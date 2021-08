Das Imperium warnt Brasilien: entweder NATO oder Huawei

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Man kann dem Imperium des Chaos nicht nachsagen, dass es sich auf die Subtilität von Sun Tzu beruft. Vor allem, wenn es um den Umgang mit den Satrapien geht.

Im Fall von Brasilien, dem ehemaligen BRICS-Staat, der auf den Status einer Proto-Neokolonie unter einem aufstrebenden „Kapitän“ im Soprano-Stil reduziert wurde, wandten die „Men Who Run the Show“ das Standardverfahren an.

Zuerst schickten sie den Tiefen Staat, wie William Burns von der CIA. Dann schickten sie den Nationalen Sicherheitsdienst, in Gestalt des Beraters Jake Sullivan. Beide Besuche vermittelten die gleiche Botschaft: Gehorche der Linie – oder sonst.

Es gibt allerdings Nuancen. Der tiefe Staat möchte, dass der derzeitige Status Brasiliens als Proto-Neokolonie unverändert bleibt und hoffentlich noch vertieft wird, denn er streicht das „B“ in BRICS aus der vertieften Zusammenarbeit mit der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China.

Sullivan seinerseits ist nur ein Rädchen im Demenzrad, das sich zuvor mit der NSA verschworen hat, um Dilma Rousseffs Präsidentschaft zu zerstören, Lula ins Gefängnis zu werfen und Bolsonaro an die Macht zu bringen.

Lula ist nicht das Pferd, auf das die Demokraten bei den brasilianischen Präsidentschaftswahlen 2022 setzten, werden. Aber trotz einiger wachrüttelnder Charaktere, die aus der Versenkung auftauchen, ist kein gangbarer dritter Weg in Sicht, der für das Imperium akzeptabel wäre – zumindest noch nicht.

Dennoch musste das sprichwörtliche „Angebot, das man nicht ablehnen kann“, den Menschen gemacht werden, auf die es ankommt: den Männern in Uniform. Tu, was du tun musst, schließe einen Vertrag mit Lula, was auch immer. Am Ende gilt, was wir sagen, ist wahr.

Das vergiftete Zuckerbrot

Der Vorwand für Sullivans Reise war etwas, das praktisch auf die Ukrainisierung Mittelamerikas und der Karibik hinausläuft. Die berüchtigte Vampirin Victoria „F**k the EU“ Nuland, die Nummer 3 im Außenministerium, war bereits zu verschiedenen Chihuahuas in der Region geschickt worden, um ihnen das Gesetz zu erklären.

Sullivan hielt sich an das Drehbuch, indem er auf notorische antiimperiale Widerspenstige wie Kuba, Venezuela und Nicaragua einprügelte und die Plattitüde des Tages verkündete: „Die Notwendigkeit, die Demokratie in der Hemisphäre zu bewahren und zu schützen.“ Er traf sich von Angesicht zu Angesicht mit zwei Militärs, die zum entscheidenden Kreis gehören: General Augusto Heleno, der das allmächtige institutionelle Sicherheitskabinett leitet, und Verteidigungsminister Braga Netto, die beide wegen Korruption in der Kritik stehen.

Im Gegensatz zu Burns, der an den „Sicherheits“-Interessen der CIA festhielt und betonte, dass ein Ausbrechen Brasiliens aus dem Einflussbereich des Imperiums einfach nicht toleriert wird, bot Sullivan tatsächlich ein Zuckerbrot an: Lassen Sie Huawei aus der 5G-Auktion im Laufe dieses Jahres aussteigen, und Sie werden vielleicht als NATO-Partner akzeptiert.

Dieses Zuckerbrot hat Ähnlichkeiten mit dem Angebot des Imperiums an das BRICS-Mitglied Indien, ein – kleineres – Mitglied der Quad zu werden, neben den USA, Japan und Australien, um China „einzudämmen“.

Es geht also immer um die imperiale Einflusssphäre: BRICS von innen heraus zerschlagen, Mitglieder zu „Partnern“ machen.

