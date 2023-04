Syrien kommt aus der Kälte

Scott Ritter

Während sich die Welt weiterhin mit der Realität – und den Folgen – der von China vermittelten Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran auseinandersetzt, vollzieht sich im Nahen Osten ein weiterer diplomatischer Coup.

Dieser wird von den Russen inszeniert. Der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan flog letzte Woche nach Damaskus, wo er den syrischen Präsidenten Bashar Assad traf. Dieser Besuch folgte auf den Besuch des syrischen Außenministers Faisal Mikdad Anfang des Monats in Riyadh.

Die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern wurden 2012 zu Beginn des syrischen Bürgerkriegs abgebrochen, als Saudi-Arabien Kämpfer gegen das Regime, die Assad entmachten wollten, mit Geld unterstützte.

Die verblüffende diplomatische Kehrtwende ist Teil einer neuen saudi-arabischen Außenpolitik, die sich in den historisch neuen Beziehungen zum Iran widerspiegelt und die regionale Stabilität durch Konfliktlösung statt durch militärische Eindämmung anstrebt.

Wie das saudische Außenministerium bei bin Farhans Besuch in Damaskus feststellte, ist es das Ziel Saudi-Arabiens, „eine politische Lösung für die syrische Krise zu erreichen, die alle ihre Auswirkungen beendet und die Einheit, Sicherheit, Stabilität und arabische Identität Syriens bewahrt und das Land in sein arabisches Umfeld zurückführt.“

Dramatischer Ausbruch von Diplomatie

Der dramatische Ausbruch der Diplomatie zwischen Riad und Damaskus ist ein Nebenprodukt des wachsenden Einflusses Russlands in den Angelegenheiten des Nahen Ostens und eines der bisher deutlichsten Signale für die schwindende Rolle der Vereinigten Staaten, deren militärische und diplomatische Stellung in der Region in den letzten Jahren stark abgenommen hat.

Russland unterhält seit langem Beziehungen zur syrischen Regierung. Im Jahr 2015 unterstützte es durch sein Eingreifen in den syrischen Bürgerkrieg die Assad-Regierung und ermöglichte es ihr, die Initiative gegen die von den USA und Saudi-Arabien unterstützte Opposition wiederzuerlangen.

Russlands Beziehung zu Saudi-Arabien war jedoch komplexer, da sich die Saudis strategisch auf die außen- und sicherheitspolitischen Ziele der USA im Nahen Osten und in der globalen Energiepolitik ausgerichtet hatten.

Diese Dynamik änderte sich jedoch im Oktober 2018, als saudische Sicherheitsbeamte, die angeblich auf direkten Befehl des saudischen Kronprinzen Mohammad bin Salman arbeiteten, den saudischen Dissidenten und Journalisten Jamal Khashoggi ermordeten.

Die Saudis nahmen Anstoß an der Empörung der USA über das Verbrechen, insbesondere als der damalige Präsidentschaftskandidat Joe Biden dem Kronprinzen, der im Volksmund MbS genannt wird, mit Isolation und Bestrafung drohte.

„Wir würden sie tatsächlich dazu bringen, den Preis zu zahlen und sie zu dem Paria zu machen, der sie sind“, sagte Biden während einer Fernsehdebatte im November 2019 und fügte hinzu, dass die derzeitige Regierung in Saudi-Arabien „sehr wenig sozialen Erlösungswert“ habe.

Biden sollte diese Worte später bereuen, als er sich im Juli 2022 gezwungen sah, nach Saudi-Arabien zu fliegen und MbS zu bitten, die Ölproduktion zu erhöhen, um die Energiekosten zu senken, die aufgrund der Folgen der von den USA angeführten Bemühungen um Sanktionen gegen russisches Öl und Gas nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 in die Höhe geschnellt waren.

