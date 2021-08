Die wahre Agenda – Teil III

armstrongeconomics.com

Hallo Herr Armstrong,

in Bezug auf Ihre Kommentare zu „Die wahre Agenda – Antwort“ möchte ich eine Bemerkung zu der Stelle machen, an der Sie sagen, dass Russland und China ihr Volk verteidigen werden;

Ich wünschte, Ihre Aussage wäre wahr, aber leider scheinen beide Länder, wenn man sich ihre Impfstoffpolitik ansieht, das geringste Interesse daran zu haben, sich für die Verteidigung ihres Volkes einzusetzen. Ich habe viele enge Kontakte nach China, und das Land ist wild entschlossen, jeden bis hinunter zum Jugendlichen zu impfen, wobei die Impfungen auf regionaler Ebene vorgeschrieben sind, sonst…

Dass China und Russland der UNO nicht beitreten wollen, ist nur eine Scharade, denn wenn sie es offiziell täten, gäbe es keinen gemeinsamen Feind für den Westen oder den Nahen Osten.

Alle Regierungen arbeiten zusammen, denn ich glaube nicht, dass China so „ungeschickt“ wäre, Gates, Fauci oder wer auch immer ein Virus auf seinem Gebiet entweichen zu lassen, ohne es zu wissen, und wenn es ihnen wirklich am Herzen läge, würden sie diesen „absichtlichen Ausrutscher“ durchgehen lassen…

Das sind meine 2 Cents zu diesem Thema. Ich danke Ihnen für Ihren großartigen Blog und alles, was Sie tun. Gott segne Sie.

Grüsse SR

Antwort: Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich spreche nicht von Nationalstaaten, die ihr Volk an die erste Stelle setzen werden. Sie werden ihre Macht NICHT an die Vereinten Nationen/WEF-Kabale ausliefern. Meine Aussage, dass ich Gott für China und Russland danke, bezieht sich nur darauf, dass sie sich gegen andere, ebenso gefährliche Kräfte behaupten werden. Hier haben wir Fauci, der sagt, dass er sich nicht um unsere FREIHEIT sorgt, und dann taucht er in einem Video des Weltwirtschaftsforums auf und behauptet, dass „Ungleichheit“ unser Problem Nr. 1 ist – nicht COVID.

VORSTANDSMITGLIEDER DES WELTWIRTSCHAFTSFORUMS

Von der Leyen trat zurück, um die Leitung der EU zu übernehmen, damit es nicht so konspirativ aussieht

Das Weltwirtschaftsforum hat alle wichtigen Akteure in der Tasche. Der Slogan „BUILD-BACK-BETTER“ wurde vom WEF kreiert und beim Treffen in Davos im Januar 2019 ausgerollt. John Kerry sagte in DAVOS: „Das Normale hat nicht funktioniert. Sogar Gates kaufte BioNTech im September 2019, zwei Monate vor dem globalen Angriff mit COVID, das wie die Grippe ist und es gibt KEINEN IMPFSTOFF, der COVID jemals ausrotten wird. Wenn Sie jemals im Gesundheitsunterricht aufgepasst hätten, hätten Sie gelernt, dass die Pocken ausgerottet werden konnten, WEIL sie nicht von Tieren stammten. Jedes Virus, das in Tieren vorkommt, bildet das notwendige Reservoir, damit es immer wieder zurückkehren kann. COVID wurde bei 40 % der Hirschpopulation gefunden, also wird es NIEMALS ein Ende von COVID geben. Da die Politiker dies für politische Veränderungen genutzt haben, bedeutet dies, dass sie NIEMALS zugeben werden, dass dies ein Betrug war. Bleiben wir für immer bei Masken und sozialer Distanzierung, um Bürgerproteste und Revolutionen zu verhindern?

Dieser Unsinn, dass die Impfung COVID beseitigen wird, zeigt, dass nicht jeder einfach nur dumm ist. Die CDC-Empfehlungen sind inkonsequent. Die CDC rät geimpften Menschen, Masken zu tragen und sich sozial zu distanzieren, und das Weiße Haus versuchte zu erklären, warum dies nicht von Anfang an eine Lüge war. Die CDC behauptete, wenn man geimpft sei, bestehe ein geringes Risiko, COVID zu bekommen. Zuerst sagt das Militär, dass das gesamte Personal geimpft werden muss, dann, als es merkt, dass es großen Widerstand gibt, ändert es die Politik und sagt, dass sie eine Ausnahme beantragen können. Dann, weil die Impfstoffe nicht wirken, genehmigt die FDA jetzt die dritte Impfung.

Was passiert mit den Finanzmärkten, wenn sie aufwachen und erkennen, dass es laut ECHTER WISSENSCHAFT niemals einen Tag geben wird, an dem COVID ausgerottet werden kann, und dass es daher NIEMALS eine Rückkehr zur Normalität geben wird?

In diesem Zusammenhang werden also Russland und China dem Traum von der Schaffung einer Eine-Welt-Regierung im Wege stehen. Dafür bin ich dankbar. Aber das wird NICHT gut ausgehen und wir werden höchstwahrscheinlich in einem Krieg gegen Russland und China enden, weil sie in Wahrheit dieser Kabale im Weg stehen.