Das Hungersnot-Signal: Chinas Düngemittelembargo und die weltweite Hungerkrise, auf die sich niemand vorbereitet

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Von den Farmen im Central Valley bis hin zu den Hungerschlangen in Subsahara-Afrika – China hat gerade den Stecker gezogen bei den Rohstoffen, die die Welt ernähren. Die Geschichte zeigt, was als Nächstes kommt.

Von Kayla Dones | DD Geopolitics, Chefredakteurin | 16. März 2026

China hat seinen Exporteuren gerade angeordnet, den Versand von Stickstoff-Kalium-Düngemittelmischungen ins Ausland einzustellen. China ist der weltweit größte Düngemittelproduzent. Wenn es den Hahn zudreht, spürt der ganze Planet die Dürre. Dies ist keine Geschichte über die Lieferkette, sondern eine Geschichte über Ernährungssicherheit. Eine Geschichte über die Auswirkungen auf die Menschen, und wenn man die Geschichte kennt, ist es auch eine Geschichte darüber, was auf den Straßen passiert, wenn Brot zum Luxus wird.

Wenn die Getreidepreise um 30 Prozent steigen, fallen Regierungen. Das hat Ägypten 1977 erfahren. Und 2011 haben sie es erneut erfahren. An der Rechnung hat sich nichts geändert.

DER BEFEHL AUS PEKING

Chinas Vorgehen erfolgte nicht aus heiterem Himmel. Seit 2021 drosselt Peking systematisch die Düngemittelexporte in verschiedenen Kategorien – Stickstoff, Phosphat, Kalium. Die Begründung ist immer dieselbe: Sicherung der heimischen Versorgung, Preisstabilisierung vor der Aussaat.

Doch die Zahlen zeichnen ein anderes Bild vom Ausmaß der Geschehnisse. In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 exportierte China 950.000 Tonnen Harnstoff. Bis März 2025 war diese Zahl auf 13.000 Tonnen eingebrochen – ein Rückgang um mehr als 98 Prozent. Allein im Jahr 2025 sanken die Phosphat-Exporte um 18 Prozent, was einem Verlust von mehr als einer Million Tonnen entspricht.

Nun kommt noch die Einstellung der Stickstoff-Kalium-Mischungen hinzu. Die Straße von Hormus – eine entscheidende Engstelle, durch die drei der zehn größten Harnstoff-Exportnationen ihre Produkte verschiffen müssen – ist im Zuge des Iran-Konflikts blockiert. Europa, das noch immer unter den Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs leidet, betreibt seine Stickstoffproduktionsanlagen mit etwa 75 Prozent der Kapazität von vor 2022. Drei Schocks gleichzeitig. Ein globales Ernährungssystem mit fast keinem Spielraum für Fehler.

Branchenanalysten schätzen, dass die Düngemittelpreise bis Mitte 2026 um weitere 15 bis 20 Prozent steigen könnten, sollten die Lieferengpässe anhalten. Kleinere Agrarwirtschaften, insbesondere in Afrika und Südasien, laufen Gefahr, vollständig vom Markt verdrängt zu werden.

WAS DAS FÜR DIE AMERIKANISCHEN LANDWIRTE BEDEUTET

Philip Nelson ist Landwirt in vierter Generation im LaSalle County, Illinois. Vor kurzem wurde er zum Präsidenten des Illinois Farm Bureau gewählt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, womit seine Mitglieder konfrontiert sind.

Laut der American Farm Bureau Federation sehen sich viele Ackerbauern mit vier oder fünf aufeinanderfolgenden Jahren mit Betriebsverlusten konfrontiert – selbst nach Auszahlung von Ernteversicherungsleistungen und staatlicher Soforthilfe. Der Economic Research Service des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) prognostiziert, dass das inflationsbereinigte Nettoeinkommen der landwirtschaftlichen Betriebe im Jahr 2026 erneut sinken wird.

Düngemittel stehen an vorderster Front dieser Krise. Es wird erwartet, dass Maisbauern in Illinois im Jahr 2026 etwa 229 Dollar pro Morgen für Düngemittel ausgeben werden. Sojabohnenbauern werden rund 61 Dollar pro Morgen ausgeben. Diese Zahlen stellen einen Anstieg gegenüber dem ohnehin schon schwierigen Jahr 2025 dar.

Der Landwirt Clay Govier aus Nebraska, ein „Progressive Farmer“, der sich auf Nachhaltigkeit und regenerative Anbaumethoden konzentriert, bringt es in einem aktuellen Interview auf den Punkt: „Man kann derzeit nicht einmal Dünger kaufen, und ich denke, das ist die größere Sorge für die kommende Ernte, was unsere Möglichkeiten zur Bodenverbesserung angeht.“

Das ist kein Landwirt, der sich über knappe Margen beschwert. Das ist ein Landwirt, der sagt, dass es die Betriebsmittel gar nicht zu kaufen gibt.

