Das internationale Währungssystem steht kurz vor dem Zusammenbruch… Was kommt als Nächstes?

„Es ist möglich, mehr als eine Reservewährung zu haben“.

Dies sind die jüngsten Worte von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve.

Es war ein verblüffendes Eingeständnis von der Person, die die meiste Kontrolle über den US-Dollar – die Weltreservewährung – hat.

Wenn man zwischen den Zeilen liest, sind Powells Äußerungen ein deutlicher Hinweis darauf, dass das derzeitige internationale Währungssystem, das auf dem US-Dollar basiert, vor dem Aus steht… und zwar bald.

Selbst die Eliten, die dieses über 50 Jahre alte System betreiben, können die Farce seiner Aufrechterhaltung nicht mehr mitmachen.

Diese Schlussfolgerung ist nicht überraschend; sie ist das logische Ergebnis, wenn man die Teile zusammensetzt, um das große Bild zu sehen. Bemerkenswert ist jedoch die Veränderung des Tons. Zum ersten Mal spricht das Finanzestablishment so offen. Das sagt mir, dass ein großer Wandel bevorstehen könnte.

Obwohl die Eliten es vorziehen würden, das derzeitige System weiter zu melken, erkennen sie, dass es versagt und dass sie die Lücke zu einem neuen System schließen müssen, das sie zu kontrollieren hoffen.

Niemand weiß, wie das nächste internationale Währungssystem aussehen wird – nicht einmal die Eliten. Sie wissen jedoch, wie es aussehen soll, und arbeiten hart daran, dieses Ergebnis zu gestalten.

Das ist die Quintessenz.

Das derzeitige Währungsparadigma endet, und wir werden in ein neues eintreten, während die Eliten versuchen, das System „zurückzusetzen“.

Wir könnten sehen…

eine supranationale digitale Währung, die den US-Dollar ersetzt

Das Ende der Papierwährung

Die Geburt eines Orwellschen Überwachungssystems, das jeden Penny, den Sie verdienen, sparen und ausgeben, überwacht und kontrolliert

Das ist das von den Eliten gewünschte Ergebnis.

Unglücklicherweise werden die Teile eines solchen Systems bereits in die Wege geleitet. Die Idee ist, es vorzubereiten, damit sie versuchen können, es zu implementieren, wenn das derzeitige Geldsystem zusammenbricht – was viel früher passieren könnte, als die meisten denken.

Die Ära der Fiat-Währung

Der 15. August 1971.

Dies war eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte der USA – auf einer Stufe mit dem Börsencrash von 1929, der Ermordung von JFK und den Anschlägen vom 11. September 2001.

Und doch wissen die meisten Menschen nichts darüber…

Es ist über 50 Jahre her, dass dieser schicksalhafte Tag Amerika und die Welt für immer verändert hat. So ist es geschehen.

Es wurde zu Recht gesagt, dass „derjenige, der das Gold besitzt, die Regeln macht“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verfügten die USA über die mit Abstand größten Goldreserven der Welt. Da sie den Krieg gewonnen hatten, konnten die USA das globale Währungssystem um den Dollar herum neu aufbauen.

Das neue System, das auf der Konferenz von Bretton Woods 1944 geschaffen wurde, band die Währungen praktisch aller Länder der Welt durch einen festen Wechselkurs an den US-Dollar. Außerdem wurde der US-Dollar zu einem festen Kurs von 35 Dollar pro Unze an das Gold gebunden.

Es hieß, der Dollar sei „so gut wie Gold“.

Durch das Bretton-Woods-System wurde der US-Dollar zur wichtigsten Reservewährung der Welt. Es zwang andere Länder, Dollar für den internationalen Handel zu lagern oder bei der US-Regierung gegen Gold zu tauschen.

Das System war jedoch zum Scheitern verurteilt.

Ausufernde Ausgaben für Krieg und Wohlfahrt führten dazu, dass die US-Regierung mehr Dollar druckte, als sie zum versprochenen Preis mit Gold decken konnte.

In den späten 1960er-Jahren war die Zahl der im Umlauf befindlichen Dollars im Verhältnis zur Goldmenge, mit der sie gedeckt waren, drastisch gestiegen. Dies ermutigte das Ausland, seine Dollars in Gold umzutauschen, wodurch die Goldvorräte der USA in alarmierendem Maße abnahmen.

Infolgedessen sank der Goldvorrat der USA um mehr als die Hälfte, von 574 Millionen Feinunzen am Ende des Zweiten Weltkriegs auf rund 261 Millionen Feinunzen im Jahr 1971.

Diese Situation zwang die US-Regierung zu einer drastischen Entscheidung. Sie konnte entweder nichts tun und zusehen, wie sich ihre Goldbestände auflösten, was einen enormen Verlust an finanzieller und geopolitischer Macht bedeuten würde. Oder sie konnte ihr Versprechen, den Dollar gegen Gold einzulösen, nicht einhalten.

