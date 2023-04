The Corbett Report: Dissens in den Wahnsinn: Projektionen der Psychopathen

Von James Corbett, 26. März 2023

corbettreport.com

In Teil 1 dieser Serie über „Dissent Into Mandess“ habe ich die schmutzigen Details von „The Weaponization of Psychology“ (Die Bewaffnung der Psychologie) erzählt und aufgezeigt, wie der psychiatrische Beruf in ein Instrument zur Unterdrückung und Ausgrenzung politisch Andersdenkender verwandelt wurde.

In Teil 2 dieser Serie, „Verrückte Verschwörungstheoretiker„, habe ich detailliert beschrieben, wie Verschwörungstheorien als psychische Störung pathologisiert werden und wie diese falsche Diagnose benutzt wird, um die zwangsweise psychiatrische Inhaftierung und Medikation von 9/11-Truthern und COVID-Dissidenten zu rechtfertigen.

Diese Woche werde ich die große Ironie der Situation untersuchen, in der wir uns befinden: dass diejenigen, die die psychologische Waffe gegen alle Möchtegern-Dissidenten schwingen, selbst von einer psychopathologischen Störung angetrieben werden….

Gesund sein in einer wahnsinnigen Gesellschaft

Wenn Sie diese Kolumne lesen, sind Sie sich wahrscheinlich bereits bewusst, wie verrückt unsere Gesellschaft sein kann.

Vielleicht ist Ihnen zum ersten Mal bewusst geworden, dass mit unserer Welt etwas ganz und gar nicht stimmt, als Sie die Diskrepanz zwischen dem, was die meisten Menschen tatsächlich glauben – zum Beispiel, dass JFK aufgrund einer Verschwörung ermordet wurde – und dem, was man in der „höflichen“ Gesellschaft zu sagen pflegt, nämlich, dass die Warren-Kommission der Sache auf den Grund gegangen ist und dass jeder, der ihre Ergebnisse in Frage stellt, ein verrückter Verschwörungstheoretiker ist, bemerkten.

Oder vielleicht fiel bei Ihnen der Groschen, als Sie hörten, wie die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright in 60 Minutes fröhlich erklärte, dass der Tod von einer halben Million irakischer Kinder im Rahmen der Kampagne des Außenministeriums gegen Saddam Hussein „es wert“ war.

Oder vielleicht haben Sie, wie viele Millionen andere auf der ganzen Welt, begonnen, die Vernunft unserer Gesellschaft in Frage zu stellen, als Sie den Wahnsinn der letzten drei Jahre sahen, in denen Regierungen Menschen in ihren Häusern einsperrten, die Ärmsten unter uns dem Hungertod auslieferten und Milliarden von Menschen im Namen der „öffentlichen Gesundheit“ nie dagewesene medizinische Eingriffe aufzwangen.

Auch ich hatte meine eigenen Momente der Erkenntnis. Und wenn ich die Frustration spüre, die entsteht, wenn ich erkenne, wie krank und verdreht die Welt sein kann, werde ich oft an Jidda Krishnamurtis berühmte Feststellung erinnert: „Es ist kein Maß für Gesundheit, sich an eine zutiefst kranke Gesellschaft anzupassen.“

Aber ich habe auch festgestellt, dass man sich nach einer Weile an den Irrsinn dieser kranken Gesellschaft gewöhnt. Man gewöhnt sich sogar an sie.

Natürlich belügen Politiker immer die Öffentlichkeit.

Natürlich würden die Machthaber nicht zweimal darüber nachdenken, Tausende ihrer Mitbürger zu töten – ganz zu schweigen von unzähligen Millionen im Nahen Osten -, um ihre Ziele zu erreichen.

Natürlich denken sie sich eine falsche Seuche aus, um ihren Biosicherheitsstaat einzuführen, und natürlich hat das nichts mit der Gesunderhaltung der Menschen zu tun.

Wenn man erst einmal die Lügen durchschaut und erkannt hat, wie zutiefst krank unsere Gesellschaft geworden ist, stellt man fest, dass es nicht mehr die großen Dinge sind, die einen schockieren. Es sind die kleinen Dinge.