Die Deckungsbeiträge für Mais liegen zwischen 4,70 und 4,90 Dollar pro Scheffel. Die Terminkontrakte werden derzeit bei 4,55 Dollar gehandelt. Von den Landwirten wird verlangt, Nahrungsmittel mit garantiertem Verlust anzubauen.

Das Harnstoff-Mais-Verhältnis – ein Kennwert, der den Landwirten angibt, wie viele Scheffel Mais sie verkaufen müssen, um eine Tonne Dünger zu kaufen – ist auf den höchsten Stand seit Jahren gestiegen. Einfach ausgedrückt: Es kostet nun mehr Mais, den Dünger zu kaufen, der für den Maisanbau benötigt wird. Das ist eine strukturelle Falle, keine Marktschwankung.

Landwirte reagieren darauf mit einer Umstellung ihrer Anbauflächen. Analysten prognostizieren, dass in diesem Frühjahr bis zu 1,5 Millionen Acres von Mais auf Sojabohnen umgestellt werden könnten – Sojabohnen benötigen weniger Stickstoff. Die Maiserträge werden sinken. Die Maispreise werden steigen. Die Lebensmittelgeschäfte und unsere Regale spüren die Auswirkungen.

DIE GLOBALE KETTENREAKTION: WER WIRD ZUERST GETROFFEN

Die Vereinigten Staaten werden einen Schock verkraften müssen. Andere Länder werden eine Katastrophe verkraften müssen.

Brasilien ist einer der weltweit größten Agrarexporteure. China liefert mittlerweile 24 Prozent aller von Brasilien importierten Düngemittel. Die Aussicht auf eine Aussetzung der Phosphatexporte bis August 2026 – die chinesische Industrieverbände bereits signalisiert haben – könnte den brasilianischen Erntezyklus buchstäblich an der Wurzel destabilisieren.

Indiens Düngemittelverbrauch stieg im Frühjahr 2025 um 14 Prozent. Die Nachfrage steigt gerade dann, wenn das Angebot schrumpft. Diese Rechnung geht nicht auf.

Subsahara-Afrika und Südasien sind die am stärksten gefährdeten Regionen. In diesen Volkswirtschaften arbeiten Kleinbauern mit Betriebsmitteln, die sie von Saison zu Saison kaufen, ohne finanzielle Rücklagen, ohne Kreditlinie und ohne Ernteversicherung. Ein Anstieg der Düngemittelkosten um 20 Prozent bedeutet nicht nur ein Jahr mit knapperen Mitteln. Es bedeutet eine Saison ohne Ernte.

Der Düngemittelpreisindex der Weltbank stieg im Jahr 2025 um mehr als 20 Prozent. Prognosen deuten auf eine leichte Entspannung im Jahr 2026 hin – doch diese Prognosen stammen aus der Zeit vor dem aktuellen Stopp der Stickstoff- und Kaliumlieferungen, der Blockade der Straße von Hormus und den sich verstärkenden Auswirkungen der anhaltenden chinesischen Exportbeschränkungen. Zusammenfassend bedeutet dies, dass 2,1 Milliarden Menschen in kritischen Risikozonen leben.

DIE GESCHICHTE, DIE MAN IM WIRTSCHAFTSUNTERRICHT NICHT LEHRT

Ich komme immer wieder auf diesen entscheidenden Punkt zurück, wenn wir uns mit Ernährungsunsicherheit befassen; wer meine Arbeit kennt, weiß, dass ich diese beiden Themen miteinander verbinde. Denn es ist unbestreitbar, und die Geschichte spricht für sich. Forscher des New England Complex Systems Institute haben eine einzige Variable identifiziert, die mit beunruhigender Regelmäßigkeit vor größeren Episoden ziviler Unruhen weltweit auftritt: Lebensmittelpreise, die eine Schwelle überschreiten, ab der Grundnahrungsmittel für die Armen unerschwinglich werden.

Die Erkenntnis ist nicht subtil. Wenn der FAO-Lebensmittelpreisindex über ein bestimmtes Niveau hinausschießt, folgen Proteste. Der zeitliche Zusammenhang, über Länder und Jahrzehnte hinweg, ist kein Zufall.

In den Jahren 2007 und 2008 stiegen die Lebensmittelpreise weltweit sprunghaft an. Von Haiti über Bangladesch bis nach Mosambik kam es zu Unruhen. In Ägypten befahl Präsident Hosni Mubarak der Armee, Brot zu backen, um die Welle einzudämmen.

