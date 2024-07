Das „Israel-Kritik ist antisemitisch“-Narrativ verstärkt sich selbst

Von Caitlin Johnstone

Je missbräuchlicher und mörderischer Israel ist, desto mehr Kritik erhält es, und diese Kritik wird als Antisemitismus dargestellt und benutzt, um weitere israelische Missbräuche und Mörderei mit der Behauptung zu rechtfertigen, dass es getan wird, um die Juden vor einer feindlichen Welt zu schützen, die es auf sie abgesehen hat.

❖

Das Urteil des UN-Gerichtshofs, dass Israel eine illegale Besatzungsmacht ist, wird benutzt werden, um zu argumentieren, dass die ganze Welt gegen Juden ist, und um weitere Übergriffe und Gräueltaten zu rechtfertigen. Das ist das Schöne an der „Kritik an Israel ist Antisemitismus“-Erzählung: Sie verstärkt sich selbst. Je missbräuchlicher und mörderischer Israel ist, desto mehr Kritik erhält es, und diese Kritik wird als Antisemitismus dargestellt und benutzt, um weitere israelische Missbräuche und Morde mit der Behauptung zu rechtfertigen, dass es getan wird, um Juden vor einer feindlichen Welt zu schützen, die es auf sie abgesehen hat.

Dies wird immer und immer wieder geschehen, bis die Lektion gelernt ist. Es gibt nichts – buchstäblich nichts -, was Israel tun könnte, das nicht von den Befürwortern des zionistischen Staates als diskriminierend gegenüber dem jüdischen Glauben kritisiert werden könnte. Solange das Narrativ „Kritik an Israel ist Antisemitismus“ weiter Bestand hat, wird es in dieser sich selbst verstärkenden Rückkopplungsschleife als Waffe eingesetzt, um immer mehr Gräueltaten und Misshandlungen zu rechtfertigen.

❖

Dass die US-Präsidentschaftswahlen näher rücken, bedeutet, dass die Demokraten endlich aufhören können, so zu tun, als wären sie traurig und besorgt über Gaza, und dass sie wieder dazu übergehen können, nie über die Gräueltaten der USA in Übersee nachzudenken. Ich wette, es fühlt sich an, als würde man einen lange zurückgehaltenen Furz loslassen, nachdem der Schwarm endlich den Raum verlassen hat.

❖

Zu deiner Information: Wenn du ein Trump-Anhänger bist, der mich wegen meiner Kritik an der Biden-Regierung gelesen hat, wirst du mich hassen, wenn dein Mann ins Amt kommt.

❖

Es ist nicht in Ordnung, im Jahr 2024 ein erwachsener Mensch zu sein und immer noch zu glauben, dass Trump ein Gegner des Establishments ist. Er hat vier Jahre lang die langjährigen Pläne des US-Geheimdienstkartells, des militärisch-industriellen Komplexes und der schlimmsten Kriegsschlampen in Washington vorangetrieben. Der Mann ist der reinste Sumpf.

Ein ärgerlicher Effekt des Attentats ist, dass es Trumps Vergötterung in den Augen seiner Sektenanhänger zementiert und ihn dauerhaft als Feind des tiefen Staates darstellt, obwohl er seine gesamte Amtszeit damit verbracht hat, langjährige CIA/Neocon-Agenden direkt vor deren Augen voranzutreiben. Er hat die Lieferung von Waffen in die Ukraine initiiert, Atomverträge geschreddert und die Eskalation des Kalten Krieges gegen Russland angeheizt, Assange verhaftet, das Iran-Abkommen gekippt und beinahe einen Krieg dort ausgelöst, sein Veto gegen Versuche eingelegt, den Jemen vor einem von den USA unterstützten Völkermord zu retten, der offene Versuch, einen Staatsstreich in Venezuela zu inszenieren, während die dort lebenden Menschen absichtlich ausgehungert werden, die Bombardierung und Sanktionierung Syriens, die Eskalation gegen China, die Unterstützung aller Arten von israelischer Mordlust und Kriminalität – all das waren langjährige Ziele der übelsten Falken in Washington und der geheimen Regierungsbehörden in Virginia. Aber die Trump-Anhänger leben in einer Art paralleler Realität, in der nichts davon passiert ist und er den Amerikanern hilft, ihr Land vom tiefen Staat zurückzuerobern.

Es scheint tatsächlich Manager des Imperiums zu geben, die Trump nicht mögen, aber nur, weil sie ihn für einen schlechten Verwalter des Imperiums halten, weil er sehr unsubtil mit den Dingen umgeht, die das Imperium tut, wie z. B. in Syrien zu sagen „wir holen uns das Öl“ oder in den sozialen Medien Flame Wars mit Pjöngjang zu führen. In Wirklichkeit hätte er in den vier Jahren seiner Präsidentschaft nicht mehr öffentlich sichtbare Beweise dafür liefern können, dass er voll und ganz mit dem Netzwerk von Regierungsbehörden und Plutokraten verbündet ist, die gemeinsam als der tiefe Staat bekannt sind, aber die Macht der Erzählung ist so stark, dass das alles jetzt völlig unsichtbar ist.

❖

Der Trumpismus ist ein wesentlicher Bestandteil des imperialen US-Narrativmanagements an diesem Punkt der Geschichte, denn ohne ihn wäre es für viel zu viele Menschen viel zu offensichtlich, dass Washington von zwei Parteien regiert wird, die sich in Bezug auf die Förderung von Programmen, die den Menschen mit echter Macht tatsächlich wichtig sind, nicht wesentlich unterscheiden. Der Trumpismus und sein Spiegelbild, die progressiven Demokraten von Bernie und AOC, gaukeln den Amerikanern vor, dass der Wahlprozess immer noch funktioniert und sie tatsächlich ein gewisses Maß an Kontrolle über ihr Land haben, so dass echte revolutionäre Maßnahmen nicht notwendig sind. Natürlich gibt es eine „Establishment“-Fraktion der von Ihnen bevorzugten Partei, aber sehen Sie! Es gibt auch eine aufregende populistische Fraktion, hinter der du stehen kannst!

Und die ganze Sache ist reiner Schwachsinn. Trump wird seine nächste Amtszeit damit verbringen, die seit langem bestehenden Pläne der schlimmsten kriegstreiberischen Imperialisten in Washington voranzutreiben, genau wie er es während seiner ersten Amtszeit getan hat, und genau wie Biden es während seiner getan hat. Die eigentlichen Mechanismen des Imperiums werden als zu wichtig erachtet, um sie dem Willen der Wähler zu überlassen, weshalb Maßnahmen ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass die Opposition kontrolliert wird – und damit auch die Opposition gegen die kontrollierte Opposition. Dies gilt für die beiden so genannten „populistischen“ Fraktionen in den beiden imperialen Parteien.