Das Gesetz zur Bewusstseinsbildung über Antisemitismus ist das Todesurteil für die Meinungsfreiheit

Von Mike Whitney

Die Redefreiheit ist der Grundpfeiler einer freien Regierung. Wenn diese Unterstützung wegfällt, löst sich die Verfassung einer freien Gesellschaft auf und auf ihren Trümmern wird eine Tyrannei errichtet … Benjamin Franklin

Der Antisemitism Awareness Act ist eine Abrissbirne, die darauf abzielt, den ersten Verfassungszusatz zu pulverisieren. Während die angebliche Absicht des Gesetzes darin besteht, jüdischen Studenten auf dem Campus ein sichereres Gefühl zu geben, besteht der eigentliche Zweck darin, den im ganzen Land ausgebrochenen Anti-Völkermord-Demonstrationen ein Ende zu setzen und Kritik an Israel zu unterbinden. Der Gesetzesentwurf beruft sich auf einen zweifelhaften Rechtsmechanismus, um die Proteste zu unterbinden und Israels Kritiker zum Schweigen zu bringen. Durch die Verwendung einer weit gefassten und mehrdeutigen Definition von Antisemitismus zwingt der Gesetzentwurf die Universitätsverwaltungen dazu, unter Berufung auf zweifelhafte Diskriminierungsvorwürfe hart gegen die Redefreiheit vorzugehen. Der Politologe Paul Craig Roberts fasste es so zusammen: „Wenn Universitäten … Studentenproteste gegen Israels Massaker an Zivilisten in Gaza und im Libanon nicht unterdrücken, verlieren sie ihre Akkreditierung und die finanzielle Unterstützung des Bundes.“ Kurz gesagt, werden Universitäten dazu ermutigt, die freie Äußerung politischer Ideen zu unterdrücken, um ihre Bundesmittel zu erhalten. Dies veranschaulicht, wie zionistische Lobbyisten derzeit einen umfassenden Angriff auf verfassungsrechtlich geschützte Bürgerrechte, nämlich die Redefreiheit, führen.

Der Gesetzesentwurf, der bereits mit großer Mehrheit vom Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, zeigt, wie der Vorwurf des Antisemitismus als politisches Druckmittel eingesetzt werden kann, um Kritiker Israels zum Schweigen zu bringen. Aus diesem Grund lehnen Bürgerrechtsorganisationen wie die American Civil Liberties Union (ACLU), PEN America, die Alliance Defending Freedom und sogar jüdische Gruppen wie Bend the Arc und T’ruah den Gesetzesentwurf aus Gründen der Meinungsfreiheit entschieden ab. Dennoch hat dieser Angriff auf verfassungsrechtlich geschützte Rechte gute Chancen, den Senat zu passieren, da mächtige Interessengruppen, die ihre Tentakel fest um beide Häuser des Kongresses geschlungen haben, Druck ausüben. Hier ist eine kurze Zusammenfassung des Politologen Guy Christensen:

