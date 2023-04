Tote durch Covid-Impfung. Dies ist die wichtigste Umfrage, die jemals durchgeführt wurde.

Steve Kirsch

Dies ist die wichtigste Umfrage, die jemals durchgeführt wurde. Die Mainstream-Medien werden NIEMALS eine Umfrage wie diese in Auftrag geben. NIEMALS. Wenn sie also sagen, die Umfrage müsse falsch sein, fragen Sie nach IHRER Umfrage.

Warum hat die CDC nie eine Umfrage unter den Amerikanern durchgeführt, um sicherzustellen, dass sie richtig liegt?

Ich kenne die Antwort darauf schon lange, seit ich vor langer Zeit, am 4. Juli 2022, Umfragen bei einem unvoreingenommenen Publikum durchgeführt habe. Aber natürlich hat niemand darauf geachtet, da ich ein „Fehlinformationsverbreiter“ bin.

Aber jetzt kommt Rasmussen mit der wichtigsten Umfrage heraus, die sie je gemacht haben, und die Ergebnisse sind verheerend.

Sie können es sich auf YouTube ansehen und mit Ihren Freunden teilen.

Die einzige Frage, die bleibt, ist, wie lange es dauern wird, bis YouTube das Video entfernt und Rasmussen für immer verbannt.

Die Ankündigung

Anmerkung: Wie bei allen unseren Arbeiten zu den Nebenwirkungen von Impfstoffen ist auch diese Umfrage vollständig offen – Story, Toplines und Kreuztabellen – und dient der Öffentlichkeit. E pluribus unum

COVID-19: Virus-Todesfälle vs. Impfstoff-Todesfälle. Fast ebenso viele Amerikaner glauben, dass jemand, der ihnen nahe steht, an den Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs gestorben ist, wie an der Krankheit selbst. Mehr bei Rasmussen Reports:

Reader Note: As we've done with all of our vaccine side-effects work, this survey is fully open – Story, Toplines & Crosstabs – as a public service.



E pluribus unum https://t.co/ckUYbUqsYH — Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) March 31, 2023

Das Video

Sehen Sie sich das Ganze an, aber hier sind die beiden wichtigsten Folien:

Der vollständige Bericht

Sie können den vollständigen Bericht hier lesen und hier von Google übersetzt.

Bestätigung in der Peer-Review-Literatur

Sie wird die Arbeit von Mark Skidmore und Denis Rancourt sowie meine Arbeit zu VAERS und meine frühere Umfrage zur gleichen Frage bestätigen. Wir alle haben vorhergesagt, dass der Impfstoff etwa die gleiche Anzahl von Menschen getötet hat wie COVID, insgesamt etwa 500.000 Amerikaner in den beiden Jahren 2021 und 2022. Es war eine Katastrophe.

Hier ist ein früherer Artikel darüber, wie die Todesfälle von VAERS geschätzt werden können und wo der Faktor 41 für die Untererfassung berechnet wird.

Wenn Sie IHRER Umfrage nicht glauben, machen Sie selbst eine Umfrage, so wie ich es getan habe

Ich habe dies im Juni letzten Jahres getan, also vor fast einem Jahr. Wenn Sie den Rasmussen-Zahlen nicht glauben, können Sie ganz einfach Ihre eigene Umfrage durchführen und sich selbst davon überzeugen, so wie ich es getan habe. CNN oder die New York Times könnten leicht eine Twitter-Umfrage wie diese durchführen.

Leserkommentare wie dieser sind unmöglich, wenn die Impfstoffe sicher sind

Siehe diesen Kommentar über 6 impfstoffbedingte Todesfälle in 6 Monaten in einem Wohnkomplex mit 135 Wohnungen. Wie sind Anekdoten wie diese möglich, wenn der Impfstoff vollkommen sicher ist? Die hier genannten Zahlen unterscheiden sich nicht wesentlich von den in der Umfrage genannten Zahlen.

Siehe auch den Kommentar von Joel Smalley, dass die COVID-Todesfälle wahrscheinlich auch durch den Impfstoff erhöht wurden, d. h., dass diejenigen, die geimpft wurden, mit größerer Wahrscheinlichkeit insgesamt sterben, und dass sie mit größerer Wahrscheinlichkeit auch an COVID sterben. Die Studien dazu finden Sie in meinem Elefantendeck.

Diese Umfragen kommen nicht von ungefähr

Zusammenfassung

Wir hatten recht. Niemand hat zugehört.

Die Umfragen zeigen, dass die einzige Sache, in der sich Demokraten und Republikaner in diesem Land einig sind, ist, dass die Impfstoffe genauso tödlich sind wie COVID. Das ist verblüffend.

Werden die Mainstream-Medien die Umfrage also angreifen? Oder werden sie sie ignorieren?

Und warum haben die Mainstream-Medien nie eine eigene Umfrage in Auftrag gegeben, um uns die Wahrheit zu zeigen? Und wie werden die Faktenchecker dies erklären?

Die Umfrage bestätigt die Skidmore-Studie, wonach der „Impfstoff“ allein im Jahr 2021 mehr als 200.000 Amerikaner töten wird (Mark schätzt, dass es im Jahr 2022 noch mehr sein werden). Die Mainstream-Medien wissen also, was passieren wird, wenn sie die Umfrage durchführen: Sie werden die Wahrheit herausfinden. Dies stimmt mit den Zahlen der US-Regierung überein (17.000 überzählige Todesfälle in VAERS * und ein minimaler Underreporting-Faktor von 41). Hier ist ein früherer Artikel darüber, wie man die Todesfälle schätzt und woher die 41 kommen.

