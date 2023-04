Klaus Schwab: Diejenigen, die die Technologien kontrollieren, werden die Herrscher der Welt sein

Auf dem „World Government Summit 2023“, der vom 13. bis 15. Februar in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfand, verkündete der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, dass derjenige, der die Technologien der vierten industriellen Revolution beherrscht, der Herrscher der Welt sein wird.

Schwab wurde vom Vorsitzenden der Sitzung, Mohammed bin Abdullah Al Gergawi, vorgestellt. Es war klar, wer der Platzhirsch war. Auch in dem kürzlich veröffentlichten Jubiläumsfilm zum zehnjährigen Bestehen des Forums beginnt Schwab mit seinem charakteristischen Stil [1].

Der „World Government Summit“ wurde 2013 von Dubais Herrscher Mohammed bin Rashid al Maktoum (er ist auch Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate) als „Regierungsgipfel“ gegründet und diente laut Schwab als „kleiner Bruder“ des Weltwirtschaftsforums in Davos. Im Jahr 2016 wurde das Treffen zu einer Organisation aufgewertet und der Name in Weltgipfel der Regierungen geändert, um den Ambitionen Rechnung zu tragen, eine größere Rolle auf der internationalen Bühne zu spielen und die Zusammenarbeit mit globalen Institutionen und Organisationen wie den Vereinten Nationen, dem WEF und der Weltbank zu verstärken [2]. Um dies zu unterstreichen, wurde im selben Jahr die Initiative „SDGs in Action“ ins Leben gerufen [3].

Ziel des Forums ist es, eine Wissensplattform an der „Schnittstelle von Regierung, Futurismus, Technologie und Innovation“ zu schaffen. Neben Gergawi besteht die Leitung aus zwei Ministern der VAE, Ohood Bint Khalfan Al Roumi und Omar Sultan Al Olama. Alle drei sind eng mit dem Weltwirtschaftsforum verbunden. Gergawi ist Mitglied des „WEF Leadership Council“, während Ohood und Omar seit 2012 bzw. 2022 „Young Global Leaders“ sind.

Mohammad Al Gergawi, Minister für Kabinettsangelegenheiten der VAE und Vorsitzender des World Government Summit

Das Weltwirtschaftsforum ist sowohl Mitbegründer als auch ein enger strategischer Partner. Der „World Government Summit“ ist heute so etwas wie ihre Niederlassung im Nahen Osten, während das Sultanat Dubai als Labor dient, in dem die futuristischen Konzepte und Technologien, die Schwab in seinen Büchern propagiert, getestet werden können. Es ist ein futuristisches Musterland und ein Mekka für Futuristen. So kündigten die Vereinigten Arabischen Emirate in diesem Jahr die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung an [4] und riefen 2006 ein Raumfahrtprogramm ins Leben, das im Jahr 2021 eine Raumsonde zum Mars schicken soll.

Aber auch die Vereinten Nationen sind seit ihren Anfängen als strategischer Partner beteiligt. Seither sind eine Reihe von Unterorganisationen wie die UNESCO, UNICEF, ILO und WHO hinzugekommen. Dies zeigt auch, dass der WEF und die UNO bereits seit mehreren Jahren eng zusammenarbeiten, bevor ihre Partnerschaft im Juni 2019 offiziell wurde.

Börge Brende & Klaus Schwab (WEF) and António Guterres & Amina Mohammed (UN)

Die UNO unterhält auch enge Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten (im Rahmen einer strategischen Partnerschaft), seit das Land vor über 50 Jahren seine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich erlangte. Das Land ist heute das logistische Zentrum der Vereinten Nationen im Nahen Osten, und eine Vielzahl von UN-Organisationen ist in dem Wüstenstaat vertreten.

In diesem Jahr findet in Dubai die UN-Klimakonferenz „COP28“ statt [5], und angesichts der Tatsache, dass das Land die sechstgrößten Erdölreserven und die siebzehntgrößten Erdgasreserven der Welt besitzt, ist es unbestreitbar schwierig, seine Sorge um das Klima ernst zu nehmen. Der gesamte Reichtum des Landes und die futuristische Metropole Dubai wurden auf der Grundlage der enormen Öleinnahmen errichtet. Ihr Engagement gilt vielmehr dem durch die „Klimakrise“ motivierten technologischen Wandel.

