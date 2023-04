Der Kult der Klima-Apokalypse

Michael Crowley hat für Spiked einen sehr interessanten Artikel über den Klimaalarmismus geschrieben. Wir stimmen nicht unbedingt mit allen Behauptungen über das Christentum überein, aber ich denke, wir können alle zustimmen, dass Extinction Rebellion „tatsächlich ein apokalyptischer Kult“ ist. Hier ist ein Auszug:

Die Apokalyptik mag sich Hand in Hand mit der Religion und insbesondere dem Christentum entwickelt haben. Aber sie hat sich als Denkweise in bestimmten Teilen der Gesellschaft erhalten, selbst als der Einfluss des Christentums schwand. In dem Maße, wie die Gesellschaften säkularer geworden sind, ist auch das apokalyptische Denken säkularer geworden.

Das sehen wir heute vor allem am Beispiel des Umweltschutzes. Denn dort sind apokalyptische Projektionen und Vorhersagen heute am ehesten zu Hause. Der Grünismus hat mit seinem biblischen Vorläufer die Besessenheit von Gerichtstagen, von der Rache an den Bösen und dem Traum von einer erlösten Welt gemeinsam. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen der biblischen Apokalypse und ihrer grünen Variante. Diejenigen, die heute gerichtet werden, sind nicht ein Teil der sündigen Menschheit. Nein, es ist die gesamte Menschheit. Und die erlöste Welt, von der die Klimaaktivisten träumen, ist nicht das Reich Gottes, das in früheren apokalyptischen Erzählungen versprochen wurde. Stattdessen ist es ein Reich der Natur, und es ist eindeutig gegen die Menschheit gerichtet. Kurz gesagt, die grüne Endzeit läuft auf eine sehr menschenfeindliche Apokalypse hinaus.

An vorderster Front des Wettrüstens in Katastrophenprophezeiungen steht Extinction Rebellion. Auf jeder Seite ihrer Website werden das Ausmaß der Klimakrise und die katastrophalen Auswirkungen, die die menschliche Entwicklung angeblich auf das Leben auf der Erde hat, aufgezählt. Das Aussterben, auf das sich der Titel der Bewegung bezieht, umfasst nicht nur die Tierwelt, sondern auch die Menschheit selbst. Die Aktivisten behaupten, dass unser Aussterben nur noch eine Generation entfernt ist.

Dies ist ein buchstäblich hoffnungsloses Credo. XR und ihre apokalyptischen Gesinnungsgenossen scheinen sich nicht für den Klimawandel als praktische Herausforderung zu interessieren – als etwas, das mit technologischer und materieller Entwicklung angegangen werden kann, so wie Umweltprobleme in der Vergangenheit entschärft wurden. Stattdessen sehen sie den Klimawandel als eine Form der notwendigen Bestrafung. Wie der Mitbegründer von XR, Roger Hallam, in einem Blogbeitrag schreibt, müssen XR-Mitglieder „verstehen, dass Erlösung nur durch Leiden möglich ist und dass das einzig ehrenhafte Leben darin besteht, sich in einem Akt des Glaubens in dieses Leiden hineinzubegeben, dass es eine andere Seite geben wird, aus der man wieder herauskommt, in einen Zustand der Gnade“.

Wie diese Worte zeigen, ist XR tatsächlich eine apokalyptische Sekte. Deswegen hat die Propaganda von XR mehr als nur einen Hauch von Offenbarung an sich. Ein XR-Video aus dem Jahr 2021 trägt den Titel „Ratschläge für junge Menschen, die der Vernichtung entgegensehen“. Ein Blogpost von Hallam beginnt mit „In diesen Endzeiten…“. Ein anderer ruft aus: „Nur wenn wir uns die völlige Entbehrung unserer Seelen in dieser Zeit der völligen Vernichtung eingestehen, werden wir eine Reise beginnen, auf die wir stolz sein können, unabhängig vom Ausgang.“ Dies sind nicht die Worte eines politischen Wahlkämpfers. Es sind die Worte eines selbst ernannten Propheten.

Der Klimawandel stellt eine Herausforderung für die Menschheit dar. Aber grüne Apokalyptik hilft niemandem. Sie schürt Panik bei denen, die ihr Glauben schenken, vorwiegend bei jungen Menschen. Sie sehen es dann als ihre Aufgabe an, uns alle aufzuwecken, uns zu zeigen, was sie sehen, das kommende Armageddon zu enthüllen. Für sie hat diese rechtschaffene Mission Vorrang vor allem anderen. Und das gipfelt in unüberlegten, reflexartigen Aktionen, wie dem Besteigen der Schilderbrücken auf der M25, um den Verkehr zum Stillstand zu bringen. Schließlich müssen wir zur Einsicht gebracht werden, dass wir Fehler machen. Und wenn wir das nicht tun, verdienen wir die Strafe, die sicher kommen wird.