USA und Soros greifen in die thailändischen Wahlen ein

Im Vorfeld der bevorstehenden Wahlen in Thailand haben sich die westlichen Bemühungen um einen Regimewechsel intensiviert. Oppositionsgruppen, die versuchen, die Macht zu übernehmen und Thailands mächtiges, unabhängiges Militär aus der thailändischen Politik zu entfernen, haben umfangreiche, gut dokumentierte Finanzmittel und politische Unterstützung aus Washington, London, Brüssel und westlichen Unternehmensstiftungen erhalten, darunter die berüchtigtste von allen – George Soros‘ Open Society Foundation (OSF).

Eine dieser Stiftungen – Human Rights Watch (HRW) – hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, in dem die bevorstehenden Wahlen als Untergrabung des „Wahlrechts“ verurteilt werden.

Um die von HRW veröffentlichte, von Soros finanzierte Propaganda zu verstehen, muss man zunächst verstehen, warum Thailand überhaupt für einen Regimewechsel ins Visier genommen wurde.

Warum Thailand?

Das südostasiatische Königreich Thailand ist wirtschaftlich und geopolitisch ein wichtiger regionaler Knotenpunkt. Es hat die zweitgrößte Wirtschaft in der ASEAN und ist der einzige südostasiatische Staat, der nicht vom Westen kolonisiert wurde.

Während einige Analysten immer noch an den Stereotypen aus der Zeit des Kalten Krieges über die Rolle Thailands im von den USA geführten Krieg gegen Vietnam festhalten, hat sich das Land seither drastisch von Washington abgewandt.

Vor allem das thailändische Militär hat damit begonnen, seine alternden amerikanischen Waffen durch chinesische, russische und europäische Waffen zu ersetzen. Die Palette reicht von Kleinwaffen über russische Mi-17-Transporthubschrauber und europäische Kampfflugzeuge bis zu chinesischen Kampfpanzern und gepanzerten Mannschaftstransportwagen (APCs) und sogar Schiffen und U-Booten aus chinesischer Produktion.

Thailand ist auch ein wichtiger Partner in Chinas Initiative One Belt, One Road (OBOR) geworden. Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecken sind bereits im Bau, und Vorschläge für den Bau weiterer Strecken sind in der Endphase der Verhandlungen.

Zwar unterhält Thailand – notwendigerweise – immer noch Beziehungen zum Westen und zu westlichen Verbündeten wie Japan, aber es ist klar, dass es diese Beziehungen ausbalanciert hat – mit einer Dynamik der thailändischen Außenpolitik, die sich entscheidend zugunsten Eurasiens und auf Kosten Washingtons entwickelt hat.

Aus all diesen Gründen und noch mehr waren die USA an den langfristigen Bemühungen um einen Regimewechsel in Thailand beteiligt, der mindestens im Jahr 2001 mit dem Aufstieg des Milliardärs und ehemaligen Beraters der Carlyle Group, Thaksin Shinawatra, zur politischen Macht begann.

Bereits 2001 war klar, dass Chinas Aufstieg in der Region und weltweit unmittelbar bevorstand und dass die Einkreisung und Eindämmung Pekings zu einer Priorität der US-Außenpolitik geworden war. Die Einsetzung von Stellvertretern wie Thaksin Shinawatra in Thailand zielte darauf ab, eine einheitliche Front von US-Klientenstaaten an der Peripherie Chinas zu schaffen.

Soros in Thailand

Der Artikel „After Bleeding Thailand Dry, Soros is Going for the Kill“ des geopolitischen Analysten Jean Perier liefert eine detaillierte Geschichte der südostasiatischen Finanzkrise von 1997 und der Rolle, die Soros‘ Finanzspekulationen dabei spielten, sie erst auszulösen und dann auszunutzen. Die Krise schuf auch einen Vektor für westliche politische Subversion.

Shinawatras Aufstieg an die Macht im Gefolge der Finanzkatastrophe sollte Thailand nach den Plänen Washingtons wiederaufbauen. Shinawatra festigte schnell die politische Macht und versuchte, einen Einparteienstaat unter seiner Kontrolle und der seiner westlichen Sponsoren aufzubauen.

