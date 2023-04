World Wide Web: Für wen wurde es entwickelt?

Die Hauptziele des Internets waren schon immer Überwachung und Kontrolle. Heute folgt es lediglich seinem ursprünglichen Konzept.

Von: Tessa Lena

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Inmitten von Angriffen auf den ersten Verfassungszusatz könnte Missouri gegen Biden einer der wichtigsten Bürgerrechtsprozesse unserer Zeit sein

Die heutige unerträgliche Überwachung und Zensur sind zwar neu, aber ein Merkmal des Internets, kein Fehler

Das Internet (ursprünglich ARPANET) ist aus einem Überwachungs- und Aufstandsbekämpfungsprojekt des Pentagons hervorgegangen

Es wurde von der ARPA implementiert, einer Forschungsagentur des Verteidigungsministeriums, die wir als DARPA kennen

Die Bemühungen, die öffentliche Wahrnehmung des Internets von einem militärischen Überwachungsprojekt in ein utopisches Land der Möglichkeiten zu verwandeln, dauerten etwa zwanzig Jahre und haben viel Arbeit gekostet – und es hat geklappt – aber die Überwachung ist immer im Zentrum dessen geblieben, worum es im Internet geht

Widerliche Zensur

Wir schreiben das Jahr 2023. In den letzten drei Jahren haben wir alle die gruselige, hässliche, surreale Zensur der „Post-COVID“-Art erlebt. Zugegeben, die „sanfte“ Zensur gibt es schon länger – aber jetzt marschiert sie stolz in schweren Militärstiefeln auf und behauptet, sie sei zu unserem eigenen Wohl da. Die Zensur ist da, um „unsere Demokratie“ zu retten. Ja, danke, macht Sinn.

Erster Verfassungszusatz? Nun, ja – aber der Staat „lagert“ die Zensur an private Unternehmen aus, kommandiert den Prozess der Zensur hinter den Kulissen – und tut so, als sei er unbeteiligt, wie ein Kind, dessen Hausaufgaben vom Hund gefressen wurden.

In einer Zeit wie dieser stellen wir uns auch die Frage nach dem Elefanten im Porzellanladen – die Frage, wie getrennt der Staat und die Macht der Unternehmen vor 2020 wirklich gewesen sind? Waren sie getrennt? War es eine Illusion? Dazu kommen wir gleich – aber abgesehen von der Philosophie ist der Erste Verfassungszusatz nichtsdestotrotz rechtlich bindend, also lassen Sie uns zunächst einen Blick auf den wichtigen Rechtsfall zum Ersten Verfassungszusatz werfen, der gerade jetzt stattfindet.

Missouri gegen Biden

Kürzlich führte ich ein Interview mit dem mutigen Anwalt Jeff Childers, der 2021 einen wichtigen Fall gegen die Maskenpflicht in Alachua County in Florida gewonnen hat – und den wir für seinen Substack „Coffee & Covid“ kennen und lieben. Wir sprachen unter anderem über das Gerichtsverfahren gegen staatliche Zensur, Missouri gegen Biden.

Jeff zufolge könnte die Klage Missouri gegen Biden die wichtigste Bürgerrechtsklage unserer Zeit sein. Hier ist ein Artikel von Coffee & Covid zu diesem Thema:

„Die Staaten Missouri und Louisiana reichten die Klage am 5. Mai 2022 ein. Damals wurden die Staaten von den Generalstaatsanwälten Eric Schmitt bzw. Jeff Landry vertreten.“ „Die Kläger argumentieren, dass die Regierung die Amerikaner sowohl DIREKT als auch indirekt zensiert hat, indem sie sie schikaniert, bestochen, bedrängt, genervt und einseitige „Partnerschaften“ mit großen Technologieunternehmen wie Twitter, Facebook und YouTube eingegangen ist.“ „Obwohl die Liste der Angeklagten in der Folgezeit erweitert wurde – und zwar stark erweitert -, ist hier die ursprüngliche, viel kürzere Liste aus der ersten Klage. Alle diese Personen wurden in ihrer offiziellen Funktion verklagt: Joe Biden, Jen Psaki, Vivek Murthy, Xavier Bacerra, das Department of HHS, Anthony Fauci, NIAID, CDC, Alejandro Mayorkas, das Department of Homeland Security, Jen Easterly, das CISA, und Nina Jankowicz.“ „Aus irgendeinem Grund haben Sie viel über die Twitter-Dateien gehört, aber nicht viel über die Missouri-Dateien: Die vernichtendsten Beweise darüber, wie die Bundesregierung mit Waffen gegen die Amerikaner ausgestattet wurde, sind durch die unglaublichen Bemühungen des Missouri v. Biden-Teams zustande gekommen. Die Ermittler der Kläger haben Beweise für eine von der Regierung geförderte Zensur ausgegraben, die lange vor der Pandemie begann.“ „Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass sich Teile der Bundesregierung seit 2018 – also vor der Pandemie – regelmäßig mit den Social-Media-Plattformen getroffen haben, um ‚Desinformation‘ zu kontrollieren.“

Auf dem Weg in den Kaninchenbau: Mafia-Realität und Maulkorberlass in Kriegszeiten

Lassen Sie uns jetzt in den Kaninchenbau gehen. Ich finde es lustig und nicht lustig, über die verwobene russische Puppe aus staatlicher und unternehmerischer mafiöser Kontrolle nachzudenken – selbst unter den besten politischen Bedingungen – und sicherlich unter den Bedingungen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Man schält eine Schicht der Herrschaft ab – und statt der wahren Freiheit, nach der man sich sehnt, findet man eine andere.

Mühsam schält man die nächste Schicht ab, in der Hoffnung, diesmal frei zu sein, aber dann entdeckt man eine weitere Schicht der Beherrschung, unter einem anderen Logo. Es ist wie damals, als die Sowjetunion schließlich zusammenbrach, als ich ein Kind war, und – auf ihren Trümmern – die Kinder der kommunistischen Führer die oligarchischen Führer des Landes wurden.

Und so hoffen wir guten Herzens, dass die staatlichen Behörden uns vor der exzessiven Gier der Unternehmen schützen werden, und wir hoffen, dass der freie Markt uns vor dem Staatsstiefel schützen wird – aber dann sehen wir genau hin und erkennen, dass wir in eine Welt hineingeboren wurden, die von einer Ansammlung von Mobs regiert wird – Staats- und Unternehmensmobs unterschiedlicher Art – und dass wir sehr glückliche Bürger sind, wenn wir nicht im Kreuzfeuer von Mob-Kriegen stehen und unserem täglichen Leben nachgehen können, ohne niedergetrampelt zu werden.

