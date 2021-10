Das Impf-Regime hat ein echtes Problem mit der Leugnung der natürlichen Immunität

mercola.com

Während einer Anhörung im US-Senat am 30. September 2021 warf Senator Rand Paul (R-Ky.) Gesundheitsminister Xavier Becerra vor, die Wissenschaft der natürlichen Immunität zu ignorieren

Eine israelische Studie mit 2,5 Millionen Menschen ergab, dass die geimpfte Gruppe ein siebenmal höheres Risiko hat, sich mit COVID zu infizieren, als diejenigen, die aufgrund einer früheren Infektion eine natürliche Immunität besitzen.

Eine andere israelische Studie mit 700.000 Menschen ergab, dass die Wahrscheinlichkeit, sich ein zweites Mal mit SARS-CoV-2 zu infizieren, bei den Geimpften 27 Mal geringer war als bei denjenigen, die bereits eine Infektion durchgemacht hatten.

Aus einem Bericht von Public Health England vom 11. Juni 2021 geht hervor, dass die Wahrscheinlichkeit, als Krankenhauspatient an der COVID-Delta-Variante zu sterben, sechsmal höher ist, wenn man vollständig geimpft ist, als wenn man überhaupt nicht geimpft ist.

Personen mit natürlicher Immunität haben nicht nur den besten verfügbaren Schutz, sondern auch ein höheres Risiko, wenn sie sich gegen COVID impfen lassen, da ihre bereits vorhandene Immunität sie anfälliger für Nebenwirkungen macht.

Während einer Anhörung im US-Senat am 30. September 2021 lieferte sich Senator Rand Paul (R-Ky.) ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Xavier Becerra, dem Minister für Gesundheit und menschliche Dienstleistungen. Paul warf Becerra vor, die Wissenschaft der natürlichen Immunität zu ignorieren.

Paul wies darauf hin, dass Becerra nicht einmal einen Abschluss in Naturwissenschaften hat, und weder Mediziner noch Wissenschaftler ist, aber durch das Land reist und die Menschen „flache Erdenbürger“, nennt weil sie glauben, dass sie den Impfstoff nicht brauchen, wenn sie bereits COVID hatten, sagte Paul.

„Wir finden das sehr beleidigend. Es widerspricht der Wissenschaft“, sagte Paul. Und Paul fügte hinzu, dass Becerra dies trotz einer israelischen Studie mit 2,5 Millionen Menschen tut, in der festgestellt wurde, dass die geimpfte Gruppe ein siebenmal höheres Risiko hat, sich mit COVID zu infizieren, als diejenigen mit natürlicher Immunität aufgrund einer früheren Infektion.

Als Becerra sagte, dass er mit dieser Studie nicht vertraut sei und auf Paul zurückkommen müsse, warf Paul Becerra seine Unwissenheit vor und sagte, dass er Entscheidungen für 100 Millionen Amerikaner treffe, die bereits an COVID erkrankt seien, obwohl er nicht einmal auf dem neuesten Stand der Wissenschaft sei.

Sie allein sind hoch oben und haben diese Entscheidungen getroffen, ein Anwalt ohne wissenschaftlichen Hintergrund, ohne medizinischen Abschluss. Das ist eine Arroganz gepaart mit einem Autoritarismus, der ungehörig und unamerikanisch ist“, sagte Paul. „Sie, Sir, sind derjenige, der die Wissenschaft ignoriert.

Eine andere israelische Studie, die 700.000 Menschen einschloss und am 25. August 2021 auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht wurde, ergab, dass bei Personen mit früheren SARS-CoV-2-Infektionen die Wahrscheinlichkeit, ein zweites Mal an einer symptomatischen Infektion zu erkranken, 27 Mal geringer war als bei Geimpften.

Ein Bericht von Public Health England vom 11. Juni 2021 zeigte außerdem, dass die Wahrscheinlichkeit, als Krankenhauspatient an der COVID-Delta-Variante zu sterben, sechsmal höher ist, wenn man vollständig geimpft ist, als wenn man überhaupt nicht geimpft ist.

