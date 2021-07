Das größte Verbrechen, das während des Impfstoff-Raubes begangen wurde

mercola.com

Die Liste der Verbrechen, die von den Behörden während der COVID-19-Pandemie begangen wurden, ist lang, aber das vielleicht größte Verbrechen von allen ist die gezielte Unterdrückung von sicheren und effektiven Behandlungsmethoden, einschließlich Ivermectin. Dies scheint geschehen zu sein, um das COVID-„Impfstoff“-Programm zu schützen

Die COVID-Impfung wurde unter einer Notfallzulassung (EUA) auf den Markt gebracht, die nur erteilt werden kann, wenn keine anderen sicheren und wirksamen Alternativen verfügbar sind.

Mehrere systematische Reviews und Meta-Analysen von Studien untersuchten Ivermectin zur Vorbeugung und Behandlung von COVID-19-Infektionen. Eine schnelle Überprüfung, die im Auftrag der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) in den USA durchgeführt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass das Medikament „wahrscheinlich die Todesfälle um durchschnittlich 83 % im Vergleich zu einer Behandlung ohne Ivermectin reduziert“.

Laut einer neueren Übersichtsarbeit und Meta-Analyse reduzierte Ivermectin, wenn es präventiv eingesetzt wurde, die COVID-19-Infektion um durchschnittlich 86 %

Ein weiterer wissenschaftlicher Bericht kam zu dem Schluss, dass Ivermectin die Sterblichkeitsrate, die Zeit bis zur klinischen Genesung und die Zeit bis zur Virusbeseitigung statistisch signifikant reduziert

Die Liste der Verbrechen, die von den Behörden während der COVID-19-Pandemie begangen wurden, ist zwar lang, aber das vielleicht größte Verbrechen von allen ist die gezielte Unterdrückung von sicheren und wirksamen Behandlungen. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es ziemlich klar zu sein, dass dies getan wurde, um die Einführung der COVID-Impfung zu schützen.

Die COVID-Spritzen wurden unter einer Notfallzulassung (EUA) auf den Markt gebracht, die nur dann erteilt werden kann, wenn keine anderen Alternativen verfügbar sind. In einer gesunden Welt hätten die COVID-Gentherapien niemals eine EUA erhalten, da es mehrere sichere und effektive Behandlungsmöglichkeiten gibt.

Eine Behandlung, die sich von den anderen abhebt, ist Ivermectin, ein jahrzehntealtes Antiparasitikum, das auf der Liste der essentiellen Medikamente der Weltgesundheitsorganisation steht.

Was Ivermectin bei COVID-19 besonders nützlich macht, ist die Tatsache, dass es sowohl in der viralen Anfangsphase der Krankheit wirkt, wenn Virostatika erforderlich sind, als auch in der Entzündungsphase, wenn die Viruslast abfällt und Entzündungshemmer notwendig werden. Es hat sich gezeigt, dass es die Replikation von SARS-CoV-2 in vitro signifikant hemmt, die virale Clearance beschleunigt und das Sterberisiko drastisch reduziert.

Gold Standard Review unterstützt den Einsatz von Ivermectin

Dr. Tess Lawrie, Ärztin, Ph.D., Forscherin und Direktorin von Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd (Video oben). in Großbritannien, hat versucht, Ivermectin bekannt zu machen. Zu diesem Zweck half sie bei der Organisation des britischen Gremiums zur Entwicklung von Ivermectin-Empfehlungen (British Ivermectin Recommendation Development, BIRD) und der internationalen Konferenz „Ivermectin for COVID“, die online am 24. April 2021 stattfand.

Zwölf medizinische Experten aus der ganzen Welt teilten auf dieser Konferenz ihr Wissen und berichteten über Wirkungsmechanismen, Protokolle zur Vorbeugung und Behandlung, einschließlich des sogenannten Long-Hauler-Syndroms, Forschungsergebnisse und Daten aus der Praxis. Alle Vorträge, die über Zoom aufgezeichnet wurden, können auf Bird-Group.org angesehen werden.

Lawrie hat mehrere systematische Übersichten und Meta-Analysen von Studien veröffentlicht, die sich mit Ivermectin zur Vorbeugung und Behandlung der COVID-19-Infektion befassen. Eine schnelle Überprüfung, die im Auftrag der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) in den USA am 3. Januar 2021 durchgeführt wurde, ergab, dass das Medikament „wahrscheinlich die Todesfälle um durchschnittlich 83 % im Vergleich zu keiner Ivermectin-Behandlung reduziert“.