MbS empfing zwar Biden, aber die USA erzielten bei dem Treffen nicht die gewünschten Ergebnisse, und zwar aus Gründen, die über die schlechte persönliche Chemie zwischen MbS und Biden hinausgingen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sowohl Saudi-Arabien als auch Russland erkannt, dass es ihren Interessen als wichtige Ölproduzenten nicht dienlich war, auf einem Markt zu konkurrieren, der von den USA beherrscht wurde.

Diese Erkenntnis reifte im Frühjahr 2020 nach einem „Ölkrieg“ zwischen den beiden Ländern, in dem Saudi-Arabien den Ölpreis durch Überproduktion drastisch senkte, um dann von Russland überholt zu werden.

Der saudi-russische Ölkrieg endete aufgrund von Verhandlungen, die der damalige Präsident Donald Trump vermittelt hatte, und eine Zeit lang war die Welt gezwungen, in einem Umfeld zu leben, in dem die drei größten Ölproduzenten – die USA, Russland und Saudi-Arabien – offen Absprachen über die globalen Förderquoten trafen.

Doch dann kamen die russische Invasion in der Ukraine, die von den USA verhängten Energiesanktionen und die Erkenntnis sowohl Russlands als auch Saudi-Arabiens, dass die USA kein stabiler Partner sind, wenn es um die Verwaltung der wichtigsten Wirtschaftsressource ihrer Länder geht – Energie.

Angespannte Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien

Während die Beziehungen zwischen Russland und Saudi-Arabien auf der Grundlage gemeinsamer Ziele immer enger wurden, wuchs auch die Anspannung zwischen Saudi-Arabien und den USA, die durch die völlige Entfremdung zwischen der Regierung Biden und MbS in Bezug auf die Nahostpolitik hervorgerufen wurde.

Saudi-Arabien hat ein ehrgeiziges Projekt, die Vision 2030, in Angriff genommen, das darauf abzielt, das ölreiche Königreich von seiner derzeitigen übermäßigen Abhängigkeit von der Energieproduktion auf eine stärker diversifizierte Wirtschaft umzustellen, die auf modernen Technologien und Wirtschaftsinitiativen außerhalb des Energiebereichs basiert.

Eine wichtige Voraussetzung für diese Vision ist, dass Saudi-Arabien zu einer verbindenden Kraft in der Region und in der Welt wird – etwas, das die von den USA betriebene Politik, die regionale Instabilität und Krieg fördert, unmöglich gemacht hat. Die Biden-Administration hatte sich auf eine Politik festgelegt, in der Saudi-Arabien als Schlussstein in der Konfrontation mit dem Iran entlang eines Krisenbogens diente, der sich vom Libanon über Syrien und den Irak bis in den Jemen erstreckt.

Saudi-Arabien sah sich mit der Realität konfrontiert, dass es seinen Krieg im Jemen (der seit 2014 andauert) nicht gewinnen konnte und dass die von den USA angeführten Destabilisierungsbemühungen im Libanon, in Syrien und im Irak ins Stocken geraten waren. Mit dem Ziel der wirtschaftlichen Diversifizierung im Hinterkopf entschied sich das Land für eine Zusammenarbeit mit Russland, um die Art von Stabilität zu schaffen, die für das Gedeihen energiegetriebener Volkswirtschaften erforderlich ist.

Russland organisierte in aller Stille Gespräche mit saudischen und syrischen Beamten und Diplomaten, die im März 2023 in einem Besuch von Präsident Assad in Moskau gipfelten, bei dem die Frage einer Annäherung an Saudi-Arabien endgültig geklärt wurde.

Es bleibt jedoch noch einiges zu tun, denn die Bemühungen Saudi-Arabiens, Syrien wieder in die Reihen der Arabischen Liga aufzunehmen, stoßen auf den Widerstand der treuen US-Verbündeten Jordanien, Kuwait und Katar. Tatsache ist jedoch, dass dank der russischen und chinesischen Diplomatie überall im Nahen Osten Frieden und nicht Krieg herrscht. Dass Syrien aus der Kälte geholt wurde, ist nur die jüngste Manifestation dieses Phänomens.