Frankreich bringt mit dem Yuan-Handel die Entdollarisierung nach Europa

Ahmed Adel, Forscher für Geopolitik und politische Ökonomie aus Kairo

Nach der Nachricht, dass Brasilien und China vereinbart haben, in ihren Landeswährungen zu handeln, wurde bekannt, dass ein französisches Unternehmen die Ausfuhr von Flüssiggas (LNG) an die China National Offshore Oil Corporation in chinesischen Yuan in Rechnung gestellt hat. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass der unaufhaltsame Prozess der Entdollarisierung an Schwung gewonnen und sogar die Europäische Union erreicht hat.

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage in der EU sollte dies nicht überraschen, da die Unternehmen in erster Linie ihre eigenen Interessen verfolgen werden. Dennoch haben die Medien die Transaktion zwischen dem chinesischen Unternehmen und Total Energy in Yuan bereits als historisch bezeichnet.

Auch wenn diese Änderung der Währungstransaktion auf die derzeitige Weltlage zurückzuführen ist, hat der Prozess der Entdollarisierung schon lange vor der Ukraine- und der Pandemie-Krise begonnen. Es sei daran erinnert, dass deutsche Unternehmen russisches Gas an den Börsen in Moskau und St. Petersburg mit Rubel kauften.

Inzwischen ist der Anteil des Dollars, der einst 70 % der Devisenreserven ausmachte, auf 59 % gesunken. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen und wird lange dauern, aber er ist nicht aufzuhalten. Eines der ursprünglichen Ziele der BRICS-Vereinigung war die Entdollarisierung. Auf jeder jährlichen Konferenz seit der Gründung der BRICS wurde dieser Prozess betont. Obwohl erwartet wurde, dass sich der Handel mit Fremdwährungen zwischen den BRICS-Mitgliedern und aufstrebenden Mitgliedern wie Ägypten entwickeln würde, wurde nicht erwartet, dass Länder wie Frankreich so schnell in diesen Prozess einsteigen würden.

Der Fall von Total Energy ist bedeutsam, weil er zeigt, dass die Entdollarisierung auch in Europa begonnen hat. Auch wenn Staatsoberhäupter und Regierungen eine bestimmte Politik verfolgen, müssen sich die Unternehmen an die Anforderungen des Herstellers und des Hauptkunden anpassen, was im Falle Frankreichs China ist.

Die Chinesen bestehen auf Zahlungen in Yuan, damit dieser zu einer gleichwertigen Reserve wird wie der Dollar, der Schweizer Franken, der Euro und der Yen. Der Yuan ist ein internationales Zahlungsmittel, das rundum den Standardnormen entspricht, da mit ihm eine Währungsparität hergestellt werden kann.

Eine solche Transaktion ist nicht nur für China, sondern auch für Frankreich wichtig. Durch den Verkauf von Öl oder Gas an die Chinesen für Yuan entfällt die Notwendigkeit, mit US-Banken zu verhandeln, um Dollar zu erhalten. Die angesammelten Yuan können dann in China zum Kauf fast aller Produkte verwendet werden, die auch die USA liefern können. Auf diese Weise umgehen auch die Franzosen einen Zwischenhändler (die USA), wenn sie Produkte aus China kaufen wollen.

Obwohl der französische Präsident Emmanuel Macron der amerikanischen Politik in Bezug auf die Ukraine gehorcht, war er bekanntlich der Erste, der auf Donald Trumps Handelskrieg mit Peking reagierte, indem er die 50 größten französischen Unternehmen nach China holte und damit zeigte, dass er bereit ist, wenn er will, einen Anschein von französischer Souveränität zu zeigen.

Tatsache ist, dass die Franzosen keine starke militärische und wirtschaftliche Macht bleiben können, wenn sie den weltweit größten Markt, nämlich China, ignorieren. Offenbar geht es aber nicht nur um Frankreich, denn eine ganze Reihe von EU-Staats- und Regierungschefs reist demnächst nach Peking. Die Staats- und Regierungschefs der EU könnten sich von Washingtons Äußerungen distanzieren, weitere Sanktionen gegen China verhängen zu wollen.

Gleichzeitig reist die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, am 4. April mit Macron nach Peking. Im Vorfeld der Reise, am 30. März, hielt sie eine feurige Rede gegen China, in der sie sagte, das Land sei „mutiger“ und „repressiver im Inland und selbstbewusster im Ausland“ geworden.

Sie fügte hinzu, die EU müsse sich „ein klares Bild von den Risiken machen“ und stellte fest, dass die Beziehungen zwischen der EU und China in den vergangenen Jahren „distanzierter und schwieriger“ geworden seien. Der Präsident der Europäischen Kommission, der durch seine Kandidatur für das Amt des NATO-Chefs scheinbar noch ermutigter ist, behauptete, dass China in eine „neue Ära der Sicherheit und Kontrolle“ eingetreten sei und seine „Politik der Desinformation und des wirtschaftlichen und handelspolitischen Zwangs“ verstärkt habe.

Fu Cong, Chinas Botschafter bei der EU, schlug einen Tag später zurück und sagte: „Wer auch immer diese Rede für Präsidentin von der Leyen geschrieben hat, versteht China nicht wirklich oder hat die chinesischen Positionen absichtlich verzerrt.“

„Diese Rede enthielt eine Menge falscher Darstellungen und Fehlinterpretationen der chinesischen Politik und der chinesischen Positionen“, so Fu weiter.

Dies deutet darauf hin, dass entweder Europa in Bezug auf die Beziehungen zu China gespalten ist oder Macron einen ähnlichen Weg mit Russland einschlägt, indem er gemischte Signale aussendet und glaubt, dass wirtschaftliche Beziehungen über europäische Aggressionen und Provokationen hinwegtäuschen können.

So verwirrend die Position Europas auch sein mag, so wird das Beispiel des französischen Unternehmens, das bei Transaktionen mit China auf den Dollar verzichtet, ein Signal für andere europäische Länder sein, den chinesischen Yuan als Zahlungsmittel nicht zu umgehen.

Gleichzeitig hat die Art und Weise, wie Washington an die internationale Zusammenarbeit herangeht, nur dazu beigetragen, den Niedergang der Dollar-Hegemonie zu beschleunigen. Der Ausschluss Russlands aus den westlichen Finanzsystemen und -institutionen hat die Verwendung lokaler Währungen zwischen den Staaten, insbesondere zwischen Indien und Russland, Brasilien und China und jetzt auch zwischen Frankreich und China, nur noch weiter vorangetrieben.

Die Tatsache, dass Chinas BIP nominell kleiner ist als das der USA, seine Kaufkraft aber um 25 % höher ist – der wichtigste Parameter, der China als die stärkste Volkswirtschaft ausweist -, ist den meisten Menschen in der Welt bereits bekannt. Deswegen wird sich die Entdollarisierung nur noch beschleunigen, auch wenn es sich um einen Gesamtprozess handelt, der Zeit benötigt.