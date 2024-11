Das Gesicht an der Rezeption wechselt, das Unternehmen bleibt dasselbe

Von Caitlin Johnstone

❖

Obama setzte Bushs schlimmste Politik fort und baute sie aus. Trump setzte Obamas schlimmste Politik fort und baute sie aus. Biden setzte Trumps schlimmste Politik fort und baute sie aus. Jetzt bereitet sich Trump darauf vor, die Serie fortzusetzen. Das Gesicht an der Rezeption ändert sich, aber das Unternehmen bleibt dasselbe.

❖

Trumps wahnsinnig pro-israelisches Kabinett blutrünstiger Iran-Falken deutet darauf hin, dass Trump die Übel der Biden-Regierung im Nahen Osten noch verstärken wird. Dies ist ein großartiges Beispiel für den Punkt, den ich oft anspreche, dass das Imperium Demokraten und Republikaner so einsetzt, wie ein Boxer die Jab-Cross-Kombination einsetzt, um K.o.-Schläge vorzubereiten.

Demokraten und Republikaner unterscheiden sich voneinander, nicht in der Art und Weise, wie sie behaupten, dass sie sich unterscheiden, sondern in der gleichen Weise, wie der Jab und der Cross im Boxen unterschiedlich eingesetzt werden. Der Jab, der bei einem orthodoxen Kämpfer mit der linken Hand ausgeführt wird, dient als Distanzwaffe, die den Gegner betäuben oder blenden kann, um ihn für einen vernichtenden Power-Schlag mit der rechten Hand zu öffnen. Dieser kraftvolle Schlag wird als Cross bezeichnet und wird oft durch den Jab in der klassischen „One-Two“-Kombination eingeleitet, die man am ersten Tag im Boxen lernt.

Die beiden Schläge sind nicht identisch, aber sie werden zusammen eingesetzt, um dasselbe Ziel zu erreichen, und vor allem werden sie beide vom selben Boxer eingesetzt, um dir direkt ins Gesicht zu schlagen. Manche werden versuchen zu argumentieren, dass Demokraten besser sind, weil es manchmal weniger wehtut, wenn sie im Amt sind, aber das ist genau dasselbe, als würde man sagen, dass es eine gute Boxstrategie ist, sich vom Gegner ins Gesicht schlagen zu lassen, weil es weniger wehtut als ein Cross. Man kann das Boxen nicht verstehen, wenn man die Fäuste des Gegners als zwei gegensätzliche Kräfte betrachtet und denkt, man könne sich auf eine Seite stellen und die andere bekämpfen. Aus genau demselben Grund kann man die US-Politik nicht auf diese Weise verstehen.

Jeder anständige Boxer wird Ihnen sagen, dass er lieber gegen einen Gegner mit einem kraftvollen Cross als mit einem meisterhaften Jab kämpft, weil ein Gegner mit einem großartigen Jab Ihre Offensive erstickt, während seine Offensive viel effektiver ist – einschließlich seines Cross. Das zweiarmige Monster der US-Oligarchie wird weiterhin mit beiden Fäusten ins Gesicht schlagen, bis Sie aufhören, auf seine Hände zu starren und zu überlegen, von welcher Sie lieber getroffen werden würden, und anfangen, sich darauf zu konzentrieren, diesem Arschloch den Kopf abzureißen.

❖

Israel bombardiert regelmäßig Gebäude voller Zivilisten und schickt dann Scharfschützen-Drohnen, um die Überlebenden, darunter auch Kinder, zu töten.

❖

Es ist das Liberalste überhaupt, dass Demokraten, die Gaza völlig ignoriert haben, auf die Nachrichten über die israelischen Pläne zur Annexion des Westjordanlandes verweisen und sagen: „HAHAHA, seht ihr, was passiert, wenn ihr dummen Muslime und Linken euch weigert, Kamala zu unterstützen?“

Die Westbank ist bereits ein besetztes Gebiet. Die Annexion der Westbank wäre vor ein paar Jahren noch eine Eskalation gewesen, aber im Vergleich zu allem, was in den letzten dreizehn Monaten passiert ist, ist es kaum noch der Rede wert. Die Art und Weise, wie diese Anhänger der Demokratischen Partei monatelang verzweifelt allen gesagt haben, sie sollen den Mund halten, wenn es um einen aktiven Völkermord geht, und jetzt sagen: „Seid ihr jetzt zufrieden? Israel wird die Papiere für die Westbank ÄNDERN!“, sagt so viel über ihre Weltanschauung aus.

❖

Der einzige intellektuell ehrliche Grund, Trump zu unterstützen, ist, dass man ein Republikaner der alten Schule ist und die Standard-Agenda der Republikaner unterstützt, wie niedrigere Steuern für die Reichen und eine geringe Toleranz gegenüber menschlicher Vielfalt. Es gibt keine ehrliche Grundlage, um Trump aus Antikriegsgründen zu unterstützen oder weil man möchte, dass der Sumpf der Korruption in Washington trockengelegt wird. Das war für jeden offensichtlich, der beim letzten Mal, als er Präsident war, aufgepasst hat, aber es ist jetzt durch all die kriegstreiberischen Monster aus dem Sumpf, mit denen er sein Kabinett besetzt hat, ganz offensichtlich.

Die Behauptung der sogenannten „MAGA-Republikaner“, sie seien eine neue, besondere Art von Republikanern, die sich deutlich von den Republikanern der Vergangenheit unterscheiden, wird durch keinerlei materielle Beweise gestützt. Sie trocknen den Sumpf nicht aus. Sie bekämpfen nicht den Schattenstaat. Sie beenden nicht die Kriege. Sie machen all die widerlichen Dinge, die Republikaner schon immer versucht haben, während sie sich als tapfere Rebellen ausgeben.

