten lebenslang einer HF-Exposition ausgesetzt wurden, die die Exposition gegenüber Mobilfunk-Basisstationen nachahmte, mit einer erhöhten Tumorinzidenz in Verbindung gebracht wurden. Die Autoren kamen zu folgendem Schluss: „Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein erhöhtes Krebsrisiko für Personen bestehen könnte, die sich auf dem Platz aufhalten, vorwiegend für diejenigen, die in den Geschäften und Cafés rund um den Platz arbeiten. Wir haben die HF-Strahlungsemissionen in den Wohnungen rund um den Platz nicht gemessen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Strahlung an bestimmten Orten sogar höher ist…“

Eine Studie aus dem Jahr 2017 über das königliche Schloss, den Obersten Gerichtshof, drei große Plätze und das schwedische Parlament ergab, dass die passive Exposition gegenüber HF-Strahlung von Mobilfunkantennen trotz der versteckten, architektonisch getarnten Antennen höher sein kann als die HF-Werte, die mit nicht thermischen biologischen Wirkungen in Verbindung gebracht werden. Einige der höchsten Werte stammten von Antennen, die sich näher am Boden befanden und auf den Platz gerichtet waren. Die Forscher stellen fest, dass die stärkste HF-Belastung auf Menschen zutrifft, die in der Nähe von Hotspots arbeiten oder leben, im Vergleich zu Menschen, die nur kurz vorbeigehen und der Strahlung ausgesetzt sind. Die HF-Messungen aus früheren veröffentlichten Studien wurden mit den Messungen von 2017 verglichen und ergaben, dass „aus unseren aktuellen und früheren Studien klar hervorgeht, dass die Belastung durch HF-Strahlung in der Umgebung zunimmt.“

Eine Studie aus dem Jahr 2016 am Stockholmer Hauptbahnhof in Schweden dokumentierte höhere HF-Werte in Bereichen, in denen sich die Antennen der Basisstationen am nächsten an den Menschen befanden. Wichtig ist, dass die HF von der Abwärtsstrecke der UMTS-, LTE- und GSM-Basisstationsantennen zum größten Teil zu den Strahlungswerten beitrug.

In der Studie „Very high radiofrequency radiation at Skeppsbron in Stockholm, Sweden from mobile phone base station antennas positioned close to pedestrians‘ heads“ (Sehr hohe Hochfrequenzstrahlung in Skeppsbron in Stockholm, Schweden, von Mobilfunkantennen, die nahe am Kopf von Fußgängern positioniert sind) aus dem Jahr 2022 wurde eine HF-Wärmekarte mit HF-Messungen erstellt, die ergab, dass die höchsten HF-Messwerte in Bereichen in unmittelbarer Nähe zu den Antennen der Basisstationen auftraten. Die Forscher schlossen mit Empfehlungen zur Verringerung der räumlichen Nähe, indem sie die Antennen so weit wie möglich von der Öffentlichkeit entfernt aufstellten, z. B. in hoch gelegenen oder abgelegenen Gegenden.

In einer Studie aus dem Jahr 2022, die im World Academy of Sciences Journal veröffentlicht wurde, wurden in der Stadt Columbia, South Carolina, die Werte der Hochfrequenzstrahlung (RFR) von drahtlosen Netzwerken, einschließlich 5G, gemessen und die höchsten RFR-Werte in Bereichen festgestellt, in denen die Antennen von Mobilfunk-Basisstationen auf Versorgungsmasten, Straßenlaternen, Ampeln oder anderen Pfosten in Straßennähe angebracht waren. Als die Wissenschaftler ihre Ergebnisse aus dem Jahr 2022 mit einer 2019 veröffentlichten Übersicht über die durchschnittliche Belastung europäischer Städte im Freien verglichen, stellten sie fest, dass die Messungen in Columbia, South Carolina, am höchsten waren. Die Studie in Columbia, S.C., kam zu dem Schluss, dass die höchsten Expositionsbereiche auf zwei Gründe zurückzuführen sind: Mobilfunkantennen auf Hochhäusern bieten „eine gute Mobilfunkabdeckung, die weit reicht, aber zu einer erhöhten Exposition gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern in unmittelbarer Nähe führt; und Mobilfunkantennen, die auf Versorgungsmasten installiert sind, haben die Strahlungsquelle näher an die Menschen gebracht, die sich auf Straßenniveau bewegen.“

Bild aus Koppel T und Koppel T: Messungen von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern, einschließlich 5G, in der Stadt Columbia, SC, USA. World Acad Sci J 4: 22, 2022

Veröffentlichte Berichte, die empfehlen, dass Mobilfunkmasten von Häusern und Schulen entfernt sein sollten

Hochfrequenzstrahlung von Mobilfunkmasten und Krebs: Weltgesundheitsorganisation International Agency for Research on Cancer

Im Jahr 2011 wurde Hochfrequenzstrahlung von der Internationalen Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation (WHO/IARC) als mögliches Karzinogen der Klasse 2B eingestuft. Die WHO/IARC-Wissenschaftler stellten klar, dass sich diese Einstufung auf hochfrequente Strahlung aus allen Quellen bezieht, seien es Mobiltelefone, drahtlose Geräte oder Mobilfunktürme. Seit 2011 hat die Zahl der veröffentlichten, von Experten begutachteten wissenschaftlichen Beweise, die RFR mit Krebs und anderen schädlichen Auswirkungen in Verbindung bringen, deutlich zugenommen.

Der beratende Ausschuss der WHO/IARC empfahl 2019 eine Neubewertung der Hochfrequenzstrahlung als „hohe“ Priorität im Lichte der neuen Forschungsergebnisse. Der Termin für die Neubewertung wurde noch nicht festgelegt.

Derzeit kommen mehrere Wissenschaftler zu dem Schluss, dass das Gewicht der aktuellen, von Experten begutachteten Beweise die Schlussfolgerung stützt, dass hochfrequente Strahlung nachweislich krebserregend für den Menschen ist (Hardell und Carlberg 2017, Peleg et al, 2018, Miller et al 2018).

Wissenswerte Forschungsstudien