Ihre Meta-Analyse vom Februar 2021, die 13 Studien einschloss, fand eine Reduktion der Todesfälle um 68 %. Dies ist eine Unterschätzung des positiven Effekts, da eine der eingeschlossenen Studien Hydroxychloroquin (HCQ) im Kontrollarm verwendete. Da HCQ eine aktive Behandlung ist, die ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Ergebnisse gezeigt hat, ist es nicht überraschend, dass diese spezielle Studie Ivermectin nicht als besser als die Kontrollbehandlung (die HCQ war) bewertet hat.

Zwei Monate später, am 31. März 2021, veröffentlichte Lawrie eine aktualisierte Analyse, die zwei weitere randomisierte kontrollierte Studien einschloss. Diesmal betrug die Mortalitätsreduktion 62 %. Als in einer anschließenden Sensitivitätsanalyse vier Studien mit hohem Risiko für Verzerrungen entfernt wurden, ergab sich eine Reduktion der Todesfälle um 72 %.

(Sensitivitätsanalysen werden durchgeführt, um Ergebnisse doppelt zu überprüfen und zu verifizieren. Da die Sensitivitätsanalyse ein noch besseres Ergebnis lieferte, bestätigt sie den ursprünglichen Befund. Mit anderen Worten: Es ist unwahrscheinlich, dass Ivermectin die Sterblichkeit um weniger als 62 % reduziert).

Lawrie besprach die Analysen vom Februar und März sowie weitere Meta-Analysen in einem Interview mit Dr. John Campbell, das in „More Good News on Ivermectin“ veröffentlicht wurde. Lawrie hat nun ihre dritte systematische Übersichtsarbeit veröffentlicht. Laut dieser Arbeit, die am 17. Juni 2021 im American Journal of Therapeutics veröffentlicht wurde:

„Die Meta-Analyse von 15 Studien ergab, dass Ivermectin das Sterberisiko im Vergleich zu keinem Ivermectin reduzierte (durchschnittliches Risikoverhältnis 0,38 …) … Beweise mit geringer Sicherheit ergaben, dass die Ivermectin-Prophylaxe die COVID-19-Infektion um durchschnittlich 86 % reduzierte … Sekundäre Endpunkte lieferten weniger sichere Beweise.

Die Evidenz mit geringer Sicherheit deutet darauf hin, dass es möglicherweise keinen Nutzen von Ivermectin für die „Notwendigkeit einer mechanischen Beatmung“ gibt, während die Effektschätzungen für die „Verbesserung“ und „Verschlechterung“ eindeutig für den Einsatz von Ivermectin sprechen. Schwere unerwünschte Ereignisse waren in den Behandlungsstudien selten …“

Weltgesundheitsorganisation weigert sich, Ivermectin zu empfehlen

Trotz der Tatsache, dass die meisten Beweise für Ivermectin sprechen, lehnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO), als sie schließlich Ende März 2021 ihre Richtlinien zu Ivermectin aktualisierte, es weitgehend ab, mit der Begründung, dass mehr Daten benötigt werden. Sie empfehlen es nur für Patienten, die in einer klinischen Studie eingeschrieben sind.

Allerdings stützen sie ihre negative Empfehlung auf eine Übersichtsarbeit, die nur fünf Studien umfasste, die aber immerhin eine 72-prozentige Reduzierung der Todesfälle zeigten. Mehr noch: In der Zusammenfassung der Ergebnisse der WHO werden plötzlich Daten aus sieben Studien aufgeführt, die zusammen eine 81%ige Reduktion der Todesfälle zeigen. Das Konfidenzintervall ist ebenfalls überraschend hoch, mit einer 64%igen Reduktion der Todesfälle am unteren Ende und 91% am oberen Ende.

Noch bemerkenswerter ist, dass die absolute Schätzung des Effekts für die Standardbehandlung bei 70 Todesfällen pro 1000 liegt, verglichen mit nur 14 Todesfällen pro 1000 bei der Behandlung mit Ivermectin. Das ist eine Reduktion der Todesfälle um 56 pro 1000 bei Verwendung des Medikaments. Das Konfidenzintervall liegt zwischen 44 und 63 weniger Todesfällen pro 1000.

Trotzdem weigert sich die WHO, dieses Medikament für COVID-19 zu empfehlen. Rabindra Abeyasinghe, ein WHO-Vertreter auf den Philippinen, kommentierte, dass die Verwendung von Ivermectin ohne „starke“ Beweise „schädlich“ sei, weil sie der Öffentlichkeit „falsches Vertrauen“ geben könne.

Warum Ivermectin zensiert wurde

Wenn Sie versucht haben, die guten Nachrichten über Ivermectin zu verbreiten, haben Sie zweifellos bemerkt, dass es unglaublich schwierig ist, dies zu tun. Viele Social-Media-Unternehmen verbieten solche Beiträge ganz.

