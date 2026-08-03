DARPA plante bereits 2018 die programmierbare Steuerung des menschlichen Körpers – unter dem Vorwand künftiger Pandemien

Von Jon Fleetwood

Wo stehen diese Technologien heute, wie werden sie morgen eingesetzt werden, und welche sinnvollen Schutzmaßnahmen in Bezug auf die Einwilligung nach Aufklärung und Transparenz wird es geben, wenn sie zum Einsatz kommen?

Im Jahr 2018 kündigte die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des US-Militärs ein Programm namens „PReemptive Expression of Protective Alleles and Response Elements“ (PREPARE) (hier) an, um „programmierbare Genmodulatoren für Menschen“ zu entwickeln, die in der Lage sind, die körpereigene Biologie zu verändern – angeblich als medizinische Gegenmaßnahmen gegen biologische, chemische und radiologische Bedrohungen, die laut der Behörde die öffentliche Gesundheit und die nationale Sicherheit gefährden.

Da diese Website seit Jahren vor der Inszenierung einer Influenza-Pandemie warnt, war das erklärte Ziel von PREPARE, „eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Influenza und ionisierende Strahlung für Militärangehörige und Ersthelfer zu erreichen“.

Während sich die früheren Pandemie-bezogenen Programme der DARPA – darunter PROPHECY, das darauf abzielte, zukünftige, noch nicht existierende Virus-Gensequenzen zu „vorhersagen“; P3, das darauf abzielte, Impfstoffe allein anhand elektronischer Virussequenzdaten rasch zu entwickeln; und PREEMPT, dessen Schwerpunkt auf der Erfindung einer „Alibi“-Hintergrundgeschichte in der Tierwelt rund um das angebliche Auftreten zukünftiger Pandemieerreger lag – verlagerte PREPARE den Schwerpunkt auf die Modulation der körpereigenen biologischen Stoffwechselwege des menschlichen Wirts als vorgeschlagenes Mittel zum „Schutz“.

Öffentlich gemeldete Fördermittel belaufen sich auf mindestens etwa 20,2 Millionen US-Dollar an PREPARE-Mitteln, darunter bis zu 10,7 Millionen US-Dollar für DNARx und bis zu 9,5 Millionen US-Dollar für die Columbia University.

Die DARPA wählte jedoch fünf Hauptteams aus, was darauf hindeutet, dass die Gesamtfinanzierung des Programms wahrscheinlich wesentlich höher war; eine vollständige öffentliche Aufstellung aller Fördermittel wurde jedoch nicht identifiziert.

„Programmierbare Genmodulatoren für Menschen“

Bevor die wissenschaftlichen Details beschrieben wurden, fasste die DARPA das Programm auf den ersten Seiten ihrer „Broad Agency Announcement“ (BAA) zusammen.

Die Behörde schrieb:

„Das PREPARE-Programm zielt darauf ab, programmierbare Genmodulatoren für Menschen zu entwickeln, die spezifische, wirksame, sichere und vorübergehende medizinische Gegenmaßnahmen und Prophylaxen zur Bekämpfung biologischer, chemischer und/oder radiologischer Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit und die nationale Sicherheit bieten können.“

In der Bekanntmachung hieß es, dass im Rahmen des Programms mehrere Förderungen vorgesehen seien.

Ein neuer Ansatz

Die DARPA erklärte, dass PREPARE über die Entwicklung einer separaten medizinischen Gegenmaßnahme für jede einzelne Bedrohung hinausgehen solle.

Laut der BAA (Broad Agency Announcement):

„Das derzeitige Paradigma ‚eine Bedrohung – eine medizinische Gegenmaßnahme‘ reicht nicht aus, um dem vielfältigen und sich rasch entwickelnden Bedrohungsspektrum gerecht zu werden.“

Stattdessen schlug die Behörde vor, eine wiederverwendbare Plattform zu entwickeln, deren Schwerpunkt auf der Modifizierung der körpereigenen biologischen Reaktionen liegt.

In der BAA heißt es:

„Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) bittet um innovative Vorschläge zur Entwicklung einer Plattform zur Herstellung medizinischer Gegenmaßnahmen (MCMs), die die natürlichen, genetisch kodierten Abwehrmechanismen gegen biologische, chemische und/oder radiologische Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit und die nationale Sicherheit stärken.“

Die DARPA erklärte, Forscher sollten Methoden entwickeln zur:

Identifizierung von Zielgenen, die Schutz bieten,

Entwicklung von Werkzeugen zur Modulation dieser Gene

sowie zur Verabreichung dieser Werkzeuge in die entsprechenden Zellen und Gewebe im Körper.

