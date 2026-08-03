Nein, die spanischen Eindringlinge sind nicht alle einfach „nach Hause gegangen“

Von Tyler Durden

Verfasst von Steve Watson via Modernity News,

Die spanischen Behörden und ihre linken Verbündeten verbreiten die Behauptung, dass die Zehntausenden von Migranten, die Ceuta gestürmt haben, größtenteils „nach Hause zurückgekehrt“ seien. Diese Behauptung ist reine Fantasie. Aktuelle Videoaufnahmen aus den Straßen zeigen, dass die Stadt nach wie vor belagert wird, wobei Eindringlinge Einrichtungen angreifen, Gräber zerstören, mit Einheimischen zusammenstoßen und die spanische Enklave in eine No-Go-Zone verwandeln.

Das ist genau jene gefährliche Realität der Massenmigration, die Ideologen der offenen Grenzen immer wieder leugnen, obwohl sich die Beweise in Echtzeit häufen.

Die offizielle Darstellung kam am Freitag mit voller Wucht. Spaniens Außenminister José Manuel Albares erklärte, dass „praktisch alle, die nach Ceuta eingereist sind, bereits nach Marokko zurückgekehrt sind“. Die spanische Botschaft in Großbritannien bekräftigte diese Botschaft und betonte, dass fast alle wieder weg seien, dass niemand ohne Ausweiskontrollen das Festland erreichen könne und dass die Integrität des Schengen-Raums weiterhin vollständig gewährleistet sei.

Almost everyone who entered Ceuta yesterday has now returned to Morocco.



It is not possible to travel from Ceuta or Melilla to mainland Spain without presenting identification at a police checkpoint. The integrity of the Schengen area is fully guaranteed. https://t.co/F2s3JWN4bF — Embassy of Spain UK (@EmbSpainUK) July 31, 2026

Übersetzungen von „X“: Fast alle, die gestern nach Ceuta eingereist sind, sind inzwischen nach Marokko zurückgekehrt. Es ist nicht möglich, von Ceuta oder Melilla aus auf das spanische Festland zu reisen, ohne an einer Polizeikontrollstelle einen Ausweis vorzuzeigen. Die Integrität des Schengen-Raums ist uneingeschränkt gewährleistet.

Praktisch alle, die nach Ceuta eingereist sind, sind bereits nach Marokko zurückgekehrt. Es ist nicht möglich, von Ceuta und Melilla auf das spanische Festland zu reisen, ohne sich an einer Polizeikontrolle auszuweisen. Die Integrität des Schengen-Raums ist absolut gewährleistet. Schluss mit der interessengeleiteten Verwirrung

Der Verband der Guardia Civil selbst schrieb, Ceuta „atme wieder auf“, da die Rückführungen nach und nach voranschreiten und dank der Sicherheitskräfte wieder Normalität einkehre.

Ceuta vuelve a respirar.



🌅 El retorno a Marruecos avanza poco a poco y la ciudad recupera su pulso. La normalidad también es una victoria.



💪🏻 Gracias a los guardias civiles, policías y militares que han sostenido la frontera sur de Europa con entereza, sin descanso y sin un… pic.twitter.com/8uSyLQodw2 — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) August 1, 2026

Übersetzung von „X“: Ceuta atmet wieder auf.

🌅 Die Rückkehr nach Marokko schreitet langsam voran, und die Stadt findet wieder zu ihrem Rhythmus zurück. Auch die Rückkehr zur Normalität ist ein Sieg.

💪🏻 Danke an die Zivilgardisten, Polizisten und Soldaten, die die südliche Grenze Europas standhaft, unermüdlich und ohne eine einzige unhöfliche Geste verteidigt haben.

🕊️ Und danke an Ceuta, das mit Würde und Gelassenheit reagiert hat, ohne sich von denen mitreißen zu lassen, die vom Hass leben.

🇪🇺 Jetzt gilt es, daraus zu lernen: Europa braucht eine eigene Grenzpolitik, die nicht von Drittstaaten abhängig ist, die diese als Druckmittel nutzen könnten.

Die Menschen vor Ort bezeichneten dies sofort als Lüge. Ein Einwohner von Ceuta schrieb, dass sich noch etwa 50.000 Eindringlinge in der Stadt befänden, diese zusammengebrochen sei und die offiziellen Zahlen reine Propaganda seien. Videoaufnahmen, die noch am selben Nachmittag entstanden waren, zeigten weiterhin überfüllte Straßen – ganz im Gegensatz zu der Behauptung, die „meisten hätten die Stadt bereits verlassen“.