Das Bewerben von Ivermectin auf YouTube oder sogar das Diskutieren von Vorteilen, die in veröffentlichten Forschungsergebnissen genannt werden, verstößt gegen die Posting-Richtlinien der Plattform. DarkHorse-Podcast-Moderator Bret Weinstein, Ph.D., ist nur eines der Opfer dieser Zensurpolitik.

Seine Interviews mit medizinischen und wissenschaftlichen Experten wie Dr. Pierre Kory, Lungen- und Intensivstationsspezialist, ehemaliger Professor für Medizin am St. Luke’s Aurora Medical Center in Milwaukee, Wisconsin, und Präsident und Chief Medical Officer12 des FLCCC, und Dr. Robert Malone, dem Erfinder der mRNA- und DNA-Impfstoff-Kerntechnologie,13 wurden von der Plattform gelöscht. Das Interview mit Malone hatte zu dem Zeitpunkt, als es von YouTube gelöscht wurde, mehr als 587.330 Aufrufe.

Aber warum? Warum wollen sie nicht, dass die Leute sich sicher fühlen, dass es da draußen eine Behandlung gibt und dass COVID-19 nicht das Todesurteil ist, von dem sie glauben, dass es das ist? Die kurze Antwort ist, weil Ivermectin das Impfstoffprogramm bedroht. Wie Andrew Bannister in einem Artikel der Biz News vom 12. Mai 2021 erklärt:

„Was wäre, wenn es ein billiges Medikament gäbe, das so alt ist, dass sein Patent abgelaufen ist, das so sicher ist, dass es auf der WHO-Liste der unentbehrlichen Medikamente und der Kinderarzneimittel steht und bei der Massenverabreichung von Medikamenten eingesetzt wird?

Was wäre, wenn es bei den ersten Anzeichen von COVID-Symptomen zu Hause eingenommen werden könnte, denjenigen gegeben werden könnte, die engen Kontakt haben, und das Fortschreiten der COVID-Krankheit und die Zahl der Fälle signifikant reduzieren würde, und viel weniger Menschen einen Krankenhausaufenthalt benötigen würden?

Der internationale Rollout des Impfstoffs unter Emergency Use Authorization (EUA) müsste rechtlich gestoppt werden. Damit eine EUA legal ist, „darf es keine adäquate, zugelassene und verfügbare Alternative zu dem Kandidatenprodukt für die Diagnose, Vorbeugung oder Behandlung der Krankheit oder des Zustands geben.

Die Impfstoffe würden erst dann legal werden, wenn sie die Level-4-Studien bestanden haben, und das wird sicherlich nicht im Jahr 2021 passieren … Die Einführung des Impfstoffs, außerhalb der Studien, würde illegal werden.

Die Impfstoffhersteller, die Hunderte von Millionen Dollar in die Entwicklung und Erprobung von Impfstoffen während einer Pandemie gesteckt haben, würden die 100 Milliarden Dollar, die sie im Jahr 2021 erwarten, nicht sehen … Es wird nicht leicht sein, einem existierenden Medikament zu erlauben, zum jetzigen Zeitpunkt, der schon weit in den Studien der Stufe 3 ist, die Legalität der EUA für Impfstoffe anzufechten.“

Die WHO und die Pharmakonzerne sind schwer angeschlagen

Die Ablehnung von Ivermectin durch die WHO macht nur Sinn, wenn man a) die EUA-Anforderungen berücksichtigt; und b) sich daran erinnert, dass die WHO einen erheblichen Teil ihrer Finanzierung von privaten Impfstoffinteressen erhält.

Die Bill & Melinda Gates Foundation ist nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Geldgeber der WHO, und die GAVI Alliance, ebenfalls im Besitz von Gates, ist der viertgrößte Geldgeber. Die GAVI Alliance existiert ausschließlich, um Impfstoffe zu fördern und davon zu profitieren, und mehrere Jahre lang war der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Mitglied des GAVI-Vorstands.

Wie Bannister berichtet, hat Merck, der ursprüngliche Patentinhaber von Ivermectin, ebenfalls schwere Interessenkonflikte, die bei der Ablehnung von Ivermectin eine Rolle gespielt zu haben scheinen. Er schreibt:

„Ivermectin wird seit 35 Jahren beim Menschen eingesetzt und es wurden über 4 Milliarden Dosen verabreicht. Merck, der ursprüngliche Patentinhaber, hat 3,7 Milliarden Dosen an Entwicklungsländer gespendet … Seine Sicherheit ist bei Dosen dokumentiert, die zwanzigmal höher als normal sind …

Das Patent von Merck auf Ivermectin ist 1996 ausgelaufen und sie produzieren weniger als 5% des weltweiten Angebots. Im Jahr 2020 wurden sie gebeten, bei nigerianischen und japanischen Studien zu helfen, lehnten aber beide ab.

