Jede Frau im gebärfähigen Alter sollte diesen Warnhinweis auf den Covid-Impfstoffen lesen

Einen Einblick in die Propaganda, die unsere Welt derzeit in die Gefahr einer Covid-Impfstoff-Katastrophe bringt, lieferte gestern ein Bericht der BBC News, in dem Befürchtungen zurückgewiesen wurden, die Impfstoffe könnten die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder Fehlgeburten verursachen.

Der Bericht kritisiert vor allem Dr. Mike Yeadon, den ehemaligen leitenden Forscher von Pfizer, der in der vergangenen Woche seine Bedenken über die besonderen Risiken der Impfstoffe für Frauen im gebärfähigen Alter bekräftigt hat.

Wie so oft in diesen erbitterten Auseinandersetzungen sind einige der Zielpersonen des Berichts „Tante-Emma-Leser“ aus dem Internet. Menschen, die nicht glauben können, dass ihre Regierungen so tollkühn sein könnten, Millionen von Menschen mit einem experimentellen Produkt zu impfen, stellen wütende und oft übertriebene Behauptungen auf.

Der gestrige BBC-Reality-Check“ beginnt jedoch mit der Erwähnung einer einschlägigen japanischen Studie, die mehreren führenden Forschern (siehe hier, hier und hier) große Sorgen bereitet hat. Überprüfen wir also die Fakten des BBC-Faktenchecks.

Die meisten Regierungen haben in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation von den Herstellern nicht verlangt, dass sie zeigen, was mit ihrem Impfstoff passiert, wenn er in den Körper injiziert wird. Japan scheint einzigartig gewesen zu sein, indem es eine solche „Biodistributionsstudie“ verlangte, die hauptsächlich an Ratten durchgeführt wurde.

Unter der Überschrift „Eine Studie zeigt, dass sich der Impfstoff in den Eierstöcken anreichert – Falsch“ behauptet der BBC-Bericht:

Die Theorie beruht auf einer falschen Interpretation der Studie, bei der „Ratten eine viel höhere Impfstoffdosis verabreicht wurde als Menschen (1.333-mal höher)“.

Tatsächlich wurde in der (von Pfizer in Auftrag gegebenen) Studie eine Dosis von 50 Mikrogramm verwendet, kaum mehr als die Standarddosis von 30 Mikrogramm in der Studie von Pfizer am Menschen. Selbst wenn wir anerkennen, dass Ratten mehr als 100-mal kleiner sind als Menschen, ist die Zahl von 1.333-mal höher FALSCH. Wenn die Studie an Ratten aussagekräftige Ergebnisse liefern sollte, könnte man von den Forschern außerdem erwarten, dass sie bei diesen winzigen Tieren eine entsprechend höhere Dosis verwenden.

Nur 0,1 Prozent der Gesamtdosis landeten 48 Stunden nach der Injektion in den Eierstöcken der Tiere. Weitaus mehr – 53 % nach einer Stunde und 25 % nach 48 Stunden – wurde an der Injektionsstelle gefunden. Der nächsthäufigste Ort war die Leber (16 % nach 48 Stunden), die dazu beiträgt, Abfallprodukte aus dem Blut auszuscheiden.

In der Studie wird nicht erwähnt, dass die Impfung insbesondere in den Eierstöcken sowie in der Milz und den Nebennieren in wesentlich geringerem Maße abgebaut wurde als an der Injektionsstelle und in der Leber. Es gibt also eine Anreicherung in den Eierstöcken. Schlussfolgerung: FALSCH.

Der Impfstoff wird mittels einer Fettblase verabreicht, die das genetische Material des Virus enthält und das körpereigene Immunsystem in Gang setzt. Die Befürworter dieser Behauptung haben sich eine Zahl herausgepickt, die sich eigentlich auf die Fettkonzentration in den Eierstöcken bezieht. Die Fettkonzentration in den Eierstöcken nahm in den 48 Stunden nach der Impfung tatsächlich zu, da sich der Inhalt des Impfstoffs von der Injektionsstelle im Körper verteilte. Entscheidend ist jedoch, dass es keine Anzeichen dafür gab, dass es noch das genetische Material des Virus enthielt.

