Ehemaliger Beamter der Trump-Administration, der möglicherweise wieder in den Dienst treten könnte, äußert sich in einer Weise, die Anlass zur Sorge gibt.

Dies ist äußerst besorgniserregend, da Pottinger möglicherweise eine Schlüsselrolle in einer zukünftigen Trump-Administration in Bezug auf China hat (genauso wie er in der vorherigen hatte) und er eine vollkommen falsche Erzählung zusammenstellt, wonach “China bereits einen kalten Krieg gegen die USA führt” und die USA versuchen sollten, “ihn zu gewinnen”, wobei das ultimative Ziel der Regimewechsel in China ist.

Sein “Beweis” dafür, dass China einen kalten Krieg gegen die USA führt, ist, weil “Xi Jinping in mehr als einer Rede gesagt hat, dass der primäre Beschreiber der Welt heute ‘Chaos’ ist, und er sagt weiter, dass dies tatsächlich vorteilhaft für die Ziele der Kommunistischen Partei Chinas in der Welt ist. Er ist sogar letztes Jahr weitergegangen, als er sich mit Wladimir Putin traf. Er identifizierte ihn und Putin als Architekten des Chaos. Er sagte ‘Wladimir, die Veränderungen, die gerade stattfinden, haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen’ und er sagte ‘du und ich sind diejenigen, die diese Veränderungen in der Welt vorantreiben’.”

Das sind Lügen. Was “Chaos” betrifft, sind dies die genauen Worte, die Xi Jinping gesagt hat (und wir wissen, dass dies die präzise Rede ist, auf die Pottinger sich bezieht, weil das die ist, die er in seinem Artikel für Foreign Affairs zitiert: https://foreignaffairs.com/united-states/no-substitute-victory-pottinger-gallagher):

“Die Welt durchläuft heute tiefgreifende Veränderungen, wie sie seit einem Jahrhundert nicht mehr gesehen wurden. In letzter Zeit könnte die Weltlage am besten mit dem Wort ‘Chaos’ beschrieben werden, und es scheint, dass dieser Trend noch einige Zeit anhalten wird. Die Reaktion auf die Covid-19-Pandemie hat die Führungsqualitäten und Stärken der sozialen Systeme aller Länder deutlich gemacht. Die Tatsache, dass Zeit und Schwung auf unserer Seite sind, gibt uns Selbstsicherheit, Entschlossenheit und Vertrauen.” (dies ist die Rede: http://en.qstheory.cn/2021-07/08/c_641137.htm)

Xi sagt also nicht, dass Chaos “tatsächlich vorteilhaft für die Ziele der Kommunistischen Partei Chinas in der Welt” ist, wie Pottinger vorschlägt, sondern dass China gut positioniert ist, um mit dem Chaos umzugehen, und er gibt als Beispiel die Reaktion Chinas auf die Covid-19-Pandemie an. Dies ist ein deutlich anderer Punkt…

Und er hat sicherlich nie gesagt, wie Pottinger sagt, dass China dieses Chaos antreibt. Die genauen Worte, die Xi Putin in dem Austausch, auf den sich Pottinger bezieht, sagte (das ist der Austausch: https://youtube.com/watch?v=bEpTRr7QcWg) sind: “这真是百年变局之一部分,我们共同来推动”, was übersetzt bedeutet “das ist wirklich Teil von Veränderungen, die wir seit 100 Jahren nicht mehr gesehen haben, lass uns das gemeinsam bewältigen” (oder, genauer gesagt, “lass uns zusammen vorwärts gehen”).

Also bezog sich Xi hier auf außergewöhnliche Veränderungen, die derzeit in der Welt stattfinden (es ist schwer zu argumentieren, dass dies falsch ist), und darauf, dass Russland und China diese Veränderungen gemeinsam bewältigen müssen. Dieser Satz wurde in den westlichen Medien weitgehend falsch übersetzt als “Gerade jetzt gibt es Veränderungen, wie wir sie seit 100 Jahren nicht mehr gesehen haben. Und wir sind diejenigen, die diese Veränderungen gemeinsam vorantreiben”. Aber die Idee, dass diese Veränderungen von China und Russland verursacht werden, ist in Xis Satz einfach nicht vorhanden, der Satz vermittelt einfach ein Gefühl der Beteiligung und des gegenseitigen Umgangs mit einer breiteren Transformation, die stattfindet.