Für mich war diese realistische Beobachtung ein Moment großer Demut und existenzieller Klarheit. So ist diese Welt im Moment. Sie muss nicht so sein – aber so ist sie seit Jahrhunderten, und ich muss meine Arbeit machen und in dieser Welt, so wie sie ist, effektiv und ehrlich sein.

Davon abgesehen waren die letzten drei Jahre besonders obszön, wie wir alle am eigenen Leib erfahren haben. Das Markenzeichen „Freiheit“ ist denjenigen, die in den hohen Stühlen sitzen, offenbar nicht mehr wichtig. Sie haben keine Angst mehr davor, als diktatorische Freaks angesehen zu werden. Ich denke, man kann mit Gut und Recht behaupten, dass diejenigen, die auf den hohen Stühlen sitzen, stets nach maximaler Kontrolle streben – aber vor COVID mussten sie zumindest so tun, als würden sie unser Recht auf freie Meinungsäußerung respektieren – und jetzt werden wir mit einem Maulkorb aus Kriegszeiten“ behandelt (das Wortspiel ist beabsichtigt, ja).

Und da das Internet der Ort ist, an dem viele Äußerungen zensiert werden, ist es lehrreich, sich anzusehen, woher die Cyber-Bestie stammt. Ist die Zensur von heute ein Fehler – oder vielleicht ein Merkmal?

Die Geburt des Internets

Ich persönlich bin ein großer Fan von Yasha Levines Buch „Surveillance Valley“, auch wenn sich unsere Ansichten über COVID später nicht mehr deckten. Yasha’s Buch beschreibt die Aufstandsbekämpfung und Überwachung im Internet sehr gut.

Das Internet ist aus einem Pentagon-Projekt der 1960er Jahre namens ARPANET hervorgegangen. ARPANET war ein Projekt zur Aufstandsbekämpfung, Kommunikation und Überwachung, das von der Advanced Research Projects Agency (ARPA) entwickelt wurde und auf der Idee des „Great Intergalactic Network“ basierte, einem futuristisch klingenden Begriff, der von J. C. R. Licklider, genannt „Lick“, geprägt wurde. Lick war ein amerikanischer Psychologe und Informatiker und einer der „Gründerväter“ der interaktiven Datenverarbeitung.

Wie alles begann

Wir alle kennen ARPA als DARPA, die unheimliche DoD-Agentur hinter der Operation Warp Speed. Die ARPA wurde ursprünglich als Reaktion auf den Schock gegründet, von der UdSSR im Weltraum „geschlagen“ worden zu sein, nachdem die UdSSR 1957 ihren Sputnik gestartet hatte.

Die Agentur sollte die Vereinigten Staaten vor der sowjetischen nuklearen Bedrohung aus dem Weltraum schützen. Sie war als eine schlanke Pentagon-Agentur konzipiert, die fast wie eine Verwaltungsgesellschaft die fortschrittlichen militärischen Forschungsprojekte beaufsichtigen, aber einen Großteil ihrer Arbeit an private Unternehmen vergeben sollte.

In den Worten von Ray Alderman: „Im Februar 1958 gründete Eisenhower als Reaktion auf den russischen Vorsprung in der Weltraumtechnologie die Advanced Research Projects Agency (ARPA) innerhalb des Verteidigungsministeriums. Die ursprüngliche Aufgabe bestand darin, unseren Feinden einen Schritt voraus zu sein und künftige technologische Überraschungen wie Sputnik zu verhindern.

Der Schwerpunkt der ARPA lag zunächst auf Raketen. Später, im Jahr 1958, wurden die Gelder für Raketen und Raumfahrtprogramme einer anderen neuen Behörde, der NASA (National Aeronautics and Space Administration), übertragen. Die ARPA änderte dann ihren Auftrag auf fortschrittliche militärische Langstreckenprobleme wie das Defender-Raketenabwehrprogramm, das Frühwarnradar und die Satellitenerkennung von Atomtests durch die Russen.“

„Die ARPA war Teil des Pentagon, einem bürokratischen Rattennest aus Rivalitäten und Politik zwischen den Dienststellen. Die Air Force wurde von der Army abgetrennt und die CIA wurde im September 1947 gegründet, die NSA im November 1952 und die NASA im Jahr 1958. Die ARPA arbeitete an Projekten für all diese Gruppen, war aber im Pentagon angesiedelt.

Im Jahr 1972 wurde sie in DARPA umbenannt, 1993 wieder in ARPA und 1996 wieder in DARPA … Der Direktor der DARPA ist dem Verteidigungsminister unterstellt, genau wie die militärischen Dienststellen.“

Einige Wissenswertes

Die ARPA wurde unter dem Verteidigungsminister Neil McElroy gegründet, der seine wichtige Rolle in der Regierung direkt aus seiner früheren Rolle als Präsident von Proctor & Gamble übernahm, einer Rolle, in der er Pionierarbeit für das Format der „Seifenopern“ leistete, melodramatische Fernsehserien, die in erster Linie dazu dienten, Haushaltsprodukte an Hausfrauen zu verkaufen.

Hier sind zwei Titelseiten des Time Magazine: Das eine zeigt Neil McElroy von Proctor & Gamble, das andere Neil McElroy, den Verteidigungsminister.

Das ist es also. Seifenopern und (D)ARPA wurden unter der Schirmherrschaft desselben Mannes geboren! „Nachdem er [1959] das Pentagon verlassen hatte, kehrte McElroy zu Procter & Gamble zurück und wurde Vorstandsvorsitzender.“ Oh, und laut Wikipedia wurde die ARPA, als sie gerade gegründet wurde, „von Roy Johnson, einem Vizepräsidenten von General Electric, geleitet“.

Siri, verzeihen Sie mir meine politisch unkorrekte Frage, aber können Sie mich bitte daran erinnern … was ist die Definition von Faschismus? Und, Siri, wenn Positionen der Unternehmens- und Staatsmacht routinemäßig von denselben Leuten besetzt werden, sollten wir das dann „Faschismus“, „Mob“ oder einfach „eine übliche, bewährte Politik der Drehtüren“ nennen? Hilf mir weiter, Siri! Erinnern Sie sich an den Witz von George Carlin, in dem er sagte, dass es einen großen Club gibt, in dem wir nicht Mitglied sind. Siri, soll ich lachen?

Zurück zu (D)ARPA

In den Worten von Yasha Levine: „McElroy war ein Geschäftsmann, der an die Macht der Wirtschaft glaubte, um den Tag zu retten“. Im November 1957 stellte er dem Kongress die ARPA als eine Organisation vor, die die Bürokratie der Regierung durchbrechen und ein öffentlich-privates Instrument der reinen Militärwissenschaft schaffen würde, um die Grenzen der Militärtechnologie zu erweitern und „riesige Waffensysteme der Zukunft“ zu entwickeln.