Am 4. Oktober 2021 veröffentlichte Project Veritas ein Video (siehe unten), in dem der Pfizer-Wissenschaftler Nick Karl erklärt: „Wenn jemand von Natur aus immun ist … hat er wahrscheinlich mehr Antikörper gegen das Virus“, wobei er korrekt erklärt: „Wenn Sie das Virus tatsächlich bekommen, beginnen Sie, Antikörper gegen mehrere Teile des Virus zu produzieren … Ihre Antikörper sind also zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich besser als die [COVID-]Impfung.“

Ein anderer leitender Wissenschaftler bei Pfizer, Chris Croce, wird dabei ertappt, wie er sagt, dass man „länger geschützt ist“, wenn man natürliche COVID-Antikörper hat, verglichen mit dem COVID-Impfstoff. Croce fügt hinzu, er arbeite „für ein böses Unternehmen“, das „mit COVID-Geldern finanziert wird“.

Natürliche Immunität scheint robust und langanhaltend

Wie Paul feststellte, gibt es Dutzende von Studien, die zeigen, dass die natürliche Immunität nach einer früheren Infektion robust und lang anhaltend ist, was man von den COVID-Impfungen nicht behaupten kann. Die natürliche Immunität hält in der Regel lebenslang an, und Studien haben gezeigt, dass die natürliche Immunität gegen SARS-CoV-2 zumindest länger anhält als die durch die Impfung hervorgerufene Immunität.

Hier eine Auswahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen, die die natürliche Immunität im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Infektion untersucht haben. Darüber hinaus gibt es noch einige weitere:

Science Immunology Oktober 20208 stellte fest, dass „RBD-gerichtete Antikörper ausgezeichnete Marker für frühere und aktuelle Infektionen sind, dass differenzielle Isotyp-Messungen dabei helfen können, zwischen aktuellen und älteren Infektionen zu unterscheiden, und dass IgG-Antworten in den ersten Monaten nach der Infektion fortbestehen und in hohem Maße mit neutralisierenden Antikörpern korreliert sind“.

Das BMJ vom Januar 20219 kam zu dem Schluss, dass „von 11.000 Beschäftigten im Gesundheitswesen, die während der ersten Welle der Pandemie in Großbritannien zwischen März und April 2020 nachweislich infiziert waren, keiner während der zweiten Welle des Virus zwischen Oktober und November 2020 eine symptomatische Reinfektion hatte.“

In Science vom Februar 202110 wurde berichtet, dass nach COVID-19 ein beträchtliches Immungedächtnis entsteht, das alle vier Haupttypen des Immungedächtnisses [Antikörper, Gedächtnis-B-Zellen, Gedächtnis-CD8+ T-Zellen und Gedächtnis-CD4+ T-Zellen] umfasst. Etwa 95 % der Probanden verfügten ~6 Monate nach der Infektion noch über ein Immungedächtnis.

Zirkulierende Antikörpertiter waren nicht prädiktiv für das T-Zell-Gedächtnis. Einfache serologische Tests auf SARS-CoV-2-Antikörper spiegeln also nicht die Reichhaltigkeit und Dauerhaftigkeit des Immungedächtnisses gegen SARS-CoV-2 wider. In einer Studie mit 2.800 Personen wurden über einen Zeitraum von 118 Tagen keine symptomatischen Reinfektionen festgestellt, und in einer Studie mit 1.246 Personen wurden über einen Zeitraum von 6 Monaten keine symptomatischen Reinfektionen beobachtet.“

Eine Studie, die im Februar 2021 auf dem Vorveröffentlichungsserver medRxiv veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass eine natürliche Infektion einen starken Schutz gegen Reinfektionen mit einer Wirksamkeit von ~95 % für mindestens sieben Monate zu bewirken scheint.

Eine Studie vom April 2021, die auf medRxiv veröffentlicht wurde, berichtet: „Der geschätzte Gesamtschutz vor einer früheren SARS-CoV-2-Infektion beträgt 94,8 % für dokumentierte Infektionen, 94,1 % für Krankenhausaufenthalte und 96,4 % für schwere Erkrankungen. Unsere Ergebnisse stellen die Notwendigkeit einer Impfung zuvor infizierter Personen in Frage“.

