Das große Nehmen – Ein Finanzputsch ist im Gange

Die Geschichte auf einen Blick

Im obigen Video ist Catherine Austin Fitts, eine Finanzexpertin und Gründerin und Präsidentin des Solari Report, wiederholt zu Gast. Sie ist eine der klügsten Personen, die es gibt, wenn es um das Verständnis von Finanzen geht und darum, wie man sein Vermögen angesichts des globalen Vermögenstransfers schützen kann.

Wir sprechen auch über die Arbeit von David Webb, einem ehemaligen Hedgefonds-Investor und guten Freund von Austin Fitts. Er hat ein Buch mit dem Titel „The Great Taking“ geschrieben, das kostenlos als PDF unter thegreattaking.com erhältlich ist, sowie einen gleichnamigen Dokumentarfilm, der auf CHD.TV, Rumble und YouTube verfügbar ist.

In Webbs Buch und Film wird detailliert beschrieben, wie die Federal Reserve die Finanzmärkte beeinflusst und wie ihre Geldschöpfung das Wirtschaftswachstum der USA überholt hat, was ein deutliches Zeichen dafür ist, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes (die Geschwindigkeit, mit der das Geld in der Wirtschaft zirkuliert) zusammenbricht. Kurz gesagt, eine große finanzielle Depression steht bevor, und wenn alles zusammenbricht, werden wir alles verlieren.

Ein Finanzputsch ist im Gange

Webb enthüllt, wie Zentralbanker und andere Globalisten seit mindestens fünf Jahrzehnten den koordinierten Zusammenbruch des Finanzsystems sorgfältig geplant haben, indem sie hochentwickelte Strategien einsetzten, einschließlich der Manipulation von Derivatemärkten.

Welche Wertpapiere Sie auch immer zu besitzen glauben, Sie sind nicht der tatsächliche Eigentümer, und wenn die Derivatemärkte zusammenbrechen, kann Ihnen alles genommen werden. Am Ende werden Sie wirklich „nichts besitzen“, wie vom Weltwirtschaftsforum (WEF) vorhergesagt/versprochen.

Aber das ist noch nicht alles. In ihrer jährlichen Zusammenfassung gibt Austin Fitts einen Überblick über das, was sie „The Many Great Takings“ nennt, denn Webb beschreibt nur einen davon. Der Reichtum wird uns auch auf Dutzende andere Arten gestohlen, und wir müssen sie alle verstehen, wenn wir uns auch nur annähernd erfolgreich schützen wollen.

Das Wichtigste an der großen Übernahme ist, dass das Weltwirtschaftsforum Ihnen gesagt hat, was es plant: Wir schreiben das Jahr 2030 und Sie haben kein Vermögen. Die Frage ist also, wie genau man Ihnen Ihr Vermögen entziehen will.

Die drei wichtigsten Prioritäten

Auch wenn Webbs Arbeit Anlass zu ernster Besorgnis gibt, gibt es andere, dringendere Probleme, die unsere Aufmerksamkeit erfordern. Priorität Nr. 1, so Austin Fitts, ist die Gewährleistung der Kontrolle über unsere Finanztransaktionen. Ihr Ziel für 2024 ist es daher, den Gesetzgebern der US-Bundesstaaten zu helfen, mit den Banken und den Bürgern in ihrem Zuständigkeitsbereich zusammenzuarbeiten, um die Freiheit der Finanztransaktionen zu schützen.

Das Mittel Nr. 1 ist also die Kontrolle der finanziellen Transaktionen. Wenn Sie zu Solari gehen, finden Sie dort ein Memo zur finanziellen Transaktionsfreiheit. Drucken Sie es aus und sehen Sie sich an, was Sie alles tun können, um sich davor zu schützen, dass jemand Ihre Finanztransaktionen kontrolliert.

Wie Austin Fitts feststellte, ist der Prozess der Verringerung der Wohneigentumsquote schon seit Jahrzehnten im Gange. Das hat mit der Geldpolitik zu tun, denn die Inflation hat allein in den letzten vier oder fünf Jahren die durchschnittliche Zahlung für ein Haus mit mittlerem Preis in Amerika verdoppelt. Die jüngere Generation wird also völlig ausradiert und kann sich kein Haus mehr leisten.

Das hängt auch mit einer anderen großen Täuschung zusammen, nämlich dem Betrug bei der Vergabe von Studentenkrediten. Die meisten großen Banken zahlen fast null Prozent für ihr Kapital, während Studenten mit Krediten 5 bis 9 % und diejenigen mit Kreditkartenschulden 17 % zahlen. „Das ist ein außerordentlicher Unterschied bei den Kapitalkosten, der buchstäblich auf sehr unfaire Weise in das System eingebaut wurde“, sagt sie.

Ein System, das uns unserer Sicherheitsgüter beraubt

Austin Fitts geht auf den Hintergrund von Webb ein und erläutert, wie er zu seinen Entdeckungen kam. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Finanzaufsichtsbehörden über das System der Verwahrstellen einen Weg geschaffen haben, um uns als vorrangige Gläubiger 100 % des Wertpapiervermögens zu rauben, höchstwahrscheinlich durch einen Ausfall von Derivaten.

Austin Fitts ist jedoch nicht übermäßig besorgt darüber, denn obwohl Webb glaubt, dass mit dem Uniform Commercial Code (UCC) ein rechtlicher Weg geschaffen wurde, glauben Austin Fitts und ihre Experten nicht, dass er Bestand haben wird. „Wir sind immer noch auf der Suche nach einem UCC-Experten, der das herausfinden kann“, sagt sie.

Was Webb jedoch bewiesen hat, ist, dass die Finanzaufsichtsbehörden außerordentliche Anstrengungen unternommen haben, um die Kontrolle über ALLE Sicherheiten durchzusetzen. Austin Fitts glaubt, dass dies geschah, um die Finanzblase aufrechtzuerhalten.

„Der Grund, warum ich mir keine Sorgen über eine baldige Übernahme von Wertpapieren mache, ist, dass ich glaube, dass man sich Vermögenswerte nur dann aneignen kann, wenn man dem Bankensystem die Kontrolle über Finanztransaktionen überträgt“, sagt sie. „Sobald man die hat, kann man alles machen. Man kann sich 100 % der Vermögenswerte aneignen, einschließlich der Wertpapiere. Ich denke also, dass die Kontrolle der Finanztransaktionen schneller kommt.

Was die Reihenfolge betrifft, so denke ich, dass ein Zugriff auf alle Wertpapiere noch nicht in Sicht ist. David würde sagen, wenn sie in die Enge getrieben werden, müssen sie es tun. Meiner Meinung nach haben sie so viele Möglichkeiten, aus einer Ecke herauszukommen, dass es nicht notwendig ist. Was sie tun werden, ist das, was ich gesehen habe, nämlich auf die Kontrolle der Finanztransaktionen zu drängen.

Aber das ist das Tolle an Davids Forschung. Niemand macht sich die Mühe, das zu tun, was sie getan haben, wenn es Integrität im System gibt. Ich denke, David hat wieder einmal bewiesen, dass es dem Finanzsystem an Integrität mangelt und dass es darauf ausgerichtet ist, einige wenige auf Kosten der vielen zu begünstigen.

Eine weitere Sache, die ich an seinem Buch sehr gut fand, war, dass er das Spiel in Bezug auf Insider und Outsider im Bankensystem während der Großen Depression beschreibt – wie Ihre Bank zusammenbrechen konnte; Sie verlieren Ihre Einlagen, aber Sie haften immer noch für Ihre Hypothek.

Und so kommt man natürlich auch an die Immobilien der Leute. Man erlässt ihnen ihre Einkommensverpflichtungen, aber man hält sie für ihre Schulden verantwortlich.“