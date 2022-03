Das Internet als Nächstes

Der Krieg gegen die Wahrheit auf dem Weg zur Tyrannei im Westen.

Der berühmte Satz über die Wahrheit als erstes Opfer eines Krieges ist heutzutage allgegenwärtig, und sei es nur, weil die Menschen erkennen, dass die Wahrheit oft nirgendwo zu finden ist.

Es gibt verschiedene Varianten dieser Redewendung, und diese zum Populismus ist angesichts des letzten Jahrzehnts, in dem die Feindseligkeit gegenüber den Eliten und dem globalen Management zugenommen hat, angemessen.

Die Wahrheit ist nicht nur das erste Opfer des Krieges, sie ist auch das erste Opfer des Populismus. -Theodore Dalrymple

Kennen Sie den Ausdruck „Wenn es umsonst ist, sind Sie das Produkt“? Nun, das war schon immer ein drolliger Werbeslogan für unser kollektives Unbehagen an unserer digitalen Welt. Er impliziert, dass man, wenn es kostenlos ist, auf andere Weise dafür bezahlt, die man nicht sehen kann. Ein besserer und ehrlicherer Slogan wäre: „Sie sind und waren schon immer das Ziel“. Ihr Körper, Ihr Geist, Ihre mentale Verfassung, Ihre politischen Überzeugungen, Ihre privaten und öffentlichen Gewohnheiten, Ihre DNA (in den letzten zwei Jahren) und jetzt auch Ihre Bankkonten und ideologischen und philanthropischen Vereinigungen werden von den westlichen Regierungen ins Visier genommen, um sie in Listen einzutragen, zu zensieren, zu beschlagnahmen und von der Teilnahme an der Gesellschaft auszuschließen, wenn Sie sich nicht unterwerfen und gehorchen, und zwar für immer.

Was in Kanada geschieht, wird nicht in Kanada bleiben. Was in Russland geschieht, wird nicht in Russland bleiben. Was in Tschechien, dem Vereinigten Königreich, der Slowakei, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und in New Yorker Kindergärten geschieht, wird dort nicht bleiben. Die Tyrannei mag mit einer Biowaffe in einer pandemischen PR-Kampagne und unter dem Vorwand einer tödlichen Bedrohung ankommen, aber sie mutiert schnell zu einem künstlichen Krieg, der unsere Echsenhirne massieren und unsere Herzen ansprechen soll.

Damit die Tyrannei mit zukünftigen stillen Kriegen gegen die Menschheit dauerhaft im Westen Fuß fassen kann, muss sie die totale Kontrolle über die Informationen haben, damit die Ereignisse mit Hilfe von erfundenen Narrativen gestaltet werden können. Im Moment gibt es viel zu viele undichte Stellen, als dass die Wahrheit entweichen und diese vorbereiteten Erzählungen entlarven und untergraben könnte. Damit sich die Tyrannei unter dem wohlwollenden Deckmantel der Sicherheit frei bewegen kann, braucht sie die Zustimmung des Volkes, die nur künstlich mit Lügen und Propaganda hergestellt werden kann, die nicht durch die Wahrheit geschönt sind.

Unser gegenwärtiges digitales Modell ist eines der sozialen und zivilisatorischen Fäulnis, weshalb die Verwendung des Begriffs „soziale Medien“ ein Trugschluss ist, der durch „Aufmerksamkeitsnetzwerke“ ersetzt werden sollte. Die Organisationsprinzipien unseres digitalen Modells monopolisierter Aufmerksamkeitsnetzwerke werden von Schattenregierungen und Geheimdiensten bewundert und finanziert, die mit ihnen zusammenarbeiten, um den Massenüberwachungs- und Zensurzirkus des neuen normalen faschistischen Kapitalismus zu organisieren. Die kapitalistische Seite dieser Gleichung spielt keine Rolle mehr in einer Zukunft der großen Umwälzungen und großen Erzählungen, die von den Torwächtern des „Shareholder-Kapitalismus“ geschaffen werden, einer kontrollierten und konstruierten Zukunft der zentralisierten technokratischen Macht, die die alten Modelle zerstören muss.

