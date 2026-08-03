Die Fakten hinter Chinas „Gold-Reset“

Verfasst von Peter Reagan,

Das Internet liebt einen Reset.

Ein „Reset“ nimmt ein unglaublich kompliziertes Thema und reduziert es auf ein Datum, eine Entscheidung und einen großen roten Knopf.

Die jüngsten Ankündigungen des chinesischen Goldmarktes haben eine wahre Kleinstindustrie aus düsteren Warnungen und hysterischen Prognosen hervorgebracht.

In den letzten Wochen wurden meine Feeds regelrecht überschwemmt mit Behauptungen, dass China den Goldstandard wieder eingeführt habe. Und dass Peking eine Maschine gebaut habe, die darauf ausgelegt sei, den „Dollar kollabieren zu lassen“. Einige warnten davor, dass der 24. Juli das „Ende des Goldhandels“ markieren würde – was irgendwie die Manipulation beseitigen und den „echten“ Goldpreis offenbaren würde.

(Ein beliebtes Video schaffte es, fast all diese Behauptungen auf einmal aufzustellen!)

Hören Sie: Ich verstehe, warum sich die Leute aufregen.

China ist die weltweit führende Goldfördernation. Im Jahr 2023 überholte China Indien und wurde zur weltweit führenden Goldkaufnation (und sein Verbrauch übersteigt die heimische Förderung bei Weitem). Seine Zentralbank, die People’s Bank of China oder PBoC, hat ihre offiziellen Goldreserven in den letzten 20 aufeinanderfolgenden Monaten stetig aufgestockt.

Jetzt bauen China und Hongkong neue Tresore, Abrechnungssysteme und Lieferverbindungen rund um das Edelmetall auf.

Das klingt bedeutsam, weil es bedeutsam ist.

Aber lassen Sie uns nicht voreilig sein.

Das ist kein Goldstandard. Es ist kein Verbot von Papiergold.

Und es gibt keine Beweise dafür, dass China einen Schalter umgelegt hat, der plötzlich den globalen Goldpreis „zurücksetzen“ wird.

Wie so oft im wirklichen Leben ist die wahre Geschichte komplizierter.

Ich denke jedoch, es ist wichtig, weil ich erwarte, dass es langfristig eine viel größere Auswirkung haben wird…

China baut mehr als nur einen größeren Tresor

Beginnen wir mit dem, was tatsächlich passiert ist.

Am 7. Juli begann Hongkong mit dem Probebetrieb eines neuen zentralen Clearing- und Abrechnungssystems für Gold.

Clearing und Abrechnung sind zwei dieser Begriffe, die den meisten Menschen die Augen glasig werden lassen. Auf gut Deutsch ist das neue System darauf ausgelegt, Institutionen dabei zu helfen, Goldtransaktionen effizienter abzuwickeln – Käufer und Verkäufer zusammenzubringen, Zahlungen zu transferieren und zu bestätigen, wem was gehört.

Hongkong startete außerdem die erste Phase eines neuen „Delivery Connect“-Programms mit der Shanghai Gold Exchange. Dies soll die Abwicklung von grenzüberschreitenden Goldtransaktionen und den Transport von physischem Metall zwischen den beiden Märkten erleichtern.

Gleichzeitig will Hongkong seine Goldlagerkapazität innerhalb von drei Jahren auf mehr als 2.000 Tonnen erweitern. Das wäre ungefähr das Zehnfache seiner derzeit gemeldeten Kapazität.

Offizielle beschreiben das Ziel als den Aufbau eines vollständigen Gold-Ökosystems, das Handel, Clearing, Lagerung, Lieferung, Versicherung und Logistik umfasst.

Betrachten Sie es so:

Ein großer Haufen Gold zu besitzen, ist das eine.

Den Bau der Straßen, Lagerhäuser, Waagen, Sicherheitssysteme und Zahlungsnetzwerke, die erforderlich sind, um dieses Gold zu bewegen, ist etwas ganz anderes.

China hat bereits beträchtliche Mengen an physischem Gold angehäuft. Jetzt entwickelt es mehr der Infrastruktur, die benötigt wird, um dieses Gold für Institutionen und über Grenzen hinweg nutzbar zu machen.

