Die Entvölkerungsagenda, Teil 1

Dies ist der erste Teil einer Serie, die die Geschichte der Bevölkerungskontrolle bis zu den heutigen Entvölkerungsambitionen und -absichten nachzeichnet.

Das Bevölkerungswachstum und die sich daraus ergebende Notwendigkeit der Bevölkerungskontrolle und sogar der „Entvölkerung“ sind seit Langem ein Anliegen der Eliten. Thomas Malthus, ein Wirtschaftswissenschaftler aus dem 18. Jahrhundert, war einer der Ersten, der seine Besorgnis darüber zum Ausdruck brachte, dass es nicht genügend Ackerland und damit nicht genügend Mittel gab, um genügend Nahrungsmittel für die wachsende Bevölkerung anzubauen.

Ironischerweise könnte, wie wir in Teil 2 sehen werden, die heutige Regierungspolitik dieses Szenario wahrscheinlicher machen. Einige Wissenschaftler schlagen sogar vor, die von Malthus befürchtete Knappheit absichtlich herbeizuführen, um die „Klimakrise“ zu lindern.

Die Idee der Bevölkerungsreduzierung wurde von der Eugenik-Bewegung aufgegriffen, die versuchte, die menschliche Rasse durch die Ausmerzung unerwünschter Eigenschaften zu verbessern. Einer der Hauptbefürworter dieser Bewegung war Sir Francis Galton. Er war ein viktorianischer Universalgelehrter, der glaubte, dass Intelligenz vererbbar sei, und der in einem gescheiterten Versuch, ein Merkmal zu finden, das als Indikator für Intelligenz dienen könnte, akribische Körpermessungen vornahm, einschließlich der Schädelgröße. Diese Pseudowissenschaft der Kraniologie wurde später von den Nazis übernommen, um zu beweisen, dass sie die überlegene Rasse waren.

Während diese frühen Befürworter der Bevölkerungskontrolle Rassen und andere Minderheitengruppen ins Visier nahmen, um ihre rassistischen Ideen zu verbreiten, zielen die heutigen Befürworter der Entvölkerung auf die gesamte Menschheit ab, um ihre Umweltideologie zu fördern. Eine der bevorzugten Optionen der Eugeniker war die erzwungene Geburtenkontrolle oder Sterilisation der unerwünschten Personen. Es könnte sein, dass die Träume der heutigen Umwelteiferer, die anscheinend alle Hebel der Macht in der Hand haben und uns alle als unerwünschte Personen betrachten, in Erfüllung gehen, da die Geburtenraten in vielen Ländern dramatisch zurückgehen. Dies ist kaum verwunderlich, da Impfstoffe, Lebensmittel, Wasser und die Luft um uns herum mit fruchtbarkeitsfeindlichen Substanzen belastet sind, wie in den Teilen 3 und 4 noch näher erläutert wird.

So wie die menschenfeindlichen, pseudowissenschaftlichen Ideen der Netto-Null-Eiferer heute von unserer sogenannten „gebildeten“ Klasse akzeptiert werden, waren die unwissenschaftlichen und rassistischen Theorien der Eugeniker von gestern einst in den intellektuellen Klassen weitverbreitet, insbesondere nachdem Charles Darwin, der Cousin von Galton, ihnen einen Anstrich von wissenschaftlicher Verantwortung gegeben hatte, als er die Idee vom „Überleben des Stärkeren“ entwickelte.

In seinem 1871 erschienenen Buch Die Abstammung des Menschen schrieb Darwin: „So vermehren die schwachen Mitglieder zivilisierter Gesellschaften ihre Art. Niemand, der sich mit der Zucht von Haustieren beschäftigt hat, wird bezweifeln, dass dies für die menschliche Rasse höchst schädlich sein muss.

Julian Huxley, dessen Urgroßvater mit Darwin befreundet war, war Präsident der britischen Eugenik-Gesellschaft und wurde von der akademischen Welt und den Eliten umarmt, er war Mitglied der Royal Society und Präsident der UNESCO. Im Jahr 1944 schrieb er: „Die untersten Schichten vermehren sich zu schnell. Deshalb … dürfen sie keinen zu leichten Zugang zu Sozialhilfe oder Krankenhausbehandlung haben, damit es nicht durch die Beseitigung des letzten Hemmnisses für die natürliche Auslese zu leicht wird, Kinder zu zeugen oder zu überleben; lange Arbeitslosigkeit sollte ein Grund für Sterilisation sein.

