Neue Verteidigungsüberprüfung versklavt Australien weiter an die US-Kriegsagenda

Caitlin Johnstone

Die australische Regierung hat die freigegebene Version ihrer mit Spannung erwarteten Defence Strategic Review (DSR) für 2023 veröffentlicht, und die Kriegspropagandisten sind begeistert.

Matthew Knott vom Sydney Morning Herald, der vor allem dafür bekannt ist, dass er vom ehemaligen Premierminister Paul Keating aufgefordert wurde, „das Richtige zu tun und sich aus dem australischen Journalismus zu verabschieden“, weil er an der verabscheuungswürdigen Propagandaserie „Red Alert“ von Nine Entertainment mitgewirkt hat, hat einen neuen Propagandaartikel mit dem Titel „Defence review pulls no punches: China ist die größte Bedrohung für uns“.

Hier sind die ersten paar Absätze, um Ihnen ein Gefühl für die quietschende Freude zu geben, die diese Sumpfmonster gerade erleben:

Angus Houston und Stephen Smith haben allen Australiern, die glauben, dass sie immer noch in einem sicheren Zufluchtsort am südlichen Rand der Erde leben, einen schrillen Weckruf zukommen lassen: Sie leben in der Vergangenheit.

Diejenigen innerhalb und außerhalb der australischen Verteidigungsstreitkräfte, die glauben, dass alles so weitergeht wie bisher, haben Wahnvorstellungen.

Ihre Botschaft an alle, die sich über die größte Bedrohung für Australiens nationale Sicherheit nicht im Klaren sind, ist ähnlich unverblümt: Es ist unser größter Handelspartner, China.

Wie zwei Ärzte, die einem kranken Patienten konfrontierende Nachrichten überbringen, haben sich die beiden Männer, die damit beauftragt sind, Australiens Militär für das 21. Jahrhundert umzugestalten, bei ihrer strategischen Überprüfung der Verteidigung für bewundernswerte Offenheit entschieden.

Der ehemalige Verteidigungschef und Verteidigungsminister lehnt vage Formulierungen über die zunehmenden Spannungen im indopazifischen Raum ab und nennt nur eine Nation – China – als Bedrohung für Australiens Kerninteressen.

„Wie ein Paar Ärzte“. Das ist die Art von drittklassiger Propaganda, die wir in dem Land mit den meisten konsolidierten Medienbesitzern in der westlichen Welt bekommen.

Mehr Panikmache von der SMH. Die Defense Review selbst sagt: „Eine direkte Invasion des Kontinents bleibt nur eine „entfernte“ Möglichkeit.“ China wird Aus nicht angreifen. aber wenn man die Medien liest, könnte man meinen, es ist gleich um die Ecke.

More fear mongering from the SMH.



The defence review itself says "an outright invasion of the continent remains only a “remote” possibility"



China is not going to attack Aust. but reading the media you'd think it's just around the corner.#auspol https://t.co/zEbAHgqlev — AWPR (@WarPowersReform) April 24, 2023

Die „Verteidigungs“-Überprüfung konzentriert sich nicht auf die Verteidigung der Küsten des australischen Kontinents, sondern verweist stattdessen immer wieder auf die Notwendigkeit, die „regelbasierte Ordnung“ in Australiens „Region“ – dem sogenannten „Indopazifik“ – zu schützen, zu der auch China gehört. Es handelt sich größtenteils um 110 Seiten geistiger Verrenkungen, in denen erklärt wird, warum die „Verteidigung“ der australischen Nation so aussehen muss, als würde man sich auf einen Kampf mit einer Tausende von Kilometern entfernten asiatischen Nation einlassen.

In der öffentlichen DSR wird China nur achtmal namentlich erwähnt, obwohl man nach Knotts ekstatischem Jubel annehmen könnte, dass dies das einzige Wort ist, das darin steht. Im Gegensatz dazu werden die Vereinigten Staaten in dem Dokument nicht weniger als 38 Mal erwähnt, während das Vereinigte Königreich zweimal, Neuseeland nur einmal und Australiens Nachbarn wie Papua-Neuguinea und Indonesien überhaupt nicht beim Namen genannt werden.

„Unsere Allianz mit den Vereinigten Staaten wird auch weiterhin im Mittelpunkt der australischen Sicherheit und Strategie stehen“, heißt es in dem Bericht. „Die Vereinigten Staaten werden in den kommenden Jahrzehnten noch wichtiger werden. Das Verteidigungsministerium sollte eine stärkere wissenschaftliche, technologische und industrielle Zusammenarbeit im Bündnis anstreben sowie eine verstärkte Rotation der Streitkräfte der Vereinigten Staaten in Australien, auch mit U-Booten.“

Die überdeutliche Präsenz der Vereinigten Staaten in einem Dokument, in dem es angeblich um australische Sicherheitsinteressen geht, würde Sie verwirren, wenn Sie nicht wüssten, dass Australien seit Generationen als militärischer und geheimdienstlicher Aktivposten der USA dient, wo die Interessen unserer Nation den Interessen Washingtons so weit untergeordnet sind, dass wir nicht einmal wissen dürfen, ob die USA Atomwaffen in unser Land bringen.