Heute denken wir bei „öffentlich-privaten Partnerschaften zwischen Interessengruppen“ an ein typisches Schlagwort des von der CIA ins Leben gerufenen Weltwirtschaftsforums. Aber es ist eine Strategie, die schon einmal angewandt wurde.

Aufgrund von internem Wettbewerb und der Angst anderer Militärbehörden vor Haushaltskürzungen wurde die ARPA nur wenige Jahre nach ihrer Gründung fast eingestellt. Doch dann wurde sie als Agentur, die sich auf die Aufstandsbekämpfung konzentriert, „wiedergeboren“. Laut NPR (zu der Zeit, als sie gelegentlich die Wahrheit sagten):

„Es gab einen bürokratischen Krieg im Pentagon. Und die militärischen Dienste – Armee, Marine und Luftwaffe – bekamen ihre Programme zurück. Plötzlich hatten wir das Jahr 1959, die Behörde war noch nicht einmal zwei Jahre alt und stand ohne ihre Hauptaufgabe da und trieb irgendwie auf dem Meer.“ „Die DARPA hatte zu dieser Zeit einen Mann, der schließlich zum stellvertretenden Direktor aufstieg. Und sein Name war William Godel. Er war eigentlich kein Wissenschaftler oder Wissenschaftsmanager. Er war ein Geheimdienstmitarbeiter, der in den Anfängen der DARPA die Interessen der Spionagegemeinschaft, der Geheimdienstgemeinschaft, vertreten sollte. Und so sah er sich diese junge Agentur an, die noch keinen wirklichen Auftrag hatte. Und er dachte, vielleicht können wir diese Agentur auf die strategischen Bedrohungen, die ich sehe, ausrichten. Und er blickte hinaus in die Welt.“ „Und für ihn war das Weltraumrennen hauptsächlich ein psychologisches Spiel. Es ging um Öffentlichkeitsarbeit. Die Bedrohung durch ein nukleares Armageddon, egal wie groß die Bedrohung war, war kein wahrscheinliches Szenario. Er hatte viel Erfahrung in Asien, insbesondere in Südostasien. Er sah sich Länder wie die Philippinen und insbesondere Vietnam an. Er war der Meinung, dass die wahrscheinlichste Art und Weise, wie die Vereinigten Staaten die Sowjetunion konfrontieren würden, eine Art Stellvertreterkrieg wäre, bei dem die Vereinigten Staaten Regime unterstützen würden, die kommunistische Aufstände bekämpfen. Und er dachte, wir könnten DARPA nach Vietnam bringen.“

Aufstandsbekämpfung und Krieg

Die ARPA war bereits vor dem „offiziellen“ Beginn des Vietnamkriegs stark in die militärischen Aktionen in Vietnam eingebunden. Die ARPA versuchte, eine Reihe von militärischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Guerilla und der psychologischen Kriegsführung zu lösen. So war sie beispielsweise sehr aktiv an der Entwicklung von Chemikalien zur Entwaldung beteiligt. Die Liste der giftigen Chemikalien umfasste das berüchtigte Agent Orange und eine Reihe anderer Substanzen: Agent White, Agent Pink, Agent Purple, Agent Blue.

In den Worten von Yasha: „Die Chemikalien, die von amerikanischen Unternehmen wie Dow und Monsanto hergestellt wurden, verwandelten ganze Landstriche des üppigen Dschungels in unfruchtbare Mondlandschaften und verursachten Tod und schreckliches Leid für Hunderttausende.“

Die ARPA war auch an den strategischen Bemühungen beteiligt, im Rahmen des Projekts Igloo White hochmoderne Sensoren in dem Gebiet zu platzieren. Die Sensoren wurden von oben abgeschossen und sollten Geräusche, Vibrationen und Urin aufspüren. „Igloo White war wie ein riesiges drahtloses Alarmsystem, das sich über Hunderte von Kilometern im Dschungel erstreckte. Yasha ist der Meinung, dass die Sensoren in der Praxis weit weniger wirksam waren als in der Theorie, da die vietnamesischen Guerillas Wege fanden, sie zu umgehen oder „Fehlalarme“ auszulösen.

„Das Pentagon begann, Sozial- und Verhaltenswissenschaftler mit Geld zu bewerfen, um sicherzustellen, dass Amerikas „Aufstandsbekämpfungswaffe“ immer ihr Ziel traf, unabhängig von der Kultur, in der sie abgefeuert wurde. Unter William Godel wurde die ARPA zu einer der wichtigsten Anlaufstellen für diese Programme und trug dazu bei, Anthropologie, Psychologie und Soziologie zu Waffen zu machen und sie in den Dienst der amerikanischen Aufstandsbekämpfung zu stellen.“ „Die ARPA verteilte Millionen für Studien über vietnamesische Bauern, gefangene nordvietnamesische Kämpfer und rebellische Bergstämme in Nordthailand. Schwärme von ARPA-Mitarbeitern – Anthropologen, Politologen, Linguisten und Soziologen – zogen durch arme Dörfer, nahmen die Menschen unter die Lupe, maßen, sammelten Daten, befragten, studierten, bewerteten und berichteten. Es ging darum, den Feind zu verstehen, seine Hoffnungen, seine Ängste, seine Träume, seine sozialen Netze und seine Beziehungen zur Macht kennen zu lernen.“

Der größte Teil dieser Arbeit wurde von der RAND Corporation im Rahmen eines ARPA-Vertrags durchgeführt.

„In einem größeren Projekt untersuchten RAND-Wissenschaftler die Wirksamkeit der Strategic Hamlet-Initiative, einer von Godel und Project Agile entwickelten und vorangetriebenen Befriedungsmaßnahme, bei der südvietnamesische Bauern zwangsweise aus ihren traditionellen Dörfern in neue Gebiete umgesiedelt wurden, die von Mauern umgeben und vor dem Eindringen von Rebellen „sicher“ gemacht wurden. „Eine andere Studie in Thailand, die von den mit der CIA verbundenen American Institutes for Research (AIR) für die ARPA durchgeführt wurde, zielte darauf ab, die Wirksamkeit angewandter Aufstandsbekämpfungstechniken gegen rebellische Bergstämme zu messen – Praktiken wie die Ermordung von Stammesführern, die Zwangsumsiedlung von Dörfern und der Einsatz künstlich herbeigeführter Hungersnöte zur Befriedung rebellischer Bevölkerungen.“

Sharon Weinberger, die Autorin von „Imagineers of War“, die dank seiner Tochter Zugang zu seinen unveröffentlichten Memoiren hatte, schildert Godel laut New York Times „nicht nur als die treibende Kraft in dieser Geschichte – ‚mehr als jeder andere ARPA-Beamte‘, schreibt sie, ‚hat er die Zukunft der Behörde geprägt‘ – sondern auch als eine schillernde Persönlichkeit.

