Das große Versagen

Impfstoffe haben die Sterblichkeitsrate durch Covid in Ländern auf der ganzen Welt nicht gesenkt. Es gibt keine eindeutigen Beweise dafür, dass sie Leben gerettet haben, und sie haben wahrscheinlich mehr dazu beigetragen, Todesfälle zu beschleunigen, als sie zu verhindern.

Zu dieser Schlussfolgerung gelangte man nach Abschluss einer einfachen statistischen Studie, in der die Covid-Todesrate mit dem Grad der Impfung in den einzelnen Ländern verglichen wurde.

Wenn die Impfungen halten würden, was sie versprechen, dann wären Länder, in denen sich ein höherer Anteil der Bevölkerung impfen lässt, auch Länder, in denen relativ weniger Menschen an dem Virus sterben. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass dies der Fall ist.

Ein Problem bei der Untersuchung dieser Frage ist, dass sich die Pandemie in den verschiedenen Regionen der Welt zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ausbreitete. Wir wissen nicht, ob die unterschiedlichen Todesraten bei Covid eine Folge der Impfstoffe oder etwas anderes waren.

Was wir aber wissen, ist Folgendes. Wir wissen, dass im Jahr 2020 – dem ersten Jahr der Covid-Pandemie – kein Impfstoff zur Verfügung stand; und wir wissen auch, dass im Jahr 2021 – dem zweiten Jahr der Pandemie – während der gesamten zwölf Monate Impfstoffe in großem Umfang verfügbar waren.

Aus welchen Gründen auch immer, die Länder setzten in sehr unterschiedlichem Maße Impfstoffe zur Bekämpfung des Virus ein. Bis heute hat eine Handvoll Länder nur 3 oder 4 Prozent ihrer Bevölkerung geimpft, während andere Länder praktisch ihre gesamte Bevölkerung geimpft haben. Die meisten Länder liegen zwischen diesen beiden Extremen und bewegen sich auf einem einigermaßen stabilen Kontinuum von relativ wenig bis sehr viel Impfung. Der größte Störfaktor ist das Ausmaß, in dem das Virus die Menschen getötet hat. In einigen Ländern war die Sterblichkeitsrate durch Covid am Ende des ersten Jahres extrem hoch, während in anderen Ländern praktisch niemand gestorben war. Wie können die Länder miteinander verglichen werden, wenn sie in diesem ersten Jahr, in dem es noch keine Impfstoffe gab, der Krankheit so unterschiedlich ausgesetzt waren?

Die Zahl der Todesfälle im zweiten Jahr dürfte bis zu einem gewissen Grad unterdrückt worden sein, je nachdem, wie viel der Bevölkerung geimpft wurde. Dennoch könnten die Ausbreitung und Virulenz des Virus im zweiten Jahr größer gewesen sein als im ersten Jahr, sodass es keine Garantie dafür gibt, dass die Covid-Todesrate gesunken wäre. Möglicherweise haben die Impfstoffe gewirkt, aber die Fortschritte bei der Herdenimmunität waren zu langsam, um die steigende Infektionsrate auszugleichen.

Dies könnte zum Beispiel erklären, warum die Covid-Todesfälle im zweiten Jahr anstiegen und nicht zurückgingen. Von allen Covid-Todesfällen weltweit traten weniger als 40 Prozent im ersten Jahr auf, als noch keine Impfstoffe verfügbar waren, während 50 Prozent im zweiten Jahr auftraten, als die Impfung an der Tagesordnung war.

Die Covid-Impfstoffe wurden als hochwirksam angepriesen, aber sie konnten die Pandemie nicht wie erwartet eindämmen. Die Regierungen behaupteten immer wieder, dass die steigenden Todesraten im zweiten Jahr auf die Ungeimpften zurückzuführen seien, legten aber keine belastbaren Daten vor, und ihre Behauptung war nicht überzeugend, da die Zahl der Ungeimpften rasch schrumpfte, da sich immer mehr Menschen impfen ließen.

Wenn die Impfstoffe die Menschen immunisierten, dann hätten die Länder, die sich stark für die Impfung einsetzten, eine günstigere Veränderung ihrer Covid-Todesraten vom ersten zum zweiten Jahr feststellen müssen als die Länder, in denen nicht viel geimpft wurde. Dies ist die grundlegende Prämisse, auf der die folgende Studie aufbaut.