Jahrelang haben Wissenschaftler die Online-Massenüberwachung von der Zensur getrennt und letztere oft völlig außer Acht gelassen. Beide sind jedoch miteinander verbunden. Es kann keine Zensur geben, ohne dass es vorher eine Massenüberwachung gibt, um zu wissen, was verboten ist, selbst wenn diese von künstlicher Intelligenz bestimmt wird, die von Menschen programmiert wurde, die wenig Ahnung von den Folgen der Zensur haben. Die Rolle der offiziellen staatlichen Zensur war in der Welt nach dem Buchdruck schon immer allgegenwärtig, um Informationen und Ideen fernzuhalten, die eine Bedrohung für die zentralisierten Mächte darstellten, die die Zensoren kontrollierten. Wir haben nur für eine sehr kurze Zeit in einer Welt ohne offizielle Zensoren gelebt und waren naiv zu glauben, dass dies angesichts der heutigen Struktur der Informationserstellung und des Informationskonsums viel länger andauern könnte. Man könnte sogar sagen, dass es sie überhaupt nicht mehr gibt. Die offizielle Zensur ist wieder da. Ihre Wiederauferstehung fand im Schatten der Algorithmen statt, zunächst still und leise, aber jetzt in einem rasanten Tempo, das alle sehen können – oder nicht sehen können, wenn sie Erfolg haben dürfen.

Eine kurze Reise durch die Zeit erfordert, dass wir uns ansehen, wie wir zu diesem heutigen Modell der Informationsverbreitung und des Informationskonsums gekommen sind (wie wir zu Zielscheiben wurden), indem wir ein kürzlich erschienenes Buch von George Gilder, Life After Google: The Fall of Big Data and Rise of the Blockchain Economy (2018), dessen Schlussfolgerung in Anbetracht der jüngsten Ereignisse in Russland, Tschechien, Österreich, Australien, Kanada, ach was soll’s, ich sollte einfach „die Welt“ schreiben, etwas aktualisiert werden muss.

23 Jahre der Vorbereitung auf die Zerstörung der Freiheit im Westen. Zensur ist gut.

Informationssysteme

Im Laufe von drei Jahrhunderten zeichnet Gilder das Konzept des „Weltsystems“ nach; eine Reihe von Ideen, die „… die Technologie und Institutionen einer Gesellschaft durchdringen und ihre Zivilisation prägen. Ein Weltsystem verbindet notwendigerweise Wissenschaft und Handel, Religion und Philosophie, Wirtschaft und Erkenntnistheorie.“ Fast ein Jahrtausend lang gab es kein System außer den in Religion und Aberglauben verwurzelten Ideen. Das erste „System“, das seine Wurzeln im heutigen „Informationssystem“ hat, findet sich in den Newtonschen Entdeckungen des 17Jahrhunderts.

Das Newtonsche System

Newtonsche Physik: wurzelt in der Infinitesimalrechnung; machte die physikalische Welt messbar und vorhersehbar

Goldstandard des Geldes: basiert auf der Knappheit und Stabilität einer endlichen Ressource; machte den wirtschaftlichen Handel messbar und vorhersehbar

Messbar und vorhersehbar – diese beiden Attribute bildeten die Grundlage für die Entfaltung des wissenschaftlichen Denkens und des technischen Fortschritts. Die wirtschaftliche Stabilität förderte den vertrauenswürdigen Handel für das britische Weltreich in den nächsten zwei Jahrhunderten, einschließlich der enormen Kapitalerweiterung der industriellen Revolution.

