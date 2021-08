Israel benutzt gefälschtes Foto, um die Erschießung einer Frau zu rechtfertigen

Eine Hand hält ein Kochmesser mit braunem Griff

Ein Foto einer Hand, die ein Messer hält, wurde 2018 auf Twitter gepostet. Die israelische Armee nutzte das alte Foto, um die Erschießung einer palästinensischen Frau am 10. August zu rechtfertigen. (Behind the News / Twitter)

Die israelische Armee hat über eine Waffe gelogen, von der sie behauptete, dass eine palästinensische Frau versuchte, sie zu benutzen, bevor Soldaten sie am Dienstag erschossen.

Ein vom Armeesprecher auf Twitter gepostetes Bild zeigt eine Hand, die ein Kochmesser mit einem braunen Griff hält.

Doch das Foto ist mehr als drei Jahre alt.

Die Armee behauptete, ihre Soldaten hätten in der Nähe der Abzweigung nach Yitzhar, einer Hochburg extremistischer jüdischer Siedler im besetzten Westjordanland, “eine verdächtige Frau entdeckt”.

Die Frau “zog ein Messer und versuchte, einen israelischen Soldaten in der Nähe zu erstechen”, so die Armee.

Die Soldaten begannen daraufhin “ein verdächtiges Festnahmeverfahren, bei