Drei Jahre später kehrte die Welle zurück. Zwischen 2010 und 2011 stiegen die Getreidepreise in Ägypten um 30 Prozent. Die Brotpreise stiegen um 37 Prozent. Die jährliche Lebensmittelpreisinflation erreichte 18,9 Prozent. Im Januar 2011 begann die ägyptische Revolution. Im Februar war Mubarak weg.

Das war kein Zufall. Das war eine Formel.

Ägyptens Geschichte mit Brot und Aufständen reicht tiefer. 1977 reduzierte Präsident Anwar Sadat unter dem Druck der Weltbank, die Lebensmittelsubventionen zu kürzen, die Unterstützung für die Brotpreise. Innerhalb von 48 Stunden waren Hunderttausende Ägypter auf den Straßen und griffen Geschäfte, Regierungsgebäude und Polizeistationen an. Mindestens 77 Menschen wurden getötet. Die Unruhen wurden erst beendet, als die Regierung versprach, die Subventionen wieder einzuführen.

Der Bürgerkrieg in Syrien, der 2011 begann, lässt sich nicht vollständig verstehen, ohne die anhaltende Dürre zu berücksichtigen, die die landwirtschaftliche Produktion – auf die 40 Prozent der syrischen Arbeitskräfte entfielen – verwüstete, sowie die darauf folgende Instabilität der Lebensmittelpreise. Eine hungernde Bevölkerung in Verbindung mit einer repressiven Regierung ist ein Pulverfass, das nur auf einen Funken wartet.

Der Französischen Revolution von 1789 gingen Missernten im Jahr 1788 voraus, die die Brotpreise in die Höhe schnellen ließen. Den europäischen Umwälzungen von 1848 folgten die Missernten der Jahre 1845 und 1846. Das Muster ist nicht neu. Es ist uralt. Juvenal erkannte es bereits in Rom: Brot ist ein politisches Gut. Wer das Brot kontrolliert, kontrolliert die Bevölkerung. Wer das Brot verliert, verliert das Regime.

WIE LANGE DAUERT ES, BIS SICH DIE LAGE WIEDER NORMALISIERT?

Es dauerte etwa drei Jahre, bis sich die Lebensmittelpreiskrise von 2007–2008 nennenswert stabilisierte – und diese Stabilisierung hing von günstigen Wetterbedingungen, politischen Eingriffen und einer Weltwirtschaft ab, die noch Spielraum hatte, um Schocks abzufedern.

Der durch die russische Militäroperation in der Ukraine ausgelöste Preisanstieg von 2022 ist noch immer nicht vollständig überwunden. Die Düngemittelpreise erreichten 2022 Rekordhöhen und sind, obwohl sie von ihren Höchstständen gefallen sind, im Vergleich zum Vorkrisenniveau nach wie vor deutlich erhöht. Die Erschwinglichkeitsquote für amerikanische Landwirte – also wie viele Scheffel Getreide sie produzieren müssen, um Düngemittel zu kaufen – hat sich strukturell verschlechtert.

Es dauert drei bis fünf Jahre, bis neue Düngemittelproduktionskapazitäten in großem Maßstab in Betrieb genommen werden können. Alternative Lieferanten – Russland, Kanada, Marokko – sehen sich mit eigenen Einschränkungen konfrontiert: Sanktionen, logistische Engpässe, Energiekosten und politische Unsicherheit. Eine Produktionssteigerung an anderen Orten wird die Lücke bis zur Anbausaison 2026 nicht schließen können.

Die ehrliche Antwort auf die Frage, wie lange die Erholung dauert: länger als ein Wahlzyklus, länger als eine Vegetationsperiode und länger, als es die politische Geduld der meisten Regierungen zulässt.

Eine Stabilisierung erfordert parallele Maßnahmen: die Wiederaufnahme chinesischer Exporte, die Wiederherstellung der Schifffahrtswege im Nahen Osten, eine Senkung der Energiekosten in Europa und erhebliche inländische Investitionen in die Düngemittelproduktion durch die Importländer. Wenn auch nur eine dieser Bedingungen ins Stocken gerät, können die anderen dies nicht ausgleichen.

Das globale Nahrungsmittelsystem wurde auf der Annahme aufgebaut, dass kein einzelner Akteur gleichzeitig das Angebot dominieren und einschränken würde. China hat diese Annahme in Frage gestellt. Das System verfügt über keine Redundanz, die für dieses Szenario ausgelegt ist.

WAS EINZELNE JETZT TUN KÖNNEN

Die Antwort lautet nicht Panik. Sie lautet Vorbereitung und Organisation.

