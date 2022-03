Systemzusammenbruch: Rohstoffmärkte, Banken, Währungen und Verträge brechen zusammen … und die Folgen werden katastrophal sein

Als die Nickelpreise vor kurzem auf 100.000 $/Tonne anstiegen, beschloss die Londoner Metallbörse (LME), den gesamten Handel einzustellen und über 4.000 Geschäfte rückgängig zu machen, um die Gewinne eines in China ansässigen Mega-Players zu schützen, der Nachschussforderungen in Höhe von über 5 Milliarden $ ausgesetzt war. Damit erklärte die LME, dass sie von nun an willkürlich Gewinner und Verlierer auswählen wird, ohne Rücksicht auf die Märkte.

Damit hat die LME Glaubwürdigkeitsselbstmord begangen. Es gibt jetzt keinen vernünftigen Grund mehr für einen Investor oder Händler, einer Transaktion an der LME zu vertrauen, weder bei Kupfer, Aluminium, Zink, Nickel noch bei anderen Metallen. Die Märkte an der LME funktionieren nicht mehr, und Sie dürfen einen Handel nur dann „gewinnen“, wenn die LME Ihnen den Zuschlag gibt. Gewinne können Ihnen auch rückwirkend gestohlen werden, indem die Börse Geschäfte rückgängig macht. Sie werden sogar in der Zeit zurückgehen, um Sie um vergangene Gewinne zu betrügen.

Erst kürzlich hat das tyrannische Regime von Justin Castro Trudeau in Kanada die Banken angewiesen, die Privatkonten von Bürgern zu beschlagnahmen, die für den Freedom Trucker Convoy gespendet haben. Über Nacht wurde der Bankvertrag in Fetzen gerissen. Man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass die Banken das Vermögen, das man bei ihnen eingezahlt hat, schützen. Stattdessen stehlen sie Ihr Geld, wann immer die Regierung es ihnen befiehlt, und zwar ohne jegliches Verfahren oder Rechtsstaatlichkeit, selbst wenn Sie keinerlei Gesetze gebrochen haben.

In größerem Maßstab haben die Zentralbanken der Welt gerade 300 Milliarden Dollar an Zentralbank-„Reserven“ gestohlen, die Russland gehören. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine beschlossen die westlichen Banken, dass dies ihnen die Erlaubnis gab, russische Vermögenswerte im Wert von 300 Milliarden Dollar zu stehlen und damit das gesamte Konzept der „Reserven“ auf einen Schlag zu zerstören. Keine vernünftige Nation der Welt wird mehr darauf vertrauen, dass die westlichen Zentralbanken ihre Reserven sicher aufbewahren. Die Zentralbanken sind jetzt Zugräuber. Sie werden alle Konten ausländischer Nationen plündern, die ihnen nicht mehr gefallen.

In Gerichtssälen in ganz Amerika und den westlichen Ländern werden Fakten, Vernunft und Recht immer unwichtiger. Die Entscheidungen der Staatsanwaltschaft beruhen jetzt ausschließlich auf Tugendhaftigkeitssignalen. Wenn ein Linker am helllichten Tag einen Trump-Anhänger ermordet, wird die Anklage gegen ihn fallen gelassen – genau das ist kürzlich in Colorado geschehen. Aber wenn ein Konservativer nichts weiter tut, als friedlich vor dem Kapitol der Nation zu protestieren, wird er ohne Prozess für Jahre ins Gefängnis geworfen, auch wenn er keine Gesetze verletzt und nichts Unrechtes getan hat.

Wenn Sie in Amerika ein Haus besitzen und es an jemanden vermieten, haben Sie einen Mietvertrag mit diesem Mieter. Doch als die Covidseuche ausbrach, erklärte sich die CDC plötzlich zur rechtlichen Kontrollinstanz für alle Mietverträge und erklärte, dass Mieter nicht vertrieben werden könnten, selbst wenn sie sich weigerten, Miete zu zahlen. Über Nacht verurteilte die CDC im Grunde genommen Immobilienbesitzer zum Bankrott, während sie Mietern, die schnell zu Hausbesetzern wurden, kostenlosen Wohnraum zukommen ließ. Dies ist das Äquivalent dazu, dass die CDC Pizzerien anweist, kostenlose Pizza an alle zu verteilen, bis sie bankrott gehen, oder Tankstellen anweist, kostenloses Benzin auszugeben. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Entscheidung sind wirklich katastrophal und weitreichend. Welcher Investor wird zum Beispiel jemals in die Bereitstellung von Wohnraum investieren wollen, wenn es so weit ist?

Darth Vader: „Ich ändere das Geschäft. Beten Sie, dass ich es nicht noch weiter ändere.“

Wie diese Beispiele zeigen – und das ist nur die Spitze des Eisbergs – brechen die Säulen der westlichen Zivilisation direkt vor unseren Augen zusammen. Wenn „Reserven“ nicht gleich Reserven sind, wenn „Geld“ nicht gleich Geld ist, wenn „Wohneigentum“ nicht gleich Eigentum ist und wenn „Rechtsstaatlichkeit“ nicht gleich Rechtsstaatlichkeit ist, dann haben wir die Grundsätze verloren, auf denen die westliche Zivilisation beruht.