Eine weitere Lüge, die Pottinger sagt, die in gewisser Weise noch besorgniserregender ist, weil sie bedeutet, dass er tatsächlich nicht einmal die US-Geschichte kennt, ist, wenn er für eine ähnliche Strategie wirbt, wie George Kennan sie zu Beginn des Kalten Krieges gefordert hat:

“Wir fordern eine Politik, die wahrlich auf einen Sieg abzielt, unter den gleichen Bedingungen, die George Kennan zu Beginn des Kalten Krieges beschrieben hat, bei dem wir im Grunde die Sowjets eindämmen würden und natürlich würde das sowjetische System schließlich beginnen, unter seinem eigenen fauligen Gewicht zusammenzubrechen.”

Kennans Konzept der Eindämmung ging eher darum, die Macht der Sowjets zu verwalten und einzuschränken, als direkt auf den Zusammenbruch der Sowjetunion abzuzielen. Und tatsächlich wurde Kennan später sehr kritisch gegenüber der Art und Weise, wie seine Ideen umgesetzt wurden, insbesondere der Militarisierung der Eindämmungspolitik, die er nicht befürwortete. Er hat nicht “den Sieg beschrieben”, wie Pottinger behauptet, sondern hat stattdessen für langfristige strategische Geduld als Kern seiner Politik plädiert (https://history.state.gov/departmenthistory/short-history/kennan):

“Es ist klar, dass das Hauptelement jeder Politik der Vereinigten Staaten gegenüber der Sowjetunion eine langfristige, geduldige, aber entschlossene und wachsame Eindämmung der expansiven Tendenzen Russlands sein muss.”

Was im Grunde genau das Gegenteil dessen ist, was Pottinger hier befürwortet, ein sehr aggressives und eher unsinniges Streben nach einem Regimewechsel in China durch eine enorme Ausweitung der Größe des militärisch-industriellen Komplexes der USA: “Anstatt etwa 3 Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben, sollte Washington 4 oder sogar 5 Prozent ausgeben”, wie er in seinem Artikel für Foreign Affairs schreibt (https://foreignaffairs.com/united-states/no-substitute-victory-pottinger-gallagher). Pottinger befürwortet auch in demselben Artikel, dass die USA sicherstellen sollten, dass ganz Asien unter ihrer militärischen Dominanz steht: “[die USA sollten einen] generationenübergreifenden Einsatz starten, der vom Präsidenten geleitet wird, um die Vormachtstellung der USA in Asien wiederherzustellen”, was bedeutet, “US-Militärstützpunkte in der gesamten Region zu errichten und kritische Versorgungsgüter wie Treibstoff, Munition und Ausrüstung im gesamten Pazifik zu positionieren.”

Darüber hinaus ist die Situation zwischen China und den USA heute wesentlich anders als die Situation mit der Sowjetunion zu Beginn des Kalten Krieges. Damals, und das war es, was Kennan wirklich beunruhigte, gab es tatsächlich einen echten Drang der Sowjetunion, durch direkte territoriale Expansionen und Unterstützung für kommunistische Revolutionen zu expandieren. China tut nichts davon, es gibt null ideologischen Druck von ihrer Seite, es hat nicht versucht, ein einziges Land zu “Sozialismus mit chinesischen Merkmalen” zu konvertieren…

Die Natur des Problems heute besteht darin, dass China extrem wettbewerbsfähig innerhalb der aktuellen Weltordnung geworden ist und droht, die USA wirtschaftlich und technologisch zu verdrängen. Und als Ergebnis, in einer ironischen Wendung der Geschichte, untergräbt hauptsächlich die USA den institutionellen Rahmen der Weltordnung (sei es die UNO, die WTO, den IGH usw.) und drängt auf Regimewechsel auf der ganzen Welt, wobei Pottinger ein anschauliches Beispiel dafür ist. Und wie alle jüngsten Abstimmungen bei den UNO deutlich machen, ist es die USA, die heute diplomatisch in der Welt immens isoliert ist.

Die Anwendung einer Containment-Strategie aus der Ära des Kalten Krieges, die für die Sowjetunion entwickelt wurde, auf das moderne China – und sie zusätzlich dadurch zu verfälschen, dass sie alles auf Regimewechsel zurückführt – ist einfach vollkommen unrealistisch. Wenn überhaupt, illustriert es, wie einfallslos und verrückt die US-Eliten geworden sind. Um Pottingers Worte zu verwenden, zeigt es, dass “das System beginnt, unter seinem eigenen fauligen Gewicht zusammenzubrechen” nicht das Chinas ist…