Informationstheorie

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert war das Newtonsche System des „Messbaren und Stabilen“ (ein Universum, ein Geld, ein Gott) im Niedergang begriffen. Die kreative Mathematik verdrängte die deterministische Mathematik. Godels (1931) Widerlegung der deterministischen Logik und Mathematik führte zu Turings (1936) universeller Computerarchitektur, die zeigte, dass Computer auf Orakel angewiesen sind, um „ihre Prozesse zu informieren“ oder ihnen Anweisungen zu geben und ihre Ergebnisse zu beurteilen, was zu Shannons (1948) Informationstheorie der Mathematik führte, die mehr als zwei Dutzend Wissenschaftsbereiche veränderte und vorantrieb und sich im heutigen „System der Welt“, das von Google repräsentiert wird, manifestiert.

Googles System (Big Data)

„Die Idee von Big Data ist, dass die bisherige langsame, unbeholfene, schrittweise Suche nach Wissen durch menschliche Gehirne ersetzt werden kann, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: Alle Daten der Welt können an einem einzigen „Ort“ gesammelt werden, und es können Algorithmen geschrieben werden, die umfassend genug sind, um sie zu analysieren.“ Big Data erfordert menschliche Arbeit, die „kostenlos“ (Gedanken, Gefühle, Emotionen, Wünsche) als „Produkt“ angeboten wird – die Quelle von Big Data. Menschen sind „logische Maschinen“, die lediglich dazu dienen, Algorithmen zu tunen, die wiederum Menschen tunen – eine selbstreferentielle Schleife, die einem begrenzten technologischen Determinismus ähnelt. Das Versprechen der künstlichen Intelligenz, die die Algorithmen informiert, wird die Menschen von ihren eigenen Unzulänglichkeiten befreien, indem sie ihre zukünftigen Wünsche und Sehnsüchte erkennen, bevor sie es tun. Dies wird als ein befreiender Prozess verkauft, als Zugang zu einer „reibungslosen Welt“ für den Verbraucher. Gilder argumentiert, dass die Realität das genaue Gegenteil von Befreiung ist, da die KI-Ingenieure den menschlichen Geist auf eine „logische Maschine“ statt auf einen sensorischen Organismus reduzieren.

Warum Gilder glaubt, dass es scheitern wird:

Wenn der Weg zur Erkenntnis in der unendlich schnellen Verarbeitung aller Daten besteht, wenn der Verstand – der Motor, mit dem wir der Wahrheit der Dinge nachspüren – einfach eine logische Maschine ist, dann kann die Kombination von Algorithmus und Daten nur ein einziges Ergebnis hervorbringen. Eine solche Sichtweise ist nicht nur deterministisch, sondern letztlich diktatorisch.

Während die Philosophie „alles kostenlos“, mit der dieses System den Menschen verkauft wird, nur ein Trick ist, der die versteckten Kosten, die sie zahlen, verschleiert… „der Nullpreis ist scheinbar das harmloseste Prinzip. Dennoch wird er sich nicht nur als sein verderblichstes Prinzip erweisen, sondern auch als der fatale Fehler, der Google selbst zum Verhängnis wird.“

Prägende Erklärungen enthalten implizite Annahmen, die durch erzwungene Akzeptanz oder Unterwerfung zu kollektiven Wahrheiten gemacht werden. Shoshana Zuboff argumentiert in ihrem Buch The Age of Surveillance Capitalism (Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus), dass Erklärungen „… von Natur aus invasiv sind, weil sie der sozialen Welt neue Tatsachen aufzwingen, während ihre Erklärer Wege finden, andere dazu zu bringen, diesen Tatsachen zuzustimmen.“ Sie argumentiert, dass die Einführung des Überwachungskapitalismus durch Googles alarmierende Erklärungen, die unser neues Zeitalter als „ein Zeitalter der Eroberung“ definieren, eine „neue Realität“ einläutete.