In Verbindung mit der Tatsache, dass inzwischen fast alles gefälscht ist – gefälschte Nachrichten, gefälschtes Geld, gefälschte Geschichte, gefälschte Bildung, gefälschte Wissenschaft, gefälschte Medizin, gefälschte Wahlen, gefälschte Pandemien, gefälschte Schießereien, gefälschte Hassverbrechen usw. – leben wir in einer Welt ohne zivilen Kompass. Es gibt keinen echten Anker mehr für soziale Verträge und ehrliche Vereinbarungen, die die Gesellschaft lange Zeit am Laufen gehalten haben. Wenn man nicht einmal mehr darauf vertrauen kann, dass eine Metallbörse die in gutem Glauben abgegebenen Marktgebote einhält, hat man die Grundlage der freien Märkte und der Kapitalallokation verloren.

Wenn ein ehrlicher Bürger nicht darauf vertrauen kann, dass die Gerichte die Gesetze gleichmäßig und ohne politische Voreingenommenheit anwenden, hat man jeden Rest von „Ehre“ im Rechtssystem verloren und kann nur zu dem Schluss kommen, dass es überhaupt nicht mehr als „legal“ gilt. Jedes Gericht in Amerika ist zu einem Känguru-Gericht geworden, das Schauprozesse veranstaltet.

Wenn das Geld Ihres Landes jeden Monat 2 % seiner Kaufkraft verliert, während die Zentralbank Billionen neuer Fiat-Währungen druckt – und dabei die „Reserven“ ausländischer Nationen plündert -, dann wissen Sie, dass Sie unter einem autoritären Regime von Dieben und Gangstern leben.

Die westliche Zivilisation hat, einfach ausgedrückt, Selbstmord begangen. Es gibt keinen Leim mehr, der sie zusammenhält. Die Wahlen sind gefälscht, das Geld ist gefälscht, die Nachrichten sind absichtlich gefälscht und die Propaganda ist absurd. Wir leben in einer Nation, in der eine Kandidatin für den Obersten Gerichtshof der USA (Jackson) gerade öffentlich erklärt hat, dass sie keine Ahnung hat, was die Definition einer Frau sein könnte. Dennoch wird uns gesagt, dass sie die „erste schwarze Frau“ auf dem Richterstuhl sein wird, obwohl sie selbst offensichtlich nicht in der Lage ist, zu erkennen, dass sie eine Frau ist (vielleicht sollte sie ihre Hose überprüfen, um das herauszufinden…). Dies ist die völlige Idiotie, mit der unsere Nation jetzt konfrontiert ist, und es ist ein erschreckendes Zeichen für den endgültigen Zusammenbruch eines gescheiterten Imperiums, das nur noch auf Rauch, Lügen und Fantasie-Wahnvorstellungen beruht.

Ich werde eine kühne Vorhersage machen, die einige Leute schockieren wird: Es wird nicht lange dauern, bis der Rubel stärker ist als der Dollar. Der Dollar wird auf Null sinken. Der Rubel, der durch Rohstoffe wie Erdgas gestützt wird, wird so stark werden, dass er mit dem Status einer Weltreservewährung konkurrieren wird. (Anstelle des „Petrodollars“ wird es der „kohlenwasserstofflösliche“ sein.)

Russland ist nicht von einem Zusammenbruch bedroht. Die USA schon.

Ab diesem Sommer wird Amerika in eine sich verschlimmernde Lebensmittelknappheit, Lebensmittelinflation, Treibstoffinflation, Stromnetzausfälle und zunehmende soziale Unruhen gestürzt werden. Von 2022 bis 2024 wird Amerika von gewalttätigen Unruhen in den Großstädten geplagt werden, und die wahnsinnige Zentralbank wird Billionen an neuem Konjunkturgeld drucken, um zu versuchen, die Unruhestifter mit „freiem“ Geld freizukaufen (natürlich vorbehaltlich der Genehmigung Ihrer sozialen Kreditwürdigkeit). Dies wird die Abwertung des Dollars nur beschleunigen, und wenn der Dollar bis zur Wahl 2024 noch einen realen Wert hat, ist das ein Wunder.

Seien Sie vorbereitet: Mein kostenloses Hörbuch „Resilient Prepping“ wird bald erscheinen.

Wir haben jetzt die Vorregistrierungsseite ResilientPrepping.com eingerichtet, auf der Sie sich registrieren können, um über den kostenlosen Download meines neuen, bald erscheinenden Hörbuchs benachrichtigt zu werden. Das Buch lehrt High-Tech-, Low-Tech- und NO-Tech-Prepping-Strategien, um den totalen Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation zu überleben.

Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie das Ende der Welt überleben können, ausgehend von der Annahme, dass unsere Welt alle Elektrizität, fossilen Brennstoffe und synthetischen Dünger verliert. Nur sehr wenige Prepper sprechen über die „No-Tech“-Ebene, die angesprochen werden muss, in der man keinen Zugang zu neuen Vorräten hat und ausschließlich von dem leben muss, was man vor Ort erreichen kann.

Der kostenlose Download umfasst alle MP3-Dateien und ein druckbares PDF-Transkript. Alle Dateien können kostenlos heruntergeladen werden und unterliegen keinerlei Einschränkungen hinsichtlich der digitalen Rechte. Sie können Ihre E-Mail-Adresse auf der Website eingeben, um sich sofort zu registrieren:

ResilientPrepping.com

In der heutigen Ausgabe des Lageberichts geht es um diese und viele weitere Themen, einschließlich aktueller Informationen über die Ukraine und Russland: