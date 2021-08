Die wahre Agenda – Antwort

Hallo, lieber Herr Armstrong,

in Ihrem jüngsten Artikel „Was ist die wirkliche Agenda hinter der Impfstoff-Kampgne und der Klimaveränderung“ sprechen Sie davon, dass die UNO aus Gründen, die mit schlechter Wissenschaft erfunden wurden, Macht erhalten soll.

Ich stimme Ihnen zu, aber ich sehe auch, dass dies nie ganz geschehen wird: China und Russland werden die Macht nicht an die UN übertragen, egal was passiert. Die chinesische KPCh ist meiner Meinung nach das weitaus größere Problem.

Man bricht ein großes Problem auf, indem man seine Teile einzeln angreift, und langsam aber sicher verliert es seinen Zusammenhalt und verflüchtigt sich, wenn nichts mehr übrig ist. Die Leute, die sich mit dem Impfstoffproblem befassen, und die Leute, die die Korruption bei den US-Wahlen bekämpfen, arbeiten an scheinbar nicht zusammenhängenden Problemen, aber wenn jede Gruppe den Fall gewinnt, wird die große Vision der Globalisten einen gesunden Schlag bekommen!

Im Wesentlichen stimme ich mit dem meisten von dem, was Sie schreiben, überein, aber Sie liegen bei einigen Aspekten dieses Virus und des Impfstoffs daneben: 2 Menschen aus meiner eigenen Familie starben nach der Einnahme dieses Impfstoffs, er ist verdammt tödlich. Ich kenne auch enge Freunde, die sich von völlig gesunden Menschen in sehr kranke und von der täglichen Einnahme von Pillen abhängige Menschen verwandelt haben.

Selbst bei denjenigen, die die Impfung scheinbar überleben, weiß niemand mit Sicherheit, wohin dieser Impfstoff sie führt, aber es ist sicher nicht gut.

Bleiben Sie sicher und ungeimpft,

R

Belgien

Antwort: Ich stimme zu, und unser Computer zeigt, dass diese Leute scheitern werden. Russland und China werden ihre Souveränität NICHT an die UN abtreten. Das ist die gleiche dumme Idee, die hinter der Schaffung der Eurozone stand. Hier ist ein Videoclip des ehemaligen Präsidenten von Frankreich. Hören Sie sich an, was er sagt. Die Idee, eine Eine-Welt-Regierung zu schaffen, gibt es schon seit langem, und sie stammt aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Idee ist, dass es keine Kriege mehr gibt, wenn es NUR eine Regierung gibt. Es ist ein Traum von Akademikern ohne jedes Verständnis für die Realität.

Als es Proteste gegen die Griechenland auferlegten wirtschaftlichen Bedingungen gab, verkleideten sie sich als Nazis. Es braucht keine Regierung, um einen Krieg zu verursachen, wir sind alle unterschiedlich und haben verschiedene Kulturen. Die Griechen haben den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg die Schulden erlassen, aber Merkel hat sich geweigert, den Griechen die Schulden zu erlassen, weil sie ein politisches Versprechen gegeben hat. Es gibt kulturelle Unterschiede und eine lange Geschichte, die tiefgreifend sind. Vor Jahren traf ich mich in Jugoslawien mit Regierungsvertretern und sie erwähnten, dass 600 Serben massakriert und in einem gemeinsamen Grab beigesetzt wurden. Ich dachte, ich hätte das in den Nachrichten verpasst. Auf meine Frage, wann das passiert sei, sagten sie, vor etwa 700 Jahren.

Die Geschichte geht auch ohne formale Regierungen weiter. Ja, es kann Individuen geben, die Krieg wollen, um Vergeltung zu üben, wie Hitler, um Macht zu erlangen, wie Napoleon, oder für einen großen Reset, wie Marx und Mao.

Was die Impfstoffe betrifft, so kenne auch ich Menschen, die innerhalb einer Woche gestorben sind. Ich werde mich nicht impfen lassen, und ich werde keinem Unternehmen, das einen Impfstoff vorschreibt, meine Aufträge erteilen. Ich habe New York City abgeschrieben. Ich kaufte Theaterkarten für den Broadway und genoss es, wegen der Weihnachtsatmosphäre nach New York zu fahren. Diese Zeiten sind offensichtlich vorbei. Einige Unternehmen wehren sich, wie American Airlines, während ich United Airlines wegen ihrer Impfpflicht von der Liste gestrichen habe. Erstens zeigt es der ganzen Welt, dass der Vorstandsvorsitzende nicht qualifiziert ist, ein solches Unternehmen zu leiten und gesundheitliche Entscheidungen zu treffen, die persönliche Entscheidungen sind, und das ist nicht tödlicher als eine Grippe. Wird die Grippeschutzimpfung also auch für die Teilnahme am Abendessen vorgeschrieben werden? Wie wäre es mit jedem anderen Impfstoff? Vielleicht sollte man ins Gefängnis kommen, wenn man sich nicht gegen Tetanus impfen lässt, denn man weiß ja nie.

Wo das alles endet, ist einfach Tyrannei. Danken Sie Gott für China und Russland in diesem Moment. Denn sie werden ihr Volk verteidigen und diese Eine-Welt-Regierung, die ein absurder Traum ist, verhindern.