Aushängeschild der Demokraten für Aufstandsprozesse plötzlich aus dem Gefängnis entlassen

Paul Craig Roberts

Jacob Chansley, von den Staatsanwälten als “Q-Anon-Schamane” bezeichnet, wurde aus dem Gefängnis entlassen, nachdem Tucker Carlson Videos gezeigt hatte, die keinen Aufstand zeigten, sondern Chansley, der von Polizeibeamten in der Hauptstadt herumgeführt wurde. Die Staatsanwälte geben natürlich nie zu, dass sie jemanden hereingelegt haben, also sagen sie, dass die Beweise für seine Unschuld, die sie Chansleys Anwälten während des Prozesses vorenthalten haben, nicht der Grund für seine Freilassung waren. Die Hurenmedien wiederholen natürlich die offizielle Linie, dass Chansleys Freilassung nichts mit seiner Unschuld zu tun hat. Die einzige Aufgabe der amerikanischen Medien besteht darin, die offiziellen Lügen zu unterstützen.

Chansleys Anwalt ist jedoch nicht mit Chansleys Freilassung zufrieden und hat einen Antrag auf Aufhebung von Chansleys Verurteilung gestellt. Chansleys Anwalt hat das Justizministerium darüber informiert, dass das Videobeweismaterial der Argumentation des Staatsanwalts widerspricht – im Wesentlichen eine Lüge gegenüber dem Richter und den Geschworenen darstellt und Chansley “materiell entlastet” und somit von der Anklage befreit. Wir haben hier einen klaren Fall von staatsanwaltlichem Fehlverhalten. Es ist der unehrliche Staatsanwalt, der einer politischen Agenda statt der Gerechtigkeit dient, der angeklagt und ins Gefängnis geschickt werden sollte.

Dumme Amerikaner, die dumm genug sind, um zu glauben, dass sie ein Justizsystem haben, verweisen darauf, dass Chansley ein Schuldbekenntnis abgelegt hat, als Beweis für seine Schuld. Fast alle Anklagen werden mit einem Schuldgeständnis beigelegt, weil kein Angeklagter oder sein Anwalt einen fairen Prozess erwartet. Es gibt so wenige Prozesse, dass es Richter und Staatsanwälte gibt, die noch nie einen Prozess geführt haben. Viele sind mit dem Gerichtsverfahren nicht vertraut. Chansley bekannte sich zu einer geringfügigen Anklage wegen “Behinderung eines offiziellen Verfahrens”, um mehrere schwerwiegendere falsche Anklagen zu vermeiden. Um ihn zu erweichen, wurde er elf Monate lang in Einzelhaft gehalten. Die US-Verfassung verbietet es, Menschen wegen einer so geringen Anschuldigung in Einzelhaft zu halten. Aber die korrupten Demokraten haben das Recht zur Waffe gemacht.

Heute werden Gesetze von Staatsanwälten erfunden, die Menschen für Vergehen anklagen, die nie zuvor angeklagt wurden, so wie es bei Präsident Trump geschehen ist. Die Demokraten haben sich entschieden, mit falschen Anklagen um die Macht zu kämpfen, nicht mit Wahlen, die sie mithilfe ihrer Großstadtregime stehlen. Die Demokraten sind nicht einmal mehr mit dem amerikanischen Recht vertraut. Nancy Pelosi, die frühere Sprecherin des Repräsentantenhauses, hat gerade erklärt, dass Trump “seine Unschuld beweisen muss”.

Es ist außergewöhnlich, dass eine Sprecherin des Repräsentantenhauses so ungebildet ist, dass sie nicht weiß, dass Amerikaner unschuldig sind, bis ihre Schuld in einem Prozess bewiesen ist. Amerikaner müssen ihre Unschuld nicht beweisen. Die Schuld der Amerikaner muss in einem Gerichtsverfahren bewiesen werden, dessen Urteil von einer Jury aus Gleichrangigen gefällt wird. In einer vielfältigen, multikulturellen Gesellschaft ist eine Jury aus Gleichaltrigen unmöglich. Da Schwarze, denen beigebracht wird, Weiße als “rassistische Unterdrücker” zu hassen, in der Jury sitzen müssen, hat kein Weißer eine Jury von Gleichaltrigen. Er hat Geschworene, die es auf ihn abgesehen haben, weil er ein rassistischer Unterdrücker ist. Ebenso würden schwarze Geschworene niemals einen Schwarzen verurteilen, egal wie die Beweislage ist.

Ferner helfen Richter Staatsanwälten, Angeklagte zu Unrecht zu verurteilen, indem sie entscheiden, dass entlastende Beweise zurückgehalten werden können, indem sie Staatsanwälten erlauben, Zeugen zu bestechen, damit diese falsch aussagen, und indem sie den Fall für die Geschworenen falsch zusammenfassen.

Kaum jemand kann sich die Kosten eines Prozesses leisten, vor allem, wenn es keine Aussicht auf ein faires Verfahren gibt. Infolgedessen werden 97 % der Strafanzeigen durch Selbstbezichtigung im Rahmen von Vergleichsvereinbarungen beigelegt. Was auch immer das ist, es ist kein Rechtssystem. Da polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Beweise kaum jemals vor Gericht geprüft werden, wissen wir nicht, wie viele der selbstverurteilten Angeklagten tatsächlich schuldig sind.

So wie die Vereinigten Staaten das internationale Recht nicht respektieren, respektieren sie auch ihr eigenes Recht nicht.