Das Gaza-Gambit: Trumps USD1 und Asset-Token werden ein Finanzsystem von der Wiege bis zur Bahre bereitstellen

Jared Kushner enthüllte am Donnerstag eine ehrgeizige Vision für einen kosmopolitischen Gazastreifen, der nach Jahren des Krieges Investitionen und Touristen anziehen soll — ganz ähnlich dem Aufruf seines Schwiegervaters, Präsident Trump, das vom Krieg zerstörte Mittelmeergebiet in eine „Riviera des Nahen Ostens“ zu verwandeln.

Patrick Wood

Als Trumps Board of Peace im Februar 2026 stillschweigend damit begann, einen durch den US-Dollar gedeckten Stablecoin für das Nachkriegs-Gaza zu prüfen, betrachteten die meisten Beobachter dies als humanitäre Fußnote — als pragmatisches digitales Instrument für ein bargeldarmes, infrastrukturell zerstörtes Gebiet mit 2,3 Millionen Menschen. Sie verpassten die größere Geschichte vollständig. Der Gaza-Stablecoin-Vorschlag ist keine Fußnote. Er ist der Schlussstein einer Finanzarchitektur, die seit Oktober 2024 im Aufbau ist, und sein Name, wenn sich der Staub gelegt hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit USD1 lauten.

Das Board of Peace wurde als Trumps Governance-Rahmen für Gazas Nachkriegsübergang eingerichtet und verpflichtet Mitgliedsstaaten, pro dauerhaftem Sitz 1 Milliarde US-Dollar beizutragen, gestützt auf ein US-Versprechen über 10 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau. Zur operativen Führung gehört Steve Witkoff, Trumps Sondergesandter für den Nahen Osten — derselbe Steve Witkoff, der Mitbegründer und Miteigentümer von World Liberty Financial ist, dem Emittenten von USD1. Diese eine Überschneidung ist kein Zufall. Sie ist das strukturelle Scharnier, auf dem das gesamte Vorhaben ruht.

Der Bericht der Financial Times, der die Stablecoin-Gespräche bestätigte, beschrieb das vorgeschlagene Instrument als „keine Gaza-Münze oder neue palästinensische Währung, sondern ein Mittel, das es den Menschen in Gaza erlaubt, digital zu transagieren“ — ein an den Dollar gekoppelter Zahlungstoken, der über digitale Wallets operiert. Jedes Wort dieser Beschreibung passt exakt auf USD1. USD1 entspricht bereits dem GENIUS Act, wird bereits von BitGo Bank & Trust, N.A. — einer bundesrechtlich zugelassenen Institution — verwahrt, operiert bereits über zehn Blockchains und ist bereits im souveränen Maßstab in Pakistan im Einsatz. Es erfordert keine neue Infrastruktur, keine neue regulatorische Genehmigung, keinen neuen Emissionsrahmen. Es erfordert lediglich eine Entscheidung des Boards und Witkoffs Unterschrift.

Doch Zahlungstoken sind nur die halbe Geschichte. Die andere Hälfte ist die Tokenisierung von Vermögenswerten — und hier sind die Ambitionen weitaus größer.

Jared Kushner, Direktor des Board of Peace und Trumps Schwiegersohn, hat öffentlich eine Wiederaufbauvision für Gaza skizziert, die Wolkenkratzer, Rechenzentren, moderne Fertigungsanlagen und eine revitalisierte Hafenwirtschaft umfasst — schätzungsweise 70 Milliarden Dollar an Bau- und Infrastrukturinvestitionen. In Kushners Rahmen stellen Gazas Küstenstreifen und Industriegebiete eine außergewöhnliche Investitionschance dar, die durch ausländisches Kapital und öffentlich-private Partnerschaften erschlossen werden soll. Was er öffentlich nicht gesagt hat, was jedoch die Architektur der World Liberty Financial Tokenization strukturell offensichtlich macht, ist, dass dieses Kapital on-chain aufgenommen werden kann.

WLF Tokenization, offiziell am 18. Februar 2026 in Mar-a-Lago gestartet — in derselben Woche, in der die Gaza-Stablecoin-Geschichte publik wurde — tokenisiert bereits Immobilienkrediterlöse aus dem Trump International Hotel auf den Malediven über Securitize, dieselbe Plattform, die BlackRock für seinen tokenisierten Staatsanleihenfonds BUIDL nutzt. Es tokenisiert bereits Rohstoffe — Öl, Gas, Baumwolle, Holz — sowie Private Credit durch Partnerschaften mit Apex Group. Das Modell ist erprobt, die Infrastruktur ist live, und der Präzedenzfall ist geschaffen.

Wendet man dieses Modell auf den Wiederaufbau Gazas an, ist das Vorhaben klar: Krediterlöse aus dem Bau von Kushners vorgeschlagenen Wolkenkratzern werden als RWA-Instrumente über WLF Tokenization tokenisiert, in USD1 abgewickelt und an globale Investoren mit digitalen Wallets verteilt. Ein Gebiet ohne funktionierende Bank, ohne stabile Währung, ohne Kapitalmärkte und ohne Korrespondenzbankbeziehungen könnte theoretisch über on-chain-Kapitalbildung wiederaufgebaut werden — mit USD1 als monetärer Basisschicht und WLF-Asset-Token als Investitionsvehikel.

Der Interessenkonflikt, den diese Konstellation darstellt, ist gewaltig. Kongressuntersucher schrieben im Februar 2026 formell an Zach Witkoff und wiesen darauf hin, dass Steve Witkoff — während er als Nahost-Gesandter tätig war — Bedingungen aushandelte, unter denen der MGX-Fonds der VAE 2 Milliarden Dollar in USD1 bei Binance einsetzte, was Einnahmen für WLF und seine Anteilseigner, darunter die Familie Witkoff, generierte. Dasselbe VAE-Netzwerk — verankert durch Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, der über Aryam Investment 49 Prozent an WLF hält — sitzt als Gründungsmitglied im Board of Peace. Der Gesandte, der Gazas politische Rahmenbedingungen gestaltet, der Staatsfonds, der das Wachstum von USD1 finanziert, und das Governance-Gremium, das den Wiederaufbau überwacht, sind keine drei getrennten Einheiten. Sie sind ein miteinander verflochtenes System.

Kritiker haben zutreffend, aber unvollständig, die Überwachungsdimension angesprochen. Ja, eine privat emittierte programmierbare Währung, überwacht über digitale Wallets, schafft eine beispiellose Transparenz individueller Transaktionen. Doch die tiefere Sorge betrifft die monetäre Souveränität selbst.

Gaza, das ohne funktionierendes Finanzsystem und ohne politischen Hebel an den Verhandlungstisch kommt, würde eine Zahlungs- und Asset-Infrastruktur übernehmen, die der Familie des Mannes gehört, der seinen Governance-Rahmen entworfen hat.

Das ist kein Wiederaufbau. Es ist eine vollständige Dominanz und Monopolisierung von Anfang bis Ende durch Trump allein, der offenbar erklärt, er sei „König der Welt“. Das ist beispiellos, ungeheuerlich und empörend.

Das ist die Zukunft der Weltherrschaft.