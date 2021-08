„Herdenimmunität ist keine Möglichkeit“: Dr. Malone erhält Recht, nachdem Oxford-Professor vor neuen Varianten warnt

In einem der erschreckendsten Beispiele dafür, wie Big Tech Wissenschaftler zum Schweigen bringt, die sich weigern, ihre Kritik an der mRNA-Technologie, die den COVID-Impfstoffen von Moderna und Pfizer-BioNTech zugrunde liegt, zurückzuhalten, musste Dr. Robert Malone, ein Pionier, der an der Entwicklung der mRNA-Impfstofftechnologie mitgewirkt hat, mit ansehen, wie die Lorbeeren für seinen Beitrag zur Medizin von Wikipedia effektiv aus dem Internet gelöscht wurden, nachdem er Bedenken hinsichtlich potenzieller langfristiger Autoimmunprobleme und anderer Komplikationen geäußert hatte, die durch mRNA-Impfstoffe entstehen können.

Er hat auch andere medizinische Irrlehren verbreitet, darunter die Möglichkeit, dass „unvollkommene“ Impfstoffe aufgrund eines Phänomens namens „ADE“ (Antikörper-abhängiges Enhancement) tatsächlich dazu beitragen könnten, virulentere COVID-Varianten zu fördern. Das heißt, was das Virus nicht abtötet, macht es stärker. Als Vergeltung dafür, dass er diese Ansichten teilte, wurde Dr. Malone von Kollegen als Verschwörungstheoretiker und „Impfgegner“ verspottet.

Doch Anfang dieser Woche sah Dr. Malone seine Ansichten von unerwarteter Seite bestätigt: von einem britischen Wissenschaftler und Akademiker namens Professor Sir Andrew Pollard, dem Leiter der Oxford Vaccine Group. Während eines Briefings warnte Sir Pollard das Parlament, dass das Vereinigte Königreich dank der Delta-Variante wahrscheinlich nie eine Herdenimmunität erreichen wird.

Sir Pollard, Professor für pädiatrische Infektionen und Immunität, warnte das Parlament am Dienstag, dass das Erreichen einer Herdenimmunität aufgrund von Varianten wie Delta wahrscheinlich „nicht möglich“ sei. Kürzlich schätzte eine Gruppe von Wissenschaftlern, dass der Schwellenwert für die Herdenimmunität aufgrund der Delta-Variante inzwischen bei 90 % liegen könnte. Pollard zufolge lernen wir zum ersten Mal, dass Herdenimmunität magisches Denken ist – und schon immer magisches Denken war.

Da geimpfte Personen immer noch mit Varianten infiziert werden können, „kann das Vereinigte Königreich praktisch nichts tun“, um COVID vollständig auszurotten.

„Beim Coronavirus wissen wir ganz genau, dass diese aktuelle Variante, die Delta-Variante, immer noch Menschen infizieren kann, die geimpft sind, und das bedeutet, dass jeder, der noch nicht geimpft ist, irgendwann mit dem Virus in Berührung kommen wird“, sagte Pollard.

Er sagte, es sei unwahrscheinlich, dass die Herdenimmunität jemals erreicht werde, da die nächste Variante des neuartigen Coronavirus „vielleicht sogar noch besser in geimpften Populationen übertragen werden kann“.

Pollard übte auch so etwas wie subtile Kritik an Masken, indem er sagte: „Wir haben nichts, was die Übertragung auf andere Menschen verhindern könnte.“ Als Beispiel verwies er auf Israel, wo neue Fälle und Krankenhausaufenthalte fast verschwunden waren, bevor sich die neue Variante durchsetzte und zu einem erneuten Anstieg der Fälle und Krankenhausaufenthalte führte. Inzwischen gibt es sogar eine Handvoll Patienten, die selbst nach der dritten Dosis des Pfizer-Impfstoffs (der in den USA gerade erst für eine dritte Dosis zugelassen wurde) noch positiv getestet wurden.

Dr. Malone feierte unterdessen Sir Pollards Kommentare als Rechtfertigung.

Sogar das Weiße Haus räumt endlich ein, dass die Impfstoffe nicht annähernd so wirksam sind, wie einst angenommen, weshalb die FDA beschlossen hat, die dritte Dosis zu genehmigen. „Ich denke, jeder glaubt, dass die Wirkung mit der Zeit nachlässt, die Frage ist nur, in welchem Ausmaß“, sagte ein hochrangiger Biden-Beamter gegenüber Axios. „Niemand will hier hinter dem Berg halten. Wir wollen es auffangen, bevor es zu einem Problem kommt, und deshalb gibt es eine sehr intensive Überwachung.“

Denken Sie daran, dass nicht nur die Geimpften an „Durchbruchsinfektionen“ erkranken können, sondern dass sie das Virus auch an andere weitergeben können (auch an andere, die geimpft sind). Und je weiter sich das Virus ausbreitet, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich eine impfstoffresistente Variante entwickelt.