In der Studie selbst heißt es, dass die Verteilung der aktiven Komponente des Impfstoffs im Körper „von der LNP-Verteilung abhängt“ – den Lipid-Nanopartikeln oder „Fettblasen“, wie die BBC sie beruhigend nennt. Die Behauptung der BBC ist also einmal mehr FALSCH.

Schließlich bestreitet der „Faktenprüfer“ der BBC die Behauptung, dass die Studie durchgesickert sei, „obwohl sie in der Tat online öffentlich zugänglich war“.

Sie ist jetzt verfügbar, aber das war sie sicher nicht. Sie wurde durch eine Anfrage internationaler Forscher bei der japanischen Aufsichtsbehörde erlangt. Jeder, der sich das Dokument ansieht, wird sofort feststellen, dass jede Seite mit dem Vermerk „Pfizer vertraulich“ versehen ist. Und die Übersetzung ist schlecht, was darauf hindeutet, dass es sich keineswegs um eine offizielle Veröffentlichung handelt. Fazit: FALSCH.

In dem BBC-Bericht wird Yeadon, der als „wissenschaftlicher Forscher, der bereits andere irreführende Aussagen über Covid gemacht hat“, beschrieben wird, dafür kritisiert, dass er behauptet, das von den Impfstoffen produzierte Spike-Protein sei einem Protein ähnlich, das an der Bildung der Plazenta beteiligt ist. Eine seiner Befürchtungen ist, dass das Protein Antikörper produzieren könnte, die eine Schwangerschaft blockieren könnten.

Die BBC zitiert einen US-amerikanischen Fruchtbarkeitsmediziner, der in einer Studie mit 143 seiner Patientinnen keine derartige Wirkung festgestellt hat und der sich nicht vorstellen kann, warum Antikörper, die als Reaktion auf den Impfstoff gebildet werden, die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnten, während dies bei Antikörpern aus einer natürlichen Infektion nicht der Fall wäre.

Abgesehen von der winzigen Zahl der betroffenen Patienten im Vergleich zu den Milliarden, die den Impfstoff einnehmen, scheint es offensichtlich, dass eine Injektion, von der jetzt bekannt ist, dass sie eine toxische Komponente im ganzen Körper verteilt, Risiken mit sich bringen könnte, die bei einer Person, deren Immunsystem auf das Virus trifft und es auf natürliche Weise bekämpft, nicht bestehen.

Yeadon war 32 Jahre lang in der Arzneimittelindustrie tätig und verließ Pfizer vor zehn Jahren als ranghöchster Wissenschaftler, der für die Atemwegsforschung zuständig war. Danach gründete er sein eigenes Biotechnologieunternehmen, das er für Hunderte von Millionen Dollar verkaufte, und war als Berater für 30 Biotech-Start-ups tätig.

Er hat gesagt, dass die kleine Minderheit von Menschen, für die das Risiko besteht, an Covid-19 zu sterben, wahrscheinlich besser dran ist, wenn sie den Impfstoff nimmt, als wenn sie ihn nicht nimmt. Doch letzte Woche sprach er auf einer Konferenz der Truth for Health Foundation mit dem Titel Stop The Shot erneut über die besonderen Gefahren, die von den genbasierten Impfstoffen für Frauen im gebärfähigen Alter ausgehen.

Man lügt uns an. Die Behörden informieren uns nicht umfassend über die Risiken dieser Produkte“, sagte Yeadon und nannte drei Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der Impfstoffe auf die reproduktive Gesundheit, die Fruchtbarkeit und die Schwangerschaft.

Die erste ist, dass wir schwangeren Frauen niemals experimentelle Medikamente geben. Die Contergan-Tragödie der 50er und 60er Jahre, bei der ein neues Mittel gegen Schwangerschaftsübelkeit zu mindestens 10.000 Missbildungen führte, „hat uns gelehrt, dass Babys in der Gebärmutter nicht sicher und geschützt sind, wie wir früher glaubten“. Die Beeinflussung durch eine Chemikalie oder etwas anderes in einem kritischen Entwicklungsstadium kann zu irreparablen Schäden führen.