Am Sonntagabend, dem 15. August 1971, unterbrach Präsident Nixon die geplanten Fernsehsendungen und gab der Nation – und der Welt – eine überraschende Ankündigung.

Nixon erklärte, er werde die Konvertierbarkeit des Dollars in Gold vorübergehend aussetzen.

Die offensichtlichste Lüge war Nixons Behauptung, dass die Aussetzung nur „vorübergehend“ sein würde. Sie ist heute noch in Kraft.

Eine weitere ungeheuerliche Lüge war, dass sein Schritt notwendig sei, um die Amerikaner vor internationalen Spekulanten zu schützen. Stattdessen war das Gelddrucken zur Finanzierung unkontrollierter Staatsausgaben das eigentliche Problem.

Schließlich sagte Nixon, die Aufhebung der Goldbindung würde den Dollar stabilisieren. Doch selbst nach den gefälschten Inflationsstatistiken der Regierung, die die Realität untertreiben, hat der US-Dollar seit 1971 über 86 % seiner Kaufkraft verloren.

Die Wahrheit ist, dass Nixon der Verpflichtung, den Dollar zu $ 35 pro Unze in Gold einzulösen, nicht nachgekommen ist. Seitdem ist der Dollar eine reine Fiat-Währung, die nicht mehr gedeckt ist.

Das Oxford English Dictionary definiert fiat money als „nicht konvertierbares Papiergeld, das durch ein Regierungsdekret zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht wurde“.

Der 15. August 1971 war der offizielle Beginn des Fiat-Zeitalters. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wurde die Welt auf einen Fiat-Währungsstandard umgestellt.

Dies verlieh der US-Regierung eine unvorstellbare Machtfülle.

Die Tatsache, dass der US-Dollar die weltweit wichtigste Reservewährung war – ohne Goldunterlegung -, ermöglichte es Washington, Falschgeld aus dem Nichts zu drucken und es in den Rest der Welt für echte Waren und Dienstleistungen zu exportieren – ein Privileg, das kein anderes Land hat.

Ohne die Golddeckung konnte die Fed so viele Dollar drucken, wie sie wollte. Und genau das ist geschehen.

Die folgende Grafik zeigt die Explosion der US-Geldmenge seit Beginn des Fiat-Zeitalters im Jahr 1971.

Das Jahr 1971 bedeutete eine enorme Veränderung im Geld- und Finanzwesen.

Denn vor der Einführung eines Fiat-Währungsstandards war Gold die beständigste Form des Geldes der Menschheit – seit über 2.500 Jahren – aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften, die es zum Speichern und Tauschen von Werten geeignet machen.

Gold ist haltbar, teilbar, beständig, günstig, knapp und vor allem das „härteste“ aller physischen Güter.

Mit anderen Worten: Gold ist das am schwersten zu produzierende physische Gut (im Verhältnis zu den vorhandenen Beständen) und daher am widerstandsfähigsten gegen Inflation.

Gold ist unzerstörbar, und seine Bestände haben sich über Tausende von Jahren angesammelt. Das ist ein wichtiger Grund, warum das jährliche Wachstum des neuen Goldangebots – in der Regel 1-2 % pro Jahr – unbedeutend ist.

Mit anderen Worten: Niemand kann das Angebot willkürlich aufblähen. Das macht Gold zu einem hervorragenden Wertaufbewahrungsmittel und verleiht dem gelben Metall seine überlegenen monetären Eigenschaften.

Menschen in allen Ländern der Welt schätzen Gold. Sein Wert hängt weder von einer Regierung noch von einer Gegenpartei ab. Gold war schon immer ein von Natur aus internationaler und politisch neutraler Vermögenswert. Deswegen haben verschiedene Zivilisationen auf der ganzen Welt Gold seit Jahrtausenden als Geld verwendet.

Doch die meisten Menschen verstehen das nicht.

Sie sagen vielleicht, dass die Papierdollars in ihren Brieftaschen und die digitalen Dollars auf ihren Bankkonten Geld und nicht Gold sind. Aber das ist erst seit 1971 der Fall, ein Tropfen auf den heißen Stein im historischen Vergleich.

Doch das wird sich bald ändern. Denn das Fiat-System zerstört sich selbst in einem alarmierenden Tempo. Nach mehr als 50 Jahren hat es das Ende seiner Haltbarkeit längst überschritten, wie eine Packung verdorbene Milch.

Das derzeitige Geldsystem ist auf dem Weg zum Untergang. Selbst die Zentralbanker, die das System leiten, sehen das. Also bereiten sie sich auf das vor, was als Nächstes kommt, während sie versuchen, das System „zurückzusetzen“.

Ich vermute, dass bald alles zusammenbrechen könnte… und es wird für die meisten Menschen nicht schön werden.