Sein Haus war voll mit Geräten, die direkt aus dem Q-Labor von James Bond stammten. Er reiste mit mit Bargeld gefüllten Aktenkoffern durch die Welt und wurde in diesem Zusammenhang Mitte der 1960er Jahre wegen Betrugs zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Nachdem er die ARPA verlassen hatte, lief er mit Waffen nach Südostasien. Einige vermuteten, dass er ein Sicherheitsrisiko darstellte.“

Da haben wir es wieder. Die Behörde, die das Internet gegründet hat – und die auch im Mittelpunkt der Operation Warp Speed stand – wurde von einem zwielichtigen Charakter geprägt, der es liebte, die Menschen zu verunsichern, und sich selbst für über dem Gesetz stehend hielt. Ein Mob ist ein Mob ist ein Mob.

Der Artikel der New York Times fährt fort: „Es war Godel, der ARPA in ein Forum für Ideen verwandelte, die nach Weinbergers Worten „völlig verrückt“ waren, aber trotzdem finanziert wurden, weil sie „kühn und wissenschaftlich interessant“ waren.

Dazu gehörten unter anderem ein Plan, vietnamesische Dörfer durch Massenhypnose zu kontrollieren, ein akustisches Scharfschützen-Erkennungssystem (das bei Feldtests 5.000 Fehlalarme verursachte), ein interplanetarisches Raumschiff, das durch Tausende von Nuklearexplosionen angetrieben wurde, und ein magnetisches Kraftfeld, das ankommende sowjetische Sprengköpfe abwehrte.“

Glauben Sie übrigens, dass die Verrückten ihre Ambitionen auf Massenhypnose aufgegeben haben? Nur ein Gedanke für das Jahr 2023.

Kybernetik

Die Kybernetik ging aus dem MIT hervor. Sie wurde von dem MIT-Professor Norbert Wiener entwickelt. Laut Yasha Levine war Wiener ein Wunderkind und ein mathematisches Genie mit schlechten sozialen Fähigkeiten. Das Leben ist voller Ironie, und so stellt Yasha fest, dass Wiener, der jüdischer deutscher Abstammung war, Margaret Engemann heiratete, eine große Bewunderin Adolf Hitlers, die ihre Töchter Mein Kampf lesen ließ und stolz darauf war, dass ihre Familie in Deutschland „frei von jüdischem Blut“ war.

Wiener veröffentlichte seine wissenschaftlichen Ideen 1948 in einem Buch mit dem Titel „Cybernetics: Control and Communication in the Animal and the Machine“.

„In einfachen Worten beschrieb er die Kybernetik als die Idee, dass das biologische Nervensystem und der Computer oder die automatische Maschine im Grunde dasselbe sind. Für Wiener konnten die Menschen und die gesamte lebende Welt als eine riesige, ineinandergreifende Informationsmaschine betrachtet werden, in der alles auf alles andere in einem komplizierten System von Ursache, Wirkung und Rückkopplung reagiert.“ „Er prophezeite, dass unser Leben zunehmend durch Computer vermittelt und verbessert und so weit integriert werden würde, dass es keinen Unterschied mehr zwischen uns und der größeren kybernetischen Maschine, in der wir leben, geben würde … Das Buch regte die Phantasie der Öffentlichkeit an und wurde sofort ein Bestseller. Auch in militärischen Kreisen wurde es als revolutionäres Werk aufgenommen … Kybernetische Konzepte, die durch riesige Summen an Militärgeldern unterstützt wurden, begannen die akademischen Disziplinen zu durchdringen: Wirtschaft, Technik, Psychologie, Politikwissenschaft, Biologie und Umweltstudien.“ „Ökologen begannen, die Erde selbst als ein sich selbst regulierendes computergestütztes „Biosystem“ zu betrachten, und Kognitionspsychologen und Kognitionswissenschaftler gingen an das Studium des menschlichen Gehirns heran, als sei es buchstäblich ein komplexer digitaler Computer. Politikwissenschaftler und Soziologen begannen davon zu träumen, mit Hilfe der Kybernetik eine kontrollierte utopische Gesellschaft zu schaffen, ein perfekt geöltes System, in dem Computer und Menschen zu einem zusammenhängenden Ganzen integriert waren, das verwaltet und kontrolliert wurde, um Sicherheit und Wohlstand zu gewährleisten.“ „Diese Verflechtung von Kybernetik und großer Macht war es, die Norbert Wiener dazu veranlasste, sich gegen die Kybernetik zu wenden, kaum dass er sie der Welt vorgestellt hatte. Er sah, wie Wissenschaftler und Militärs die engstmögliche Interpretation der Kybernetik nutzten, um bessere Tötungsmaschinen und effizientere Systeme zur Überwachung, Kontrolle und Ausbeutung zu schaffen. Er sah, wie riesige Konzerne seine Ideen nutzten, um die Produktion zu automatisieren und Arbeitskräfte zu entlassen, um ihren Reichtum und ihre wirtschaftliche Macht zu vergrößern. Er erkannte, dass in einer durch Computer- und Informationssysteme vermittelten Gesellschaft diejenigen, die die Infrastruktur kontrollierten, die ultimative Macht ausübten.“ „Nachdem er die Kybernetik populär gemacht hatte, wurde Wiener zu einer Art Arbeiter- und Antikriegsaktivist. Er wandte sich an die Gewerkschaften und warnte sie vor der Gefahr der Automatisierung und der Notwendigkeit, diese Bedrohung ernst zu nehmen. Er lehnte Angebote von Großkonzernen ab, die ihm helfen wollten, ihre Fließbänder nach seinen kybernetischen Prinzipien zu automatisieren, und weigerte sich, an militärischen Forschungsprojekten mitzuarbeiten.“ „Er war gegen die massive Aufrüstung in Friedenszeiten, die nach dem Zweiten Weltkrieg stattfand, und schimpfte öffentlich über Kollegen, die daran arbeiteten, das Militär beim Bau größerer, effizienterer Zerstörungswerkzeuge zu unterstützen. Er deutete zunehmend sein Insiderwissen an, dass eine „kolossale Staatsmaschinerie“ von Regierungsstellen „für die Zwecke des Kampfes und der Herrschaft“ aufgebaut wurde, ein computerisiertes Informationssystem, das „ausreichend umfangreich war, um alle zivilen Aktivitäten während des Krieges, vor dem Krieg und möglicherweise sogar zwischen den Kriegen zu erfassen“, wie er es in The Human Use of Human Beings beschrieb. „Wieners lautstarke Unterstützung der Arbeiterschaft und seine öffentliche Ablehnung von Unternehmens- und Militäraufträgen machten ihn zu einem Paria unter seinen Kollegen, die als Militäringenieure tätig waren. Das brachte ihm auch einen Platz auf J. Edgar Hoovers FBI-Liste für subversive Überwachung ein. Jahrelang wurde er verdächtigt, kommunistische Sympathien zu hegen, und sein Leben wurde in einer dicken FBI-Akte dokumentiert, die nach seinem Tod im Jahr 1964 geschlossen wurde.“