Eine weitere Studie vom April 2021, die auf dem Preprint-Server BioRxiv veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass „nach einem typischen Fall von mildem COVID-19, SARS-CoV-2-spezifische CD8+ T-Zellen nicht nur persistieren, sondern sich kontinuierlich auf koordinierte Weise bis weit in die Rekonvaleszenz hinein differenzieren, in einen Zustand, der für ein langlebiges, sich selbst erneuerndes Gedächtnis charakteristisch ist.“

Ein im Mai 2020 in der Zeitschrift Immunity veröffentlichter Bericht bestätigte, dass SARS-CoV-2-spezifische neutralisierende Antikörper bei rekonvaleszenten COVID-19-Patienten sowie zelluläre Immunreaktionen nachgewiesen werden. Dabei wurde festgestellt, dass die Titer der neutralisierenden Antikörper mit der Anzahl der virusspezifischen T-Zellen korrelieren.

In einem Nature-Artikel vom Mai 202115 wurde festgestellt, dass eine SARS-CoV-2-Infektion langlebige Plasmazellen im Knochenmark induziert, die eine wichtige Quelle für schützende Antikörper sind. Selbst nach einer leichten Infektion waren Anti-SARS-CoV-2-Spike-Protein-Antikörper noch über 11 Monate nach der Infektion nachweisbar.

In einer im Mai 2021 in E Clinical Medicine veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass der Nachweis von Antikörpern bis fast ein Jahr nach einer natürlichen Infektion mit COVID-19 möglich ist. Den Autoren zufolge „stellen wir die Hypothese auf, dass Antikörper sowohl gegen S- als auch gegen N-Proteine nach einer natürlichen Infektion länger als bisher angenommen fortbestehen können, und liefern damit Beweise für die Nachhaltigkeit, die die Planung nach einer Pandemie beeinflussen könnten.“

Die Daten von Cure-Hub17 bestätigen, dass COVID-Impfungen zwar höhere Antikörperspiegel erzeugen können als eine natürliche Infektion, dies aber nicht bedeutet, dass die durch den Impfstoff hervorgerufene Immunität mehr Schutz bietet. Wichtig ist, dass die natürliche Immunität einen viel breiteren Schutz bietet, da der Körper alle fünf Proteine des Virus erkennt und nicht nur eines. Bei der COVID-Impfung erkennt der Körper nur eines dieser Proteine, nämlich das Spike-Protein.

In einem Nature-Artikel vom Juni 202118 heißt es: „Wang et al. zeigen, dass die Konzentration der neutralisierenden Antikörper 6 bis 12 Monate nach der Infektion unverändert bleibt. Dass die akute Immunreaktion auch über sechs Monate hinaus anhält, legt die Analyse der SARS-CoV-2-spezifischen Gedächtnis-B-Zellen im Blut der Rekonvaleszenten im Laufe des Jahres nahe.

Diese Gedächtnis-B-Zellen erhöhen kontinuierlich die Reaktivität ihrer SARS-CoV-2-spezifischen Antikörper durch einen als somatische Hypermutation bekannten Prozess. Die gute Nachricht ist, dass die bisherigen Erkenntnisse darauf hindeuten, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 bei den meisten Menschen eine langfristige Immunität hervorruft.

Ein weiterer Nature-Artikel vom Juni kam zu dem Schluss, dass bei fehlender Impfantikörperreaktivität [auf die Rezeptorbindungsdomäne (RBD) von SARS-CoV-2] die neutralisierende Aktivität und die Anzahl der RBD-spezifischen Gedächtnis-B-Zellen 6 bis 12 Monate nach der Infektion relativ stabil bleiben. Den Autoren zufolge deuten die Daten darauf hin, dass „die Immunität bei rekonvaleszenten Personen sehr lange anhält.