Im Jahr 2021 veröffentlichte Merck eine Erklärung, in der sie behaupteten, dass Ivermectin keine wirksame Behandlung gegen Covid-19 sei, und behaupteten bizarrerweise „einen besorgniserregenden Mangel an Sicherheitsdaten in der Mehrzahl der Studien“ für das von ihnen gespendete Medikament, das in Massenverteilungen durch Mitarbeiter der Primärversorgung an Millionen von Menschen in Entwicklungsländern verteilt werden sollte.

Die Medien berichteten die Merck-Aussage als blinde Wahrheit, ohne den Interessenkonflikt zu betrachten, als Merck Tage später 356 Millionen Dollar von der US-Regierung erhielt, um ein Prüfpräparat zu entwickeln.

Die WHO zitierte Merck sogar als Beweis, dass es nicht funktioniert, in ihrer Empfehlung gegen den Einsatz von Ivermectin. Es ist eine gefährliche Welt, wenn das Marketing von Unternehmen die öffentliche Gesundheitspolitik bestimmt.“

FLCCC fordert weit verbreiteten und frühen Einsatz von Ivermectin

In den USA fordert das FLCCC den flächendeckenden Einsatz von Ivermectin, sowohl als Prophylaxe als auch zur Behandlung aller Phasen von COVID-19,19,20 und Kory hat die Vorteile von Ivermectin vor einer Reihe von COVID-19-Gremien bezeugt, darunter das Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs im Dezember 202021 und das National Institutes of Health COVID-19 Treatment Guidelines Panel im Januar 2021.

Basierend auf einer Meta-Analyse von 18 randomisierten, kontrollierten Studien führt Ivermectin zu einer großen, statistisch signifikanten Reduktion der Sterblichkeit, der Zeit bis zur klinischen Erholung und der Zeit bis zur Virusfreiheit.

Wie von der FLCCC festgestellt:

„Die Daten zeigen die Fähigkeit des Medikaments Ivermectin, COVID-19 vorzubeugen, diejenigen mit frühen Symptomen vor dem Fortschreiten in die hyperinflammatorische Phase der Krankheit zu bewahren und sogar schwerkranken Patienten bei der Genesung zu helfen.

… zahlreiche klinische Studien – darunter auch von Experten begutachtete, randomisierte, kontrollierte Studien – zeigten einen großen Nutzen von Ivermectin bei der Prophylaxe, der Frühbehandlung und auch im Spätstadium der Krankheit. Zusammengenommen … sind die Dutzende von klinischen Studien, die inzwischen aus der ganzen Welt vorliegen, aussagekräftig genug, um die klinische Wirksamkeit zuverlässig zu beurteilen.“

Das FLCCC hat drei verschiedene COVID-19-Protokolle veröffentlicht, die alle den Einsatz von Ivermectin beinhalten:

I-MASK+24 – ein Protokoll zur Vorbeugung und frühen Behandlung zu Hause

I-MATH+25 – ein Protokoll für die Behandlung im Krankenhaus. Die klinische und wissenschaftliche Begründung für dieses Protokoll wurde durch ein Peer-Review-Verfahren überprüft und Mitte Dezember 2020 im Journal of Intensive Care Medicine veröffentlicht.

I-RECOVER27 – ein Protokoll zur Langzeitbehandlung des Langstreckensyndroms.

Zusätzlich zu Lawries Meta-Analyse im American Journal of Therapeutics hat das FLCCC auch eine wissenschaftliche Übersichtsarbeit in derselben Zeitschrift veröffentlicht.

Diese Arbeit, „Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19“, die in der Ausgabe Mai/Juni 2021 veröffentlicht wurde, kam zu dem Ergebnis, dass Ivermectin, basierend auf einer Metaanalyse von 18 randomisierten kontrollierten Studien, „große statistisch signifikante Reduzierungen der Sterblichkeit, der Zeit bis zur klinischen Erholung und der Zeit bis zur viralen Clearance“ bewirkt.

