Klimaforscher glauben offensichtlich nicht an ihre eigenen Untergangsszenarien

Von Philip Leith

Als Wissenschaftler bezeichnet zu werden, bedeutet, dass jemand Naturwissenschaften studiert, fachspezifische Prüfungen bestanden und sich weiterhin mit diesem speziellen Fachgebiet beschäftigt hat. Die meisten Menschen würden einen Wissenschaftler als intelligenten Menschen betrachten.

Klimaforscher warnen uns immer wieder davor, dass die Welt schwer unter den Folgen leiden wird, wenn die weltweiten Emissionen von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen nicht gesenkt werden.

Wir werden extreme Hitze erleben, die zu heftigen Hitzewellen, Dürren und Waldbränden führt.

Es wird intensivere, ja sogar extrem heftige Stürme geben, die unvermeidlich Überschwemmungen und Sturmschäden nach sich ziehen werden.

Tief liegende Regionen werden unter Wasser stehen, wenn die Eiskappen schmelzen.

Ich war kürzlich in Las Vegas in Nevada. Die Außentemperaturen lagen bei 42 Grad Celsius im Schatten. Draußen wehte keine kühle Brise, sondern nur ein heißer Wind, als stünde man vor einem riesigen Föhn. Drinnen, insbesondere in den riesigen Casinos, war es kühl und angenehm. Alle Verkehrsmittel, die ich nutzte, waren klimatisiert.

Außerhalb der Stadt gab es Solaranlagen und Windkraftanlagen. Es gab auch eine Anlage, bei der Spiegelfelder das Sonnenlicht auf Empfänger bündeln, die sich auf zentralen Solartürmen befinden. Die Empfänger erzeugen Dampf, um speziell angepasste Dampfturbinen anzutreiben. Das klingt nach einer großartigen Idee, aber die Anlage, an der ich vorbeikam, soll offenbar stillgelegt werden. Vielleicht liegt das daran, dass der gebündelte Energiestrahl für Vögel ein tödlicher Todesstrahl ist!

Die Straßen waren fast ständig voll. Ein paar Teslas, aber hauptsächlich benzin- oder dieselbetriebene Pkw und Lkw.

Die USA decken über 80 % ihres Energiebedarfs mit Kohlenwasserstoffen.

Vor einigen Jahren war ich in China und habe ein ähnliches Szenario erlebt.

Indien ist noch nicht so weit, wird es aber sein – und vielleicht eines Tages auch die afrikanischen Staaten.

Ich bin kein Wissenschaftler, aber die mir vorliegenden Anhaltspunkte deuten darauf hin, dass die globalen Emissionen steigen.

Wir haben in Großbritannien ansässige Klimaforscher, die ständig über den Energieverbrauch Großbritanniens nörgeln und darüber, wie wir unsere Emissionen senken müssen.

Großbritannien ist für etwa 1 % der weltweiten Emissionen verantwortlich.

Ich kann nicht nachvollziehen, warum der Rest der Welt nachziehen sollte, wenn Großbritannien seine Emissionen senkt (und sich dadurch selbst in die Armut treibt) – vorausgesetzt, dies würde den Klimawandel aufhalten.

Da der Rest der Welt offensichtlich seinen Verbrauch an Kohlenwasserstoffen steigert, sollten in Großbritannien ansässige Klimawissenschaftler – wenn sie wirklich glauben, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern – lautstark darauf hinweisen, was wir tun müssen, um unser Land und unsere Bevölkerung zu schützen.

Es sollte eine Vielzahl von Wissenschaftlern im Fernsehen und in Zeitungskolumnen zu sehen sein, die Maßnahmen wie Hochwasserschutzanlagen und Stauseen fordern, um die erwarteten riesigen Mengen an Regenwasser umzuleiten und für Zeiten zu speichern, in denen wir es brauchen. Entsalzungsanlagen, um lang anhaltende Sommerdürren zu bewältigen und Mittel zur Bekämpfung von Waldbränden bereitzustellen. Riesige Gewächshäuser, in denen die Temperaturen reguliert werden können (und den Pflanzen Kohlendioxid zugeführt werden kann), um unsere Nahrungsmittelversorgung zu sichern. Die Umstellung auf Tierrassen, die mit Extremsituationen zurechtkommen, und die Bereitstellung von Unterständen für das Vieh – wiederum zum Schutz unserer Nahrungsmittelversorgung. Bauvorschriften, die nicht nur die Notwendigkeit der Wärmespeicherung im Winter berücksichtigen – was sie bereits tun –, sondern auch die Wärmeableitung im Sommer.

Aber keiner von ihnen spricht davon; alles, was wir hören, ist die Notwendigkeit von Windkraftanlagen, Solarmodulen und Elektroautos. Alles, was staatlich subventioniert wird oder überwiegend in China hergestellt wird. Man muss sich fragen, woher das Geld kommt, um diese Wissenschaftler zu bezahlen.