Es gibt natürlich viele andere Faktoren als die Impfung, die die Veränderung der Sterblichkeitsrate vom ersten zum zweiten Jahr beeinflusst haben könnten, aber wenn die Impfungen überhaupt eine Wirkung hatten, sollte es zumindest eine gewisse Korrelation zwischen einer höheren Impfquote und einer günstigeren Veränderung der Covid-Todesrate vom ersten zum zweiten Jahr geben. Es gibt jedoch eine verwirrende Variable: die Altersstruktur der Bevölkerung. Wir wissen, dass Covid ältere Menschen in weitaus größerer Zahl getötet hat als junge. Wir wissen auch, dass der Anteil der alten Menschen an der Bevölkerung von Land zu Land sehr unterschiedlich ist. Um dies zu berücksichtigen, muss eine Anpassung vorgenommen werden.

Der gewählte Ansatz besteht darin, die Größe jeder nationalen Bevölkerung im Alter von 65+ zu berechnen und dann die wahrscheinliche Sterblichkeitsrate durch Covid zu schätzen. Die nationalen Todesraten für Covid bei älteren Menschen werden zum Kanarienvogel in der Kohlenmine; ihre höhere Empfindlichkeit gegenüber der Aussicht auf einen Covid-Tod wird verwendet, um zu bewerten, ob weiter verbreitete Impfprogramme zu relativ niedrigeren Covid-Todesraten geführt haben oder nicht.

Da ich keine nach Ländern aufgeschlüsselten Informationen finden konnte, musste ich davon ausgehen, dass der Anteil der Covid-Todesfälle bei den über 65-Jährigen in allen Ländern derselbe ist wie in den Vereinigten Staaten: 75,6 Prozent. Damit ist der konzeptionelle Charakter der Studie beschrieben. Nun ist es an der Zeit, die Einzelheiten zu erläutern.

Diese Tabelle enthält die Gesamtbevölkerungszahlen für jedes Land der Welt sowie die Gesamtzahl der Todesfälle von Covid bis zum heutigen Tag. Solche Statistiken sind natürlich mit allen möglichen Ungenauigkeiten und Verzerrungen behaftet, aber das gilt unabhängig davon, welche Datenquellen verwendet werden.

Wenn Sie in der Worldometer-Tabelle auf ein einzelnes Land klicken, erhalten Sie Zugang zu den Einzelheiten dieses Landes, einschließlich eines Diagramms mit den kumulativen Covid-Todesfällen für jeden Tag vom Beginn der Pandemie bis heute. Wenn man mit dem Mauszeiger über die Linie im Diagramm fährt, kann man die Gesamtzahl der Covid-Todesfälle für jeden einzelnen Tag abrufen. Da ich die Daten für diese Studie bereits im Februar zusammengestellt habe, habe ich willkürlich den 20. Februar 2020 als ersten Tag der Pandemie gewählt und die Gesamtzahl der Covid-Todesfälle für diesen Tag sowie für den 20. Februar in jedem der folgenden drei Jahre aufgezeichnet.

Die Extraktion der Zahl der Todesfälle für die einzelnen Länder war ein langsamer und mühsamer Prozess, der auch die gelegentliche Verwendung einer Zahl für den Tag vor oder nach dem 20. Februar erforderte, aber dies führte nur zu geringfügigen Ungenauigkeiten in der endgültigen Zusammenstellung.

Die Worldometer-Tabelle enthält Daten für 231 Länder und Gebiete auf der ganzen Welt. Idealerweise würden alle diese Einheiten in die Studie einbezogen, aber viele von ihnen haben eine so kleine Bevölkerung, dass die berechneten Sterbeziffern keine verlässlichen Messwerte darstellen würden. Auf der Grundlage winziger Bevölkerungszahlen berechnete Raten sind unzuverlässig, weshalb nur Länder mit mindestens 5 Millionen Einwohnern berücksichtigt wurden.

Der Worldometer-Tabelle zufolge haben 123 Länder eine Bevölkerung von 5 Millionen oder mehr. In acht von ihnen fehlten eine oder mehrere der für die Analyse erforderlichen Daten, so dass in der endgültigen Liste für diese Studie nur 115 Länder enthalten sind.

Trotz dieses Ausleseverfahrens entfallen auf diese 115 Länder über 90 Prozent der Weltbevölkerung und über 90 Prozent der gesamten Landfläche. Die unvermeidliche Verzerrung bei der Auswahl der Stichproben kann als unbedeutend angesehen werden, da die Zahlen für die 115 Länder nahezu alle Menschen und alle Covid-Todesfälle in der Welt umfassen.

Die folgende Weltkarte zeigt die in die Studie einbezogenen Länder. Die nicht einbezogenen Länder sind zahlenmäßig gering und weit verstreut.

Auf dieser Website ist es möglich, eine Tabelle mit Daten über Impfungen nach Ländern zu öffnen. Die Tabelle hat eine erweiterte URL, aber um sie zu öffnen, muss man zunächst die oben genannte URL aufrufen.