Die VAE sind eine autokratische Monarchie ohne Volksvertretung und haben sich zahlreicher Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht. Es ist vielleicht verständlich, dass Herr Schwab kein Problem mit einer engen Zusammenarbeit sieht. Zur futuristischen Überwachungsagenda darf keine Opposition Nein sagen. Aber dass die angeblich humanitäre UNO enge Partnerschaften mit autoritären und mächtigen Führern eingeht, ist umso schwerer zu verdauen. Andererseits sind die rund 30 Diktaturen der Welt ebenfalls Mitglieder der UNO.

Neben Klaus Schwab nahmen an der diesjährigen Tagung eine Reihe von Größen der Agenda teil, wie die Chefin der Welthandelsorganisation, Ngozi Iweala, die IWF-Chefin Kristalina Georgieva, der WHO-Chef Tedros Ghebreyesus (Tedros war bereits 2018 dabei und sprach über die Schaffung einer Welt ohne Pandemien! [6]), Henrietta Fore von UNICEF, Nick Clegg von „Meta“ und der widersprüchliche Futurist Elon Musk von „SpaceX“, „Neuralink“ und „Starlink“. An einer Sitzung nahm auch der ehemalige schwedische Ministerpräsident Fredrik „Öffnet eure Herzen“ Reinfeldt teil.

Das Treffen bringt auch eine Reihe von Mitgliedsunternehmen mit engen Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum zusammen, darunter Google, Meta, Amazon, Visa, PWC, McKinsey, Boston Consulting Group und Accenture.

In seiner „Rede zur Lage der Welt“ [!] erklärte Klaus Schwab, dass wir am Beginn eines massiven technologischen Wandels stehen, der in den kommenden Jahrzehnten alles verändern wird.

Künstliche Intelligenz, aber nicht nur künstliche Intelligenz, sondern auch das Metaverse, neue Weltraumtechnologien, und ich könnte noch viel mehr aufzählen. Synthetische Biologie. Unser Leben in zehn Jahren wird völlig anders aussehen …

Klaus zufolge ist es wichtig, bei dieser Entwicklung die Führung zu übernehmen und letztlich der „Herrscher der Welt“ zu sein.

… und wer diese Technologien beherrscht, wird in gewisser Weise der Herr der Welt sein.

Es geht darum, die notwendigen Führungskompetenzen zu entwickeln, um am Ende zu gewinnen.

Was Klaus meint, ist, dass die Flexiblen, Anpassungsfähigen und Widerstandsfähigen am besten abschneiden werden. Das heißt, diejenigen, die den futuristischen Weg und die Idee der nachhaltigen Utopie, die Klaus und das WEF vertreten, annehmen. Er sagt auch, dass es wichtig sei, auf unangenehme Überraschungen vorbereitet zu sein!

Denn es wird sicherlich das geben, was wir schwarze Schwäne nennen. Die unangenehmen Überraschungen, die sich uns in den Weg stellen werden.

Das heißt, „ein unwahrscheinliches und unvorhersehbares Ereignis mit potenziell schwerwiegenden Folgen“.

Klaus zufolge sollten die globalen Krisen, die entstanden sind und eine fragmentierte Welt geschaffen haben, nicht wirklich als Krisen eingestuft werden, da sie in Wirklichkeit Ausdruck „tiefgreifender systemischer Transformationsprozesse“ sind. Klaus prognostiziert zudem, dass sich die in den letzten Jahren entstandenen disruptiven Prozesse weiter verschärfen werden. Dies entspricht weitgehend den Szenarien, die von der von den Vereinten Nationen geförderten „Great Transition Initiative“ und den „Scenarios for the Future of Technology and Development“ der „Rockefeller Foundation“ entworfen wurden. Der Futurist Paul Raskin von der „Great Transition Initiative“ schrieb in „Journey to Earthland: The Great Transition to Planetary Civilisation“ (2016):