Die „Partnerschaften“ der NATO sind ein Euphemismus für „Ihr gehört uns, Schlampe“. Alle „Partner“ müssen sich strikt an die Parameter der NATO-Agenda 2030 halten, die darauf ausgelegt ist, einen planetarischen Robocop zu fördern, der weite Teile des globalen Südens patrouilliert und kontrolliert.

Auch wenn Brasilien in der Tat bereits ein niedriger NATO-„Partner“ zu sein scheint, da seine Marine eingeladen wurde, an der jüngsten Sea Breeze-Übung im Schwarzen Meer teilzunehmen, bei der es sich um eine große Pro-Kiew-Operation zur „Eindämmung Russlands“ handelte, ist es nicht sicher, dass das Zuckerbrot genommen wird.

In der Tat würde eine Aufwertung nur ein wenig mehr terminologischen Glanz bedeuten, wie z. B. „wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter“ oder „globaler Partner“.

Die eigentliche Frage ist, wer von den brasilianischen Männern in Uniform diesen tödlichen Schlag gegen die Souveränität gutheißen wird. Hier gibt es erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Die brasilianische Marine zum Beispiel wird dagegen sein, denn sie würde auf die Rolle der Patrouille im Südatlantik im Auftrag des Imperiums reduziert und sogar zur Geisel werden, wenn das Imperium die Militarisierung des Südatlantiks vorantreiben würde.

Wenn diese „Partnerschaft“ jemals zustande käme, würde das Konzept des „Blauen Amazonas“ der Marine tief im Meer versinken. Ganz zu schweigen davon, dass die NATO nicht einmal das Konzept eines Südatlantiks anerkennt. Brasiliens eigene Einflusssphäre erstreckt sich über den Südatlantik von den Anden bis zur Westküste Afrikas.

Der „Preis“, der für die Annahme eines solchen mafiösen „Angebots, das man nicht ablehnen kann“, zu zahlen ist, besteht darin, China unverblümt zu verärgern. Das brasilianische Militär würde auf sein eigenes tropisches Schwert fallen.

Die Handelsbeziehungen zwischen Brasilien und China sind intensiv – und vielschichtig. Seit Mitte der 1990er Jahre ist die Präsenz chinesischer Handelsinteressen in der brasilianischen Wirtschaft beträchtlich und reicht von Bergbauunternehmen bis hin zu großen Infrastrukturprojekten wie der Brücke über die Baia de Todos os Santos.

China ist auch der Hauptabnehmer der riesigen einheimischen Sojaproduktion, die von der politisch sehr aktiven brasilianischen Agrarindustrie verwaltet wird, die nicht untätig bleiben wird, während ihre Interessen untergraben werden.

Brasilien verfügt auch über den größten Telekommunikationsmarkt in Lateinamerika. Der Wiederaufbau und die Modernisierung des brasilianischen Telefon- und Internetnetzes, das durch die Privatisierungen der 1990er Jahre und die unternehmerischen Fehler der 2000er Jahre gefährdet ist, ist eine Chance, die Huawei nicht ignorieren kann.

Das ist auch ein großer Gewinn für Brasilien, das von einer Hardware profitieren kann, die die NSA nicht so leicht ausspionieren kann.

Huawei die Türen zu verschließen, würde Peking zu heftigen Vergeltungsmaßnahmen auf unzählige Arten veranlassen. Die schmerzhafteste Konsequenz wäre das Ende der brasilianischen Sojaimporte; das würde die Chefs der Agrarindustrie in den Wahnsinn treiben, mit unvorhersehbaren Folgen.

Letztlich hat Sullivans „Angebot, das man nicht ablehnen kann“, den Beigeschmack der Verzweiflung. Da das Imperium des Chaos durch die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China langsam aber sicher aus Eurasien vertrieben wird, besteht das imperiale Ass im Ärmel darin, die Kontrolle über die Satrapien der Monroe-Doktrin zu erneuern.

Ob die Tropenmänner in Uniform wirklich verstehen, was auf dem Spiel steht, sei dahingestellt.