In einer im September 2021 im European Journal of Immunology veröffentlichten Arbeit wurde die Persistenz von Serumantikörpern nach einer SARS-CoV-2-Wildtyp-Infektion bei 367 Patienten 8 und 13 Monate nach der Diagnose untersucht. Nach 13 Monaten bestanden neutralisierende Antikörper gegen das Wildtyp-Virus in 89 % der Fälle, und SARS-CoV-2-Spike-Immunglobulin G (S-IgG) bestand in 97 % der Fälle fort.

Was macht die natürliche Immunität überlegen?

Der Grund für die Überlegenheit der natürlichen Immunität gegenüber der durch den Impfstoff hervorgerufenen Immunität liegt darin, dass Viren fünf verschiedene Proteine enthalten. Die COVID-Impfung induziert Antikörper gegen nur eines dieser Proteine, das Spike-Protein und keine T-Zellen-Immunität. Wenn man mit dem ganzen Virus infiziert ist, entwickelt man Antikörper gegen alle Teile des Virus sowie Gedächtnis-T-Zellen.

Die COVID-Impfungen fördern aktiv die Bildung von Varianten, gegen die sie so gut wie keinen Schutz bieten, während Personen mit natürlicher Immunität keine Varianten verursachen und fast durchgängig gegen sie geschützt sind.

Dies bedeutet auch, dass die natürliche Immunität einen besseren Schutz gegen Varianten bietet, da sie mehrere Teile des Virus erkennt. Wenn das Spike-Protein stark verändert ist, wie bei der Delta-Variante, kann die impfstoffinduzierte Immunität umgangen werden. Bei der natürlichen Immunität ist dies nicht der Fall, da die anderen Proteine weiterhin erkannt und angegriffen werden.

Hinzu kommt, dass die COVID-Impfungen aktiv die Bildung von Varianten fördern, gegen die sie praktisch keinen Schutz bieten, während diejenigen mit natürlicher Immunität keine Varianten verursachen und fast durchgängig vor ihnen geschützt sind.

Menschen mit natürlicher Immunität haben ein höheres Risiko für Nebenwirkungen

Menschen mit natürlicher Immunität haben nicht nur den besten Schutz, sondern auch ein höheres Risiko bei der COVID-Impfung, da sie aufgrund ihrer bereits vorhandenen Immunität anfälliger für Nebenwirkungen sind.

Eine Mitte März 2021 veröffentlichte internationale Studie befragte 2002 Personen, die eine erste Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten hatten, und kam zu dem Ergebnis, dass bei denjenigen, die bereits eine COVID-19-Impfung erhalten hatten, die Häufigkeit und der Schweregrad von Nebenwirkungen deutlich höher waren als bei denjenigen, die keine natürliche Immunität hatten.

Bei den mRNA-COVID-19-Injektionen traten häufiger Nebenwirkungen auf als bei den auf viralen Vektoren basierenden COVID-19-Impfstoffen, allerdings handelte es sich in der Regel um mildere, lokale Reaktionen. Systemische Reaktionen wie Anaphylaxie, grippeähnliche Erkrankungen und Atemnot traten eher bei den viralen COVID-19-Vektoren auf.

Aufgrund dieser Ergebnisse forderten die Forscher die Gesundheitsbehörden auf, ihre Impfempfehlungen für Menschen, die COVID-19 erhalten haben, neu zu bewerten:

Personen mit früherer COVID-19-Exposition wurden von den Impfstoffversuchen weitgehend ausgeschlossen, sodass die Sicherheit und Reaktogenität der Impfstoffe in dieser Bevölkerungsgruppe bisher nicht umfassend untersucht wurde. In dieser Studie wird zum ersten Mal ein signifikanter Zusammenhang zwischen einer früheren COVID-19-Infektion und einer signifikant höheren Inzidenz und Schwere von selbstberichteten Nebenwirkungen nach der COVID-19-Impfung nachgewiesen. Im Vergleich zur ersten Dosis des Impfstoffs fanden wir nach der zweiten Dosis eine höhere Inzidenz und einen höheren Schweregrad der selbstberichteten Nebenwirkungen, wenn die Empfänger zuvor dem viralen Antigen ausgesetzt waren.