Diese Tabelle listet die Länder der Welt in alphabetischer Reihenfolge auf und enthält eine Spalte (Spalte G), in der die kumulative Anzahl der mit mindestens einer Dosis geimpften Personen aufgeführt ist. Diese Datenspalte wurde kopiert und in eine neue Excel-Tabelle übertragen, zusammen mit den Informationen über die Länderbevölkerung und die Covid-Todesfälle, die von der Worldometer.info-URL stammen.

Unter der folgenden URL bei Wikipedia finden Sie eine Tabelle mit dem prozentualen Anteil der Bevölkerung jedes Landes, der 65 Jahre oder älter ist. Die Zahlen für die 115 Länder in unserer Studie wurden in eine neue Spalte in der Excel-Tabelle übertragen.

Ein Balkendiagramm liefert hier die Daten, die zur Berechnung des Prozentsatzes aller Covid-Todesfälle in den USA erforderlich sind, die auf Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter entfallen. Die resultierende Zahl ist 75,4 Prozent. Ursprünglich habe ich ähnliche Daten auf einer anderen Website gefunden, die eine Quote von 75,6 % angaben, und diese Zahl habe ich in dieser Studie verwendet. Da ich die ursprüngliche Quelle nicht mehr finden kann, wird diese Quelle verwendet, um zu zeigen, dass ein Unterschied von 0,2 % zwischen den beiden Zahlen unbedeutend ist und die Richtigkeit der verlorenen Quelle bestätigt.

Natürlich ist der prozentuale Anteil der Covid-Todesfälle an den über 65-Jährigen höchstwahrscheinlich von Land zu Land etwas unterschiedlich, aber ohne spezifische Zahlen für die einzelnen Länder kann man bestenfalls davon ausgehen, dass alle Länder den gleichen Prozentsatz haben wie die Vereinigten Staaten. Dies führt zu einem gewissen Fehler, der aber wahrscheinlich nicht sehr groß ist, da überall auf der Welt ältere Menschen bei Weitem am häufigsten an dem Virus sterben.

Mit diesen letzten Daten, die der Excel-Tabelle hinzugefügt wurden, war alles für die Analyse vorbereitet.

Die Berechnung der Covid-Todesraten für jedes einzelne Jahr der dreijährigen Pandemie erfolgte mit Hilfe von Formeln in Excel, ebenso wie die Berechnung der älteren Bevölkerung der einzelnen Länder und der Rohzahlen der Covid-Todesfälle, die für die Altersgruppe 65+ geschätzt wurden.

Die letzten Schritte bestanden darin, dass Excel:

(1) Berechnung der Sterbeziffern für die Altersgruppe 65+ für das erste Jahr, in dem kein Impfstoff zur Verfügung stand, und für das zweite Jahr, in dem der Impfstoff ohne weiteres verfügbar war;

(2) Berechnung der proportionalen Veränderung dieser Rate vom ersten zum zweiten Jahr und;

(3) Umrechnung sowohl der nationalen Impfraten als auch der Veränderung der Sterberaten ab 65 Jahren in eine Rangfolge.

Die Umwandlung in Rangdaten war notwendig, weil die Verteilung der Werte für die Veränderung der Sterbeziffer 65+ sehr stark verzerrt war und nicht für parametrische statistische Berechnungen (wie die Pearson-Korrelation) verwendet werden konnte.

Obwohl bei der Konvertierung von Messdaten in die Rangform viele Informationen verloren gehen, gibt es einen positiven Aspekt: Die Berechnung der Spearman-Rho-Korrelation erfasst nicht nur jede lineare Beziehung zwischen den beiden Variablen, sondern auch jede kurvenförmige Beziehung. Mit anderen Worten, eine Spearman-Rangkorrelation sollte jeden möglichen Hinweis darauf erkennen, dass die Impfung dazu beigetragen hat, die Sterberate durch Covid zu senken.

Diejenigen, die mit statistischen Methoden nicht vertraut sind, müssen nicht verzweifeln. Der Korrelationskoeffizient bedeutet in beiden Fällen dasselbe: Eine Endziffer, die sich der Zahl 1 nähert (egal ob positiv oder negativ), weist auf einen starken statistischen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen hin, während eine Endziffer, die sich der Zahl 0 nähert, mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf hinweist, dass keinerlei Zusammenhang zwischen ihnen besteht.

In dieser Studie beträgt die Spearman-Rangkorrelation 0,015. Dieser Wert liegt nahe genug bei Null, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der Grad der Impfung keinen Einfluss auf die Sterblichkeitsrate bei älteren Menschen hat.