Außerdem unternahm er zahlreiche Schritte, um Thailand in einen Klientenstaat der USA zu verwandeln – darunter die Beteiligung thailändischer Truppen an der illegalen US-Invasion im Irak im Jahr 2003, die Einladung an die US-CIA, thailändisches Hoheitsgebiet als Teil ihres globalen „Überstellungsprogramms“ zu nutzen, die Privatisierung des thailändischen Öl- und Gaskonglomerats PTT und der Versuch, ein unpopuläres Freihandelsabkommen zwischen den USA und Thailand ohne Zustimmung des Parlaments zu verabschieden.

Zudem verstrickte er sich in eine Vielzahl von Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch, was den thailändischen Institutionen schließlich einen Vorwand lieferte, ihn 2006 durch einen Militärputsch endgültig von der Macht zu entfernen.

Während Shinawatras Anhänger – einschließlich der westlichen Medien – behaupten, die gegen ihn erhobenen Korruptionsvorwürfe seien politisch motiviert, enthüllt Wikileaks in einem veröffentlichten diplomatischen Kabel der USA, dass die US-Botschaft selbst vom Ausmaß von Shinawatras Korruption beeindruckt war – insbesondere im Hinblick auf die Änderung der Gesetze über ausländisches Eigentum am selben Tag, als er Aktien seines Unternehmens steuerfrei an Investoren aus Singapur verkaufte.

Trotz des Eingeständnisses der Botschaft, dass Shinawatra korrupt ist, unterstützte sie ihn weiterhin und merkte sogar an, dass dieser Schritt eine weitere Liberalisierung der Gesetze für ausländisches Eigentum wahrscheinlicher machen würde, indem sie behauptete:

Die Tatsache, dass das Geschäft so strukturiert wurde, dass die thailändischen Beschränkungen für ausländische Investitionen umgangen werden konnten, wirft dennoch ernste Fragen zum Investitionsklima in Thailand auf und zeigt die Grenzen der bisherigen Liberalisierung auf. Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass eine innenpolitische Debatte über politische Fragen wie ausländisches Eigentum an Telekommunikationsanlagen einige der thailändischen Ängste vor einer Marktliberalisierung und damit vor einem Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten zerstreuen kann.

Seitdem wurde Shinawatra wegen Korruption vor Gericht gestellt und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt – eine Strafe, der er sich seitdem als Flüchtling im Ausland entzogen hat.

Shinawatra hat versucht, über verschiedene Stellvertreterregime, die offen von Familienmitgliedern geführt werden, an die Macht zurückzukehren, darunter sein Schwager Somchai Wongsawat, der 2008 kurzzeitig Premierminister war, bevor er von Thailands Gerichten abgesetzt wurde, und Shinawatras Schwester Yingluck Shinawatra, die von 2011 bis 2014 Premierministerin war, bis sie durch einen zweiten Militärputsch von der Macht entfernt wurde.

Soros und Co. wollen die Rückkehr von Thaksin Shinawatra

In Anbetracht von Shinawatras Nützlichkeit als US-Vertreter und seines enthusiastischen Versuchs von 2001 bis 2006, Thailand in einen voll integrierten US-Klientenstaat zu verwandeln, ist es offensichtlich, warum die USA und ihre europäischen und unternehmerischen Partner versuchen, ihn und seine Mitarbeiter wieder an die Macht zu bringen.

Es ist jedoch ein zunehmend schwieriger Kampf geworden. Shinawatra ist zwar immer noch in der Lage, Wahlen durch offenen Stimmenkauf im Landesinneren und seinen regelmäßigen Einsatz des organisierten Terrorismus zu manipulieren, aber er selbst ist durch sein politisches Versagen und die Beschlagnahmung von Vermögenswerten durch thailändische Gerichte vom viertreichsten Mann Thailands auf Platz 19 abgerutscht. Beeindruckende Proteste der Bevölkerung gegen Shinawatra im Jahr 2014 markierten eine beispiellose, landesweite Opposition gegen seine Rückkehr an die Macht – eine Stimmung, die seitdem wahrscheinlich nur noch gewachsen ist.

Aber auch wenn er die Macht nicht übernehmen kann – seine Fähigkeit, Thailand zu spalten und zurück zu werfen – auch durch zusätzliche Gewalt – dient ebenfalls dem Ziel Washingtons und der Wall Street, Nationen wie China einen brauchbaren Partner zu verweigern.

