Transhumanisten versammeln sich in Spanien, um die globale Transformation zu planen

Zu diesem hochrangigen Gipfeltreffen der Transhumanen gehören führende Persönlichkeiten wie Ray Kurzweil (Google), Max More (Alcor Life Extension), Natasha Vita-More (Humanity Plus), Ben Goertzel (SingularityNET) und viele andere.

Die Behauptung, dass es sich dabei nur um Spekulationen marginalisierter Spinner handelt, ist lächerlich. Sie sind Vordenker in den wichtigsten Branchen. Ray Kurzweil zum Beispiel ist Direktor für Technik bei Google und Mitbegründer der Singularity University. Kurzweil „braucht“ keinen Job, sondern hat die Stelle bei Google angenommen – um seine transhumanen Träume zu verwirklichen. John Mather ist leitender Astrophysiker am NASA Goddard Space Flight Center, das mit Steuergeldern finanziert wird. Nell Watson ist Senior Fellow beim Atlantic Council, der schon immer eng mit der Trilateralen Kommission verbunden war. ⁃ TN-Redakteur

Der Transhumanismus ist eine futuristische Religion, die die Technologie zur höchsten Macht erhebt. Das Ziel der Transhumanisten ist die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Ihre kühnsten Prophezeiungen erscheinen auf den ersten Blick lächerlich, bis man die schwindelerregenden Fortschritte in der Bionik, Robotik, Neuroprothetik, virtuellen Realität, künstlichen Intelligenz und Gentechnik betrachtet.

Am Wochenende trafen sich prominente Persönlichkeiten auf der Konferenz TransVision 2021 in Madrid. Als ich die Konferenz online verfolgte, hörte ich eine breite Palette von Totalisierungsplänen. Es gab keine Ludditen oder Amish auf der Bühne, aber natürlich ist Spanien eine weite Strecke für ein Pferdegespann. Außerdem kann keine ungeimpfte Person die spanische Grenze legal überqueren.

Transhumanisten sind der Meinung, dass der menschliche Zustand der Unwissenheit, der Einsamkeit, der Traurigkeit, der Krankheit, des Alters und des Todes durch verbesserte technische Hilfsmittel überwunden werden kann. Viele glauben, dass auch das Stammesdenken abgeschafft werden kann – vielleicht durch Gehirnimplantate -, aber diese elitäre Clique neigt dazu, so überzeugt zu sein, dass die Altvorderen kein Mitspracherecht haben werden.

Ihre radikalen Ideen sind kaum marginal. Die transhumanen Werte wurden von den reichsten Technologen der Welt implizit übernommen. Man denke nur an Bill Gates‘ Vorstoß für universelle Impfungen, Jeff Bezos‘ Streben nach „Lebensverlängerung“, Elon Musks Vorschlag für Gehirnimplantate, Mark Zuckerbergs Streifzüge durch das Metaverse und Eric Schmidts Pläne für eine amerikanische Technokratie im Wettlauf mit China.

Wenn Big Tech die etablierte Kirche ist, sind die Transhumanisten die Wüstenväter in der Wildnis.

Der Kult der Singularität

Natürlich wurde der Ton bei TransVision von Hardcore-Transhumanisten bestimmt: Max und Natasha More, José Cordeiro, David Wood, Jerome Glenn, Phillipe van Nedervelde, Ben Goertzel, Aubrey de Grey, Bill Faloon und, selbst in seiner Abwesenheit, Ray Kurzweil, ein Top-Forschungsleiter bei Google und Gründer der Singularity University. Jeder der Befürworter hat einen anderen Blickwinkel, aber sie haben einen gemeinsamen Mythos.

Die Transhumanisten bekennen, dass es keinen Gott gibt, sondern nur den zukünftigen Computergott, wenn auch mit einigen Abweichungen. Sie glauben, dass die Neuroprothetik die Kommunikation mit dieser künstlichen Gottheit ermöglichen wird. Sie glauben, dass Roboterbegleiter normalisiert werden sollten. Sie glauben, dass Langlebigkeitstechnologien eine annähernde Unsterblichkeit verleihen werden. Sie glauben, dass die virtuelle Realität ein lebenswertes Leben ermöglicht. Vor allem aber glauben sie, dass die Singularität nahe ist.

Dem Kult der Singularität und seinem Propheten Ray Kurzweil zufolge werden wir im Jahr 2029 eine allgemeine künstliche Intelligenz erleben. Im Gegensatz zu eng gefassten Algorithmen, die bestimmte Aufgaben erfüllen, wird es sich bei der AGI um eine robuste Kognition handeln, die von neuronalen Netzen ausgeführt wird und weitaus schneller ist als jedes menschliche Gehirn.