Für diejenigen, die eine visuelle Darstellung der Tatsache wünschen, dass es praktisch keine Beziehung zwischen den beiden Variablen gibt, zeigt die folgende Grafik, wie zufällig sich die einzelnen Länder in einem Streudiagramm verteilen.

Würden sich die 115 Länderpunkte im obigen Streudiagramm entlang einer diagonalen Linie anhäufen, die von links unten nach rechts oben verläuft, dann wäre dies ein klarer Beweis dafür, dass niedrige Sterberaten bei älteren Menschen mit hohen Impfquoten einhergehen. Würde sich hingegen ein ähnliches Muster entlang einer von links oben nach rechts unten verlaufenden Linie ergeben, würde dies auf eine perverse Beziehung hindeuten, bei der hohe Sterberaten mit hohen Impfquoten verbunden sind. Stattdessen haben wir es mit einem zufällig verstreuten Muster von Punkten zu tun, das darauf hindeutet, dass keinerlei Zusammenhang zwischen Impfquoten und Sterberaten besteht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es keine Beweise gibt, die die weit verbreitete Verallgemeinerung stützen, dass Covid-Impfungen Leben retten.

Diese Studie sagt nichts über die Wirksamkeit der einzelnen Impfungen aus. Sie sagt auch nichts darüber aus, was eine hohe oder niedrige Sterblichkeitsrate bei älteren Menschen verursachen könnte. Sie sagt auch nichts über die Kräfte aus, die für die Verschiebung der Sterberate bei älteren Menschen vom ersten zum zweiten Jahr verantwortlich sein könnten.

Was sie sagt, ist, dass nationale Impfkampagnen – egal wie energisch oder überzeugend sie durchgeführt wurden – keine messbare Fähigkeit hatten, die Sterblichkeitsrate bei älteren Menschen zu senken. Was für die älteren Menschen gilt, gilt wahrscheinlich auch für alle jüngeren Altersgruppen, aber selbst wenn nicht, machen die älteren Covid-Todesfälle einen so großen Teil aller Covid-Todesfälle aus, dass sich das Gesamtbild nur geringfügig verschieben dürfte.

Abschließend muss noch ein Wort über die mangelnde Bereitschaft der meisten Länderregierungen gesagt werden, Daten vorzulegen, die zeigen, wie unwirksam ihre Impfprogramme waren. Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass dieses „Versäumnis“ in Wirklichkeit eine Form der Verschleierung ist.

Angesichts ihrer personellen, technischen und finanziellen Ressourcen gibt es keine Entschuldigung dafür, dass die nationalen Regierungen es versäumt haben, ihrer Bevölkerung zu beweisen, dass die Impfungen die Covid-Todesrate senken. Stattdessen wurde der Öffentlichkeit nichts weiter als die Beschwichtigungen eines Betrügers angeboten.

Darüber hinaus können wir davon ausgehen, dass die Regierungen weiterhin in Allgemeinplätzen sprechen und es, wenn es erlaubt ist, vermeiden werden, jemals solide statistische Studien zu veröffentlichen, die die relative Unwirksamkeit ihrer Impfprogramme belegen. Sie können es sich nicht leisten, sie zu veröffentlichen, weil uns von Anfang an versichert wurde, dass Impfstoffe die Pandemie abmildern würden, was in Wirklichkeit nicht der Fall war.

Jeder, der öffentlich die Wirksamkeit von Impfstoffen anzweifelte, wurde als egoistisch und ignorant behandelt und hatte keinen Respekt verdient. Diese Skepsis war berechtigt, aber die Regierungen der Welt können das nicht zugeben.

Die traurige Ironie der Situation besteht darin, dass viele westliche Regierungen, um ihrer Impfbesessenheit nachzugehen, jede Art von zertifizierten Behandlungsprotokollen für Covid nachdrücklich ablehnten, weil die in der Entwicklung befindlichen Impfungen nicht verwendet werden dürften, wenn auch nur ein solches Protokoll als wirksam anerkannt würde.

Kurz gesagt, die Regierungen ließen zu, dass Menschen starben, damit sie den Impfstoff als Allheilmittel einsetzen konnten. Das war ein falsches Spiel. Jetzt, da wir wissen, dass die Impfprogramme wenig Wirkung gezeigt haben, stehen ihre Befürworter vor einem Scherbenhaufen. Wer die Daten und Berechnungen in der Excel-Tabelle, die für diese Studie erstellt wurde, einsehen möchte, kann dies hier tun.

Über den Autor:

Spike Hampson: Der pensionierte Akademiker Spike Hampson promovierte in Bevölkerungsgeografie an der Universität von Hawaii und dem angeschlossenen East West Center. Die meiste Zeit seiner Karriere war er Geografieprofessor an der Universität von Utah und Skilehrer in Deer Valley.