Angesichts der sich rasch ansammelnden Daten, die zeigen, dass Überlebende von COVID-19 im Allgemeinen über eine ausreichende natürliche Immunität für mindestens sechs Monate verfügen, könnte es angebracht sein, die Empfehlung zur sofortigen Impfung dieser Gruppe neu zu bewerten.

Natürliche Immunität ist zu einem politischen Problem geworden

So wie es aussieht, scheint die Weigerung, die Realität der natürlichen Immunität anzuerkennen, ausschließlich auf eine Art geopolitische Agenda zurückzuführen zu sein. Es gibt mit Sicherheit keine medizinisch stichhaltigen Gründe für die Behauptung, dass eine durch Impfung herbeigeführte Immunität der einzige Weg in die Zukunft ist. Diese Behauptung beruht eindeutig allein auf finanziellen Erwägungen. Wie Ryan McMaken in einem kürzlich erschienenen Artikel auf Mises Wire feststellte:

Seit 2020 halten die Technokraten des öffentlichen Gesundheitswesens und ihre Verbündeten unter den gewählten Vertretern an der Position fest, dass absolut jede Person, die einen Covid-Impfstoff erhalten kann, diesen auch erhalten sollte. Sowohl auf der Website der Mayo Clinic als auch auf der Website der Centers for Disease Control and Prevention wird beispielsweise betont, dass „die Forschung noch nicht gezeigt hat“, dass Menschen, die sich von Covid erholt haben, irgendeine Art von zuverlässigem Schutz haben …

Dieses Narrativ spiegelt sich in der Tatsache wider, dass die Impfvorschriften der Biden-Administration eine Einheitsgröße für alle sind und darauf bestehen, dass praktisch alle Erwachsenen, unabhängig davon, ob sie die Krankheit bereits hatten oder nicht, einen Covid-Impfstoff erhalten … Das Regime hat sich einer Politik verschrieben, die vorsieht, dass jeder geimpft werden muss, egal wie, und eine plötzliche Kehrtwende wäre politisch problematisch. Kein Wunder also, dass das Interesse an diesem Thema so gering ist …

In einem Interview vom 10. September behauptete der leitende Covid-Technokrat Anthony Fauci, dass das Thema natürliche Immunität in den staatlichen Gesundheitsbehörden nicht einmal diskutiert werde … Aber einige Ärzte sind nicht so besessen von der Durchsetzung von Impfvorschriften wie Anthony Fauci, und die Beweise für die natürliche Immunität sind inzwischen so unbestreitbar, dass sogar Mainstream-Publikationen beginnen, dies zuzugeben.

In einem Meinungsartikel für die Washington Post von letzter Woche argumentiert Marty Makary von der Johns Hopkins School of Medicine, dass die Ärzteschaft ihrer Glaubwürdigkeit geschadet hat, indem sie so tat, als sei die natürliche Immunität für die Impfgleichung praktisch irrelevant. Darüber hinaus ist die dogmatische Haltung „Lasst euch impfen“ ein Mangel an Ehrlichkeit in Bezug auf die Daten … Die politische Voreingenommenheit zugunsten von Impfstoffen ignoriert auch viele andere Fakten, wie z. B. die relativen Risiken von Impfungen, insbesondere für junge Menschen.

COVID-Impfung kann Ihr Herz schädigen

Tatsächlich zeigen israelische Daten, dass Myokarditis (Herzentzündung) bei Männern im Alter von 16 bis 24 Jahren, die die Pfizer-Spritze erhalten, in einer Häufigkeit von 1 zu 3.000 bis 1 zu 6.000 auftritt. Dieser Zustand kann Symptome verursachen, die einem Herzinfarkt ähneln, einschließlich Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit, abnormalem Herzschlag und Müdigkeit.

Wenn eine Myokarditis auftritt, reduziert sie die Pumpleistung des Herzens und kann zu schnellen oder abnormalen Herzrhythmen führen, die tödlich sein können. In schweren Fällen kann die Myokarditis den Herzmuskel dauerhaft schädigen und zu Herzversagen, Herzinfarkt, Schlaganfall und plötzlichem Herztod führen.

