Das ist ernst: Europa bereitet sich auf den atomaren Ernstfall vor – Nuklearwaffen rücken an die Grenzen

Europa rüstet atomar auf: Der Kalte Krieg kehrt zurück – nur gefährlicher

Während die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Kriegen im Nahen Osten und in der Ukraine liegt, vollzieht sich in Europa eine Entwicklung von historischer Tragweite: Die NATO baut ihre nukleare Abschreckung massiv aus. Militärbasen werden modernisiert, Trägersysteme erneuert und die atomare Einsatzbereitschaft erhöht. Damit rückt das Szenario eines nuklearen Konflikts wieder so nah wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Offiziell spricht die NATO von Abschreckung. Doch faktisch entsteht eine neue nukleare Frontlinie quer durch Europa. Gleichzeitig modernisiert auch Russland sein Atomarsenal und stationiert zusätzliche nukleare Fähigkeiten an der Ostflanke.

Was jahrzehntelang als Relikt des Kalten Krieges galt, wird nun wieder zum Kern der europäischen Sicherheitsstrategie. Milliarden fließen nicht nur in Panzer, Raketen und Drohnen – sondern zunehmend auch in die Infrastruktur für einen möglichen Atomkrieg.

Mit jeder neuen Stationierung, jeder Modernisierung und jeder weiteren Eskalation steigt das Risiko, dass aus Abschreckung eines Tages Realität wird. Europa befindet sich damit in der größten nuklearen Aufrüstung seit dem Ende des Kalten Krieges – mit Folgen, die weit über den Kontinent hinausreichen.

Quellen:

Strengthening NATO’s eastern flank

NATO Plans 200-250 Percent Surge in U.S. Nuclear Forces in Europe Aimed at Russia

SIPRI: With peace elusive, nuclear weapons make a comeback