Im Jahr 2045 (oder 2049) werden wir die Singularität erreichen – wenn die künstliche Superintelligenz den menschlichen Intellekt so weit übertrifft, dass wir ihre Leistung nicht mehr nachvollziehen können. Rein organische Menschen werden dann im intelligenten Staub zurückbleiben. Unsere einzige Chance für ein langfristiges Überleben besteht darin, unseren Geist und unseren Körper mit der allmächtigen Maschine zu verschmelzen, um eine neue posthumane Spezies zu werden.

Daher besteht unser Lebenssinn darin, dafür zu sorgen, dass der zukünftige Computergott wohlwollend ist, solange wir noch Zeit haben. (In den meisten Fällen ist „wohlwollend“ gleichbedeutend mit „linker Globalist“.) Die heutigen maschinellen Lernsysteme werden von Programmierern angestoßen und dann durch massenhafte Datenextraktion mit unserer Sprache und unserem Verhalten trainiert.

Wenn sich die Computer zur Superintelligenz entwickeln, so heißt es, wird sich ihr Output dem moralischen Kompass der Menschheit annähern. Schließlich könnte diese digitale Gottheit ferne Galaxien kolonisieren und alle verwertbare Materie in computerisierten Verstand verwandeln, so dass unser heutiges Handeln das Schicksal des gesamten Universums bestimmen könnte.

Das erinnert mich an die unterirdischen Mutanten, die in „Unter dem Planet der Affen“ die Atombombe verehrten. Viele Säugetiere benutzen Werkzeuge, um zu überleben, aber selbst ein Schimpanse weiß es besser, als einen Stock zu erheben und ihn „Gott“ zu nennen.

Technokratie und ihre Unzufriedenheit

Zurück auf der Erde ist die Anfangsphase dieses Systems alles andere als paradiesisch. So wie das Fernsehen die Amerikaner ruhiggestellt und an ihre Sofas gefesselt hat, hat die digitale Revolution tiefgreifende demoralisierende und entmenschlichende Auswirkungen.

Es ist TransVision hoch anzurechnen, dass sie eine Handvoll Kritiker eingeladen haben, die Alarmglocken zu läuten. Die Ethikerin Sara Lumbreras sprach über die verheerenden Auswirkungen von Smartphones und sozialen Medien auf die Aufmerksamkeitsspanne, das Gedächtnis und die Selbstbeherrschung. „Wenn man die Informationen einfach googeln kann, warum ist es dann wichtig“, fragte sie. „Weil das Erinnern von Dingen der einzige Weg ist, wie wir diese Informationen für kritisches und kreatives Denken nutzen können.

Sowohl Transhumanisten als auch Ludditen sehen die 24/7-Abhängigkeit von Smartphones als eine frühe Phase unserer Symbiose mit Maschinen. Trotz aller Bequemlichkeit befürchten viele Lehrer, dass die Verlagerung auf digitale Plattformen Kinder zu asozialen und funktionalen Analphabeten macht. Eine ganze Generation geht für das Selbstvergnügen verloren.

Der Mythos vom Wireheading

Der Oxford-Philosoph Anders Sandberg erörterte 1954 ein Experiment zur Neuroprothetik. Mit Hilfe von Elektrostimulation entdeckte der Wissenschaftler James Olds das Lustzentrum im Gehirn einer Ratte. Er verkabelte zahlreiche Ratten, so dass sie sich durch Drücken eines Hebels selbst stimulieren konnten. Diese „Drahtköpfe“ unter den Nagetieren taten nichts anderes mehr, als den Hebel zu drücken. Eine nach der anderen starben sie mit einem Lächeln im Gesicht.

Videospiele und Opioide von Unternehmen bringen uns in eine ähnliche Lage. Schon im viktorianischen Zeitalter, so Sandberg, fragten sich Intellektuelle, ob der Mensch nicht bereits zu einem Parasiten der Maschine geworden sei. „Sie brachten das mit Entdeckungen in der Biologie in Verbindung, wonach Parasiten oft vereinfachte Formen älterer Spezies zu sein scheinen [und sie dachten], wir könnten zu einer Art Rankenfußkrebs werden, der auf der technologischen Infrastruktur sitzt und langsam sein Gehirn verliert“.

Daher der „Wireheading Myth“ – das Narrativ, dass die Zivilisation aufgrund von Techno-Hedonismus zusammenbrechen könnte. Sandberg betonte, dass diese Geschichte zwar nicht völlig unwahr ist, aber auch nicht unausweichlich ist. „Der Aufbau von echtem Glück ist eine wirklich komplexe Sache, aber wir wissen, dass wir es schaffen können, es zu steigern.