Das erklärte Ziel lautete:

„…die Aktivität von Zielgenen direkt zu modulieren“, um, wie die Behörde begründet, „die schädlichen und potenziell tödlichen Folgen eines breiten Spektrums von Bedrohungen zu begrenzen…“

Die Begründung

Die DARPA stellte PREPARE als Reaktion auf ein breites Spektrum nationaler Sicherheitsbedenken dar.

Die Behörde schrieb:

„Influenza-Pandemien, Vergiftungen durch Organophosphate, Opioid-Überdosierungen und die Exposition gegenüber ionisierender Strahlung sind repräsentativ für das breite Spektrum biologischer, chemischer und radiologischer Bedrohungen, die erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und die nationale Sicherheit haben können.“

An anderer Stelle heißt es in der Ausschreibung (BAA) ebenfalls:

„Krankheitserreger mit Pandemiepotenzial, giftige Chemikalien und radioaktive Stoffe gefährden die öffentliche Gesundheit und stellen eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar.“

Diese Kategorien bildeten die angegebene Begründung für die Entwicklung von Gegenmaßnahmen zur Programmierung des menschlichen Körpers.

Programmierung des Wirts

Die DARPA betonte wiederholt, dass PREPARE durch eine Veränderung der körpereigenen Biologie wirken würde.

In der Ankündigung heißt es:

„Von PREPARE wird erwartet, dass es die Fähigkeit bereitstellt, programmierbare Genmodulator-MCMs (PGM-MCMs) zu erzeugen, um eine sichere, vorübergehende und präventive Aktivierung der körpereigenen Abwehrmechanismen zu ermöglichen …“

Die Behörde fügte hinzu, dass diese Eingriffe:

„… möglicherweise auch eine Alternative zu Ansätzen der permanenten Genom-Editierung somatischer Zellen darstellen …“

Anstatt zu behaupten, die DNA dauerhaft umzuschreiben – was Kontroversen hervorrufen würde –, erklärte die DARPA, die vorgeschlagenen Gegenmaßnahmen bestünden aus:

„… vorübergehenden und programmierbaren Modulatoren endogener Genziele, Transkripte und Signalwege, die die primäre DNA-Sequenz nicht verändern …“

Die DARPA stellte sich zudem ein System vor, das bei Auftreten neuer Bedrohungen rasch neu konfiguriert werden könnte.

In der Ausschreibung (BAA) heißt es, die Plattform solle:

„…leicht neu ausgerichtet und neu konfiguriert werden können, um eine schnelle Anpassung und Reaktion auf neue und aufkommende Bedrohungen zu ermöglichen.“

Aufbau der Plattform

Das Programm war in drei technische Bereiche gegliedert:

TA1: Identifizierung von Genzielen

Identifizierung von Genzielen TA2: Entwicklung programmierbarer Genmodulatoren

Entwicklung programmierbarer Genmodulatoren TA3: Klinische Formulierungen

Die DARPA wies die Auftragnehmer an, schützende Gene zu identifizieren, Bibliotheken programmierbarer Genmodulatoren zur Steuerung dieser Gene zu entwickeln und Formulierungen zu erstellen, mit denen diese Modulatoren an die erforderlichen Gewebe abgegeben werden können, bevor das gesamte System in eine Plattform für In-vivo-Tests integriert wird.

Das Programm erforderte letztendlich immer komplexere Demonstrationen sowie die Zusammenarbeit mit der FDA im regulatorischen Bereich und gipfelte in einem geplanten Antrag auf Zulassung als „Investigational New Drug“ (IND) oder auf eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA).

Fazit

PREPARE stellt eine bemerkenswerte Verlagerung der Schwerpunkte innerhalb des Biotechnologie-Portfolios der DARPA dar.

Anstatt für jede biologische, chemische oder radiologische Bedrohung eine separate Gegenmaßnahme vorzuschlagen, schlug die Behörde eine wiederverwendbare Plattform vor, die auf der programmierbaren Modulation der körpereigenen Biologie des Wirts basiert.

Die DARPA begründete diesen Ansatz damit, dass pandemische Krankheitserreger, giftige Chemikalien und radioaktive Stoffe weitreichende Gefahren für die öffentliche Gesundheit und die nationale Sicherheit darstellten und dass das traditionelle Modell „eine Bedrohung – eine Gegenmaßnahme“ nicht mehr ausreiche.

Die größeren Fragen sind nun praktischer Natur.