Ivermectin reduziert signifikant das Infektionsrisiko und den Tod

Das FLCCC fand auch heraus, dass Ivermectin bei präventiver Anwendung „das Risiko, sich mit COVID-19 zu infizieren, signifikant reduziert“. In einer Studie wurden von denjenigen, die am ersten Tag eine Dosis von 0,4 mg pro Kilo und am siebten Tag eine zweite Dosis erhielten, nur 2 % positiv auf SARS-CoV-2 getestet, verglichen mit 10 % der Kontrollgruppe, die das Medikament nicht erhielt.

In einer anderen Studie erhielten Familienmitglieder von Patienten, die positiv getestet worden waren, zwei Dosen von 0,25 mg/kg im Abstand von 72 Stunden. Bei der Nachuntersuchung zwei Wochen später wurden nur 7,4 % der exponierten Familienmitglieder, die Ivermectin einnahmen, positiv getestet, im Vergleich zu 58,4 % derjenigen, die kein Ivermectin einnahmen.

Bei einer dritten, leider nicht gemischten Gruppe war der Unterschied zwischen den beiden Gruppen sogar noch größer. Nur 6,7 % der Ivermectin-Gruppe wurden positiv getestet, im Vergleich zu 73,3 % der Kontrollen. Laut FLCCC war „der Unterschied zwischen den beiden Gruppen so groß und ähnlich wie bei den anderen Prophylaxe-Studienergebnissen, dass Confounder allein ein solches Ergebnis wahrscheinlich nicht erklären können.“

Das FLCCC weist auch darauf hin, dass Ivermectin-Verteilungskampagnen zu „schnellen bevölkerungsweiten Rückgängen bei Morbidität und Mortalität“ geführt haben, was darauf hinweist, dass Ivermectin „in allen Phasen von COVID-19 wirksam ist.“ In Brasilien zum Beispiel verteilten drei Regionen Ivermectin an ihre Bewohner, während mindestens sechs andere dies nicht taten. Der Unterschied bei den durchschnittlichen wöchentlichen Todesfällen ist krass.

In Santa Catarina gingen die durchschnittlichen wöchentlichen Todesfälle nach zwei Wochen Ivermectin-Verteilung um 36 % zurück, während zwei benachbarte Regionen im Süden einen Rückgang von nur 3 % und 5 % verzeichneten. Amapa im Norden verzeichnete einen Rückgang von 75 %, während der Amazonas einen Rückgang von 42 % und Para einen Anstieg von 13 % verzeichnete.

Es ist erwähnenswert, dass die Wirksamkeit von Ivermectin von den Varianten weitgehend unbeeinflusst zu sein scheint, was bedeutet, dass es bei allen Varianten, die bisher auf der Welt aufgetaucht sind, funktioniert hat. Zusätzliche Beweise für Ivermectin werden hoffentlich von der britischen PRINCIPLE-Studie kommen, die am 23. Juni 2021 begann. In dieser Studie, der bisher größten klinischen Studie, wird Ivermectin als ambulante Behandlung evaluiert werden.

Ivermectin in der Behandlung des Long-Haul-Syndroms

Das FLCCC ist der Meinung, dass Ivermectin auch eine wichtige Ergänzung zur Behandlung des COVID-Syndroms bei Langstreckeneinsätzen sein kann. In ihrem Video-Update vom 16. Juni 2021 hat das Team das neu veröffentlichte I-RECOVER-Protokoll besprochen.

Beachten Sie, dass Ivermectin nicht isoliert eingesetzt werden darf. Kortikosteroide zum Beispiel sind oft ein entscheidender Bestandteil der Behandlung, wenn eine organische Lungenentzündung vorliegt. Auch Vitamin C ist wichtig, um Entzündungen zu bekämpfen. Arbeiten Sie unbedingt mit Ihrem Arzt zusammen, um die richtige Kombination von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln für Sie zu finden.

Zu guter Letzt, wie von Kory in diesem Video erwähnt, ist es wirklich wichtig zu erkennen, dass das Langstreckensyndrom vollständig vermeidbar ist. Der Schlüssel ist eine frühzeitige Behandlung, wenn Sie Symptome von COVID-19 entwickeln.

Während Ivermectin eine gute Erfolgsbilanz hat, wenn es um Vorbeugung und frühzeitige Behandlung geht, kann es schwierig sein, es zu bekommen, abhängig davon, wo Sie leben und wer Ihr Arzt ist.

Eine hochwirksame Alternative, die jeder und überall anwenden kann, ist vernebeltes Wasserstoffperoxid. Es ist extrem sicher und sehr preiswert. Die größten Kosten sind der einmalige Kauf eines guten Tischverneblers. Um mehr zu erfahren, laden Sie das kostenlose E-Book „Rapid Virus Recovery“ von Dr. Thomas Levy herunter, in dem er detailliert beschreibt, wie man diese Behandlung anwendet.

