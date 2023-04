Die Entvölkerungsagenda, Teil 4: Giftstoffe in unserer Nahrung und unserem Wasser

Dies ist der letzte Teil einer vierteiligen Serie, die die Geschichte der Bevölkerungskontrolle bis zu den heutigen „Entvölkerungsbestrebungen“ nachzeichnet. Sie können Teil 1 hier, Teil 2 und Teil 3 hier lesen. Im heutigen Artikel geht es um gängige Zusatzstoffe in Lebensmitteln und Wasser, die mit Unfruchtbarkeit in Verbindung gebracht wurden, aber immer noch verwendet werden.

Angesichts der weltweit sinkenden Geburtenraten ist es wichtig zu untersuchen, inwieweit unsere Lebensmittel, unsere Luft und unser Wasser „fruchtbarkeitsfeindliche“ Stoffe enthalten. In der Wissenschaftszeitschrift Integrative Medicine heißt es zum Beispiel: Die Forschung ist sich darüber im Klaren, dass Metalle und Chemikalien in der Luft, im Wasser, in der Nahrung und in Gesundheits- und Schönheitsmitteln die Fruchtbarkeit in vielerlei Hinsicht beeinträchtigen. Diese Giftstoffe führen dazu, dass die Spermienzahl und -funktion bei Männern unaufhaltsam abnimmt, während bei Frauen die Anovulation [Probleme im Zusammenhang mit dem hier beschriebenen Menstruationszyklus], die Einnistung und der Verlust der Lebensfähigkeit des Fötus immer schlimmer werden.

Es gibt vier Möglichkeiten, wie Umweltgifte Unfruchtbarkeit verursachen können:

Störungen des Hormonsystems;

Schädigung des weiblichen Fortpflanzungssystems;

Schädigung der männlichen Fortpflanzungsorgane;

Beeinträchtigung der Lebensfähigkeit des Fötus.

Eine der häufigsten Substanzen, die Lebensmitteln zugesetzt werden, der Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat (MSG), gilt in dieser Hinsicht als ein wachsendes Problem. Ein Artikel im International Journal of Pharmacology legt nahe, dass er eine entscheidende Rolle bei der Störung der Spermatogenese spielen könnte, die zu männlicher Unfruchtbarkeit führt. Trotzdem stuft die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) MSG als „allgemein als sicher anerkannt“ (GRAS) ein, und die britische Behörde für Lebensmittelstandards kommt zu dem Schluss, dass MSG bei der derzeitigen Verwendung kein Gesundheitsrisiko darstellt.

Eine weitere Substanz, die häufig in Lebensmitteln verwendet wird und die in toxikologischen Studien als fruchtbarkeitsschädigend eingestuft wurde, ist das Konservierungsmittel Natriumbenzoat. Tatsächlich wird Natriumbenzoat erfolgreich als Bestandteil eines Spermizids verwendet, wie in diesem detaillierten, aktualisierten Bericht ‚Insights of Spermicidal Research‘ beschrieben.

Dies ist nicht der einzige Beweis. Eine Studie an Ratten zeigte, dass Natriumbenzoat die Anzahl der Spermien und die Beweglichkeit der Spermien deutlich verringert. Es verringerte auch die Anzahl der für die Spermienproduktion wichtigen Hormone. Eine andere Studie zeigte, dass die Verfütterung von Natriumbenzoat an trächtige Mäuse zu fötalen Missbildungen wie Blutungen, Gliedmaßenfehlern, Schädeldefekten, Wirbelsäulendeformationen und Neuralrohrdefekten führte.

Warum, um alles in der Welt, wird Natriumbenzoat angesichts der nachweislich schädlichen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit in unsere Lebensmittel aufgenommen? Die Rechtfertigung ist sein Wert als Konservierungsmittel, das die Haltbarkeit verlängert, indem es das Wachstum von Bakterien, Hefe und Schimmel hemmt.

Glyphosat ist ein häufig verwendetes Unkrautvernichtungsmittel. Ein steiler Rückgang des Testosteronspiegels begann kurz nach der Einführung gentechnisch veränderter Pflanzen im Jahr 1994, eine Innovation, die mit dem verstärkten Einsatz von Glyphosat-Herbiziden bei gentechnisch veränderten Pflanzen einherging. In einem Artikel in Science and Society, der sich auf Forschungsergebnisse aus dem Jahr 2010 bezieht, wird argumentiert, dass ein „steiler Rückgang der menschlichen männlichen Spermienzahl in Verbindung mit einem Anstieg von Keimzellenkrebs in den Hoden, angeborenen Fehlbildungen des männlichen Fortpflanzungstrakts und einem Rückgang des Serumtestosteronspiegels auf eine zunehmende Exposition gegenüber Glyphosatherbiziden während der letzten Jahrzehnte hinweist“.

Im Jahr 2018 wurde festgestellt, dass Monsanto, der Hersteller des Herbizids Roundup, es versäumt hat, angemessen vor den potenziellen Krebsgefahren seiner Produkte zu warnen. In einem Artikel von Natural Health wird behauptet, dass viele Impfstoffe mit Glyphosat kontaminiert sind.

Schließlich ist auch unser Trinkwasser nicht frei von Zusätzen. Einige Wissenschaftler haben behauptet, dass die Fluoridierung der öffentlichen Wasserversorgung Unfruchtbarkeit verursacht. In einer Studie aus dem Jahr 2005 wurde berichtet, dass eine hohe Fluoridkonzentration im Trinkwasser die Spermatogenese und Steroidogenese bei männlichen Albinoratten beeinträchtigt. Eine Studie aus dem Jahr 2006 über Rattensperma ergab, dass schon relativ geringe Mengen an Natriumfluorid die Beweglichkeit der Spermien verringern können. Eine weitere Studie zeigte, dass Fluorid strukturelle Schäden an den Fortpflanzungsorganen von Kaninchen verursachen kann. Eine Metaanalyse, in der der Zusammenhang zwischen der jährlichen Fruchtbarkeitsrate und dem Fluoridgehalt im Trinkwasser untersucht wurde, bestätigte, dass in Gebieten mit fluoridiertem Wasser die Fruchtbarkeitsrate abnahm. Eine weitere Studie, die an Ratten durchgeführt wurde, brachte die Fluoridexposition mit strukturellen Schäden an Eierstöcken und Gebärmutter in Verbindung, die die Fruchtbarkeit der Tiere erheblich verringern könnten. In einem anderen Bericht wurde ein Zusammenhang zwischen Frauen, die mit Fluoridverbindungen arbeiten, und einem höheren Risiko von Spontanaborten festgestellt.

Das Fehlen eines offiziellen und öffentlichen Interesses an den kumulativen Auswirkungen der unseren Lebensmitteln und unserem Wasser zugesetzten Chemikalien auf die Fruchtbarkeit, geschweige denn eine offizielle Untersuchung, sollte Anlass zu großer Sorge geben. Das ist aber nicht der Fall. Warum also wird dies angesichts des möglichen Zusammenhangs mit dramatisch sinkenden Fruchtbarkeitsraten ignoriert? Liegt es daran, dass die „Machthaber“ eine sinkende Fruchtbarkeit und eine kleinere Bevölkerung als etwas Gutes ansehen? Ist das der Grund, warum sie so lässig mit den möglichen Kollateralschäden für die menschliche Gesundheit umgehen? Oder ist es einfach so, dass in unserer konsumorientierten Welt billigere und bequemere Lebensmittel jeden anderen Wert übertrumpfen und unsere Politiker und Gesundheitsbehörden nur dem Mammon dienen?