Wie das obige Schild. Es prangt über dem Pissoir im Waschraum meines örtlichen Cafés und ist hier in Japan auf Männertoiletten weit verbreitet. Es ermahnt den Leser, „einen Schritt nach vorne“ zu machen, denn selbst hier in Japan, trotz des Rufs Japans als Sauberkeitsfanatiker, können Männer manchmal unvorsichtig sein und das Pissoir übersehen. Das war es aber nicht, was meine Aufmerksamkeit erregte.

Nein, was mir an diesem Schild auffiel, war die Aufforderung „SDGs: GOAL.6“. Zugegeben, die meisten Menschen in Japan würden nicht zweimal über diese Aufforderung nachdenken. Aber für mich war es eine dieser kleinen, aber unglaublich scharfen Erinnerungen an die Krankheit unserer Gesellschaft.

Für diejenigen, die nicht auf dem Laufenden sind: „SDGs“ steht für „Sustainable Development Goals“, die „transformativen Ziele und Vorgaben“, die die Vereinten Nationen als Teil ihrer „2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung“ 2015 auf die Welt losgelassen haben. Insbesondere Ziel 6 verspricht, „die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und sanitären Einrichtungen für alle zu gewährleisten„, was eine dieser wischiwaschi, harmlos klingenden Aussagen ist, hinter denen sich eine viel ruchlosere Agenda der Ressourcenmonopolisierung und Bevölkerungskontrolle verbirgt – tyrannische Ziele, die für so viele der SDGs charakteristisch sind.

In der Zwischenzeit habe ich mit Bestürzung beobachtet, wie die SDGs mehr und mehr in das Alltagsleben hier in Japan eingedrungen sind. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, eine Produktwerbung mit den charakteristischen farbigen Kästchen zu sehen, die angeben, welches SDG (oder welche SDGs) das Produkt angeblich (wie auch immer) fördert, oder Anstecknadeln mit dem Regenbogenkreis des SDG-Logos zu sehen, das jetzt ein übliches Accessoire an den Anzügen japanischer Angestellter ist.

Aber eine SDG hier zu sehen? Auf einem Schild über einem Pissoir? Können wir wirklich nirgendwo hingehen, wo wir nicht dieser 2030-Agenda für nachhaltige Versklavung und dem ganzen Great Reset/Vierte Industrielle Revolution/neofeudalen/transhumanen Albtraum, den sie hervorruft, ausgesetzt sind?

Das Seltsamste von allem ist vielleicht, dass, wenn ich den Durchschnittsmenschen hier auf diesen Irrsinn hinweisen würde, sie mich ansehen würden, als wäre ich der Verrückte. Und wenn ich meinen Standpunkt mit den Mengen an dokumentierten Informationen über die perverse Natur dieser UN-gesteuerten globalistischen Agenda untermauern würde – Informationen, die in zahlreichen Dokumentarfilmen, Podcasts, Interviews und Artikeln zu diesem Thema enthalten sind – würde ich zweifellos noch verrückter erscheinen.

„Was ist so schlimm daran? Es ist doch nur ein Zeichen.“

Wie sich herausstellt, ist das Zeichen tatsächlich ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass unsere Gesellschaft tatsächlich unter den Auswirkungen einer Geisteskrankheit leidet.

Unsere (falschen) Anführer sind Psychopathen

Sie sind „erbarmungslose Raubtiere, die Charme, Einschüchterung und, wenn nötig, impulsive und kaltblütige Gewalt einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen“.

Sie „pflügen sich rücksichtslos durchs Leben und hinterlassen eine breite Spur von gebrochenen Herzen, zerstörten Erwartungen und leeren Geldbörsen“.

Sie haben „keine Schuldgefühle oder Gewissensbisse, egal was sie tun, kein begrenztes Gefühl der Sorge um das Wohlergehen von Fremden, Freunden oder sogar Familienmitgliedern.“

Spreche ich von Politikern? Technokraten? Milliardäre, „Philanthrokapitalisten“? Könige? Industriekapitäne?

Natürlich spreche ich das. Aber ich spreche auch von Psychopathen.