Das Repräsentantenhaus hat gerade das Antisemitism Awareness Act verabschiedet, das College-Proteste gegen Israel beenden und jegliche künftige Kritik am Staat Israel zum Schweigen bringen wird. Das Gesetz definiert Antisemitismus buchstäblich als Kritik am Staat Israel neu und macht dies zu einem Verstoß gegen Titel 6. Der Zweck besteht darin, es Politikern zu ermöglichen, Bundesmittel von Colleges abzuziehen, die diese College-Proteste nicht stoppen und ihre Studenten weiterhin Israel kritisieren lassen. Wir müssen uns gegen den Antisemitism Awareness Act aussprechen. Das ist Wahnsinn. Diese Leute sind überzeugte Zionisten, die versuchen, die Redefreiheit hier in Amerika zum Schweigen zu bringen, die versuchen, Kritik an der Unterdrückung der Palästinenser zum Schweigen zu bringen, Kritik an dem Staat Israel, der 14.000 Kinder ermordet hat. Wie ich schon sagte, wird der Mann, der den Gesetzesentwurf verfasst hat, Mike Lawler, von der AIPAC mit 180.000 Dollar finanziert (sagte er gegenüber NBC News, als er über diesen Gesetzesentwurf sprach). Wenn man „Vom Fluss zum Meer wird Palästina frei sein“ hört, dann ist das ein Aufruf zur Auslöschung der Juden im Staat Israel. (Sie versuchen buchstäblich, die Kritik an Israel zu verbieten.) Wenn Sie nicht wissen, wie Titel 6 funktioniert, müssen alle staatlich finanzierten Programme und Institutionen diesem folgen, sonst erhalten sie keine staatlichen Mittel mehr. Dies gilt auch für US-Colleges und Schulen von der Vorschule bis zur 12. Klasse, die sich sehr streng an Titel 6 halten, weil sie diese Mittel benötigen. Sie können nicht darauf verzichten. Wenn wir also zulassen, dass dieses Gesetz in Kraft tritt, wären die US-Colleges gezwungen, all diese Proteste sofort einzustellen. Dies ist der empörendste Gesetzesentwurf für Israel, den die Regierung jemals zu verabschieden versucht hat. Ich werde nicht wählen gehen und kein gutes Wort über Politiker verlieren, die für diesen Gesetzesentwurf gestimmt haben … (Ihr Abgeordneter) kümmern sich mehr um Israel als um Ihre Redefreiheit. Was sie tun, ist unglaublich gefährlich. Zionisten haben Angst, weil sich die öffentliche Meinung in Amerika ändert. Studenten im ganzen Land protestieren gegen Israel. Sie wissen, dass sie Angst haben, weil dies eines der kühnsten Dinge ist, die sie je versucht haben … AIPAC und die Pro-Israel-Lobby stecken hinter all dem. Verbieten Sie das AIPAC-Gesetz zur Bekämpfung des Antisemitismus. Wir müssen unsere Redefreiheit und unser Recht auf Protest gegen das Böse schützen. YourFavoriteGuy@guychristensen_

Es überrascht nicht, dass Präsident Donald Trump – dessen Wahlkampf von einem lautstarken zionistischen Spender mit 100 Millionen Dollar unterstützt wurde – bestätigte, dass er das offensichtlich verfassungswidrige Gesetz aggressiv umsetzen wird, indem er die Finanzierung aller Hochschulen streicht, die die Proteste gegen den Völkermord tolerieren. Er erklärte außerdem, dass er die Universitäten wegen, wie er es nennt, „Verstößen gegen das Bürgerrechtsgesetz“ strafrechtlich verfolgen werde. Mit anderen Worten: Nicht die Zehntausende palästinensischer Zivilisten, die von Israel getötet wurden, sind die Opfer, sondern die jüdischen Universitätsstudenten, die sich „unsicher“ fühlen. (Anmerkung: Trump bezeichnet die Ansichten der Demonstranten als „antisemitische Propaganda“)

Nach dem neuen Gesetzentwurf wird das US-Bildungsministerium verpflichtet, bei der Durchsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen an Hochschulen die Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance und aktuelle Beispiele für Antisemitismus heranzuziehen. Die Menschenrechtsaktivistin Sofia Lopez weist jedoch darauf hin, dass „die IHRA-Definition nie für rechtliche Zwecke gedacht war und eine breite Palette von Meinungsäußerungen abdeckt, die durch den ersten Zusatzartikel geschützt sind. Würde man Schulen dazu verpflichten, diese Definition zu verwenden, würde dies nicht dazu beitragen, Diskriminierung an Hochschulen zu bekämpfen; es würde sie lediglich unter Druck setzen, Menschen zu bestrafen, die ihre eigenen politischen Ansichten äußern.