George Bernard Shaw, ein weiterer Liebling der Intelligenz, war ein Bewunderer Stalins und ein fanatischer Eugeniker. Er sprach sich häufig für die Ausrottung von Menschen aus, die der Gesellschaft nicht dienlich waren, und begründete dies mit ihrer „unverbesserlichen sozialen Unverträglichkeit“.

Er bekräftigte diese Philosophie, als er sagte: „Wenn Menschen lebensfähig sind, sollen sie unter anständigen menschlichen Bedingungen leben. Wenn sie nicht lebensfähig sind, töte sie auf anständige, menschliche Weise“.

H. G. Wells, der von den Intellektuellen seiner Zeit geliebt wurde, befürwortete die Tötung von Alkoholikern, körperlich und geistig kranken Menschen und die Sterilisation von „minderwertigen“ Menschen.

Wells war ein Freund von Margaret Sanger, der Gründerin von Planned Parenthood, einer Organisation, die sich auf Eugenik stützt. Ihre Verachtung für Menschen, die sie für minderwertig hielt, ist allgemein bekannt. Sie sagte: „Das Barmherzigste, was eine große Familie einem ihrer kleinen Mitglieder antut, ist, es zu töten“. Ein weiteres ihrer vielen widerwärtigen Zitate lautet: „Schwachsinnige Personen, gewohnheitsmäßige angeborene Kriminelle, von Erbkrankheiten Betroffene und andere, die von qualifizierten Behörden für biologisch ungeeignet befunden werden, sollten sterilisiert oder im Zweifelsfall so isoliert werden, dass die Fortpflanzung ihrer Leiden verhindert wird.

Planned Parenthood ist ein „Pro-Choice“-Befürworter, der jedes Jahr über 350.000 Abtreibungen durchführt. Kürzlich wurde festgestellt, dass sie Teile abgetriebener Babys aus Profitgründen verkauft, was Ihnen alles sagt, was Sie wissen müssen. Um zu verdeutlichen, wie wichtig diese Gruppe ist, muss man sich nur die Unternehmen ansehen, die für sie spenden: Microsoft, General Electric, Bank of America, Shell, Pfizer, Starbucks, American Express, PayPal, Boeing und der Tempel des Satans. Die letzte dieser Organisationen unterstützt offen die Abtreibung, weil sie Teil ihrer satanischen Rituale ist. Planned Parenthood ist auch bei Prominenten sehr beliebt, erhält riesige Geldbeträge von der US-Regierung und eines ihrer früheren Vorstandsmitglieder war der Vater von Bill Gates.

Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die Eugenik nicht mehr offen vertreten werden, also musste ein anderer Grund gefunden werden, um die Entvölkerung zu rechtfertigen – die Umwelt.

Der Weckruf für die Eliten, ihre Entvölkerungsagenda voranzutreiben, ertönte 1972. In jenem Jahr traf sich der von David Rockefeller gegründete Club of Rome, der sich aus führenden Politikern und Geschäftsleuten aus aller Welt zusammensetzte, mit dem Ziel, die Welt hinter einer gemeinsamen Krise zu vereinen, die nur von der globalistischen Elite gelöst werden konnte und die gleichzeitig ihre Entvölkerungspläne vorantreiben würde. Nach dem Treffen sagten sie: „Auf der Suche nach einem neuen Feind, der uns vereinen könnte, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die drohende globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches dazu passen würden. Der wahre Feind ist also die Menschheit selbst.

So entstand der Mythos der globalen Erwärmung, der mithilfe der Mainstream-Medien verbreitet wurde und zur Rechtfertigung der Entvölkerung diente, wobei nun die gesamte Menschheit das Ziel war.

Prinz Philip war ein großer Befürworter der Ausmerzung der Bevölkerung. Er sagte: „Sollte ich wiedergeboren werden, würde ich gerne als tödlicher Virus zurückkehren, um etwas zur Lösung der Überbevölkerung beizutragen.

Paul Ehrlich, ein Umweltschützer, der für seine apokalyptischen Vorhersagen über das Ende der Welt aufgrund von Überbevölkerung bekannt ist, schrieb 1968 in seinem Buch Die Bevölkerungsbombe: „Wir benötigen eine Bevölkerungskontrolle im eigenen Land, hoffentlich durch ein System von Anreizen und Strafen, aber auch durch Zwang, wenn freiwillige Methoden versagen.