Im Vorgriff auf das Versprechen der DSR, eine noch engere Zusammenarbeit mit den USA anzustreben, sagte der australische Verteidigungsminister Richard Marles im vergangenen Jahr, dass die australischen Streitkräfte „über die Interoperabilität hinaus zur Austauschbarkeit“ mit dem US-Militär übergehen, damit sie „nahtlos und schnell zusammenarbeiten können“. Das ist eine schicke Umschreibung dafür, dass jede sinnvolle Trennung zwischen dem australischen und dem amerikanischen Militär aufgehoben wurde.

Marles, der derzeit in Australien wegen unerlaubter Geheimniskrämerei über die Art eines kostenlosen Golfausflugs, den er bei seinem letzten Besuch in den Vereinigten Staaten unternommen hat, unter die Lupe genommen wird, sagte, dass die DSR „unsere Verteidigungspolitik für die nächsten Jahrzehnte untermauern wird“.

Das ABC geht davon aus, dass der frühere Vizeadmiral der US-Marine, William H. Hilarides, die „kurze, scharfe“ Überprüfung der australischen Kampfoberflächenflotte, wie sie im DSR gekennzeichnet ist, leiten und im dritten Quartal dieses Jahres berichten wird

#breaking The ABC understands former US Navy Vice Admiral William H. Hilarides will lead the "short, sharp" review of Australia's combat surface fleet as flagged in the DSR, and will report in Q3 of this year pic.twitter.com/G5KcTzgb7I — Andrew Greene (@AndrewBGreene) April 24, 2023

Sogar ein Teil der Umsetzung der DSR-Ergebnisse wird von einem Amerikaner und nicht von einem Australier beaufsichtigt. ABC berichtet, dass „eine wichtige Komponente, die die künftige Form der australischen Marineflotte bestimmen wird, noch in diesem Jahr in einer ‚kurzen, scharfen‘ Überprüfung entschieden wird, die von Vizeadmiral William H. Hilarides von der US Navy geleitet wird“.

Die Überprüfung selbst ist mit schwerwiegenden Interessenkonflikten im Hinblick auf den Einfluss der USA behaftet. Wie Mack Williams Anfang des Monats in Pearls And Irritations feststellte, ist der leitende Berater und Hauptautor hinter der Überprüfung ein Mann namens Peter Dean, Professor und Direktor für Außenpolitik und Verteidigung am United States Studies Centre (USSC) an der Universität Sydney. Das USSC wird von der US-Regierung finanziert, und Deans eigener Lebenslauf rühmt sich, dass er „derzeit zwei vom US-Außenministerium finanzierte Public-Diplomacy-Programme zum Bündnis zwischen den USA und Australien leitet“.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Australiens Außenpolitik „für die nächsten Jahrzehnte“ von einer „unabhängigen“ strategischen Überprüfung geprägt wird, die (A) von jemandem verfasst wurde, der durch US-Gelder kompromittiert ist, (B) teilweise von einem ehemaligen amerikanischen Militärbeamten durchgeführt wird, (C) zu einer immer stärkeren Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten in allen Bereichen aufruft und (D) sich in erster Linie auf ein Land konzentriert, das zufällig der größte geopolitische Rivale der Vereinigten Staaten ist.

Es ist schon komisch, dass Premierminister Anthony Albanese die Veröffentlichung des DSR ankündigte, indem er verkündete: „Im Kern geht es darum, Australien in den kommenden Jahren unabhängiger, besser vorbereitet und sicherer zu machen.“ Noch lustiger ist, dass er dieselbe Rede mit einer Danksagung an die australischen Truppen schloss, die in Kriegen gefallen sind, „um unsere Souveränität und unsere Freiheit zu verteidigen“.

Es gibt nichts weniger Selbstständiges und Souveränes, als das eigene Militär einer mächtigeren Nation mit einem „Bitte sehr, Kumpel, nutze es, wie du es für richtig hältst“ zu überlassen. Einen ungeheuerlicheren Verzicht auf die nationale Souveränität kann man sich wirklich nicht ausdenken. Und doch schwafelt unser Premierminister von Souveränität und Eigenständigkeit, während er genau das tut.

Annektiert uns einfach und macht uns zum 51. Staat. Auf diese Weise würden wir zumindest eine vorgetäuschte Stimme bei Amerikas gefälschten Wahlen bekommen.