Eine weitere israelische Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde und alle Altersgruppen und Geschlechter untersuchte, ergab, dass der Pfizer mRNA-Impfstoff mit einem 3,24-fach erhöhten Risiko für Myokarditis verbunden ist, was zu einer Rate von ein bis fünf übermäßigen Ereignissen pro 100.000 Personen führt.

Auch andere erhöhte Risiken wurden nach der COVID-Impfung festgestellt, darunter Lymphadenopathie (geschwollene Lymphknoten), Blinddarmentzündung und Herpes-Zoster-Infektion.

Während die Gesundheitsbehörden die Myokarditis als akzeptables und vernachlässigbares Risiko abtun, da die meisten Fälle „leicht“ und „vorübergehend“ sind, widersprechen einige Ärzte vehement und stellen fest, dass es bei der Myokarditis nichts „Leichtes“ oder „Vorübergehendes“ gibt.

Zu ihnen gehört Dr. Charles Hoffe, ein Hausarzt aus Lytton, British Columbia, der die Gesundheitsbehörden vor den Folgen der Myokarditis warnte. Über seine jungen, männlichen Patienten erklärte Hoffe: „Sie haben dauerhaft geschädigte Herzen“:

Es spielt keine Rolle, wie mild die Erkrankung ist, sie werden nicht mehr in der Lage sein, das zu tun, was sie früher getan haben, denn der Herzmuskel kann sich nicht regenerieren. Die langfristigen Aussichten sind sehr düster, und mit jeder weiteren Spritze wird der Schaden noch größer. Der Schaden ist kumulativ, weil die Kapillaren nach und nach mehr geschädigt werden.

Die Risiko-Nutzen-Analyse ist eine persönliche Angelegenheit

Wenn bei einer Person das Risiko einer schweren Erkrankung oder des Todes durch COVID-19 vernachlässigbar gering ist – wie bei Kindern, Personen ohne chronische Begleiterkrankungen und eigentlich bei allen Personen unter 60 Jahren -, dann können die mit der Impfung verbundenen Risiken durchaus den potenziellen Nutzen überwiegen. Aber der Einzige, der diese Entscheidung wirklich treffen kann, ist der Patient (oder die Eltern im Falle von Kindern). Wie McMaken feststellt:

In der realen Welt … sind viele Medikamente – einschließlich dieser neuen Impfstoffe – mit Risiken verbunden, die gegen den potenziellen Nutzen abgewogen werden müssen. Diese Entscheidungen können nur auf individueller Ebene getroffen werden, wo die Patienten selbst entscheiden müssen, welche Substanzen sie in ihren eigenen Körper einbringen wollen. Mit anderen Worten: Pauschale Maßnahmen, die verkünden, dass jeder sofort diese medizinische Behandlung erhalten muss, widersprechen der Realität der Ungewissheit und der unterschiedlichen Risikostufen, die den Einzelnen betreffen.

Die Tatsachen der Ungewissheit und der informierten Zustimmung galten einst als Grundpfeiler der medizinischen Ethik – und jeder politischen Ideologie, die Selbstbestimmung und grundlegende Menschenrechte tatsächlich respektiert. Leider scheint die Philosophie der „öffentlichen Gesundheit“ an solchen Trivialitäten nicht interessiert zu sein.

Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es für das Regime peinlich, zuzugeben, was die wissenschaftliche Forschung tatsächlich gezeigt hat: dass die natürliche Immunität der Impfung im Allgemeinen überlegen ist. Das Regime mag es nicht, in Verlegenheit gebracht zu werden, und die zahllosen Ärzte und Krankenschwestern, die seit langem auf der politischen Linie des Regimes liegen, auch nicht. Erwarten Sie also mehr vom Gleichen.

Während wir erwarten können, dass die irrationale Rhetorik unserer sogenannten Führer weitergehen wird, dürfen wir uns niemals mit ihrer Orwellschen Version der Realität abfinden. Sie irren sich, und irgendwann wird die Wahrheit so offensichtlich werden, dass ihr Narrativ einfach zusammenbrechen wird.

