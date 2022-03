Pentagon nimmt russische Generäle ins Visier … Führen die USA nur dem Namen nach Krieg mit Russland?

Die Amerikaner sind daran beteiligt, den Ukrainern Informationen für tödliche Angriffe auf russische Truppen zu liefern.

Das Pentagon hat zugegeben, dass es das ukrainische Militär bei Kampfeinsätzen gegen russische Truppen mit „verwertbaren Informationen“ versorgt. Wenn sich dies bestätigt, befinden sich die Vereinigten Staaten im Krieg mit Russland. Die Folgen für die beiden Atommächte sind gravierend.

Das Eingeständnis kam letzte Woche während einer Aussage von Ronald Moultrie, dem Unterstaatssekretär für Nachrichtendienste und Sicherheit im Kongress. Vor dem Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses berichtete er den Kongressmitgliedern stolz, wie das Pentagon das ukrainische Militär im Kampf gegen die russischen Streitkräfte unterstützt: „Wir machen einen Unterschied durch genaue, verwertbare und rechtzeitige Informationen.“

Das deutet darauf hin, dass die Amerikaner den Ukrainern Informationen für tödliche Angriffe auf russische Truppen zur Verfügung stellen.

Dies ist ein unglaublich heikles Eingeständnis. Nur zwei Wochen vor Moultries Aussage hatte ein hochrangiges Mitglied des Ausschusses für Streitkräfte des Repräsentantenhauses Berichten zufolge versucht, einen solchen Informationsaustausch zwischen amerikanischen und ukrainischen Streitkräften herunterzuspielen. „Wir stellen der Ukraine einige Informationen zur Verfügung“, aber nicht die Art von Echtzeit-Zielerfassung“, sagte der Abgeordnete Adam Smith, der den Vorsitz des Ausschusses innehat. Die Verharmlosung ist verständlich, denn ein solcher Informationsaustausch impliziert, dass die USA direkt an dem Konflikt beteiligt sind.

Ein möglicher Bereich, in dem das Pentagon „einen Unterschied macht“, ist die hohe Zahl hochrangiger russischer Kommandeure, die auf dem Schlachtfeld getötet wurden. Seit der russischen Intervention in der Ukraine am 24. Februar sollen westlichen Medienberichten zufolge bis zu sechs hochrangige Offiziere getötet worden sein.

Das letzte gemeldete Opfer war der stellvertretende Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte, Andrej Palij. Der Gouverneur von Sewastopol auf der Krim wurde von Reuters zitiert, der den Tod des Marinechefs am Sonntag bestätigte. Er wurde offenbar während der Kämpfe um die Hafenstadt Mariupol getötet.

Natürlich neigen das von der NATO unterstützte Kiewer Regime und die pflichtbewussten westlichen Medien in dem um die Ukraine tobenden Konflikt und angesichts eines Informationskriegs, der fieberhaft wie nie zuvor geführt wird, nur allzu gerne dazu, die russischen Verluste zu übertreiben. Die Behauptungen, dass russische Generäle „links und rechts von Scharfschützen abgeknallt“ wurden, werden genüsslich verbreitet.

Zu den führenden russischen Kommandeuren, die in jüngster Zeit im Kampf gefallen sind, gehört Generalleutnant Andrej Mordwitschew, der am Wochenende auf einem Flugplatz bei Cherson von einem Scharfschützen erschossen wurde.

Weitere hochrangige Offiziere, die im Kampf gefallen sind, sind Generalmajor Andrei Suchowezki und Generalmajor Witali Gerasimow. Am 3. März wurde Generalmajor Sukhovetsky von einem Scharfschützen erschossen, der sich als Angehöriger des Asow-Bataillons ausgab, einer offen nationalsozialistischen paramilitärischen Einheit.

Der Kreml und das russische Verteidigungsministerium haben nicht alle hochrangigen Todesopfer öffentlich bestätigt, aber in den russischen Medien sind Berichte über Beerdigungen und Todesanzeigen aufgetaucht.

Selbst wenn alle Todesfälle unter hochrangigen Offizieren vom Kiewer Regime und den westlichen Medien im Rahmen einer Desinformationskampagne zur Schwächung der russischen Moral übertrieben werden, deutet das Sprichwort „Kein Rauch ohne Feuer“ darauf hin, dass die Zahl der hochrangigen Opfer überdurchschnittlich hoch ist.

Diese scheinbare Tötungseffizienz der Truppen des Kiewer Regimes könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Geheimdienst des Pentagons in der Lage ist, russische Kommandeure ausfindig zu machen.

Wenn das der Fall ist, dann erreicht die amerikanische Verwicklung in den Ukraine-Krieg eine ganz neue und gefährliche Ebene.

Die Biden-Administration hat im vergangenen Jahr Militärhilfe in die Ukraine fließen lassen. Das Gleiche gilt für die Briten und andere NATO-Mitglieder. Bis zu einem gewissen Punkt konnten Washington und seine Verbündeten behaupten, dass die Bereitstellung von Waffen „defensiven“ Zwecken diente. Präsident Joe Biden hat letzte Woche die Lieferung weiterer Bestände an Stinger-Flugabwehrraketen und Javelin-Panzerabwehrraketen an die Ukraine abgesegnet. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie diese neuen Waffen ankommen werden, da Russland gewarnt hat, dass jede derartige Lieferung der NATO ein legitimes Ziel darstellt.

Biden reist diese Woche nach Europa, um sich mit anderen führenden Vertretern des NATO-Bündnisses zu treffen. Bisher hat Washington die lautstarken Forderungen Kiews und einiger osteuropäischer NATO-Mitglieder nach der Einrichtung einer Flugverbotszone in der Ukraine zurückgewiesen. Der US-Präsident wies diese Idee mit der Begründung zurück, dies würde einen Dritten Weltkrieg auslösen.

Aus demselben Grund hat die Regierung Biden vor kurzem polnische Vorschläge zur Entsendung von MiG-Kampfjets aus der Sowjetära in die Ukraine abgeschmettert. Dies hätte eine offene Beteiligung des NATO-Bündnisses am Kampf gegen die russischen Streitkräfte bedeutet.

Biden befindet sich in einer schwierigen Lage, die er selbst geschaffen hat. Die russophobe Rhetorik seiner Regierung – Biden bezeichnete den russischen Präsidenten Putin persönlich als „Kriegsverbrecher“ – hat eine intensive Medienkampagne zur Verurteilung Russlands angeheizt. Es herrscht eine moralische Panik und Hysterie über die angebliche russische Barbarei in der Ukraine, wobei Russland mit Nazideutschland und Putin mit Hitler verglichen wird. Vernunft und Rationalität werden ausgeblendet.

Washington hat ein Propagandamonster entfesselt, das es kaum zu kontrollieren vermag. Die dubiosen Berichte über russische Luftangriffe und Artilleriebeschuss auf zivile Zentren in der Ukraine – Vorfälle, die in Anlehnung an die Provokationen der Weißhelme in Syrien unter falscher Flagge fabriziert zu sein scheinen – setzen Biden unter starken Druck, sich aus moralischer Notwendigkeit stärker in der Ukraine zu engagieren.

Man hat das Gefühl, dass die Regierung Biden in die Falle ihrer eigenen Widersprüche und Informationskriegsführung tappt, die zu einem unaufhaltsamen Abgleiten in einen Krieg der USA und der NATO mit Russland führt. Die Desinformation des Westens hat den Einsatz so hoch geschraubt, dass es immer schwieriger wird, einen offenen Krieg unter seinen eigenen Bedingungen und Verurteilungen Russlands abzuwenden. Für Diplomatie ist da kaum noch Platz. Vielleicht ist es das, was einige Leute wollen.

In jedem Fall scheinen die Vereinigten Staaten bereits tief in die Feindseligkeiten gegen Russland verstrickt zu sein. Wenn sich herausstellt, dass das Pentagon tatsächlich ukrainischen Kämpfern – nicht weniger als den Nazi-Regimentern von Asow – hilft, Russlands Top-Generäle zu ermorden, dann ist die düstere Schlussfolgerung, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem es kein Zurück mehr gibt.