Por favor, necesito que difundáis esto:



Soy de Ceuta, y esto ES MENTIRA.



Quedan alrededor de 50mil inmigrantes en Ceuta, que no os engañen, fiaros de testimonios de persona de Ceuta.



La ciudad está colapsada.



Pronto os adjunto vídeo actual desmintiendo las cifras de @el_pais pic.twitter.com/P2SsD401yy — Salva Ortega (@_SalvaOrtega) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: Bitte verbreitet diese Information: Ich komme aus Ceuta, und das IST EINE LÜGE. In Ceuta befinden sich noch etwa 50.000 Migranten – lasst euch nicht täuschen, vertraut den Aussagen von Menschen aus Ceuta. Die Stadt ist überlastet. Ich werde euch in Kürze ein aktuelles Video beifügen, das die Zahlen von @el_pais widerlegt.

Erst wenige Tage zuvor hatten wir den ersten Einfall und den darauf folgenden Amoklauf durch Häuser und Straßen dokumentiert.

Die Behauptung, die Krise habe sich einfach über Nacht in Luft aufgelöst, bricht unter der Last der immer noch im Umlauf befindlichen Aufnahmen zusammen.

Während Madrid die Rückführungen schönredete, wurden marokkanische Migranten dabei gefilmt, wie sie eine öffentliche Asylunterkunft in Ceuta stürmten. Die CETI-Einrichtung wurde direkt angegriffen, während die Regierung weiterhin darauf bestand, die Ordnung sei wiederhergestellt worden.

🇪🇸 | AHORA — Inmigrantes marroquíes están asaltando en estos momentos un asilo público en Ceuta, el CETI.



La situación sigue siendo de caos total. El gobierno de España miente. pic.twitter.com/hk9OUHon68 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: 🇪🇸 | JETZT — Marokkanische Migranten stürmen gerade eine öffentliche Asylunterkunft in Ceuta, das CETI. Die Lage ist nach wie vor von totalem Chaos geprägt. Die spanische Regierung lügt.

An anderen Orten zerstörten die Angreifer christliche Gräber und bewarfen spanische Bürger mit den Trümmern. Die Einheimischen wehrten sich mit allem, was ihnen gerade zur Hand war, während Polizei und Militär nur unzureichend präsent waren.

🚨MY GOD!!!!!



The Muslim invaders from Morocco are now SMASHING THE GRAVES of the people of Cueta and THROWING THE PIECES AT THE CITIZENS OF SPAIN.



Citizens are now FIGHTING BACK against the invaders with anything they can find.



WHERE IS THE SPANISH MILITARY?!!!!!! pic.twitter.com/Kit5ROSsyQ — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: MEIN GOTT!!!!! Die muslimischen Eindringlinge aus Marokko ZERSTÖREN JETZT DIE GRÄBER der Einwohner von Ceuta und WERFEN DIE TRÜMMER AUF DIE BÜRGER SPANIENS. Die Bürger WEHREN SICH JETZT gegen die Eindringlinge mit allem, was sie finden können. WO IST DAS SPANISCHE MILITÄR?!!!!!!

Messer kamen zum Vorschein. Migranten stachen sich auf den Straßen gegenseitig nieder, während sich die spanischen Einwohner in ihren Häusern verschanzten – Gefangene in ihrer eigenen Stadt mit rund 80.000 Einwohnern, die nun überrannt war.

Autos von Anwohnern wurden angegriffen, nur weil sie vorbeifuhren und damit ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck brachten. Lebensmittelgeschäfte mussten eingezäunt und von der Polizei bewacht werden, um Plünderungen durch die hungrige Menge zu verhindern.

🇪🇸 In Ceuta, Moroccan migrants are attacking cars of local residents driving past who express dissatisfaction that tens of thousands of outsiders have invaded their city. pic.twitter.com/uVywHRtmwQ — Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: 🇪🇸 In Ceuta greifen marokkanische Migranten die Autos von Anwohnern an, die vorbeifahren und ihre Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck bringen, dass Zehntausende von Fremden in ihre Stadt eingedrungen sind.