Auf Haushaltsebene: Legen Sie einen Vorrat an Trockenwaren an. Reis, Hülsenfrüchte, Hafer, proteinhaltige Konserven. Ein Vorrat an Grundnahrungsmitteln für drei Monate ist kein Überlebenswahn – es ist rationale Planung in einer Zeit sichtbarer systemischer Belastungen. Finden Sie heraus, welche Lebensmittel lokal produziert werden und welche von langen, anfälligen Lieferketten abhängig sind.

Auf Gemeindeebene: Lokale Lebensmittelnetzwerke, Gemeinschaftsgärten und städtische Landwirtschaftsgenossenschaften sind keine Hobbys. Sie sind Infrastruktur. In Fresno, in Detroit, in jeder mittelgroßen amerikanischen Stadt gibt es bereits Gemeinschaftsorganisationen, die diese Arbeit leisten. Finden Sie sie. Unterstützen Sie sie. Schließen Sie sich ihnen an.

Bauernmärkte, Lebensmittelgenossenschaften und CSA-Abonnements – Community Supported Agriculture, bei der Haushalte Landwirte direkt für Anteile an saisonalen Erzeugnissen bezahlen – halten Geld in lokalen Agrarsystemen und verringern die Anfälligkeit gegenüber globalen Rohstoffpreisschwankungen.

Basisorganisation rund um Ernährungssouveränität ist keine neue Idee. Es ist eine der ältesten Formen politischer Organisation. Die Frage ist, ob Gemeinschaften diese Kapazitäten aufbauen, bevor die Krise vor ihrer Haustür steht, oder erst danach.

DAS GRÖSSERE GANZE

Chinas Exportbeschränkungen für Düngemittel mögen durch Bedenken hinsichtlich der inländischen Preisgestaltung motiviert sein. Sie mögen durch strategische Überlegungen hinsichtlich des Einflusses auf Agrarimportländer motiviert sein. Der angegebene Grund und die tatsächliche Auswirkung sind nicht immer dasselbe.

Was jedoch eindeutig ist, ist die Auswirkung. Der weltweit größte Düngemittelproduzent hat über mehrere Jahre hinweg systematisch die Exporte in verschiedenen Nährstoffkategorien an mehreren kritischen Punkten reduziert. Die kumulativen Auswirkungen auf die globalen landwirtschaftlichen Betriebsmittel sind messbar und gravierend.

Die Gemeinschaften, die dies als Erste zu spüren bekommen, befinden sich nicht in Chicago oder Los Angeles. Sie befinden sich in Ouagadougou, in Dhaka, in Nairobi – an Orten, an denen der Unterschied zwischen erschwinglichen Lebensmitteln und Hunger in Cent pro Kilogramm gemessen wird.

Doch die Auswirkungen hören damit nicht auf. Höhere globale Rohstoffpreise schlagen sich in den amerikanischen Lebensmittelgeschäften nieder. Höhere Inputkosten führen zu Insolvenzen amerikanischer Bauernhöfe. Ernteausfälle in Nahrungsmittel produzierenden Ländern führen zu einer Importnachfrage, die dieselben Lieferketten belastet, die ohnehin schon unter Druck stehen. Kurz gesagt: Geben Sie Ihr Geld nicht mehr Ihrer Kirche, sondern geben Sie es Ihren Bauern.

Es gibt keine klare Grenze bei einer Nahrungsmittelkrise. Die gab es noch nie. Es liegt an uns allen, uns zu informieren, vorzubereiten und einander in diesen Zeiten nach besten Kräften zu unterstützen.

Die Frage ist nicht, ob dies Auswirkungen auf Sie haben WIRD. Die Frage ist, ob Sie darauf vorbereitet sind, wenn es tatsächlich eintritt.

Der römische Dichter Juvenal hat etwas verstanden, was moderne Ökonomen oft vergessen: Brot ist keine Ware. Es ist ein Gesellschaftsvertrag. Wenn Regierungen diesen Vertrag nicht mehr einhalten können, bricht er.

Peking hat eine Entscheidung getroffen. Die Aussaat steht in wenigen Wochen bevor. Die Geschichtsbücher sind bereits geschrieben.

Was als Nächstes geschieht, liegt an Ihnen.

Kayla Dones ist Gründerin von Protagonist News und Chefredakteurin von DDG Geopolitics. Ihre investigative Arbeit konzentriert sich auf nationale Sicherheit, institutionelle Politik und die Außenpolitik der USA.

Quellen: Bloomberg, StoneX Market Intelligence, World Bank Commodity Markets Outlook (Okt. 2025), American Farm Bureau Federation, CoBank Knowledge Exchange, CME Group OpenMarkets, AgWeb, Brownfield Ag News, Terrain Ag, New England Complex Systems Institute (Lagi et al. 2011), ScienceDirect Food Security & Political Instability Research.