Die Doppel-A-Strategie der TPLF (Afar-Amhara) stürzt Addis Abeba in ein Dilemma

Die „Doppel-A“-Strategie der TPLF, sowohl in die Afar- als auch in die Amhara-Region einzumarschieren, führt zu einer dramatischen Eskalation des nicht erklärten Bürgerkriegs in Äthiopien und stürzt die Hauptstadt in ein Dilemma: Entweder muss Addis Abeba, wie angedroht, seine „gesamten Verteidigungskapazitäten“ und „alle fähigen Äthiopier“ gegen die Aufständischen einsetzen oder sich deren politischen Forderungen beugen, wenn es nicht stark genug ist, sie vollständig zu vernichten.

Die „Doppel-A“-Strategie

Der unerklärte äthiopische Bürgerkrieg verschärft sich von Tag zu Tag, nachdem die TPLF ihre „Doppel-A“-Strategie umgesetzt hat, indem sie sowohl in die Afar- als auch in die Amhara-Region einmarschiert ist. Damit reagiert sie auf die angebliche Nichteinhaltung des einseitigen Waffenstillstands durch Addis Abeba in diesem Sommer, indem sie sich weigert, wie versprochen humanitäre Korridore zu öffnen. Das Erstaunliche an dieser Entwicklung ist, dass die Feindseligkeit zwischen Tigrayern und Amharas wegen territorialer Ansprüche zwischen den beiden Regionen so groß ist wie nie zuvor. Dennoch ist es der TPLF gelungen, in einen Teil der Nachbarregion vorzudringen und sogar deren UN-Welterbestätte Lalibela zu erobern, die für die Amharas und die meisten Äthiopier von großer Bedeutung ist. Dies deutet darauf hin, dass die Milizen der Region und ihre Verbündeten, die Äthiopischen Nationalen Verteidigungskräfte (ENDF), nicht stark genug waren, um die Angriffe der Aufständischen abzuwehren.

Das Dilemma von Addis Abeba

Diese Beobachtung verheißt nichts Gutes für Premierminister Abiy Ahmed, der versprochen hatte, die bewaffneten Kräfte der ehemals einflussreichsten Fraktion der früheren Regierungspartei des Landes zu besiegen, die seine Regierung inzwischen als Terroristen bezeichnet hat. Die Zentralregierung steht nun vor dem Dilemma, dass sie entweder ihre „gesamte Verteidigungsfähigkeit“ und „alle fähigen Äthiopier“ einsetzen muss, um die TPLF zu stoppen, wie sie es angedroht hat, oder sich ihren politischen Forderungen beugen muss, von denen die unmittelbarste die Aufhebung der angeblichen Blockade gegen ihre Region ist, deren Existenz Addis Abeba bestreitet. Der Sprecher der TPLF drohte seinerseits: „Wenn wir nach Addis marschieren müssen, um die Waffen zum Schweigen zu bringen, werden wir es tun“, und deutete damit an, dass seine Streitkräfte ihre „Doppel-A“-Strategie bis nach Addis Abeba führen könnten, was dem inoffiziellen Namen ihrer Strategie eine doppelte Bedeutung verleiht.

Ausländische Einmischung

Die Dynamik ist sehr fließend und angesichts des Mangels an zuverlässigen Informationen, die derzeit aus dem Land kommen, schwer zu erkennen, aber ein paar fundierte Schlüsse lassen sich dennoch über den derzeitigen Stand der Dinge ziehen. Erstens steht Addis Abeba unter starkem internationalen Druck, angeführt von den USA und ihren Verbündeten der Arabischen Liga. Erstere sind von dem strategischen Wunsch beseelt, den chinesenfreundlichen Staatschef am Horn von Afrika durch einen hybriden Krieg unwiederbringlich zu schwächen, während letztere die Position ihres ägyptischen Kollegen in Bezug auf den umstrittenen Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) und die spekulative Unterstützung der TPLF als stellvertretende Kraft gegen ihren äthiopischen Rivalen unterstützen. Der militärische, politische und sanktionsrechtliche Druck, unter den sie geraten ist, hat die Reaktion der Regierung auf diese drängende Krise der nationalen Einheit erheblich erschwert.

Militärische Dynamik

Zweitens scheint die TPLF der ENDF im Moment militärisch überlegen zu sein, zumindest wenn man die überraschende Einnahme von Mekelle im Sommer und die jüngsten Invasionen in den beiden Nachbarregionen betrachtet. Dies kann auf die spekulative Unterstützung aus dem Ausland, die kampferfahreneren Truppen, die bessere Vertrautheit mit dem Gelände und die Unterstützung durch die einheimische Bevölkerung (vor allem im Hinblick auf ihre Heimatregion) zurückgeführt werden. Im Gegensatz dazu haben die ENDF keine nennenswerte ausländische Unterstützung, vergleichsweise weniger militärische Erfahrung, sind nicht so vertraut mit den Kämpfen in diesem Teil des Landes und haben keinen ernsthaften Rückhalt in der einheimischen Bevölkerung Tigrayas. Die daraus resultierenden Gebietsverluste während des Sommers – insbesondere die jüngsten Verluste in den Regionen Afar und Amhara – könnten der Moral der Tigrayaner ebenfalls einen schweren Schlag versetzt haben.