Abschließend fragte er sich: „Können wir den transhumanen Ehrgeiz nutzen, um zu sagen … ‚Ich möchte viel glücklicher sein, ich möchte, dass ganze Gesellschaften glücklicher sind. … Ich möchte, dass meine künstlichen Intelligenzen sich für das wahre und daimonische Gute einsetzen?'“

Von Atari zu Alpha Centauri

Sandberg ist ein Optimist, aber nicht ohne Vorbehalte. Er hat sich eingehend mit den Gefahren einer künstlichen Superintelligenz befasst. Diese digitale Entität wäre für den menschlichen Verstand völlig unberechenbar und vielleicht auch unkontrollierbar. In einem realen Sinne ist eine fortgeschrittene KI mit der Entwicklung thermonuklearer Sprengköpfe vergleichbar.

Eine humorvolle Hypothese ist ein KI-System, das Büroklammern herstellt. Was wäre, wenn es durchdreht und alles auf der Erde in Büroklammern verwandelt, uns eingeschlossen? Was wäre, wenn eine fortschrittliche KI so programmiert wird, dass sie den Klimawandel löst, und dann zu dem Schluss kommt, dass die Menschen ausgerottet werden müssen?

Sandberg nimmt diese existenziellen Risiken ernst, aber am Ende ist er bereit, sich darauf einzulassen.

Ein freundlicher, sanftmütiger Cyborg

Der Begriff „Transhumanismus“ ruft so viel Abscheu hervor, dass normale Menschen sofort zurückschrecken. Deshalb forderte das Alphatier des Transhumanismus Max More – eine führende Persönlichkeit des Kryonik-Labors Alcor – die Zuhörer auf, auf belastende Wörter wie „Unsterblichkeit“ zugunsten von „Lebensverlängerung“ zu verzichten. In der Zwischenzeit lagen 184 verstorbene Kunden in seiner Einrichtung eingefroren und warteten mit rund 200.000 Dollar auf ihre Wiederbelebung.

Wir Sterblichen haben dringendere Sorgen. Bei der Diskussion über die Verdrängung der Menschen durch Roboter und künstliche Intelligenz forderte Jerome Glenn vom Millennium Project, dass „Künstler, Medienmogule und Entertainer“ die Öffentlichkeit psychologisch darauf vorbereiten sollten, die wirtschaftliche Veralterung zu akzeptieren.

Den lautesten Alarm schlug die Tech-Ethikerin Nell Watson, eine Apple-Beraterin und Vorsitzende des IEEE. „Die globalen Gesundheitskrisen werden als Vorwand für mehr Autoritarismus benutzt“, sagte sie und rüttelte damit alle wach. „Das könnte sich als trojanisches Pferd für eine Art Überwachungssystem im Stil von Social Credit erweisen“.

„Heute sind es Immunitätstherapien“, warnte Watson, „aber in 10 oder 15 Jahren könnten es Menschen sein, die eine Art Gehirn-Computer-Schnittstelle ablehnen … oder eine Finanztechnologie, die mit biometrischen Daten verknüpft ist.“ Sie befürchtete, dass Transhumanisten zu Sündenböcken für eine repressive Politik werden könnten, für die sie nicht verantwortlich sind.

Anders Sandberg verteidigte daraufhin auf Twitter die Impfpflicht am Arbeitsplatz. Die Konferenz ging zügig weiter.

Die Zukunft ist bereits eingetroffen

Als breit angelegte Ideologie ist der Transhumanismus für das 21. Jahrhundert so relevant wie der Kommunismus für das 20. Mitte des 18. Jahrhunderts waren Karl Marx und seine Leute lediglich sozialistische Intellektuelle. Bis 1923 hatten die Bolschewiki Russland übernommen. Bis 1949 hatte Mao China übernommen. In unserem Zeitalter der allgegenwärtigen Technologie werden ganze Gesellschaften revolutioniert, bevor irgendjemand den Wandel begreifen kann.

Die Futuristen, die sich am vergangenen Wochenende in Madrid versammelt haben, legen – zusammen mit denen, die auf dem Weltwirtschaftsforum die Technokratie predigen – die intellektuelle Grundlage für eine vollständig digitalisierte Gesellschaftsordnung. Heute ist es die Vierte Industrielle Revolution – ein globales Paradigma der totalen Transformation – das von Microsoft, Alibaba, Sony, General Motors, Mozilla und Salesforce und vielen anderen vertreten wird. Morgen, so verkünden die Gläubigen, werden es künstliche Superintelligenz, Gehirnimplantate und unaufhaltsame Killerdrohnen sein.

Die Bezeichnungen spielen keine Rolle. In dem Maße, in dem sich das Silicon Valley, der chinesische Tech-Sektor und verschiedene skurrile Start-ups auf das zentrale Ziel einigen – die Verschmelzung von Menschen mit digitalen Geräten – könnte man sagen, dass der Transhumanismus bereits eine herrschende Ideologie ist. Man muss nur über diesen Text hinwegsehen und sich auf den leuchtenden Bildschirm konzentrieren, um zu sehen, dass ihre Fantasien Wirklichkeit werden.