Das große De-Banking: Global, drakonisch und verheerend

Wie ich in meinem Buch „Die bösen Zwillinge der Technokratie und des Transhumanismus“ geschrieben habe, ist das globale Bankenkartell als die wahre treibende Kraft hinter der Globalisierung, der Technokratie und dem „Großen Neustart“ an die Oberfläche gekommen. Im Jahr 1973 bevölkerten die Geschäftsbanken die Reihen von Organisationen wie der Trilateralen Kommission. Im Jahr 2023 wurden sie von den Zentralbanken selbst abgelöst.

Es gibt eine Hierarchie im Bankensystem, in der die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) an der Spitze steht und ihre Richtlinien an die einzelnen Zentralbanken der Mitgliedstaaten verteilt, die wiederum ihre Richtlinien an die Geschäfts- und Investmentbanken in ihren jeweiligen Ländern weitergeben.

Wir wissen mit Sicherheit, dass die BIZ den Ansturm auf eine bargeldlose Gesellschaft mit digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) vorantreibt. Laut ihrer eigenen Website:

Der BIS Innovation Hub entwickelt öffentliche Güter im Technologiebereich, um Zentralbanken zu unterstützen und die Funktionsweise des Finanzsystems zu verbessern. Wir haben Zentren auf der ganzen Welt und ein globales Netzwerk von Zentralbankexperten für Innovation.

Weltweit gibt es mindestens sieben solcher Innovation Hubs, die mit den neuesten Finanztechnologien und Entwicklungswerkzeugen ausgestattet sind. Einzelne Zentralbanken schicken ihre Entwicklungsteams zum nächstgelegenen Hub, um Innovationen zu entwickeln, zusammenzuarbeiten und den Einsatz von CBDCs zu testen.

In dieser Phase des Spiels scheint die Befehlskette die großen Mitgliedsbanken zu entfesseln, um diejenigen zu vernichten, die sich der ursprünglich von der BIZ geschaffenen Meistererzählung widersetzen. Dieser Prozess wurde als „De-Banking“ bezeichnet. (Bitte senden Sie keine E-Mails mit dem Bindestrich in De-Banking. Dies dient der Hervorhebung).

Beim De-Banking werden die Bankkonten der Zielpersonen oder -unternehmen ohne Vorankündigung geschlossen. Ein Grund wird nicht genannt, es werden aber auch keine illegalen Aktivitäten festgestellt. Wenn ein Kunde in illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, illegale Drogen, Menschenhandel etc. verwickelt ist, kann eine Schließung gerechtfertigt sein.

Aber nicht beim De-Banking.

In den USA kündigte JP Morgan Chase plötzlich die Privat- und Geschäftskonten von Dr. Joseph Mercola. Auch die Konten mehrerer leitender Angestellter des Unternehmens und ihrer Familienangehörigen wurden gekündigt. Alle Konten wurden ohne Erklärung gesperrt. Es war ein „schockierendes und erschreckendes“ Bombardement, um das auszuschalten, was der Bankensektor als hartnäckigen und gefährlichen Widerstand ansieht. Mercola betreibt keine illegalen Aktivitäten, aber er ist ein scharfer und einflussreicher Kritiker von Big Pharma, der Technokratie, der Vereinten Nationen, des Weltwirtschaftsforums und der Globalisierung im Allgemeinen.

Auf die Frage nach einer Erklärung für das De-Banking antwortete Chase ungläubig: „Aus Datenschutzgründen können wir Kundenbeziehungen nicht diskutieren, aber wir schließen keine Konten aufgrund politischer Zugehörigkeit, und das haben wir in diesem Fall auch nicht getan“.

Mercola.com ist ein riesiges kommerzielles Unternehmen, das jeden Monat Millionen von Dollar einnimmt. Für die meisten Banken wäre es ein Juwel unter den Profitbringern, aber nicht für Chase.

Ein anderer prominenter Globalisierungskritiker in Großbritannien, Nigel Farage, wurde auf ähnliche Weise von NatWest, einer der vier großen Clearingbanken mit einem Vermögen von über 750 Milliarden Pfund, entlassen. Farage war der ursprüngliche Gründer der Brexit-Bewegung und wie Mercola ein scharfer Kritiker der Globalisierung, des WEF etc.

Auf der Website von NatWest heißt es:

Die NatWest Group ist eine Beziehungsbank für eine digitale Welt. Wir setzen uns für Potenzial ein; Wir bauen Barrieren ab und schaffen finanzielles Vertrauen, damit die 19 Millionen Menschen, Familien und Unternehmen, denen wir in Gemeinden im gesamten Vereinigten Königreich und Irland dienen, wieder aufbauen und gedeihen können. Wenn unsere Kunden Erfolg haben, werden wir es auch tun.

NatWest unterschätzte jedoch Farages Reichweite und Einfluss, denn er bewies der Nation schnell, dass er wegen seiner politischen Ansichten ins Visier genommen worden war. Das Echo war überwältigend.

Reuters titelte kurz darauf: NatWest-Chef tritt nach „schwerem Fehler“ im Farage-Fiasko zurück.

Das war nicht das Ende der selbstverschuldeten Probleme von NatWest. Eine Facebook-Gruppe wurde gegründet, um andere NatWest-Kunden anzuziehen, denen das Konto gekündigt wurde, und innerhalb weniger Tage gab es nicht weniger als 10.000 Mitglieder, die nun „gegen die angeblich undurchsichtigen Debanking-Praktiken der Bank“ vorgingen.

Ein Mitglied der Facebook-Gruppe berichtete, dass er „letztes Weihnachten zur Tafel gehen musste, ohne Zugriff auf mein Geld zu haben“.

In Anlehnung an die Reaktion von Chase auf die Mercola-Säuberung antwortete der Sprecher von NatWest auf die Frage eines Reporters:

„Wie alle regulierten Bankinstitute im Vereinigten Königreich unterliegen wir gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen und legen großen Wert auf deren Einhaltung. Dies kann bedeuten, dass wir verpflichtet sind, die Anweisungen eines Kunden zu verzögern oder zu verweigern und das Konto eines Kunden zu sperren oder einzuschränken.“

Soviel zum Versprechen von NatWest: „Wenn unsere Kunden Erfolg haben, werden wir es auch tun.“

Dies ist nur der Anfang und nicht das Ende des großen De-Banking.

Vergangene Woche habe ich Kontext und Bedeutung für die USA gegeben,

Wenn CBDCs wie geplant umgesetzt werden, werden sie den Föderalismus beenden, die US-Verfassung zerschlagen, das bestehende Banken-/Finanzsystem zerstören und die Technokratie in die Schranken weisen. Du möchtest das nicht mitmachen? Ihnen werden Bankkonten entzogen, Ihnen werden die Mittel entzogen und Sie werden aus dem Wirtschaftsleben geworfen, bis Sie sich dazu entschließen, dem nachzukommen.

Jetzt wissen wir mit Sicherheit, dass es global ist, was bedeutet, dass die Marschbefehle von einer höheren Ebene kamen, von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich.

Betrachten wir dies als eine weitere strategische Initiative im Krieg gegen die Menschlichkeit, die die Welt in eine Technokratie verwandeln wird. Lassen Sie sich nicht von Klaus Schwabs Begriff „Great Reset“ verwirren. Wenn das WEF sagt: „Bis 2030 wirst du nichts mehr besitzen und glücklich sein“, dann bedeutet das, dass du nichts mehr besitzen wirst. Das ist das erklärte Ziel der Technokratie seit ihrer Gründung in den frühen 1930er-Jahren.