🇪🇸 In Ceuta, grocery stores are being fenced off and guarded by police because hundreds of hungry migrants are waiting for a chance to loot them. pic.twitter.com/7fARl4FOz5 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: 🇪🇸 In Ceuta werden Lebensmittelgeschäfte eingezäunt und von der Polizei bewacht, da Hunderte hungriger Migranten darauf warten, sie zu plündern.

An der Grenze brannten Fahrzeuge, während die Angriffe weitergingen. Gruppen von Männern im wehrfähigen Alter – weit entfernt von dem oft zitierten Argument der „Familien und Flüchtlinge“ – wurden dabei gefilmt, wie sie Rolltreppen benutzten und sich mit der Selbstsicherheit einer Besatzungsmacht statt mit Verzweiflung durch die Stadt bewegten.

Several cars were set on fire on the border between Ceuta and Morocco as thousands of migrants have been storming the border fence pic.twitter.com/OEymoPVPww — Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: An der Grenze zwischen Ceuta und Marokko wurden mehrere Autos in Brand gesetzt, während Tausende von Migranten den Grenzzaun stürmten.

Meet the doctors and engineers currently invading Spain… taking the down escalator to go up. pic.twitter.com/yO0IXx01xA — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: Lernen Sie die Ärzte und Ingenieure kennen, die derzeit Spanien „erobern“ … indem sie die abwärts fahrende Rolltreppe nehmen, um nach oben zu gelangen.

Live view of the “cultural enrichment” that just arrived in Spain pic.twitter.com/qyenDwTEOW — Libs of TikTok (@libsoftiktok) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: Live-Einblick in die „kulturelle Bereicherung“, die gerade in Spanien angekommen ist

Eine morgendliche Fahrt durch die „eroberte“ Enklave verdeutlichte die neue Normalität: Die Straßen hatten sich gewandelt, das spanische Leben war in den Hintergrund gedrängt worden.

A morning ride through conquered Cueta. pic.twitter.com/ADaAnvb8SD — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 1, 2026

Übersetzung von „X“: Eine morgendliche Fahrt durch das eroberte Ceuta.

Ein Video hielt die pure Verachtung fest: Ein Eindringling griff einen Spanier brutal an. Ein anderes zeigte das umfassendere Muster von Gewalt und Unruhen, das linke Medien lieber ignorieren.

Muslim Invaders Turned Ceuta Into a THIRD WORLD Hellscape in 24 Hours



What was paradise just yesterday now looks like the country these criminals left.



Import the third world, become the third world. pic.twitter.com/nCYzGygMBO — Benny Johnson (@bennyjohnson) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: Muslimische Eindringlinge haben Ceuta innerhalb von 24 Stunden in eine Hölle der DRITTEN WELT verwandelt. Was gestern noch ein Paradies war, sieht heute aus wie das Land, das diese Kriminellen hinter sich gelassen haben. Wer die Dritte Welt hereinlässt, wird selbst zur Dritten Welt.

Eine einfache Frage durchbrach die Propaganda: Wenn es sich hier um echte Asylsuchende handelte, die nach Sicherheit und einem besseren Leben suchten, warum dann die Ausschreitungen, die Angriffe auf Zivilisten, die Zerstörung von Gräbern und die offene Feindseligkeit?

Let me ask you this simple but direct question:



If you were a genuine asylum seeker seeking help and rescue for a better life, would you do this?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 🤔 pic.twitter.com/ynKWpftWjB — Benonwine (@benonwine) August 1, 2026

Übersetzung von „X“: Lass mich dir diese einfache, aber direkte Frage stellen: Wenn du ein echter Asylsuchender wärst, der Hilfe und Rettung für ein besseres Leben sucht, würdest du das tun?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 🤔

Ein Krankenhausmitarbeiter berichtete von Äxten und Stöcken auf den Straßen, von Menschen, die in Häuser eindrangen, von mit Brettern vernagelten Geschäften und von der Polizei, die gegen protestierende Spanier vorging, während die Grenze weiterhin durchlässig blieb.