Ich verachte die gesamte Republikanische Partei; sie ist eine der bösartigsten Erfindungen der Menschheit. Aber in gewisser Weise respektiere ich die Republikaner, die nicht vorgeben, etwas anderes zu sein als das, was sie schon immer waren, mehr als die Betrüger, die vorgeben, eine Art populistischen Aufstand gegen das Establishment zu führen. Zumindest die Ben Shapiros und die seltsamen Haarpundits von Fox News sind ehrlich, was sie sind und was sie tun.

❖

Trump-Anhänger sagen mir: „Zumindest könnte Trump den Ukraine-Krieg beenden!“

Trump wird den Ukraine-Krieg wahrscheinlich irgendwann beenden; wenn nicht er, dann der nächste Präsident. Die Ukraine hat bereits verloren und die USA brauchen ihre Ressourcen, um sich auf einen Krieg mit China um Taiwan vorzubereiten, sodass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Stellvertreterkrieg zu Ende geht. Das Imperium wollte die Ukraine nach einem sinnlosen, dummen und wahnsinnig gefährlichen Krieg, der mit ein paar kostengünstigen Zugeständnissen und ein wenig Diplomatie leicht hätte vermieden werden können, immer als schwelendes Wrack zurücklassen.

Trump-Anhänger sind auf die Ukraine fixiert, weil es einer der Kriege ist, die man eher der anderen Partei anlasten kann (obwohl Trump selbst eine wichtige Rolle dabei spielte, den Weg für diesen Krieg zu ebnen, als er Präsident war), aber was zählt, ist, was nach dem Ende dieses Krieges passiert. Alles an Trumps Kabinettsbesetzungen in der Außenpolitik deutet darauf hin, dass die gesamte Kriegsmaschinerie auf den Iran, China und wer weiß noch wohin ausgerichtet wird, sobald Washington aufhört, so zu tun, als würde es den Ukrainern helfen, Putin in die Eier zu treten und ihr gesamtes Territorium zurückzuerobern. Hören Sie auf, nach Ausreden zu suchen, um diesen kriegslüsternen Imperiumsschurken als eine Art Antikriegshelden darzustellen, und beobachten Sie, was die Kriegsmaschinerie tatsächlich tut.

❖

Das westliche Imperium verhält sich irrational, weil es letztlich von irrationalen Kräften regiert wird.

Die Zahnräder des Kapitalismus werden durch das blinde Streben nach Profit angetrieben.

Plutokraten und Interessengruppen betreiben Lobbyarbeit und bestechen, um Macht und Kontrolle zu erlangen.

Die Manager des Imperiums setzen die Politik und die Agenden der vorherigen Generation von Managern des Imperiums blind fort, indem sie Kriegsmaschinerie und Kontrollmechanismen auf der ganzen Welt einsetzen, um die Weltherrschaft um ihrer selbst willen zu erlangen.

Und alle Personen, die diese Operation leiten, sind zutiefst unbewusste Menschen – unbewusster sogar als der durchschnittliche Mensch – die von Kräften in ihrem Inneren angetrieben werden, derer sie sich überhaupt nicht bewusst sind, wie ungelöste Traumata und unangemessene Bewältigungsmechanismen.

Das Imperium fliegt blind, weshalb es so aussieht, als würde es blind fliegen. Deshalb tut es völlig irrationale Dinge wie die Zerstörung der Biosphäre, von der unser aller Überleben abhängt, und arbeitet weiter auf eine globale Hegemonie hin, obwohl alles darauf hindeutet, dass dies scheitern wird. Es macht den Menschen, die unter ihm leben, das Leben immer schwerer, obwohl die Unzufriedenheit wächst und im Hintergrund revolutionäre Stimmung aufkommt, und bereitet sich auf einen nicht zu gewinnenden und selbstzerstörerischen Krieg mit China vor.

Das Imperium verhält sich unlogisch, weil es unlogisch ist. Die Zahnräder drehen sich von selbst. Letztendlich gibt es keinen Mann hinter dem Vorhang, keine intriganten Manipulatoren, die all diese Übel entfesseln, um einen großartigen Plan voranzutreiben, der ihnen zugutekommt. Sie sind eher wie Bakterien in einer Petrischale, die gedankenlos die Nahrung verzehren, die Wissenschaftler dort platziert haben, ohne langsamer zu werden, wenn die Vorräte zur Neige gehen. Sie mögen ausgefeilte Begründungen und Erzählungen haben, um zu rechtfertigen, warum sie tun, was sie tun, aber letztlich wissen sie es nicht. Sie tun es, weil sie von der Dynamik von Kräften mitgerissen werden, die sie nicht verstehen, sowohl intern als auch extern.

Die Herausforderung, vor der wir stehen, besteht darin, eine bewusste Spezies zu werden. Eine Spezies, die eher reaktionsfähig als reaktiv ist, die nicht von primitiven unbewussten Impulsen und Gewohnheiten angetrieben wird, sondern von einer wachsamen und wahrheitsbasierten Beziehung zur Realität. Das ist es, was von uns hier in diesem Ausschnitt der Raumzeit verlangt wird. Das ist die existenzielle Hürde, die wir irgendwie überwinden müssen. Und das westliche Imperium ist die größte und konkreteste Manifestation dieses Hindernisses.