… verschiedene Auslöser könnten eine allgemeine, systemweite Krise hervorrufen. So könnte ein abrupter Klimawandel zu Nahrungsmittelknappheit, wirtschaftlicher Instabilität, Massenmigration und Konflikten führen. Eine Pandemie, die von den mobilen Wohlhabenden und den entwurzelten Armen verbreitet wird, könnte sich weit ausbreiten und die Gesundheitseinrichtungen überfordern. Das durch einen makroterroristischen Angriff ausgelöste Chaos könnte in einen degenerativen Kreislauf von Gewalt und Unordnung übergehen. Ein absoluter Mangel an lebenswichtigen Ressourcen wie Wasser, Öl und Ackerland könnte einen Tsunami des Chaos auslösen. Ein Zusammenbruch des globalen Finanzsystems könnte eine Kaskade von Folgestörungen auslösen. [7]

Es geht nicht darum, zu der Welt zurückzukehren, die vor den Krisen bestand. Es geht darum, die alte Welt zu zerschlagen, damit die neue, „bessere“ Ordnung wie ein Phönix aus der Asche aufsteigen kann. Schwab sagt, dass „wir“ die Welt re-globalisieren müssten. Aber jetzt mit einem neuen Management, das effektiv „dekarbonisieren“ und die Welt bis 2050 zu Null-Emissionen führen kann. Zurück zu Raskins Szenarien für die Zukunft:

Die planetarische Phase, die aus einer systemischen Krise entstanden ist, drängt auf eine systemische Antwort.

Eine wiederbelebte UN

An dieser Stelle kommen die Vereinten Nationen als Retter ins Spiel. In seiner Rede im UN-Hauptquartier sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der Weltgipfel der Regierungen habe eine globale Plattform geschaffen, um die Regierungen der Zukunft mitzugestalten. Guterres sprach von der Notwendigkeit, die globale Governance zu stärken, um den „Klimanotstand“ zu bekämpfen und die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen:

Wir müssen alle – im privaten Sektor, in der Zivilgesellschaft und darüber hinaus – für das Gemeinwohl zusammenarbeiten. Das ist unsere gemeinsame Agenda.

Guterres glaubt, die Antwort auf die Systemkrise zu haben, mit der die Welt nach der Pandemie und dem Konflikt in der Ukraine konfrontiert ist. Die „Gemeinsame Agenda“ der Vereinten Nationen, die 2021 vorgestellt und auf dem Zukunftsgipfel im September 2024 verabschiedet werden soll, wird völlig neue Instrumente zur wirksamen Bewältigung der Krisen in der Welt bieten. Dies betrifft insbesondere die Verpflichtung zu einer Notfallplattform, in der ausgewählte Teile der Weltgemeinschaft (UN-Organisationen, Unternehmen und die Zivilgesellschaft) gemeinsam handeln werden, um neu auftretende „Notfälle“ (mehr dazu in meinem Beitrag über die Notfallplattform) wie Klima, Pandemien, schwarze Schwäne und Großereignisse im Weltraum anzugehen.

Dies könnte weitreichende Folgen haben und erinnert an das Szenario der autoritären „Weltfestung“ in „The Great Transition“, in dem eine aufgerüstete UNO als Koordinationsplattform genutzt wird, um drakonische Maßnahmen unter Einsatz von Big Data und Überwachungstechnologie zum Schutz der Interessen und Ressourcen der „neuen Machtelite“ umzusetzen.

Der Weltgipfel der Regierungen bietet ein Forum für die Verwirklichung all dieser Ideen. Sie werden nicht nur versuchen, Entwicklungen vorherzusagen, sondern auch dazu beitragen, sie in eine gewünschte Richtung zu lenken. Wie Klaus Schwab auf dem „Great Narrative Meeting“ in Dubai im November 2021 sagte:

Um die Zukunft zu gestalten, muss man sie sich zuerst vorstellen. Man muss die Zukunft entwerfen. Und dann muss man loslegen. [8]

Das interaktive WGS-Tool „Technology Radar“ bietet ebenfalls einen Einblick in die von Futuristen gewünschte Zukunft und den Stand der Entwicklung in einer Reihe von Bereichen. Es identifiziert mehr als 150 aufkommende Technologien. Es ist wie eine Karte mit allen dystopischen Science-Fiction-Konzepten und hat Untertitel wie „Big Brother“, „Virtual Matrix“ und „Post-Human Citizen“ [9].