Seit Shinawatras Sturz im Jahr 2006 werden er und ein Heer von politischen Oppositionsparteien, angeblichen „Rechts“-Gruppen, studentischen „Aktivisten“ und Medienfronten offen von Washington, London und Brüssel durch direkte politische Unterstützung und Lobbyarbeit sowie durch von den USA, Großbritannien und Europa finanzierte Nichtregierungsorganisationen (NROs) unterstützt – wobei praktisch alle zumindest teilweise von George Soros‘ Open Society Foundation finanziert werden.

Zu den von den westlichen Medien im Vorfeld der thailändischen Wahlen regelmäßig zitierten Fronten, die entweder von Soros‘ Open Society oder dem US National Endowment for Democracy (NED) oder von beiden finanziert werden, gehören die Medienfronten Prachatai, Isaan Record und BenarNews.

Zu den dubiosen „Menschenrechts“-Fronten gehören die Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), die sowohl Agitatoren, die gegen Thailands derzeitige Regierung protestieren, offen verteidigen als auch Proteste anführen.

Weitere „Menschenrechts“-Fronten sind Human Rights Watch und die thailändischen Ableger von Amnesty International sowie das Thai Netizen Network, iLaw und Fortify Rights (Jahresbericht 2017, PDF).

Zukunft vorwärts: Shinawatra und Soros

Es gibt auch ganze politische Parteien, die im Auftrag von Thaksin Shinawatra operieren, wie Future Forward, zu deren „Mitbegründern“ US- und Soros-finanzierte „Aktivisten“ gehören.

Der Gründer von Future Forward, der vetternwirtschaftliche Milliardär Thanathorn Jungrungreangkit, hat zugegeben, in der Vergangenheit die politische Partei von Thaksin Shinawatra unterstützt zu haben und an seinen gewalttätigen „Rothemden“-Straßenaufmärschen teilgenommen zu haben.

Sein Mitbegründer, Piyabutr Saengkanokkul, diente früher als Lobbyist für Thaksin Shinawatra und hielt „Rothemden“-Kundgebungen an der Thammasat-Universität ab, wobei Shinawatras bezahlter Lobbyist Robert Amsterdam an mehreren Veranstaltungen teilnahm.

Zu den anderen Mitbegründern von Future Forward gehört Nalutporn Krairiksh, der gleichzeitig für die US NED und die von Soros finanzierte Medienfront Prachatai arbeitet. Chamnan Chanruang – ebenfalls Mitbegründer von Future Forward – war laut seiner eigenen Biografie auf der Website von Future Forward zuvor „Vorsitzender“ der von Soros finanzierten Amnesty International.

Rangsiman Rome hat sich ebenfalls den Reihen von Future Forward angeschlossen. Rome war Mitbegründer der „Democracy Restoration Group“ und organisierte regelmäßig Proteste mit dem US-NED- und Soros-finanzierten TLHR-Mitglied Anon Nampa sowie mit Nuttaa ‚Bow‘ Mahattana, der buchstäblich mit einem hochrangigen Mitglied von Thaksin Shinawatras Pheu Thai Partei im Bett erwischt wurde.

Future Forward gehören auch ehemalige Shinawatra-Loyalisten an, darunter der Ex-Armeegeneral Pongskorn Rodchompoo, der während der Regierung Yingluck Shinawatra befördert wurde, um Einfluss auf das Militär zu nehmen.

Die Bangkok Post berichtete 2015 in einem Artikel mit dem Titel „NSC Deputy Chief shunted to PM’s Office“:

Generalleutnant Pongsakorn wurde vor zwei Jahren von der damaligen Premierministerin Yingluck Shinawatra in den NSC berufen und wechselte vom Obersten Kommando. Er folgte demselben Weg wie Paradorn Pattanatabut, der zuvor von General Prayut aus dem Amt des NSC-Generalsekretärs entfernt wurde und eine ähnliche Position als Berater des Premierministers erhielt.

Dass Pongsakorn Rodchompoo – ein ehemaliger thailändischer General – als „stellvertretender Vorsitzender“ in die Reihen von Future Forward eintritt, ist besonders ironisch, wenn man bedenkt, dass Future Forward angeblich gegen den Einfluss des Militärs in der thailändischen Politik ist.

Pannika Wanich von Future Forward hat zuvor für Voice TV gearbeitet – einen Medienkanal, der Thaksin Shinawatras Sohn Panthongtae Shinawatra „gehört“.