Weiners Weg erinnert mich an Joseph Weizenbaum, einen anderen Computerwissenschaftler am MIT, der den ersten „Chatbot“, Eliza, entwickelt hat. Nachdem er Eliza als interessantes Informatik-Forschungsprojekt geschaffen hatte, sah er, dass seine Ideen unverantwortlich genutzt wurden, und protestierte lautstark dagegen – aber zu diesem Zeitpunkt wurden seine Einwände weitgehend ignoriert. Es gibt eine Dokumentation über ihn, die ich sehr empfehlen kann. Er heißt „Plug and Pray“.

ARPANET

Das ARPANET, das Computernetz, aus dem schließlich das Internet hervorging, wurde geboren, als die Wissenschaftler eine Möglichkeit fanden, Computer unterschiedlicher Modelle, die sich an verschiedenen Orten befanden, miteinander zu verbinden.

Der allererste ARPANET-Knoten, der von den IMPs („Interface Message Processors“, eine spezielle Art von Computergeräten) betrieben wurde, ging im Oktober 1969 in Betrieb und verband Stanford mit der UCLA. Ende 1971 gab es bereits mehr als fünfzehn Knotenpunkte. Und das Netz wuchs weiter.

Laut Yasha Levine bekamen 1969 „Aktivisten der Studenten für eine demokratische Gesellschaft an der Harvard-Universität einen vertraulichen ARPA-Vorschlag in die Hände, den Licklider geschrieben hatte.“ Das lange Dokument skizzierte die Schaffung eines gemeinsamen Harvard-MIT-ARPA-Programms, das die Aufstandsbekämpfungsmission der Agentur direkt unterstützen sollte. Es wurde das Cambridge-Projekt genannt.

„Sobald es fertiggestellt ist, würde es jedem Geheimdienstanalysten oder militärischen Planer, der an das ARPANET angeschlossen ist, ermöglichen, Dossiers, Finanztransaktionen, Meinungsumfragen, Soziallisten, Strafregisterauszüge und jede andere Art von Daten hochzuladen und sie auf alle möglichen ausgeklügelten Arten zu analysieren: Durchsieben von Unmengen von Informationen, um Vorhersagemodelle zu erstellen, soziale Beziehungen abzubilden und Simulationen durchzuführen, die menschliches Verhalten vorhersagen können. Der Schwerpunkt des Projekts lag darauf, Analytikern die Möglichkeit zu geben, Länder der Dritten Welt und linke Bewegungen zu untersuchen. Die Studenten betrachteten das Cambridge-Projekt und das daran angeschlossene größere ARPANET als eine Waffe.“

Sechs Jahre später, am 2. Juni 1975, erschien der NBC-Korrespondent Ford Rowan in den Abendnachrichten, um über eine verblüffende Enthüllung zu berichten. Er erzählte den Zuschauern von ARPANET, dem militärischen Kommunikationsnetz, das dazu diente, „Amerikaner auszuspionieren und Überwachungsdaten mit der CIA und der NSA auszutauschen“.

„Die Informationen der Armee über Tausende von amerikanischen Demonstranten wurden an die CIA weitergegeben, und einige davon befinden sich jetzt in den Computern der CIA … Dieses Netzwerk verbindet Computer der CIA, der Defense Intelligence Agency, der National Security Agency, von mehr als 20 Universitäten und einem Dutzend Forschungszentren wie der RAND Corporation … Die Regierung nutzt diese neue Technologie jetzt in einem geheimen Computernetzwerk, das dem Weißen Haus, der CIA und dem Verteidigungsministerium Zugang zu den Computerdateien des FBI und des Finanzministeriums über 5 Millionen Amerikaner gibt.“

Nach der NBC-Berichterstattung gab es einen Aufschrei, die Verantwortlichen versprachen widerwillig, die von ihnen angehäuften Daten zu löschen – aber laut Yasha zögerten und zögerten sie und behielten die Daten dann wahrscheinlich trotzdem – und in der Zwischenzeit ging die Welt weiter.

„Freiheitswäsche“ der Überwachungstechnologie

Der Wandel der öffentlichen Meinung über das ARPANET – von der Betrachtung als Quelle der Überwachung und Kontrolle hin zur Wahrnehmung als magische Eintrittskarte in die Utopie – dauerte fast zwei Jahrzehnte – und ich denke, es ist sehr logisch anzunehmen, dass der Wandel mit der lenkenden Hand eben jener Leute stattfand, die das Netz weiterhin für Überwachung und Kontrolle nutzen wollten.

Eine Persönlichkeit, die eine berühmte Rolle bei der Popularisierung des „Personal Computing“ als Befreiungsinstrument spielte, war Stewart Brand.

John Markoff, Autor von „Whole Earth: The Many Lives of Stewart Brand“, „dass Linke, die Brand trafen, annahmen, er arbeite mit der CIA zusammen, eine Anschuldigung, die je nach den Umständen als indirekt bis buchstäblich wahr eingestuft werden konnte (später im Leben arbeitete Brand mit der CIA zusammen, um Szenarien zu planen)“.

Brand machte kurzzeitig eine formelle Militärkarriere, änderte dann angeblich seine Meinung, und „weniger als ein Jahr nach seiner zweijährigen Verpflichtung erhielt Brand die Erlaubnis (‚magisch‘, schreibt Markoff), vorzeitig zu gehen und in San Francisco Kunst zu studieren, wo er ein Hausboot mietete.“

Laut Yasha nahm Brand „eine Menge psychedelischer Drogen, feierte, machte Kunst und nahm an einem experimentellen Programm teil, um die Wirkung von LSD zu testen, das, ohne dass er es wusste, heimlich von der Central Intelligence Agency als Teil ihres MK-ULTRA-Programms durchgeführt wurde.“

In den 60er Jahren machte er sich einen Namen als eine Art Umweltschützer. Er wurde vor allem durch seinen ikonischen Whole Earth Catalogue bekannt, der sich an diejenigen richtete, die den Missständen der Gesellschaft entfliehen, Kommunen gründen und auf dem Land leben wollten. (War er auch „Greenwashing“?)