Un conocido que trabaja en un hospital de Ceuta me escribe: hachas y palos en la calle, personas entrando en viviendas, comercios cerrados como el de su familia, y la policía cargando contra ceutíes que protestaban contra Sánchez mientras la frontera seguía abierta. Los datos le… pic.twitter.com/BPCnrYassv — Martin Varsavsky (@martinvars) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: Ein Bekannter, der in einem Krankenhaus in Ceuta arbeitet, schreibt mir: Äxte und Knüppel auf der Straße, Menschen, die in Wohnungen eindringen, geschlossene Geschäfte wie das seiner Familie, und die Polizei, die gegen Einwohner von Ceuta vorgeht, die gegen Sánchez protestierten, während die Grenze weiterhin offen war. Die Zahlen bestätigen das Ausmaß: rund 50.000 Einreisen seit Donnerstag laut Innenministerium, bis zu 60.000 laut dem Präsidenten von Ceuta – in einer Stadt mit 84.000 Einwohnern. Umgerechnet wären das 28 Millionen Menschen, die innerhalb von zwei Tagen auf die Iberische Halbinsel strömen. An der Küste wurden 24 Leichen geborgen, die Feria wurde abgesagt und die Wirtschaft steht still. Sánchez war heute drei Stunden lang vor Ort, gab eine Erklärung allein ohne den Präsidenten von Ceuta ab und verließ den Ort unter Rufen nach seinem Rücktritt. Sehen Sie sich dieses Video dazu an.

Schätzungen zufolge belief sich der Zustrom laut Innenministerium auf 50.000, laut dem Präsidenten von Ceuta selbst sogar auf bis zu 60.000 – in einer Stadt mit 84.000 Einwohnern. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 24 Leichen an der Küste geborgen worden. Sánchez hielt sich drei Stunden lang vor Ort auf, sprach allein ohne den lokalen Präsidenten und verließ den Ort unter Rufen nach seinem Rücktritt.

Berichten zufolge hatte der spanische Geheimdienst die Regierung im Vorfeld gewarnt und dabei auch Details zu Proben und Buskonvois genannt, die sich in der nahegelegenen marokkanischen Stadt Castillejos versammelten. Die Warnungen wurden ignoriert.

🇪🇸 Spanish intel agencies reportedly warned the government of the Moroccan invasion of Ceuta well in advance, including rehearsals that were taking place before the event.



They also told them about a large number of coaches that had arrived in the Moroccan town of Castillejos,… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 1, 2026

Übersetzung von „X“: Spanische Geheimdienste sollen die Regierung Berichten zufolge schon lange im Voraus vor dem marokkanischen Einmarsch in Ceuta gewarnt haben, einschließlich der Proben, die im Vorfeld stattfanden. Sie informierten sie zudem über eine große Anzahl von Reisebussen, die in der marokkanischen Stadt Castillejos, die der Grenze zu Ceuta am nächsten liegt, eingetroffen waren, wo sich Tausende von Menschen versammelt hatten. Die Regierung entschied sich, die Warnungen zu ignorieren, und der Rest ist Geschichte. Es handelte sich eindeutig um eine koordinierte Aktion. Das wirft die Frage auf: Wer hat die Busse bezahlt, wer hat das Ganze organisiert und warum?

Die Wut beschränkte sich nicht nur auf Ceuta. Tausende Spanier versammelten sich vor dem Hauptquartier der PSOE in Madrid, skandierten Parolen gegen Pedro Sánchez und lehnten das Vorgehen der Regierung angesichts der Invasion ab.

🚨🇪🇸🇲🇦 | ESPAÑA DESPIERTA: Miles de patriotas se congregaron frente a la sede del PSOE en Madrid para repudiar al Gobierno de España al grito de “Pedro Sánchez, ¡hijo de puta!”, tras la invasión de miles de magrebíes en Ceuta. pic.twitter.com/bJ9bjTBr85 — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: SPANIEN ERWACHT: Tausende Patrioten versammelten sich vor dem Sitz der PSOE in Madrid, um die spanische Regierung unter dem Ruf „Pedro Sánchez, du Mistkerl!“ zu verurteilen, nachdem Tausende Menschen aus dem Maghreb nach Ceuta eingedrungen waren.

Anstatt die Grenze zu sichern, ging Sánchez in die Offensive gegen andere europäische Staats- und Regierungschefs. In einem Brief an die Regierungschefs der EU bezeichnete er diejenigen, die die Kontrollen verschärft hatten, als „egoistisch“.

Spain’s socialist prime minister has denounced “selfish” European leaders who ramped up their border controls in response to the sudden migrant surge in Ceuta.