Wir alle wissen, was ein Psychopath ist, oder zumindest glauben wir das. Sie sind kettensägenschwingende, verrückte Serienmörder wie Leatherface aus The Texas Chainsaw Massacre. Oder es sind messerschwingende, verrückte Serienmörder wie Buffalo Bill aus Das Schweigen der Lämmer. Oder sie sind säurespritzende, Schoßblumen tragende, verrückte Serienmörder wie der Joker aus Batman.

Aber wenn wir bei einem Psychopathen an so etwas denken, sind wir wieder einmal die Opfer der Hollywood-Vorhersageprogrammierer, die unser Verständnis der Realität nicht aus tatsächlichen, gelebten Erfahrungen, sondern aus fiktiven Charakteren konstruieren, die von Schriftstellern erdacht und auf eine Leinwand projiziert werden.

In der realen Welt sind Psychopathen eine Untergruppe der Bevölkerung, die kein Gewissen hat. Die große Mehrheit von uns, die ein Gewissen hat und davon ausgeht, dass das Innenleben der meisten Menschen dem eigenen weitgehend ähnelt, kann die volle Tragweite dieses seltsamen Geisteszustandes nicht erkennen.

In The Sociopath Next Door (Der Soziopath von nebenan) zeigt Dr. Martha Stout, eine klinische Psychologin, die einen Großteil ihrer Karriere diesem Thema gewidmet hat, was das Fehlen eines Gewissens wirklich bedeutet, indem sie ihre Leser auffordert, an dieser Übung teilzunehmen:

Stellen Sie sich vor – wenn Sie können -, Sie hätten kein Gewissen, überhaupt keins, keine Schuldgefühle oder Gewissensbisse, egal was Sie tun, kein begrenztes Gefühl der Sorge um das Wohlergehen von Fremden, Freunden oder sogar Familienmitgliedern. Stellen Sie sich vor, Sie hätten kein einziges Mal in Ihrem Leben mit Schamgefühlen zu kämpfen, ganz gleich, was für eine egoistische, faule, schädliche oder unmoralische Handlung Sie begangen haben. Und stellen Sie sich vor, das Konzept der Verantwortung sei Ihnen unbekannt, außer als eine Last, die andere wie leichtgläubige Dummköpfe unhinterfragt zu akzeptieren scheinen. Fügen Sie dieser seltsamen Fantasie nun noch die Fähigkeit hinzu, anderen Menschen zu verheimlichen, dass sich Ihr psychologischer Aufbau radikal von dem ihrer Mitmenschen unterscheidet. Da jeder einfach davon ausgeht, dass das Gewissen unter den Menschen universell ist, ist es fast mühelos, die Tatsache zu verbergen, dass man kein Gewissen hat. Sie werden nicht durch Schuld- oder Schamgefühle von Ihren Wünschen abgehalten, und Sie werden nie von anderen wegen Ihrer Kaltblütigkeit zur Rede gestellt. Das Eiswasser in Ihren Adern ist so bizarr, so völlig außerhalb ihrer persönlichen Erfahrung, dass sie Ihren Zustand nur selten erahnen.

Die Möglichkeiten der Manipulation, des Betrugs, der Gewalt und der Zerstörung, die dieser Zustand mit sich bringt, sollten an dieser Stelle offensichtlich sein. Und in der Tat, wie eine Reihe von Büchern von Psychologen und Forschern, die sich mit Psychopathie befassen – von Howard Cleckleys bahnbrechendem Werk aus dem Jahr 1941, Die Maske der Vernunft, über Robert Hares populäres Buch Ohne Gewissen bis hin zu Andrew Lobaczewskis von einem unabhängigen Verleger aus dem Staub der Geschichte gerettetes Werk, Political Ponerology – haben im Laufe der Jahre immer wieder versucht, die Öffentlichkeit zu warnen: Es gibt Psychopathen, sie machen etwa 4 % der Bevölkerung aus, und sie sind für einen Großteil des Chaos in unserer Gesellschaft verantwortlich.