Als Journalist verfasste Brand 1972 einen berühmten Rolling Stone-Artikel mit dem Titel „SPACEWAR“, in dem er die Mitarbeiter der ARPA als subversive und attraktive Hippie-Typen darstellte, im Gegensatz zu gefährlichen Militärs. Später romantisierte er die „Hacker“ und trug wesentlich zur romantischen Vorstellung vom Internet als einem Land der Freiheit, der Möglichkeiten und des Guten bei.

„In den frühen 1980er Jahren, nachdem der Traum von der Kommune zusammengebrochen war, kassierte er seine Glaubwürdigkeit in der Gegenkultur und verwandelte die utopischen Ideale der Neuen Kommunisten in ein Marketinginstrument für die aufkeimende Computerindustrie“, schreibt Yasha.

Interessant ist, dass Brand im Laufe seines Lebens ein offener Befürworter von Atomenergie, Gentechnik und Geoengineering wurde – alles Dinge, die auch das WEF – die Organisation, der er offenbar nicht fremd ist – mag. In der Zwischenzeit ist hier, was Yasha über Brands Computer-Evangelismus zu sagen hat:

„Er scharte eine Gruppe von Journalisten, Marketingfachleuten, Brancheninsidern und anderen Hippies, die zu Unternehmern wurden, um sich. Gemeinsam übernahmen sie das Marketing und die Ästhetik, die Brand während seiner Zeit im Whole Earth Catalog verwendet hatte, und verkauften Computer auf die gleiche Weise, wie er einst Kommune und Psychedelika verkaufte: als Befreiungstechnologien und Werkzeuge zur persönlichen Ermächtigung. Diese Gruppe spinnte diese Mythologie in den 1980er und 1990er Jahren weiter und trug dazu bei, die militärischen Ursprünge der Computer- und Netzwerktechnologien zu verschleiern, indem sie sie in die Sprache der LSD-getränkten Gegenkultur der 1960er Jahre kleidete. In dieser umbenannten Welt waren Computer die neuen Kommunen: eine digitale Grenze, an der die Schaffung einer besseren Welt noch möglich war.“

Natürlich war Brand nicht der Einzige, der die rosige Vorstellung von den digitalen Welten geprägt hat. Und natürlich werden wir nie mit Sicherheit wissen, ob er wirklich an den Hype geglaubt hat – oder ob er in einer anderen Mission unterwegs war.

Auf jeden Fall wurde der Kulturwandel erfolgreich „aufgepfropft“. 1984 (!!) machte Apple seine berühmte, sprachlich auf den Kopf gestellte Werbung – und heute leben wir in einem Gerät, das schon immer ein Instrument der Aufstandsbekämpfung und Überwachung war.

Eine philosophische Frage: Ist das Internet trotzdem nützlich für uns? Natürlich ist es das. Schließlich tippe ich dies am Computer. Aber der Teufel steckt immer im Detail, nicht wahr?

Die Privatisierung des Internets

Der Mann, der für die Privatisierung des Internets verantwortlich war, war Stephen Wolff, ein Militär, der am ARPANET gearbeitet hatte. Die Privatisierung erfolgte über die National Science Foundation, eine 1950 vom Kongress geschaffene Bundesbehörde.

In den frühen 1980er Jahren betrieb die NSF ein kleines Netz, das die Computer einiger Forschungsuniversitäten mit dem ARPANET verband. Die NSF wollte einen größeren Kreis von Universitäten an das Netz anschließen und es über die Nutzung durch das Militär und die Informatikforschung hinaus erweitern. Wolffs Aufgabe war es, den Aufbau und die Verwaltung des neuen Bildungsnetzes NSFNET zu überwachen. Die erste Wiederholung des NSFNET wurde 1986 gestartet. Yasha schreibt.

„Anfang 1987 arbeiteten er und sein Team … einen Entwurf für ein verbessertes und erweitertes NFSNET aus. Dieses neue Netzwerk, ein Regierungsprojekt, das mit öffentlichen Geldern [Hervorhebung von mir] geschaffen wurde, sollte Universitäten verbinden und so konzipiert sein, dass es schließlich als privatisiertes Telekommunikationssystem funktionieren würde. Das war das implizite Verständnis, auf das sich alle bei der NSF einigten.“

Das NSFNET sollte ein zweistufiges Netz werden. Die oberste Schicht sollte ein nationales Netz sein, ein Hochgeschwindigkeits-„Backbone“, das sich über das ganze Land erstreckt. Die zweite Schicht sollte aus kleineren „regionalen Netzen“ bestehen, die die Universitäten mit dem Backbone verbinden sollten. Anstatt das Netz selbst zu bauen und zu verwalten, beschloss die NSF, das Netz an private Unternehmen auszulagern.

„Der Plan sah vor, diese Netzbetreiber so lange zu finanzieren und zu fördern, bis sie sich selbst versorgen konnten, um dann die Netzinfrastruktur, die sie für das NSFNET aufgebaut hatten, zu privatisieren.“ „Der wichtigste Teil des Systems, das Backbone, wurde von einer neuen gemeinnützigen Gesellschaft betrieben, einem Konsortium aus IBM, MCI und dem Staat Michigan. Die regionalen Netze der zweiten Ebene wurden an ein Dutzend anderer, neu gegründeter privater Konsortien ausgelagert. Mit Namen wie BARRNET, MIDNET, NYSERNET, WESTNET und CERFNET wurden sie von einer Mischung aus Universitäten, Forschungseinrichtungen und militärischen Auftragnehmern betrieben.“ „Im Juli 1988 ging das NSFNET-Backbone online und verband dreizehn regionale Netze und über 170 verschiedene Universitäten im ganzen Land … Das Netz reichte von San Diego bis Princeton, schlängelte sich durch regionale Netzaustauschpunkte in Salt Lake City, Houston, Boulder, Lincoln, Champaign, Ann Arbor, Atlanta, Pittsburgh und Ithaca und warf eine internationale transatlantische Leitung zur Europäischen Organisation für Kernforschung in Genf aus. Das Netzwerk war ein großer Erfolg in der akademischen Gemeinschaft.“ „Die Privatisierung des Internets – seine Umwandlung von einem militärischen Netzwerk zu dem privatisierten Telekommunikationssystem, das wir heute nutzen – ist eine verworrene Geschichte. Wenn man tief genug eintaucht, findet man sich in einem Sumpf aus Bundesbehörden mit drei Buchstaben, Akronymen für Netzwerkprotokolle, Regierungsinitiativen und Kongressanhörungen wieder, die mit technischem Jargon und verwirrenden Details gefüllt sind. Aber im Grunde war alles ganz einfach: Nach zwei Jahrzehnten üppiger Finanzierung sowie Forschung und Entwicklung innerhalb des Pentagon-Systems wurde das Internet in ein Profitcenter für Verbraucher verwandelt. „Die Unternehmen wollten einen Anteil, und eine kleine Gruppe von Regierungsmanagern war nur allzu gerne bereit, dem nachzukommen. Zu diesem Zweck schuf die Bundesregierung mit öffentlichen Geldern ein Dutzend Netzanbieter aus dem Nichts und gliederte sie dann in den Privatsektor aus, um Unternehmen zu gründen, die innerhalb eines Jahrzehnts zu festen Bestandteilen der Medien- und Telekommunikationskonglomerate wurden, die wir heute alle kennen und nutzen – Verizon, Time-Warner, AT&T, Comcast.“