Ted Turner, der Gründer von CNN, ist ein weiterer großer Fan der Entvölkerung und sagte einmal: „Eine Gesamtbevölkerung von 250-300 Millionen Menschen, ein Rückgang von 95 Prozent gegenüber dem heutigen Stand, wäre ideal.

Jacques Cousteau, der Ozeanograf und Filmemacher, war ein weiterer Befürworter der Ausrottung großer Teile der Menschheit. In einem Interview aus dem Jahr 1991 verkündete er: „Die Weltbevölkerung muss stabilisiert werden, und dazu müssen wir täglich 350.000 Menschen eliminieren. Im folgenden Jahr wurde er zum Erdgipfel in Rio eingeladen und wurde Berater der Vereinten Nationen.

John Holdren, der Direktor des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik im Weißen Haus von Präsident Obama, ist ein überzeugter Befürworter der Zwangssterilisation und befürwortet sogar die Zugabe von sterilisierenden Chemikalien in unser Trinkwasser. Dies ist insofern interessant, als Fluorid und Chlor, die in verschiedenen Teilen der Welt bereits in die Wasserversorgung eingeführt wurden, Fruchtbarkeitsprobleme verursachen, wie in Teil 4 erörtert wird.

Er sagte auch: „Die Entwicklung einer Langzeit-Sterilisationskapsel, die unter die Haut implantiert und entfernt werden könnte, wenn eine Schwangerschaft gewünscht wird, eröffnet zusätzliche Möglichkeiten zur zwangsweisen Fruchtbarkeitskontrolle. Die Kapsel könnte in der Pubertät eingepflanzt und mit behördlicher Genehmigung für eine begrenzte Anzahl von Geburten entfernt werden.

David Brower, Begründer verschiedener Umweltbewegungen und dreimal für den Friedensnobelpreis nominiert, schlug vor, dass es nur wenigen Auserwählten erlaubt sein sollte, Kinder zu bekommen: „Kinderkriegen [sollte] ein strafbares Verbrechen gegen die Gesellschaft sein, es sei denn, die Eltern haben eine staatliche Lizenz. Alle potenziellen Eltern [sollten] verpflichtet werden, empfängnisverhütende Chemikalien zu verwenden, und die Regierung sollte den Bürgern, die zum Kinderkriegen auserwählt sind, Gegenmittel zur Verfügung stellen.

Das folgende Zitat ist eines der schrecklichsten und beunruhigendsten von allen und stammt aus einer 2012 im British Medical Journal veröffentlichten Arbeit italienischer Professoren. Die Autoren schlagen vor, dass die Ermordung von Neugeborenen völlig akzeptabel ist, da sie nicht wirklich menschlich sind: „Indem sie zeigen, dass (1) sowohl Föten als auch Neugeborene nicht den gleichen moralischen Status wie tatsächliche Personen haben, (2) die Tatsache, dass beide potenzielle Personen sind, moralisch irrelevant ist und (3) Adoption nicht immer im besten Interesse tatsächlicher Menschen ist, argumentieren die Autoren, dass das, was wir als „Abtreibung nach der Geburt“ (Tötung eines Neugeborenen) bezeichnen, in allen Fällen zulässig sein sollte, in denen Abtreibung zulässig ist, einschließlich der Fälle, in denen das Neugeborene nicht behindert ist. ‚

Es hat den Anschein, als wolle Kalifornien dieses Szenario nun Wirklichkeit werden lassen. Ein kürzlich eingebrachter Gesetzentwurf würde es der Mutter eines ungewollten Babys erlauben, es bis zu einigen Wochen nach der Geburt zu töten, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen. In Maryland würde ein ähnlicher Gesetzentwurf jede Untersuchung des Todes eines Babys verbieten, wenn es zwar gesund geboren wurde, aber in den ersten Wochen nach der Geburt z. B. durch Verhungern oder Erfrieren stirbt.

Und es sind nicht nur Säuglinge, die sie töten wollen. Die Autoren eines Lancet-Berichts behaupten, dass „der Tod gesund ist“, und wollen Menschen mit lebensbedrohlichen Krankheiten sterben lassen, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Natürlich sind auch ältere Menschen ein Ziel. Kürzlich hat ein Professor aus Yale vorgeschlagen, dass ältere Japaner Selbstmord begehen sollten, damit sie der Gesellschaft nicht länger zur Last fallen.

Wie bereits erwähnt, befürchtete Thomas Malthus eine Nahrungsmittelknappheit aufgrund von Überbevölkerung. In Teil 2 werden wir untersuchen, wie die Politik der Regierungen zu genau dieser Situation führen kann.