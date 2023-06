Das irre Lob für den US-Schuldendeal   

Von Peter Haisenko

Allenthalben wird mit großer Erleichterung, ja Lob, darüber berichtet, dass im Streit um weitere Kreditaufnahme der US-Regierung Einigkeit erzielt werden konnte. Untergegangen ist dabei, dass es einen Unterschied zu den letzten Kreditermächtigungsgesetzen gibt. Zudem wird nirgendwo darauf eingegangen, welchem Irrsinn hier applaudiert wird.

Der aktuelle Schuldenstand der USA beträgt knapp 32 Billionen US-Dollar. Das ist an sich schon blanker Irrsinn, denn das entspricht etwa 125 Prozent des BIP der USA. Das entspricht in etwa der Schuldenquote Italiens und wir erinnern uns, wie kritisch das bewertet wird. Allerdings gibt es einen Unterschied zur italienischen Finanzlage. Die USA rechnen wie England in ihr BIP die Einnahmen aus dem Finanzsektor mit ein und die betragen etwa 30 Prozent des BIP. In beiden Ländern. BIP heißt aber „Brutto Inlands Produkt“ und sollte nur das beinhalten, was an produktiver Arbeit oder Dienstleistungen tatsächlich erbracht wird. Rechnet man die Einnahmen aus