Die sechs Erklärungen von Google

Wir beanspruchen die menschliche Erfahrung als Rohmaterial, das wir uns nehmen können. Auf der Grundlage dieses Anspruchs können wir Überlegungen zu den Rechten, den Interessen, dem Bewusstsein oder dem Verständnis des Einzelnen ignorieren.

Auf der Grundlage unseres Anspruchs machen wir das Recht geltend, die Erfahrung eines Individuums zu nehmen, um sie in Verhaltensdaten zu übersetzen.

Unser Recht auf Entnahme, das auf unserem Anspruch auf freies Rohmaterial beruht, verleiht uns das Recht, die aus der menschlichen Erfahrung abgeleiteten Verhaltensdaten zu besitzen.

Unser Recht, zu nehmen und zu besitzen, verleiht uns das Recht zu wissen, was die Daten offenbaren.

Unser Recht, zu nehmen, zu besitzen und zu wissen, gibt uns das Recht zu entscheiden, wie wir unser Wissen nutzen.

Unsere Rechte, zu nehmen, zu besitzen, zu wissen und zu entscheiden, verleihen uns das Recht auf die Bedingungen, die unsere Rechte zu nehmen, zu besitzen, zu wissen und zu entscheiden erhalten.

„Menschliche Erfahrung als Rohmaterial, das man sich nehmen kann.“

Wir können jetzt klar erkennen, dass der Zweck des Internets, was auch immer es gewesen sein mag, bevor es von den zentralen Planern gekapert wurde, jetzt zu einem der Manipulation und Kontrolle der Menschen geworden ist.

Sie haben dieses Zitat vielleicht schon in satirischen Good Citizen-Beiträgen über Borgs gesehen:

„Der Zweck des Internets war nicht, Informationen für die Gesellschaft zu befreien, sondern Individuen in kontrollierte Informationsmonopole zu isolieren, so dass ihre Ideen, Verhaltensweisen und Überzeugungen leicht für die Ziele einer globalen Technokratie instrumentalisiert werden konnten.“

T. Goode Charley

Fürs Protokoll: Dies ist ein Pseudonym für The Good Citizen und wird der Autorenname der Sammlung von Good Citizen Essays sein, die später in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Was für ein Arschloch zitiert sich selbst unter einem Pseudonym?

Die Google-Suche als umgekehrtes Panoptikum. Siehe „Here Lies Google Search“ für den vollständigen Good Citizen Beitrag vom Dezember.

Herding-Systeme

Wir bewegen uns schnell auf ein neues System zu, und es ist nicht das, was Gilder in Blockchain und dezentralen Netzwerken vorhergesagt hat. Der Aufstieg einer Handvoll Monopole, die die Massen in kontrollierte Informationssysteme treiben, um Aufmerksamkeit zu erlangen und psychologische Operationen durchzuführen, ist überwältigend…

Das Herzstück dieser Informationsentführung ist die ultimative technokratische Waffe der Google-Suche, ein abstraktes Werkzeug mit absichtlich obskurer Technik, bei dem Milliarden von Menschen täglich absichtlich zur verstärkten Manipulation und Kontrolle getrieben werden. Es ist ein so mächtiges Werkzeug der Täuschung auf globaler Ebene, dass nichts jemals auch nur annähernd das Ausmaß des Schadens erreicht hat, den es in den falschen Händen gegen die Menschheit anrichten kann, indem es ganze Bevölkerungen zu wandelnden, schwenkenden „Wahrheitsmaschinen“ und „Realitätsbestätigern“ in seinem Dienst macht. Ihre menschlichen Erfahrungen sind „Rohmaterial“, das man sich „nehmen“ kann.

Dies ist das Paradigma, das uns Google und Facebook und Twitter beschert hat, wo Sie und Ihre Gedanken das Ziel der Kontrolle sind: Massenzensur, Massenüberwachung, Absprachen zwischen Unternehmen und Staat zur Manipulation von Online-Inhalten, um Wahlen zu beeinflussen, Verhalten zu manipulieren und den Westen in das stinkende, umgekippte Scheißhaus zu verwandeln, das er geworden ist. Wenn Sie diese digitalen Tyranneien nicht mit der totalitären Unterwerfung in Verbindung bringen, die im Westen im Gange ist, haben Sie das Gesamtbild nicht verstanden. Wenn Sie glauben, dass eine Massenbildung ohne dieses System auch nur im Entferntesten möglich ist, machen Sie sich etwas vor.

Es gibt Lösungen. Substack ist anders! Substack hilft, das Problem zu lösen! Substack will das Scheißhaus der Informationsverteilung wieder auf den Kopf stellen und eine Komposttoilette und Lufterfrischer einbauen, und vielleicht werden wir eines Tages wieder zu Inneninstallationen übergehen. Hier gibt es keine Zensur, noch nicht. Niemand versucht, Sie zu manipulieren oder zu kontrollieren. Das Abonnementmodell vermeidet all das, aber es erfordert, dass einige von uns auf die Knie gehen und helfen, das Scheißhaus aus dem Dreck zu ziehen.

Die Schläger des tiefen Staates sind hinter den Andersdenkenden her. Die Uhr tickt bei Substack vielleicht schneller als wir dachten, denn wir wissen, dass sie bei allen Informationen tickt. Woher wissen wir das? Sie haben es uns gesagt. Das ist staatliche Einschüchterung. Das sind die Spione in den schwarzen Anzügen, die „Buh!“ schreien und sich hinter ominösen Fliegerbrillen verstecken. Die Informationsmafia des Managements wird eines Tages in den Büros von Substack auftauchen und ihnen ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen können. (zur Erinnerung: thegoodcitizen.live wird die neue Heimat sein, wenn dieser Tag kommt)

In der Zukunft sind alle ihre Ingenieurbüros entbehrlich. Je kleiner und lokaler sie sind, desto entbehrlicher sind sie. Die Zerstörung aller, die sich dieser Zukunft in den Weg stellen, ist ein notwendiges Opfer für größere tyrannische Ziele. Die Gesellschaft kann nicht in ein Schiff gezwängt und kontrolliert werden, ohne diese Informationslecks zu schließen. Solange die Wahrheit einen Ort hat, an dem sie durchsickern kann, wird ihr Schiff schlingern. Sie sind schnell vom Zensur-Whack-a-mole auf jeder Plattform zur flächendeckenden Zensur mit Hilfe von staatlichen Akteuren im Westen übergegangen.

Cyber-MOAB

Sie organisieren ihre technokratischen Manager, um diese nächste Phase des digitalen Narrativmanagements zu überwachen. Das Orwellian DNS Abuse Institute (DNSAI) entwickelt derzeit ein Centralized Abuse Reporting Tool (CART).1 „Fehlinformationen“ werden auf Domain-Ebene nicht mehr geduldet. Snitcher werden ermutigt, „schädliche Inhalte“ und „Fehlinformationen“ an das Klaus-Schwab-Ministerium für Truze zu melden.

Das nennt man „Missbrauchsmeldung“, und es gibt keinen Rechtsweg, nachdem die Anschuldigungen erhoben wurden. Jede Website, die sich gegen den Strom des Managements stellt, wird des „Missbrauchs“ oder „schädlichen Inhalts“ oder „russischer Fehlinformation“ oder was auch immer die Bedrohung du jour ist, schuldig sein, wenn der Ausschalter umgelegt wird. Für die Anschuldigungen sind keine Beweise erforderlich. Die EU und Deutschland sind in dieser Hinsicht weit voraus, indem sie ganze Websites verbieten und sperren. Angefangen hat es mit Websites wie Infowars, und jetzt werden alle russischen Sender abgeschaltet. Im Vereinigten Königreich ist ein verrücktes „Online-Sicherheitsgesetz“ in Arbeit, das falsches Denken unter demselben Vorwand kriminalisieren wird, den Staaten immer benutzen, um die Freiheit zu zerschlagen – Sicherheit.

Die Aufmerksamkeitsnetze haben sich bereits balkanisiert. Politische Stämme wandern in ihre bevorzugten Echokammern, die nun dazu dienen, geeignete „Listen“ zu führen und zu überwachen. Das ist der Plan. Zensur und schwarze Listen, um die Bevölkerung auf verschiedene Plattformen aufzuteilen, wo sie leicht überwacht und beobachtet und schließlich ganz abgeschaltet werden können, wie es bei Parlor der Fall war. Apple und Google werden mit ihren Monopolen für Anwendungsspeicher ihren Teil dazu beitragen.

Und wie Substack werden auch die Google-Suchalternativen Duck Duck Go und Brave als Bedrohung für das Management angesehen, wie bei jedem neuen Blockchain- oder dezentralen Projekt, das in Arbeit ist. Duck Duck Go hat sich bereits den zensorischen Managern im edlen Kampf gegen „Fehlinformationen“ und deren tödlichen Cousin „russische Desinformation“ unterworfen. Alles, was mit Netzwerken verbunden ist, ist eine Bedrohung, weil es nicht mehr durch ein Wackel-Maus-System verwaltet werden kann, bei dem die Wahrheit durchsickert, und so werden sie bald genug nach allem greifen, wenn sie nach dem Internet selbst kommen. Sie greifen nach der (MOAB) Mutter aller Informationsbomben in Form von Cyberangriffen. Und natürlich werden sie Putin die Schuld dafür geben.

Brandon Smith von Alt-market äußerte sich kürzlich über unsere globalistischen Sozialingenieure:

Sie brauchen etwas, das die amerikanische Bevölkerung, insbesondere die Konservativen, wütend macht. Sie brauchen eine Krise epischen Ausmaßes, um uns zu einer emotionalen Reaktion und der Aufgabe der Logik zu verleiten. Außerdem brauchen sie eine Katastrophe als Sündenbock, dem sie die Schuld für die bevorstehende Wirtschaftskrise in die Schuhe schieben können. Ich sage voraus, dass dieses Ereignis in Form eines groß angelegten Cyberangriffs kommen wird, und die Eskalation der Ereignisse lässt mich vermuten, dass sie versuchen werden, einen solchen Angriff in naher Zukunft durchzuführen. Vielleicht schon in den nächsten Monaten und sicherlich noch vor Jahresende. Hier geht es nicht um Russland. Es geht nicht um die Ukraine. Der wahre Krieg findet zwischen freien Völkern und den Globalisten statt.

Klaus Schwab hat offen gesagt, dass es massive Cyberangriffe geben wird. Inzwischen sollten wir wissen, wenn der Badehaus-Bond-Schurke spricht, wird es wahrscheinlich passieren. Biden hat bestätigt, dass Russland die Schuld auf sich nehmen wird, selbst wenn der Angriff eine Falschflagge der US-Schattenregierung ist.

Wenn die Cyberangriffe beginnen, werden sie in Teilen erfolgen. Ein kleiner Stromausfall hier, ein anderer dort drüben. Sie werden erst regional, dann national und schließlich global sein. Sie proben schon seit Jahren mit „Ausfalldetektoren“, die an regionalen Orten ausgelöst werden. Sie können gTLDs – generische Top-Level-Domains wie .com, .net, bis hinunter zu den Top 50 – leicht abschalten. Sie werden jedes Mal mit dem Finger auf Putin zeigen. Damit eine Website in ihrem neuen, von der DNSAI kontrollierten Netzwerk wiederbelebt werden kann, muss sie den Propagandatest des Wahrheitsministeriums bestehen. Es wird keine Ausnahmen für Informationsdissidenten geben, die sich nicht eifrig an die offiziellen Narrative halten.

Was ist zu tun?

Leider hätte diese Frage schon vor einem Jahrzehnt gestellt werden müssen, und alle Ressourcen, die nicht an staatliche Risikokapitalprogramme gebunden sind, die Facebook und Google finanziert haben, hätten auf den Aufruf antworten müssen. Die Leute dachten, sie hätten es mit Blockchain und „dezentralen Netzwerken“ getan, aber diese können alle von Regierungen gekapert und zerstört werden, wenn nicht durch legale Mittel, dann durch Marktzerstörung. Die Blockchain ist ein vielversprechender Ansatz für Währungen, um der Tyrannei der Zentralbanken entgegenzuwirken, aber sie löst nicht die Probleme der Privatsphäre und der Autonomie.

Das gesamte System muss zugunsten von etwas aufgegeben werden, das völlig resistent gegen schlechte Akteure und Zentralmächte ist und von unten nach oben aufgebaut wird.

Wenn irgendwelche guten Bürger da draußen 80 Millionen Dollar unter ihrer Matratze haben, ist es an der Zeit, ein neues Internet namens Parallel aufzubauen. Ein ganz neues Netzwerk, das von einem anderen Protokoll angetrieben wird, das nicht mit den alten, von Staaten und Monopolen kontrollierten Netzwerken, die wir Internet nennen, austauschbar ist. Es kann keine dezentralisierte Version sein, die mit demselben Treibstoff läuft. Staaten können diese über ihre DNS-Provider, Cyberangriffe und Gesetze abschalten. Es muss mit einer neuen digitalen DNA geschaffen werden, die völlig originell ist und sich jeder Manipulation oder Kontrolle entzieht, bei der aber der Schutz der Privatsphäre im Mittelpunkt der philosophischen Architektur steht. Die Menschen könnten parallel von zu Hause aus Strom erzeugen und dabei Geld verdienen. Stellen Sie es sich wie eine Untergrunddruckerei des Widerstands während des letzten Weltkriegs vor, die nicht in verschiedenen französischen Dorfkellern steht, sondern über den ganzen Globus verteilt ist.

Die einzige Möglichkeit, sie auszuschalten, wäre die Abschaltung der Stromversorgung in allen Haushalten der Welt. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt könnten Computer oder Serverstationen einrichten und statt Token zu schürfen, würden sie Informationen für andere bereitstellen – eine weitaus greifbarere und wertvollere Nutzung von Strom und Energie. Dies kann mit einem neuen Konsensmechanismus namens Proof of Network Value geschehen. Bitcoin verwendet Proof of Work, andere verwenden Proof of Stake. Dieser Good Citizen bastelt seit drei Jahren an dem Konzept von PONV herum. Es wäre ein neues System, das außerhalb der Reichweite staatlicher Akteure oder ihrer globalen Manager liegt.

Die Tyrannei wird nur noch schlimmer werden, bis wir aktiv in Richtung Freiheit innovieren. Es ist an der Zeit, die Menschen von der Propaganda, den Lügen und der sozialen Manipulation dieser Idioten zu befreien, die allein in den letzten zwei Jahren unsägliches Leid verursacht haben. Es würde langsam beginnen, wie eine einzelne Saloon-Stadt im alten Westen, sich aber schnell ausbreiten, wenn Millionen und Abermillionen von Menschen der Verblödung, der Zensur, des Missbrauchs und der Kontrolle durch den Staat überdrüssig werden. Wenn das Internet ein einziger quadratischer Raum mit weißen Wänden ist, aus dem es kein Entrinnen gibt, werden die Asylanten unruhig werden und sich den Weg nach draußen freikratzen und krallen. Sie werden hungrig nach der Wahrheit sein und sofort dorthin gehen, wo sie sie gedeihen sehen, unweigerlich angezogen von ihrer mächtigen Kraft, denn die Wahrheit ist ein Magnet.