Um die Absurdität dieses Gesetzes zu verstehen, müssen wir wissen, wie der Kongress Antisemitismus definiert. (Denn die Definition entscheidet darüber, ob ein Verstoß gegen Titel VI des Bürgerrechtsgesetzes von 1964 vorliegt.) Dies ist einem Artikel von Joe Cohn auf fire.org entnommen. Die Definition lautet:

Die Definition zielt auf „eine bestimmte Wahrnehmung von Juden ab, die sich als Hass gegenüber Juden äußern kann“ – eine so weit gefasste Beschreibung, dass sie die Untersuchung und Bestrafung von politischer Kernrede ermöglicht, wie z. B. Kritik an der israelischen Politik. Das Gesetz zur Sensibilisierung für Antisemitismus bedroht weiterhin die Redefreiheit auf dem Campus, fire.org

Wiederholung: „Eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die als Hass gegenüber Juden ausgedrückt werden kann“?

Ist das nicht vage genug?

Ja, das ist es. Und ist Hassrede nicht durch den ersten Zusatzartikel geschützt? (Hinweis: Wir wollen damit NICHT unterstellen, dass die Demonstranten gegen den Völkermord Hass gegenüber Juden äußern. Das tun sie ganz sicher NICHT.)

In der Tat ist Hassrede geschützt. Dies ist von der University of Milwaukee:

Hassreden können beleidigend und verletzend sein, sind jedoch im Allgemeinen durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt. Eine gängige Definition von Hassrede ist „jede Form des Ausdrucks, mit der Redner eine Gruppe oder eine Klasse von Personen aufgrund von Rasse, Religion, Hautfarbe, sexueller Identität, Geschlechtsidentität, ethnischer Zugehörigkeit, Behinderung oder nationaler Herkunft verunglimpfen, demütigen oder zu Hass gegen sie aufstacheln wollen“. Gerichte haben entschieden, dass Einschränkungen der Hassrede im Widerspruch zum Schutz der Meinungsfreiheit durch den ersten Zusatzartikel stehen würden. Da öffentliche Universitäten an den ersten Zusatzartikel gebunden sind, müssen sie sich an diese Entscheidungen halten. Universitäten sind jedoch auch verpflichtet, eine sichere, integrative Lernumgebung für alle Mitglieder der Campusgemeinschaft zu schaffen. Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen haben Gerichte in den Vereinigten Staaten festgestellt, dass Meinungsäußerungen im Allgemeinen nicht aufgrund ihres Inhalts oder Standpunkts bestraft werden können. Obwohl Hassreden allein verfassungsrechtlichen Schutz genießen, können Äußerungen, die eine echte Bedrohung darstellen, zu unmittelbar bevorstehenden gesetzeswidrigen Handlungen aufstacheln, diskriminierende Belästigungen darstellen oder Verleumdungen sind, aus diesen Gründen von der UWM bestraft werden. Was ist Hassrede und ist sie durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt?, University of Milwaukee

Unsere Vertreter im Kongress wissen also, dass Hassreden geschützt sind, aber sie haben ein Gesetz durchgedrückt, das auf der „Wahrnehmung von Hass gegenüber Juden“ basiert? Ergibt das irgendeinen Sinn? (Noch einmal: Die Demonstranten bedrohen Juden nicht, indem sie sich dem Völkermord Israels widersetzen. Sie äußern ihre politischen Ansichten, die durch das Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt sind.)

Und es kommt noch schlimmer, denn sie haben die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance für Antisemitismus übernommen, die eine Liste mit Beispielen enthält, die veranschaulichen sollen, welche Arten von Äußerungen laut dieser Definition „Antisemitismus darstellen können“. Dazu gehören:

Dem jüdischen Volk das Recht auf Selbstbestimmung abzusprechen, z. B. indem behauptet wird, die Existenz des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen. Anwendung doppelter Standards, indem man von [Israel] ein Verhalten verlangt, das von keiner anderen demokratischen Nation erwartet oder gefordert wird. Verwendung von Symbolen und Bildern, die mit klassischem Antisemitismus in Verbindung gebracht werden (z. B. Behauptungen, Juden hätten Jesus getötet oder Ritualmordvorwürfe), um Israel oder Israelis zu charakterisieren. Vergleiche der gegenwärtigen israelischen Politik mit der der Nazis. Der falsche Weg, um Antisemitismus auf dem Campus zu bekämpfen, PEN

Also ist es dasselbe, wenn man sagt, dass Netanyahus Politik in Gaza der Politik Nazi-Deutschlands ähnelt, wie wenn man einem Schwarzen einen Job oder ein Haus verweigert, weil er schwarz ist? (Das eine ist ein Vergleich, das andere ist eine eklatante Diskriminierung.)