Nach Ansicht von Yasha wurde die Privatisierung auf zweifelhafte, wenn nicht gar betrügerische Weise durchgeführt. Das Konsortium, das das „Backbone“-Netz verwaltete (das rechtlich auf Bildungseinrichtungen beschränkt war), spaltete sich in zwei juristische Personen auf, und dann begann die gewinnorientierte juristische Person, „Internet“-Dienste an kommerzielle Einrichtungen zu verkaufen – obwohl die zugrunde liegende physische „Internet“-Infrastruktur dieselbe war, die von dem gemeinnützigen Bildungsnetz verwendet wurde.

(Es ist also in gewisser Weise wie Comirnaty, ein Zaubertrank, der von der FDA zugelassen wurde, aber nirgends zu finden war).

„Kurz gesagt, die NSF subventionierte direkt die nationale Geschäftsexpansion des MCI-IBM-Konsortiums. Das Unternehmen nutzte seine privilegierte Stellung, um kommerzielle Kunden anzuziehen, indem es ihnen sagte, dass sein Dienst besser und schneller sei, weil es direkten Zugang zum nationalen Hochgeschwindigkeits-Backbone habe.“ „Die NSFNET-Vertragspartner begannen, um die Kontrolle über diesen unerschlossenen und wachsenden Markt zu kämpfen, sobald Stephen Wolff ihnen grünes Licht für die Privatisierung ihres Betriebs gab – darum ging es bei dem Kampf zwischen Anbietern wie PSINET und ANS. Sie waren froh, dass die Regierung das Netz finanzierte, und noch glücklicher, dass sie aus dem Geschäft aussteigen wollte. Es gab eine Menge Geld zu verdienen. „Abgesehen von brancheninternen Querelen gab es keinen wirklichen Widerstand gegen Stephen Wolffs Plan, das Internet zu privatisieren – nicht von NFSNET-Insidern, nicht vom Kongress und schon gar nicht aus dem privaten Sektor. Kabel- und Telefongesellschaften drängten auf die Privatisierung, ebenso wie Demokraten und Republikaner im Kongress. 1995 stellte die National Science Foundation das NSFNET offiziell ein und übergab die Kontrolle über das Internet an eine Handvoll privater Netzbetreiber, die sie weniger als ein Jahrzehnt zuvor gegründet hatte. Der Kongress stimmte nicht über diese Angelegenheit ab. Es gab weder ein öffentliches Referendum noch eine Diskussion. Es geschah per bürokratischem Dekret.“ „Ein Jahr später unterzeichnete Präsident Bill Clinton den Telecommunications Act von 1996, ein Gesetz, das die Telekommunikationsindustrie deregulierte und zum ersten Mal seit dem New Deal eine nahezu unbegrenzte Überkreuzbeteiligung von Unternehmen an den Medien ermöglichte: Kabelgesellschaften, Radiosender, Filmstudios, Zeitungen, Telefongesellschaften, Fernsehsender und natürlich Internetdienstanbieter.“ „Eine Handvoll mächtiger Telekommunikationsunternehmen übernahm die meisten der privatisierten NSFNET-Anbieter, die ein Jahrzehnt zuvor mit Mitteln der National Science Foundation eingerichtet worden waren. Der regionale Anbieter der San Francisco Bay Area wurde Teil von Verizon. Der Anbieter in Südkalifornien, der zum Teil dem Militärunternehmen General Atomics gehörte, wurde von AT&T übernommen. Der New Yorker Anbieter wurde Teil von Cogent Communications, einem der größten Backbone-Unternehmen der Welt. „Das Backbone ging an Time-Warner. Und MCI, das zusammen mit IBM das Backbone betrieben hatte, fusionierte mit WorldCom und vereinte damit zwei der größten Internet-Dienstleister der Welt. All diese Fusionen standen für die Zentralisierung eines mächtigen neuen Telekommunikationssystems, das vom Militär geschaffen und von der National Science Foundation in den kommerziellen Bereich eingeführt worden war. Mit anderen Worten: Das Internet war geboren.“

Hat die Buchstabensuppe jemals den Raum verlassen?

Während das Internet formell privatisiert wurde, blieb der Aspekt der Überwachung bestehen. Er blieb bestehen – durch Finanzierung, durch persönliche Beziehungen, durch Mentorenschaft, durch Anstupsen, durch eine lenkende Hand in die „gewünschte“ Richtung der Forschung, durch Druck und natürlich durch geheime Programme, von denen einige später aufgedeckt wurden. Ich denke, „einige“ ist ein Schlüsselwort.

So war zum Beispiel der Studienberater von Larry Page in Stanford (einer Schule, die „mit Militärgeldern überschwemmt wurde“) Terry Winograd, „ein Pionier der linguistischen künstlichen Intelligenz, der in den 1970er Jahren am MIT Artificial Intelligence Lab gearbeitet hatte, einem Teil des größeren ARPANET-Projekts. In den 1990er Jahren leitete Winograd das Stanford Digital Libraries Projekt, eine Komponente der millionenschweren Digital Library Initiative, die von sieben zivilen, militärischen und Strafverfolgungsbehörden, darunter die NASA, DARPA, das FBI und die National Science Foundation, gefördert wurde.“

Es überrascht nicht, dass Larry Pages erstes Forschungspapier, das 1998 veröffentlicht wurde, den bekannten Vermerk trug: „funded by DARPA“. „Und wie in alten Zeiten“, schreibt Yasha. „DARPA spielte eine Rolle. 1994, nur ein Jahr bevor Page nach Stanford kam, brachte die Finanzierung der Digital Library Initiative an der Carnegie Mellon University durch die DARPA einen bemerkenswerten Erfolg: Lycos, eine Suchmaschine, benannt nach Lycosidae, dem wissenschaftlichen Namen für die Familie der Wolfsspinnen.