Pedro Sánchez wrote a letter to the heads of EU nations calling for an emergency meeting after Italy suspended free… pic.twitter.com/zWMfJIBTmD — The Telegraph (@Telegraph) August 1, 2026

Übersetzung von „X“: Spaniens sozialistischer Ministerpräsident hat „egoistische“ europäische Staats- und Regierungschefs angeprangert, die als Reaktion auf den plötzlichen Zustrom von Migranten in Ceuta ihre Grenzkontrollen verschärft haben. Pedro Sánchez richtete einen Brief an die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten, in dem er zu einer Krisensitzung aufrief, nachdem Italien die Freizügigkeit ausgesetzt und Frankreich seine Grenzen verschärft hatte, nachdem 60.000 Migranten aus Marokko in der spanischen Enklave in Nordafrika angekommen waren. Er erklärte: „Angesichts der aktuellen internationalen Lage kann sich die Europäische Union eine solche egoistische, polarisierende und rechtswidrige Reaktion nicht leisten.“ Frankreich verschärfte die Kontrollen an seiner Grenze zu Spanien und kündigte an, die Polizeipräsenz bis Samstag auf 334 Beamte und Gendarmen zu verfünffachen.

Italien hat die Freizügigkeit im Rahmen des Schengen-Abkommens mit Spanien für einen Monat ausgesetzt. Meloni machte deutlich, dass unkontrollierte illegale Migration die Sicherheit Europas bedrohe und dass Italien nicht tatenlos zusehen werde. Frankreich verstärkte die Kontrollen an seiner Grenze zu Spanien und plante eine Verfünffachung des Personals.

Sánchez schrieb: „Angesichts der aktuellen internationalen Lage kann sich die Europäische Union eine solche egoistische, polarisierende und rechtswidrige Reaktion nicht leisten.“ Er forderte eine Dringlichkeitssitzung der Innenminister. Spaniens Innenminister schloss sich dieser Linie an und forderte „mehr Solidarität, mehr Verantwortung und weniger Egoismus“, während er Kritiker an Lampedusa erinnerte.

Die Europäische Kommission bestätigte, dass keine Migranten das Festland oder den weiteren Schengen-Raum erreicht hätten, doch die politischen Nachwirkungen hielten an. Mindestens 67 Menschen starben bei den Überfahrten, wie aus den am Samstag veröffentlichten spanischen Zahlen hervorgeht. Am Wellenbrecher von Tarajal wurde eine 500 Meter lange schwimmende Barriere installiert. Soldaten sendeten Durchsagen auf Arabisch, in denen sie die jungen Männer aufforderten, nach Hause zurückzukehren.

Die Zahlen und die Bilder passen nicht zum beschwichtigenden Regierungsdrehbuch. Der Präsident von Ceuta schätzte die Zahl der Einreisen auf 60.000. Es gab zwar Rückführungen, doch Tausende blieben, und die Unruhen hielten an.

Es trafen immer wieder Aufnahmen von Übergriffen, Schändungen, Gewalt und einer Stadt ein, die nicht einfach über Nacht zur Normalität zurückgekehrt war. Linke Stimmen griffen die offiziellen Argumente auf, um das Offensichtliche zu leugnen: Es handelte sich um einen koordinierten Massenübergriff, der die Fragilität der Politik der offenen Grenzen und die Bereitschaft sozialistischer Regierungen offenlegte, Ideologie über die Sicherheit ihrer eigenen Bürger zu stellen.

Will you be posting about their return to Morocco and the raft that none have reached the European mainland? Or does that not fit your narrative. Vote Binface https://t.co/Wo74tefxsM — ALASTAIR CAMPBELL (@campbellclaret) August 1, 2026

Übersetzung von „X“: Wirst du über ihre Rückkehr nach Marokko berichten und darüber, dass keiner von ihnen das europäische Festland erreicht hat? Oder passt das nicht in deine Erzählung? Stimme für Binface ab

Wenn eine Regierung einen plötzlichen Zustrom von Zehntausenden Männern im wehrfähigen Alter als vorübergehende Unannehmlichkeit betrachtet, die sich mit Pressemitteilungen vertuschen lässt, zahlen die Menschen vor Ort den Preis dafür.

Was derzeit in Ceuta geschieht, ist die direkte Folge jahrelanger gescheiterter Abschreckungsmaßnahmen, Anreize durch Amnestien und der Weigerung, Grenzen als nicht verhandelbar zu betrachten. Die ernsthafteren Politiker Europas handeln bereits. Sánchez zieht es vor, ihnen Vorwürfe zu machen, weil sie ihre eigene Bevölkerung verteidigen.

Die Bildaufnahmen beweisen immer wieder, wer in der Realität lebt und wer nicht.

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