Woher wissen wir also, wer ein Psychopath ist? Das ist, wie Sie sich vorstellen können, eine höchst umstrittene Frage. Obwohl verschiedene biomedizinische Erklärungen für den Zustand vorgebracht wurden – zum Beispiel eine Fehlfunktion der Amygdala und des ventromedialen präfrontalen Kortex – und im letzten halben Jahrhundert Dutzende von Studien durchgeführt wurden, um die Beziehung zwischen Gehirnphysiologie und Psychopathie zu bestimmen, wird Psychopathie am häufigsten mit Hilfe der Psychopathy Checklist, Revised, bekannt als PCL-R, diagnostiziert.

Die PCL-R wurde von Robert Hare – dem einflussreichsten Psychopathieforscher des letzten halben Jahrhunderts – entwickelt und umfasst unter anderem ein halbstrukturiertes Interview, in dem die Testperson auf 20 Persönlichkeitsmerkmale und aufgezeichnete Verhaltensweisen getestet wird, von „Egozentrik/großartiges Selbstwertgefühl“ über „pathologisches Lügen und Täuschen“ bis hin zu „fehlende Reue oder Schuldgefühle“ und „frühe Verhaltensstörungen“.

Obwohl keines dieser Persönlichkeitsmerkmale für sich genommen auf Psychopathie hindeutet, wird das Vorhandensein einer bestimmten Anzahl dieser Merkmale (entsprechend einer Punktzahl von 30 oder höher im PCL-R-Test) zur Diagnose der Erkrankung herangezogen.

Wie würde also ein durchschnittlicher Politiker bei diesem Test abschneiden? Schauen wir mal.

Egozentrik/großartiges Selbstwertgefühl?

Prüfen.

Pathologisches Lügen und Täuschung?

Abgehakt.

Betrug/Mangel an Aufrichtigkeit?

Abgehakt.

Fehlen von Reue oder Schuldgefühlen?

Abgehakt.

Gefühllos/Mangel an Empathie?

Abgehakt.

Parasitärer Lebensstil?

Ist das nicht die Definition eines Berufspolitikers?

Frühe Verhaltensprobleme?

Abgehakt. (<- Eigentlich stammt diese Geschichte direkt aus Stouts Buch … aber ihre Geschichte von dem Jungen, der seine „Star-Spangled Banner“-Knallkörper in der mit einem Totenkopf versehenen Schachtel benutzt, um Frösche in die Luft zu jagen, ist natürlich nur ein „zusammengesetzter“ Fall, der niemanden im Besonderen repräsentieren soll).

Ich könnte so weitermachen, aber Sie verstehen schon.

Fairerweise muss man sagen, dass eine herausgepickte Liste von Einzelbeispielen für ein solches Verhalten von Politikern nicht ausreicht, um irgendjemanden als Psychopathen zu diagnostizieren, und für sich genommen sollte sie Sie auch nicht überzeugen. Sie sollten sich auch nicht von den Psychologen überzeugen lassen, die ihre professionelle Meinung über Politiker abgegeben haben, die sie selbst nicht untersucht haben – wie der Neuropsychologe Paul Broks, der 2003 darüber spekulierte, ob Tony Blair ein „plausibler Psychopath“ sei, oder der Psychologieprofessor David T. Lykken, der in seinem Handbuch der Psychopathie nicht nur behauptet, dass Stalin und Hitler hochfunktionale Psychopathen waren, sondern auch, dass Lyndon B. Johnson „ein Beispiel für dieses Syndrom war„.

Ist es also gerechtfertigt, zu vermuten, dass Psychopathen in der politischen Klasse überrepräsentiert sind? Laut Martha Stout ja:

Ja, Politiker sind mit größerer Wahrscheinlichkeit Soziopathen als Menschen in der Allgemeinbevölkerung. Ich denke, Sie werden keinen Experten auf dem Gebiet der Soziopathie/Psychopathie/antisozialen Persönlichkeit finden, der dies bestreiten würde. . . . Dass eine kleine Minderheit von Menschen buchstäblich kein Gewissen hat, war und ist für unsere Gesellschaft eine bittere Pille, die es zu schlucken gilt – aber sie erklärt eine ganze Reihe von Dingen, darunter auch schamlos betrügerisches politisches Verhalten.