Und Future Forward selbst wird unaufhörlich von den unzähligen US-amerikanischen NED- und Soros-finanzierten Tarnorganisationen in Thailand und im Ausland sowie von den westlichen Medien gefördert. Der Foreign Correspondents‘ Club of Thailand (FCCT) – ein Zusammenschluss der größten in Thailand tätigen westlichen Medienorganisationen – organisierte eine Veranstaltung mit verschiedenen Kandidaten, darunter auch der Anführer von Future Forward, Thanathorn J.

Während andere Kandidaten eingeladen waren, wurde Thanathorn J. herausgegriffen und gefördert, insbesondere von Jonathan Head von der BBC, der Softball-Fragen stellte, die selbst dann, wenn sie von Thanathorn J. verfehlt wurden, in keiner Weise infrage gestellt oder weiterverfolgt wurden. Dieses Muster spiegelt sich nicht nur in der gesamten Berichterstattung der BBC über die bevorstehenden Wahlen in Thailand wider, sondern in allen westlichen Medien.

Regimewechsel

Future Forward ist nur eine von mehreren Ersatzparteien, die vom Westen als Mittel zur Rückkehr Thaksin Shinawatras – und der von ihm vertretenen Interessen – an die Macht propagiert werden.

Die internen und externen Faktoren von Future Forward verdeutlichen jedoch, wie sich die US-Regierung über das National Endowment for Democracy und private Geldgeber wie George Soros und seine Open Society Foundation nicht nur in die internen politischen Angelegenheiten Thailands und die bevorstehenden Wahlen einmischen – sie versuchen gemeinsam, eine ganze politische Partei zu gründen und an die Macht zu bringen.

Um den gesamten geopolitischen Kontext zu verstehen, in dem sich die Wahlen in Thailand abspielen, kann man auf den jüngsten Bericht von Human Rights Watch zu den Wahlen in Thailand mit dem Titel „Thailand: Structural Flaws Subvert Election„.

Darin wird Thaksin Shinawatra nur ein einziges Mal erwähnt. Seine derzeitige Rolle bei der Führung mehrerer Parteien, um sich selbst wieder an die Macht zu bringen, wird völlig außer Acht gelassen. Auch die Tatsache, dass HRW und die thailändische Opposition, die es unterstützt, beide von Soros über Open Society finanziert werden, wird bequemerweise verschwiegen.

Die Anschuldigungen von HRW, das thailändische Militär würde „Wahlen unterwandern“, sind so, als würde man die Polizei, die einen verurteilten Mörder festnimmt, der „Entführung“ beschuldigen, ohne zu erwähnen, dass der „Entführte“ ein verurteilter Mörder ist.

Im gleichen Sinne zitiert HRW angebliche repressive Maßnahmen inmitten der thailändischen Wahlen, ohne zu erwähnen, dass diejenigen, die von solchen Maßnahmen betroffen sind, für Thaksin Shinawatra – einen verurteilten Kriminellen und Flüchtigen – und seine ausländischen Sponsoren arbeiten. Seine Teilnahme an den Wahlen ist sowohl illegal als auch undemokratisch, eine Tatsache, die von HRW und dem Heer der vom Ausland finanzierten Agitatoren, denen es in seinen Reihen dient, unerwähnt bleibt.

Nur durch die unehrliche, aber bewusste Auslassung dieser Tatsachen ist der Westen in der Lage, sich in eine weitere Wahl im Ausland einzumischen und erneut zu versuchen, eine Regierung zu stürzen, die seine eigenen eigennützigen Ziele in einem Land behindert, das Tausende Kilometer von seinen eigenen Küsten entfernt ist.

Unabhängig davon, ob der vom Westen unterstützte Regimewechsel erfolgreich ist oder nicht, wird die politische Krise in Thailand wahrscheinlich weitergehen – einschließlich einer weiteren Runde von Protesten und Gegenprotesten, tödlicher Gewalt im Stil der „farbigen Revolution“ und möglicherweise einer weiteren Intervention der thailändischen Gerichte oder des Militärs. Ohnehin wird sie zumindest Thailands weiteren Schwenk von West nach Ost behindern und Ressourcen von der zukünftigen Entwicklung des Landes abziehen.

Tony Cartalucci, geopolitischer Forscher und Autor mit Sitz in Bangkok, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.