Den Krieg auf die ideologische Ebene heben

Die dritte Schlussfolgerung ist, dass sich das Schlachtfeld rasch von der militärischen auf die ideologische Ebene ausweitet. Premierminister Abiys Vision einer stärkeren Zentralisierung des Landes nach seinem kurzen Dezentralisierungsexperiment, das er als kontraproduktiven Fehlschlag ansieht, der unbeabsichtigt die nationale Einheit bedrohte, steht in krassem Gegensatz zu den Versprechungen der TPLF, das frühere Dezentralisierungsmodell Äthiopiens zu reformieren. Jede nationale Idee hat ihren Anteil an Befürwortern und Gegnern, die ihre Gefühle in unterschiedlichem Ausmaß zum Ausdruck bringen. Diejenigen, die außerhalb von Tigray die Dezentralisierungsvision der TPLF unterstützen, könnten eine so genannte „fünfte Kolonne“ für die ENDF darstellen, da sie sie hinter der Front sabotieren könnten. Die Furcht des Staates vor diesem Szenario könnte dazu führen, dass er mit einem härteren Durchgreifen überreagiert und ungewollt solche Angriffe provoziert.

Das „Scramble for Ethiopia“-Szenario

Viertens: Je länger der Krieg andauert, desto schlimmer wird die humanitäre Krise in Äthiopien werden. Dies könnte nicht nur die Entwicklungsvision des zweitbevölkerungsreichsten Landes Afrikas untergraben, sondern auch die gesamte Region am Horn von Afrika destabilisieren. Alles könnte schnell außer Kontrolle geraten, vor allem, wenn sich ausländische Akteure wie die USA und/oder die Arabische Liga direkter in die Angelegenheiten des Landes einmischen, sei es unter sogenannten humanitären und/oder sicherheitspolitischen Vorwänden, ähnlich denen, die in den letzten zehn Jahren von denselben Parteien und anderen in Syrien ausgenutzt wurden. Dies könnte leicht zu einer faktischen „Balkanisierung“ Äthiopiens führen, die die regionale geostrategische Lage für immer verändern würde. Es könnte ein neues so genanntes „Gerangel um Afrika“ beginnen, bei dem ausländische Parteien ihre eigenen „Einflusssphären“ auf dem „äthiopischen Schachbrett“ abstecken.

Äthiopiens unsichere administrative Zukunft

Und schließlich wird Äthiopien, unabhängig davon, ob die ENDF oder die TPLF den Sieg davonträgt, nach dem Ende dieses nicht erklärten Bürgerkriegs wahrscheinlich nie mehr dasselbe sein. Jeder diskutiert jetzt über die Zukunft der Verwaltung, sowohl in Bezug auf die Frage, ob das Land weiterhin zentralisiert wird oder zu einer reformierten Version der Dezentralisierung zurückkehrt, als auch über die genaue Beschaffenheit der umstrittenen Binnengrenzen. Es ist klar, dass der Status quo aus der Zeit vor Abiy wahrscheinlich nicht wiederkehren wird, was bedeutet, dass ein gewisses Maß an Veränderung unvermeidlich ist, auch wenn die Frage ist, in welcher Form und wie weit sie gehen wird. Es ist zu befürchten, dass die zu erwartenden Veränderungen zu immer unvorhersehbareren Folgen führen könnten, insbesondere wenn man bedenkt, dass die bereits bestehenden Identitätsspaltungen des Landes (ethnisch/ideologisch/regional) durch den anhaltenden Konflikt nur noch verschärft wurden und wahrscheinlich nicht mit rein friedlichen Mitteln gelöst werden können.

Abschließende Überlegungen

Die „Doppel-A“-Strategie der TPLF kann daher als Wendepunkt bezeichnet werden, da es nun unmöglich ist, zu dem fragilen Frieden zurückzukehren, der unmittelbar nach dem einseitigen Waffenstillstand der ENDF in diesem Sommer vergleichsweise wahrscheinlicher war. Ein pragmatischer Kompromiss zwischen den beiden Kriegsparteien ist angesichts der gegensätzlichen ideologischen Auffassungen und der Wechselwirkung zwischen ihnen, der fluiden militärischen Dynamik des Konflikts und der Verschärfung der bereits bestehenden Identitätsspaltung Äthiopiens nicht möglich, ganz zu schweigen von dem ausländischen Druck auf Premierminister Abiy und der spekulativen ausländischen Unterstützung für die TPLF. Jede mögliche Einigung zwischen den beiden Parteien würde zwangsläufig zu Gunsten der TPLF ausfallen, da sie zumindest zu einer De-facto-Unabhängigkeit von Tigray führen würde, und da dies den Vorstellungen von Premierminister Abiy widerspricht, ist er gezwungen, bis zum Ende zu kämpfen oder seine Glaubwürdigkeit zu verlieren.