Einige Mitglieder der britischen Regierung scheinen dieser Meinung zu sein. Im Jahr 1982 schlug ein Beamter des britischen Innenministeriums vor, „Psychopathen zu rekrutieren, die bei der Wiederherstellung der Ordnung helfen, falls England von einem verheerenden Atomangriff getroffen wird.“ Und die Begründung für diesen überraschenden Vorschlag dieses Beamten? Die Tatsache, dass Psychopathen „weder Gefühle für andere noch einen moralischen Kodex haben und dazu neigen, sehr intelligent und logisch zu sein“, bedeutet, dass sie „sehr gut in Krisensituationen sein würden“.

Natürlich liegt der Nutzen psychopathischer Züge für politische Ämter a priori auf der Hand, aber empirische Daten zur Untermauerung dieser Intuition sind schwer zu finden. Schließlich wird bei Politikern, Unternehmenschefs, Königen und Bankern kein PCL-R-Test durchgeführt, bevor sie ihr Amt oder ihre Position antreten.

Dennoch haben eine Reihe von Forschern einige Daten vorgelegt, die die These der politischen und unternehmerischen Psychopathie stützen. Dazu gehören:

Clive Boddy, Professor an der Anglia Ruskin University, der argumentiert, dass „die Existenz von Angestelltenpsychopathen durch mehrere Studien belegt ist, in denen Psychopathie in der Angestelltenbevölkerung festgestellt wurde“;

Dr. Kevin Dutton, ein Psychologe der Universität Oxford, der ein standardisiertes psychometrisches Instrument – das Psychopathic Personality Inventory (Revised) – verwendet hat, um eine Reihe aktueller und historischer politischer Persönlichkeiten zu bewerten, wobei er feststellte, dass Donald Trump, Hillary Clinton und Ted Cruz bei dem Test relativ hohe Werte erzielten (zusammen mit Winston Churchill, Adolf Hitler und Saddam Hussein);

Scott O. Lilienfeld, Psychologieprofessor an der Emery University, der eine Studie über die 43 US-Präsidenten bis zu George W. Bush leitete, die zeigte, dass bestimmte psychopathische Persönlichkeitsmerkmale direkt mit politischem Erfolg korrelieren; und

Ryan Murphy, außerordentlicher Forschungsprofessor an der Southern Methodist University, dessen Studie aus dem Jahr 2018 zu dem Schluss kam, dass Washington, D.C. die höchste Prävalenz von Persönlichkeitsmerkmalen aufweist, die der Psychopathie in den kontinentalen USA entsprechen (und auch feststellte, dass die Konzentration von Anwälten mit der Prävalenz von Psychopathie in einem geografischen Gebiet korreliert).

Sogar Robert Hare – der eine der wenigen empirischen Studien mitverfasst hat, die eine höhere Prävalenz psychopathischer Züge bei Unternehmensfachleuten in Management-Trainingsprogrammen als in der Allgemeinbevölkerung bestätigt – hat gesagt, dass er es bedauert, den größten Teil seiner Karriere damit verbracht zu haben, Psychopathen im Gefängnis zu untersuchen, anstatt Psychopathen in politischen und wirtschaftlichen Machtpositionen. Als er zu diesem Bedauern befragt wurde, stellte er fest, dass „Serienmörder Familien ruinieren“, während „Psychopathen in Unternehmen, Politik und Religion die Wirtschaft ruinieren. Sie ruinieren Gesellschaften“.

Die Tatsache, dass die Schlüsselpositionen der politischen, finanziellen und unternehmerischen Macht in unserer Gesellschaft von Psychopathen dominiert werden, trägt sicherlich dazu bei zu erklären, warum unsere Gesellschaft so zutiefst krank ist, wie wir Nicht-Psychopathen wissen. Für diejenigen, die immer noch glauben, dass unsere kranke Gesellschaft durch den Rückgriff auf den politischen Prozess geheilt werden kann, scheint dies die schlimmste Nachricht zu sein, die man sich vorstellen kann.

. . . Aber es ist noch schlimmer als das. Diese politischen Psychopathen ruinieren nicht nur Gesellschaften. Sie formen die Gesellschaften nach ihrem eigenen Bild um.