Und als Google selbst riesig wurde und aus seiner geheimnisvollen Praxis der allumfassenden Datenerfassung Kapital schlug, die es ihm ermöglichte, erfolgreich im Bereich „Suche“ zu konkurrieren, winkten sie uns schamlos mit ihrem sorgfältig aufgebauten Image als wohlwollende Nerds, die die Welt retten, ins Gesicht. „Seid nicht böse“, sagten sie. Und viele glaubten daran.

Ich erinnere mich noch gut an diese Zeit. Noch vor etwa zehn Jahren war ich als Musiker in den „Anti-Big-Tech-Aktivismus“ involviert – ich beschwerte mich über Googles räuberische Methoden und Transhumanismus und schrieb Geschichten, um die Aufmerksamkeit auf das Geschehen zu lenken – und niemanden interessierte es. Die Leute mochten Google einfach. Es war bequem, Google zu mögen. Die Medien küssten sie, als wären sie Könige, und den normalen Bürgern machte es nichts aus, überwacht zu werden, solange die Dienste bequem zu nutzen waren.

Das ist sehr verständlich. Wir sind alle auf das Alltägliche konzentriert. Und so funktionieren auch langfristige militärische Planungen. Heute können wir uns umsehen und sagen, dass sie verdammt gute Arbeit geleistet haben. Alles ist online, die Abhängigkeit ist enorm – und es ist heute viel schwieriger, im digitalen Gefängnis zu leben, als es vor Jahrzehnten war, es nie zu betreten. Können wir daraus lernen?

Und dann ist da noch PRISM – ein von Snowden enthülltes Programm, das der NSA (und dem FBI) eine Hintertür zu den Servern aller großen Tech-Unternehmen öffnete. In Yasha’s „Surveillance Valley“ wurde PRISM ebenfalls angesprochen:

„PRISM ähnelt den traditionellen Abhörmaßnahmen, die das FBI im gesamten inländischen Telekommunikationssystem durchführte. Es funktioniert folgendermaßen: Über eine spezielle Schnittstelle erstellt ein NSA-Analyst eine Datenanforderung, ein so genanntes „Tasking“, für einen bestimmten Nutzer eines Partnerunternehmens. Ein Tasking für Google, Yahoo, Microsoft, Apple und andere Anbieter wird an die bei den einzelnen Unternehmen installierte Ausrüstung [‚Abhöreinheiten‘] weitergeleitet. Diese Geräte, die vom FBI gewartet werden, leiten die NSA-Anfrage an das System eines Privatunternehmens weiter. Durch die Beauftragung wird eine digitale Abhöranlage erstellt, die dann die Informationen in Echtzeit an die NSA weiterleitet, ohne dass das Unternehmen selbst etwas dazu beiträgt.“ „Analysten könnten sich sogar dafür entscheiden, sich benachrichtigen zu lassen, wenn sich eine bestimmte Zielperson bei einem Konto anmeldet. Je nach Unternehmen kann ein Tasking E-Mails, Anhänge, Adressbücher, Kalender, in der Cloud gespeicherte Dateien, Text, Audio- oder Videochats und „Metadaten“ zurückgeben, die den Standort, die verwendeten Geräte und andere Informationen über eine Zielperson identifizieren. Das Programm, das 2007 unter Präsident George W. Bush begann und unter Präsident Barack Obama ausgeweitet wurde, wurde zu einer Goldmine für amerikanische Spione.“

Wir befreien uns von der Mob-Kontrolle

Da haben wir es. Die Privatsphäre war nie dazu gedacht. Die derzeitige Entwicklung mit Zensur und Überwachung ist ein Feature, kein Bug. Und das Internet – so lustig es auch ist – ist eine Fortsetzung von Steven Newcombs „System of Domination“, und das System of Domination ist real.

Es stellt sich – wieder einmal – heraus, dass die Welt von einem Haufen dreister Mafiosi regiert wird, die militärische Spiele mit unserem Leben spielen. In der Welt nach 2001 wurden ihre Spiele, die zuvor im Hintergrund stattfanden, für den normalen Bürger im Westen sichtbarer.

Und dann, im Jahr 2020, kamen diese Spiele direkt in unseren Hinterhof in Form von diktatorischen COVID-Maßnahmen, paternalistischer Überwachung und Moralisierung, ungelenker Zensur usw. Sie kamen 2020 mit einem vollen Stiefel in unseren Hinterhof, aber die Saat wurde schon vor langer Zeit gepflanzt, als viele noch schliefen.

All dies ist widerwärtig, tragisch und schmerzhaft – aber alles, was das Leben bringt, hat auch einen Silberstreif am Horizont. Wir sind keine hilflosen Zuschauer. Wie Jeff Childers in seinem Interview sagte, sind wir realistischerweise vielleicht nicht in der Lage, Klaus Schwab oder dem WEF direkt entgegenzutreten (ich glaube, dass sich die höheren Mächte zu gegebener Zeit um sie kümmern werden). Aber auch wenn wir wenig gegen das WEF oder den CBDC der Zentralbanker tun können, sind wir nicht hilflos. Es gibt Dinge, die wir tun können.

Wir können uns weigern, Angst zu haben. Wir können diese Zeit nutzen, um zu versuchen, die Welt zu verstehen. Wir können uns weigern, unsere Brüder und Schwestern zu verraten. Wir können uns auf unsere unmittelbare Umgebung konzentrieren, auf die Dinge, die wir verändern können, und wir können die Welt gemeinsam verändern, Stück für Stück, mit der Zeit, mit Mut und Leidenschaft, von Grund auf. „Lokal, lokal, lokal“ ist etwas, das mich sehr anspricht.

Schließlich planen die Bösewichte in ihrer militärischen Planung weit voraus – manchmal Hunderte von Jahren im Voraus (wenn Google sagt, dass sie hoffen, ihre wirklich perfekte KI in 300 Jahren zu haben – das ist langfristige Planung, würde ich sagen).

Dies ist wirklich ein existenzieller Kampf – ja, eine Herausforderung, aber auch eine Chance, uns daran zu erinnern, wer wir sind, eine Gelegenheit, uns von unseren vergangenen Illusionen zu trennen und unsere Seelen wirklich zu entwickeln, mit geistiger Würde und ohne Angst.

Über die Autorin

Wenn Sie mehr von Tessa Lenas Arbeit sehen möchten, sollten Sie sich ihre Biografie Tessa Fights Robots ansehen.

Artikel als PDF