Sehen Sie, wie lächerlich das ist?

Es ist erwähnenswert, dass der Autor der IHRA-Definition, Kenneth Stern, „erklärt hat, dass die Verwendung der Definition als durchsetzbare Richtlinie ‚sowohl verfassungswidrig als auch unklug‘ und ‚der schlechteste Weg, um Antisemitismus auf dem Campus zu bekämpfen‘ sei. Er sagte sogar, dass es ‚eine völlige Farce‘ sei, ‚eine bestimmte Definition von etwas, das von Natur aus politische Rede beinhaltet, auf diese Weise gesetzlich zu verankern‘. fire.org

Es ist eine Farce, aber das hat Trump oder unseren von der AIPAC kontrollierten Kongress nicht davon abgehalten, zu versuchen, es dem amerikanischen Volk aufzuzwingen. Nein, sie sind entschlossen, dieses die Freiheit aushöhlende Gräuel in ein Gesetz zu gießen. Gott steh uns bei.

Video 1:30 min… Jewish Action erklärt, warum Juden sich gegen den Antisemitism Awareness Act aussprechen sollten

Today the House votes on the gag legislation they're calling the "Antisemitism Awareness Act".



Antisemitism is a serious problem, but codifying a legal definition could have dangerous implications for free speech.



🧵pic.twitter.com/lU0YhyO3EH — Bend the Arc: Jewish Action (@jewishaction) May 1, 2024

Und ja, es gibt eine große Anzahl von Juden, die gegen dieses Gesetz sind und verstehen, dass die Gegenreaktion der Amerikaner, die glauben, eine ausländische Regierung wolle die Bill of Rights aushebeln, um sich und ihren Glaubensgenossen einen besonderen Schutzstatus zu verschaffen, heftig ausfallen wird. Einer dieser Gegner ist der bekennende Zionist Jerry Nadler (D-NY), der kürzlich im Plenarsaal des Repräsentantenhauses diese beeindruckende Erklärung abgab. Er sagte Folgendes:

„Mr. Speaker, ich habe einen Großteil meines Lebens dem Kampf gegen Antisemitismus gewidmet und bin wie kein anderer mit Bedrohungen und Vorurteilen gegenüber Juden vertraut. Ich lasse mir von niemandem Vorträge über die Notwendigkeit energischer Anstrengungen zur Bekämpfung von Antisemitismus auf dem Campus oder anderswo halten. Ich bin auch ein zutiefst engagierter Zionist, der fest an das Recht Israels glaubt, als Heimatland für das jüdische Volk zu existieren. Aber als jemand, der sich auch seit langem für den Schutz der Meinungsfreiheit einsetzt, muss ich mich diesem fehlgeleiteten Gesetzentwurf widersetzen. Diese Definition, die von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) übernommen wurde, umfasst „zeitgenössische Beispiele für Antisemitismus“. Das Problem ist, dass diese Beispiele in manchen Kontexten geschützte Meinungsäußerungen beinhalten können, insbesondere in Bezug auf Kritik am Staat Israel. Um es klar zu sagen: Ich bin mit den in diesen Beispielen geäußerten Ansichten gegenüber Israel überhaupt nicht einverstanden – und allzu oft nimmt die Kritik an Israel tatsächlich die Form von heftigem Antisemitismus an. Viele jüdische Studenten fühlen sich auf dem Campus nicht mehr sicher, und einige Hochschulen haben nicht annähernd genug getan, um sie zu schützen. Auch wenn diese Definition und ihre Beispiele in bestimmten Kontexten nützlich sein können, droht dieser Gesetzesentwurf durch die effektive Kodifizierung in Titel VI, die verfassungsrechtlich geschützte Meinungsfreiheit einzuschränken. Eine israelkritische Meinungsäußerung allein stellt keine rechtswidrige Diskriminierung dar. Indem der Gesetzesentwurf rein politische Äußerungen über Israel in den Geltungsbereich von Titel VI einbezieht, ist er zu weit gefasst. Wie die ACLU feststellt, könnten Hochschulen und Universitäten, die Untersuchungen nach Titel VI oder den potenziellen Verlust von Bundesmitteln vermeiden wollen, geschützte Reden unterdrücken, die Israel kritisieren oder Palästinenser unterstützen, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt. Darüber hinaus könnte dies dazu führen, dass Studierende und Lehrkräfte ihre politische Rede selbst zensieren. Selbst der Hauptautor der IHRA-Definition, Kenneth Stern, lehnt die Kodifizierung dieser Definition aus diesem Grund ab. Die konsequente Durchsetzung des bundesstaatlichen Bürgerrechtsgesetzes hängt nicht von der Definition von Begriffen wie „Antisemitismus“ oder „Rassismus“ ab. Tatsächlich könnte die Kodifizierung einer einzigen Definition von Antisemitismus unter Ausschluss aller anderen möglichen Definitionen das bundesstaatliche Bürgerrechtsgesetz untergraben, da sich Antisemitismus wie andere Formen von Bigotterie im Laufe der Zeit weiterentwickelt und zukünftiges Verhalten, das allgemein als antisemitisch verstanden wird, möglicherweise nicht mehr der gesetzlichen Definition entspricht. Mr. Speaker, wir dürfen nicht ignorieren, in welchem Kontext dieses Gesetz in einem zynischen Versuch, die derzeit an den Hochschulen im ganzen Land zutage tretenden tiefen Spaltungen für politische Zwecke auszunutzen, überstürzt verabschiedet wird. Ein Großteil dieser Aktivitäten – ob man mit den bei diesen Protesten geäußerten Ansichten übereinstimmt oder nicht – stellt rechtlich geschützte Rede und Meinungsäußerung dar. Einige Teilnehmer haben sich – beschämenderweise – antisemitisch verhalten, und das Bildungsministerium wird diese Fälle zu Recht untersuchen und dabei die IHRA-Definition und andere relevante Definitionen heranziehen. Sie brauchen dieses Gesetz nicht, um ihnen bei ihren Untersuchungen zu helfen … Es gibt keine Entschuldigung für Bigotterie, Drohungen oder Gewalt, die sich gegen irgendjemanden irgendwo richten, und es ist unerlässlich, dass wir der Geißel des Antisemitismus entgegentreten. Und der Kongress kann dabei helfen. Aber dieses Gesetz ist nicht die Antwort … … dieses Gesetz bedroht die Redefreiheit, einen unserer höchsten Werte, und trägt nicht zur Bekämpfung des Antisemitismus bei. Aus diesen Gründen fordere ich die Abgeordneten auf, sich gegen den Gesetzesentwurf auszusprechen, und behalte mir den Rest meiner Redezeit vor.“ Ranking Member Nadler Floor Statement on H.R. 6090, the „Antisemitism Awareness Act of 2023“, US House of Representatives

Ich bin nicht verrückt nach Nadler, aber in diesem Fall hat er definitiv recht. Im Gegensatz dazu klingt Trump wie ein vollwertiger Tyrann. Vielleicht sollte er sich eine Minute Zeit nehmen und darüber nachdenken, welche Auswirkungen sein Handeln auf unsere wertvollste Freiheit, die Redefreiheit, haben wird. Vielleicht möchte er sogar über die vorausschauenden Worte von Harry Truman nachdenken, der sagte:

Sobald eine Regierung sich dem Grundsatz verschrieben hat, die Stimme der Opposition zum Schweigen zu bringen, gibt es nur einen Weg, und das ist der Weg immer repressiverer Maßnahmen, bis sie zu einer Quelle des Terrors für alle ihre Bürger wird und ein Land schafft, in dem jeder in Angst lebt.