Projektionen der Psychopathen

In der Psychologie bezeichnet der Begriff „Projektion“ den Vorgang, die eigenen Gefühle auf eine andere Person zu übertragen. Wie Psychology Today erklärt:

Der Begriff wird am häufigsten verwendet, um eine defensive Projektion zu beschreiben, d. h. die Zuschreibung eigener inakzeptabler Triebe an andere. Wenn beispielsweise jemand einen Gleichaltrigen ständig wegen seiner Unsicherheiten schikaniert und lächerlich macht, projiziert der Schikanierer möglicherweise sein eigenes Problem mit dem Selbstwertgefühl auf die andere Person.

Dieses Konzept der Projektion ermöglicht es uns, besser zu verstehen, warum politische Psychopathen Verschwörungstheoretiker und politisch Andersdenkende pathologisieren: Sie projizieren ihre eigenen psychischen Störungen auf ihre ideologischen Gegner.

Aber es gibt noch einen anderen Sinn, in dem Psychopathen ihre Pathologie auf die Weltbühne „projizieren“. Psychopathen nutzen nämlich nicht nur ihre Gewissenlosigkeit aus, um politische oder wirtschaftliche Macht zu erlangen. Sie nutzen diese Macht, um die Organisation, die sie leiten, zu einer Projektion ihrer eigenen psychopathischen Tendenzen zu machen.

In einer denkwürdigen Szene des Dokumentarfilms The Corporation aus dem Jahr 2003 weist Robert Hare darauf hin, dass ein Unternehmen, das von einem Psychopathen geleitet wird, selbst als psychopathisch diagnostiziert werden könnte. So spiegeln sich die egozentrischen und narzisstischen Tendenzen des psychopathischen Chefs in der Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens wider. Die Fähigkeit des Psychopathen, andere schuldlos zu täuschen und zu manipulieren, spiegelt sich in den Werbe- und Marketingmaterialien des Unternehmens wider. Die Bereitschaft des Psychopathen, bei der Verfolgung seiner Ziele ohne Scham Verbrechen zu begehen, findet ihre Entsprechung in der Bereitschaft des Unternehmens, das Gesetz in flagranti zu brechen. Und der völlige Mangel an Reue des Psychopathen für seine Verbrechen spiegelt sich in der zynischen Kalkulation des Unternehmens wider, dass Geldbußen und Strafen für seine illegalen Handlungen lediglich die „Kosten des Geschäftsbetriebs“ sind.

Aber der Psychopath macht nicht Halt davor, eine Organisation in eine Projektion seiner eigenen perversen Persönlichkeit zu verwandeln. Ob es sich nun um ein Unternehmen, eine Bank oder, im Falle eines politischen Psychopathen, um eine ganze Nation handelt, die von ihm kontrollierte Organisation beginnt schließlich, den Charakter und das Verhalten der ihr unterstellten Mitarbeiter oder Bürger zu verändern.

Die Vorstellung, dass psychopathische Systeme Nicht-Psychopathen dazu bringen können, sich wie Psychopathen zu verhalten, mag auf den ersten Blick unseren moralischen Intuitionen widersprechen. Sicherlich, so denken wir, sind Menschen entweder „gute Menschen“ oder „schlechte Menschen“. Sie sind entweder psychopathisch oder normal. Entweder sind sie die Art von Mensch, die ein schreckliches Verbrechen begeht, oder sie sind es nicht.

Wie sich jedoch herausstellte, wurde unsere Argumentation durch die Forschung zur „sekundären Psychopathie“ widerlegt. Diese Kategorie der Psychopathie, die manchmal auch als Soziopathie bezeichnet wird, soll primäre Psychopathen – also diejenigen, die mit dem „Mangel an Gewissen“ und den damit verbundenen neurokognitiven Beeinträchtigungen geboren werden, die von Hare, Stout und anderen diskutiert werden – von sekundären Psychopathen unterscheiden, die psychopathische Züge als Ergebnis der Umgebung entwickeln, in der sie funktionieren.