Unsere Regierung drängt schwangere Frauen und Frauen im gebärfähigen Alter, sich impfen zu lassen, und sagt ihnen, sie seien sicher. Und das ist eine Lüge, denn diese Studien sind einfach nicht durchgeführt worden. Bei keinem dieser Produkte wurden reproduktionstoxikologische Untersuchungen durchgeführt, schon gar nicht eine ganze Reihe von Tests, die man sich wünschen würde.

Das ist schlimm genug. Denn es zeigt mir, dass es Rücksichtslosigkeit gibt. Keiner kümmert sich. Den Behörden ist es egal, was passiert. Aber es ist viel schlimmer als das.

Yeadon sagte, er habe eine Kopie des von der japanischen Aufsichtsbehörde erhaltenen Biodistributionsberichts gesehen. Ich bin durchaus in der Lage, ihn zu lesen und zu interpretieren. Und zu meinem Entsetzen stellen wir fest, dass sich der Impfstoff nicht einfach im Körper verteilt und dann wieder ausgewaschen wird, wie man es sich erhofft hätte. Er konzentriert sich in den Eierstöcken von Ratten, und zwar um mindestens das 20-fache gegenüber der Konzentration in anderen Geweben wie Muskeln. Und eine allgemeine Faustregel in der Toxikologie lautet: Wenn man keine Daten hat, die den Erkenntnissen [aus den Tierstudien] widersprechen, geht man davon aus, dass dies auch beim Menschen der Fall ist.

Ich gehe also im Moment davon aus, dass sich diese Impfstoffe in den Eierstöcken aller Frauen, die sie erhalten haben, anreichern. Wir wissen nicht, wie sich das auswirkt, aber es kann nicht gutartig sein und könnte ernsthaft schädlich sein.

Seine dritte Sorge, die ein deutscher Arzt in einer Petition an die Europäische Arzneimittelagentur vor acht Monaten geteilt hat, besteht darin, dass das von dem Impfstoff produzierte Spike-Protein „eine schwache – nicht sehr starke – Ähnlichkeit mit einem essentiellen Protein in der Plazenta aufweist, das sowohl für die Befruchtung als auch für die Bildung und Aufrechterhaltung der Plazenta absolut notwendig ist“.

Die Befürchtung war, dass eine Immunreaktion auf das Spike-Protein dazu führen könnte, dass sich Antikörper auch an das Plazenta-Protein binden.

Er sagte, dass gerade eine Studie veröffentlicht wurde, die diese Befürchtung untermauert. Die Forscher entnahmen alle paar Tage Blutproben von 15 Frauen, die den Impfstoff von Pfizer erhalten hatten. Sie maßen Antikörper gegen das Spike-Protein, das erst nach mehreren Wochen auftrat. Sie maßen auch Antikörper gegen die Plazenta und stellten innerhalb der ersten ein bis vier Tage einen Anstieg der Antikörper gegen die eigene Plazenta um das Zweieinhalb- bis Dreifache, also um 300 Prozent, fest.

Ich denke, man kann davon ausgehen, dass dies bei jeder Frau im gebärfähigen Alter der Fall ist. Wie sich das auswirkt, können wir nicht mit Sicherheit sagen, aber es kann nicht harmlos sein.

Ich möchte Sie also warnen: Wenn Sie im gebärfähigen Alter oder jünger sind, also nicht in der Menopause, würde ich Ihnen dringend empfehlen, diese Impfstoffe nicht zu akzeptieren.

Pfizer selbst sagt auf seiner Website, dass die verfügbaren Daten zu seinem Covid-Impfstoff, der Schwangeren verabreicht wird, „nicht ausreichen, um über die mit dem Impfstoff verbundenen Risiken in der Schwangerschaft zu informieren“.

Zumindest das ist WAHR.