Dazu gehört auch, wie ein Sozialkreditsystem funktionieren könnte:

Diese technologische Entwicklung könnte entweder dazu beitragen, dass die Bürgerinnen und Bürger optimale Werte für ihre Staatsbürgerschaft erreichen, oder sie könnte zur Ächtung und schließlich zur Verbannung führen. Verschiedene Überwachungssysteme könnten Bürger mit niedrigen Punktzahlen sofort markieren und sie genauer verfolgen als Bürger mit hohen Punktzahlen. Jedes Fehlverhalten, egal wie schwerwiegend es ist, würde bemerkt und sofort mit Hilfe von Polizeirobotern geahndet.

Zukunftsforum Dubai

Im Oktober 2022 wurde die Konferenz des „Dubai Future Forum“ zum ersten Mal im „Museum der Zukunft“ veranstaltet. Die Initiative wird von der „Dubai Future Foundation“ geleitet, deren Vorsitz Kronprinz Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (YGL 2008) innehat und der das Führungstrio des „World Government Summit“ angehört. Die „Dubai Future Foundation“ ist zusammen mit dem Weltwirtschaftsforum auch für das „Zentrum für die vierte industrielle Revolution“ [10] verantwortlich.

Das Treffen brachte 45 internationale Institutionen und 400 Experten zusammen, um die Zukunft zu gestalten. Diskutiert wurden Themen wie „die Zukunft unserer Welt“, „Abschwächung existenzieller Risiken durch Vorausschau“ und das Potenzial der menschlichen Zivilisation, eine „interplanetarische Zivilisation“ zu werden [11]. Die Veranstaltung war durch die Teilnahme von „UN Global Pulse“ und dem UN-Zukunftsforum eindeutig mit der Zukunftsagenda der Vereinten Nationen („Für künftige Generationen denken und handeln“) verwoben. Zu den Rednern gehörten der schwedische Transhumanist Anders Sandberg vom „Future of Humanity Institute“ und Jerome Glenn vom „Millennium Project“.

Auf dem Treffen wurde auch die „Global Future Society“ gegründet, ein Zusammenschluss von Futuristen, die das „Museum of the Future“ in Dubai zu einer Heimat für die Futuristen und Visionäre der Welt machen werden [12] – das moderne Äquivalent zu den Bemühungen des deutsch-römischen Kaisers Rudolf II. im 16. Jahrhundert. Die Futuristen sind die Alchemisten des neuen Jahrtausends.

In einem Gespräch zwischen Al Gergawi und dem Futuristen Dr. Michio Kaku erörterten sie die enormen technologischen Veränderungen, die in den nächsten 50 Jahren erwartet werden. Dr. Kaku sieht eine transhumanistische Zukunft voraus, die die Definition des Menschseins selbst verändert. Eine totale Verschmelzung von Mensch und Maschine.

Computer werden verschwinden und durch Chips in unseren Gehirnen ersetzt werden. Wir werden telepathisch kommunizieren – und wir werden in der Lage sein, unsere Erinnerungen und Gefühle aufzuzeichnen. Auch das Fernsehen wird verschwinden, und das Internet wird neurologisch verkabelt sein. Wir werden Quantencomputer benutzen, die schneller und leistungsfähiger sind als alles, was wir bisher gesehen haben. [13]

Kaku glaubt auch, dass die Digitalisierung des Gehirns zur Unsterblichkeit führen wird.

Für die Futuristen scheint es keinen Zweifel zu geben. Sie träumen von einem digitalen Aufstieg, um im neuen Jahrtausend zu Übermenschen zu werden. Wer unser jetziges Menschsein bewahren will und keine Aufrüstung mit Implantaten wünscht, wird als rückständig und „biokonservativ“ abgestempelt. Wie Klaus Schwab in seiner Rede sagte:

Man kann nicht mit den neuen Technologien mithalten. Man muss vorne mit dabei sein. Denn sonst werden Sie auf der Verliererseite stehen.

Wir scheinen von einem extremen und bizarren Technokult vereinnahmt worden zu sein. Die Frage ist, wie wir uns vor diesen größenwahnsinnigen Utopisten retten und eine Zukunft schaffen können, die unserer Menschheit wirklich zugute kommt. Vielleicht ist es Zeit für ein „Major Outer Space Event“, bei dem die Sekte in einem Raumschiff auf eine einfache Reise zum Mars geschickt wird? Elon Musk plant offenbar, mit „SpaceX“ im Jahr 2029 abzuheben, aber können wir es uns leisten, so lange zu warten?