Im Laufe der Jahrzehnte wurden zahlreiche Experimente durchgeführt, um das Phänomen der sekundären Psychopathie zu erforschen und zu untersuchen, wie „gute Menschen“ in Situationen gebracht werden können, in denen sie „böse Dinge“ tun, vom scheinbar banalen Asch-Konformitätsexperiment, das zeigte, dass Menschen oft bereit sind, nachweisbare Lügen zu erzählen und sogar zu glauben, um einen Gruppenkonsens nicht zu brechen, bis hin zum wahrhaft schockierenden Milgram-Experiment, das berühmt dafür ist, dass normale Menschen dazu gebracht werden können, Fremden auf Anweisung einer Autoritätsperson potenziell tödliche Schocks zu versetzen.

Das vielleicht aufschlussreichste Experiment für das Verständnis der sekundären Psychopathie ist jedoch das Stanford Prison Experiment.

Unter der Leitung des Stanford-Psychologieprofessors Philip Zimbardo wurden bei diesem 1971 durchgeführten Experiment Teilnehmer aus der örtlichen Gemeinschaft rekrutiert, die für 15 Dollar pro Tag an einer „psychologischen Studie über das Gefängnisleben“ teilnehmen sollten. Die verbleibenden Kandidaten wurden nach dem Zufallsprinzip entweder als Wärter oder als Gefangene eingeteilt und sollten sich auf ein zweiwöchiges Leben im Keller des Psychologiegebäudes von Stanford vorbereiten, das zu einem provisorischen Gefängnis umgebaut worden war.

Die Ergebnisse dieses Experiments sind mittlerweile berüchtigt. Nachdem die Teilnehmer in das Rollenspiel mit realistischen, überraschenden „Verhaftungen“ der Gefangenen durch echte Polizeibeamte aus Palo Alto eingetaucht waren, entwickelte sich die Übung schnell zu einer Studie der Grausamkeit. Die Gefängnis-„Wächter“ entwickelten immer sadistischere Methoden, um ihre Autorität gegenüber den „Gefangenen“ durchzusetzen, und zwei der Studenten mussten bereits in den ersten Tagen der Tortur aufgrund der psychischen Belastung, die sie erlitten hatten, aus dem Gefängnis „entlassen“ werden. Das Experiment wurde nach nur sechs Tagen abgebrochen, da die Forscher feststellten, dass sowohl die Gefangenen als auch die Wärter „pathologische Reaktionen“ auf die simulierte Gefängnissituation gezeigt hatten.

Wie konnte das passieren? Wie konnten sonst durchschnittliche, gesunde junge Männer in weniger als einer Woche in eine solche Barbarei abgleiten? In seinem Buch The Lucifer Effect: How Good People Turn Evil (Der Luzifer-Effekt: Wie gute Menschen zum Bösen werden), das diese Studie sowie seine jahrzehntelangen Forschungen zur Psychologie des Bösen dokumentiert, reflektiert Zimbardo darüber, wie ein System die Pathologien derjenigen widerspiegeln kann, die es geschaffen haben, und wie es seinerseits Einzelpersonen dazu bringen kann, böse Handlungen zu begehen: „Solange wir nicht für die wahre Macht des Systems sensibilisiert sind, die sich immer hinter einem Schleier der Geheimhaltung verbirgt, und sein eigenes Regelwerk nicht vollständig verstehen, werden Verhaltensänderungen nur vorübergehend und situationsbedingte Veränderungen illusorisch sein.“

Die wahre Bedeutung dieser Lektion wurde drei Jahrzehnte später deutlich, als die USA mit der Inhaftierung von Gefangenen im Gefängnis von Abu Ghraib im Irak begannen. Die physische, psychologische und sexuelle Misshandlung von Gefangenen in Abu Ghraib wurde im April 2004 der Weltöffentlichkeit bekannt, als in den amerikanischen Medien erstmals grafische Bilder der Misshandlungen veröffentlicht wurden.

Wieder einmal begann sich die Öffentlichkeit zu fragen, wie die ansonsten durchschnittlichen jungen amerikanischen Männer und Frauen, die dem Gefängnis als Militärpolizisten zugeteilt worden waren, solch unglaublich sadistische Taten begehen konnten.

