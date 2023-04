„Deutschland steht auf!“ Großdemo am 29.4.2023 in Magdeburg – 95 Thesen zum Corona-Ablasshandel

„Die Frühlingsgefühle täuschen über die eigentliche politische Großwetterlage hinweg.“ Prof. Sucharit Bhakdi und die „Mediziner für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD) rufen zur Großdemonstration am 29.4.2023 in Magdeburg auf, einem Brennpunkt der von Martin Luther ausgegangenen Reformation. Es gelte erneut Anlauf zu nehmen und gegen die Unterdrückung des freien Geistes sowie für Frieden und die Wiederherstellung der Gewaltenteilung zu demonstrieren. – Der „Gesprächskreis freie Impfentscheidung Ingolstadt“ hat für die Demo und zur breiten Diskussion in der Bevölkerung 95 Thesen aufgestellt, denn die Maßnahmen des Staates „haben zu einem zunehmenden Ablass-Handel geführt, in dem Maße, dass Bürgern nur durch Nachweis bestimmter Vorleistungen (2G, 3G, 3G Plus) die Teilhabe an einem freiheitlichen Leben gewährt wird.“