Diese Frage wurde zum Teil durch den http://www.srwolf.com/reports/detaineeabuse121108.pdfBericht des Senatsausschusses für Streitkräfte über die Misshandlungen in Abu Ghraib beantwortet. In dem Bericht wird detailliert beschrieben, wie der damalige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld einen Antrag auf Anwendung „aggressiver Verhörtechniken“ bei Häftlingen genehmigte, darunter Stresspositionen, Ausnutzung der Ängste von Häftlingen (z. B. Angst vor Hunden) und Waterboarding. Es wird berichtet, wie Rumsfeld der Empfehlung, die Anwendung von Stresspositionen bei Gefangenen zu begrenzen, eine handschriftliche Notiz hinzufügte: „Ich stehe 8-10 Stunden am Tag. Warum ist das Stehen auf 4 Stunden begrenzt?“ Und sie verurteilt Rumsfeld dafür, dass er die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass seine Genehmigung als Freibrief für die Folterung von Gefangenen ausgelegt werden kann: „Minister Rumsfeld genehmigte die Techniken, ohne offenbar eine schriftliche Anleitung zu geben, wie sie angewendet werden sollten.“

Es sollte daher nicht überraschen, dass Donald Rumsfeld, wie schon ein flüchtiger Blick auf seinen Werdegang zeigt, mehrere der auf der PCL-R-Checkliste aufgeführten Persönlichkeitsmerkmale aufweist, darunter pathologisches Lügen und Täuschen, gefühlloses Verhalten und die Unfähigkeit, Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen.

Die Verbindung zwischen dem Stanford-Gefängnis-Experiment und den Ereignissen in Abu Ghraib ist den Ermittlern nicht entgangen. Der so genannte „Schlesinger-Bericht“ über die Misshandlung von Gefangenen enthielt einen ganzen Anhang, in dem das Stanford-Experiment beschrieben wurde und was es darüber lehrte, wie sekundäre Psychopathie bei denjenigen hervorgerufen werden kann, die in einem System oder einer Institution arbeiten.

Auch die Verbindung zwischen Stanford und Abu Ghraib ist der Öffentlichkeit nicht verborgen geblieben. Nach der Enthüllung der Misshandlungen in Abu Ghraib im Jahr 2004 explodierte der Verkehr auf der Website des Stanford Prison Experiment auf 250.000 Seitenaufrufe pro Tag.

Was die meisten jedoch nicht wissen, ist, dass das Stanford Prison Experiment vom Office of Naval Research finanziert wurde, das einen Zuschuss „zur Untersuchung antisozialen Verhaltens“ gewährte. Es scheint, dass die militärischen Psychopathen die Lehren aus diesem Experiment gezogen haben – und sie dann prompt als Waffe einsetzen.

Wie dem auch sei, obwohl nichts in diesen Experimenten oder Forschungen irgendeine Person von den bösen Taten entlastet, die sie begangen hat, werfen diese Erkenntnisse ein Licht auf das Problem der sekundären Psychopathie.

Wie viel von dem Wahnsinn unserer Gesellschaft ist eine Projektion der Psychopathen, die sie leiten?

Von Wahnsinnigen regiert

An diesem Punkt unserer Studie sind wir zu einer ebenso verblüffenden wie unbestreitbaren Schlussfolgerung gelangt: Wir werden von Verrückten regiert, und wenn wir unter ihren verrückten Kontrollsystemen leben und arbeiten, laufen wir Gefahr, selbst verrückt zu werden.

Schlimmer noch, die letzten Jahre des COVID-Wahnsinns haben uns gezeigt, dass die politischen Psychopathen ihre Waffen der psychologischen Kontrolle perfektionieren und dass ein großer Teil der Öffentlichkeit mehr als glücklich ist, die Vollstrecker des Biosicherheits-Gefängnisstaates zu sein.

In der Schlussfolgerung dieser Serie werden wir die Pathokratie untersuchen, die diese politischen Psychopathen errichtet haben, und erörtern, wie wir uns aus dem von ihnen geschaffenen Irrenhaus befreien können.

Bleiben Sie dran …