Das macht den Yuan nicht zu einer goldgedeckten Währung.

Aber es könnte Gold einfacher machen, innerhalb eines Finanzsystems, das enger um China und den Yuan herum zentriert ist, zu halten, zu handeln und zu liefern.

Chinas Banken schließen eine Einzelhandels-Tür

Die zweite Entwicklung ist der Grund für die Geschichte vom „China-Reset“ am 24. Juli.

Die Industrial and Commercial Bank of China, oder ICBC, kündigte an, dass sie nach dem Handelsschluss am Freitag, den 24. Juli, nicht mehr als Vermittler für Privatkunden auftreten werde, die über die Shanghai Gold Exchange Edelmetallkontrakte handeln.

Die Mitteilung der ICBC umfasste verschiedene Arten von Kontrakten.

Einige repräsentierten Kassagoldprodukte, die für die physische Lieferung in Frage kamen. Andere waren Kontrakte mit aufgeschobener Lieferung, die es Kunden ermöglichten, Hebelwirkung zu nutzen – also eine größere Goldposition mit einem geringeren Geldbetrag zu kontrollieren.

Die ICBC riet Kunden mit bestehenden Positionen, diese zu verkaufen, ihre Geschäfte zu schließen oder die physische Lieferung zu arrangieren, bevor der Dienst eingestellt wurde. Andere große chinesische Banken haben ähnliche Rückzüge vom Einzelhandelshandel an der Shanghai Gold Exchange angekündigt, obwohl nicht alle dieselbe Frist verwendeten.

Zum Beispiel kündigte die China Construction Bank eine ähnliche Schließung zum 24. Juli an und warnte davor, dass verbleibende Bestände oder Positionen anschließend verkauft oder zwangsweise geschlossen werden könnten. (Sie hatten die Sicherheitsanforderungen für Edelmetallkontrakte bereits auf 120 % erhöht.)

Der von den Banken angegebene Grund war Risikomanagement.

Das ergibt Sinn angesichts der außergewöhnlichen Volatilität von Gold in diesem Jahr. Gold stieg im Januar auf ein Tageshoch nahe 5.600 $, bevor es im Juni kurzzeitig unter 4.000 $ fiel. Chinesische Banken reagierten mit der Verschärfung der Handelsanforderungen, wobei einige Sicherheitsanforderungen Berichten zufolge bis zu 140 % erreichten.

Mit anderen Worten: Ein Kunde musste mehr Sicherheiten hinterlegen als den Wert der Position selbst! Gleichzeitig verlangt die COMEX der CME Group eine Marge von 40 % für Gold-Futures.

Zu diesem Zeitpunkt wurde es für die Banken vermutlich ziemlich schwierig, die Attraktivität der Dienstleistung zu rechtfertigen.

Dies war kein landesweites Verbot des Goldbesitzes. Chinesische Bürger können immer noch physisches Gold besitzen, Barren und Münzen kaufen und andere ungehebelte Goldprodukte nutzen.

China hat auch die Shanghai Gold Exchange nicht geschlossen.

Eine genauere Beschreibung wäre:

China schließt nicht den Goldtresor. Seine größten Banken schließen einen Teil des spekulativen Handelsschalters, der am Tresor angebracht ist.

Das ist bemerkenswert. Aber es ist kein monetärer Reset.

Hier ist, was China nicht getan hat

China hat den Goldstandard nicht wieder eingeführt.

Unter einem traditionellen Goldstandard definiert eine Nation ihre Währung in Bezug auf eine bestimmte Goldmenge und verspricht die Umtauschbarkeit zwischen beiden. China hat ein solches Versprechen nicht gegeben.

Der Yuan ist nicht gegen ein festes Goldgewicht einlösbar. Peking hat nicht angekündigt, dass jeder Yuan durch Goldreserven gedeckt sein wird. Es hat auch nicht seine Fähigkeit eingeschränkt, mehr Währung entsprechend der Goldmenge in seinen Tresoren zu schaffen.

China hat auch den Handel mit Futures oder Derivaten nicht verboten.

Tatsächlich tut Hongkong fast das Gegenteil.

Im Rahmen seiner Bemühungen, ein größeres Goldhandelszentrum zu werden, hat Hongkong Gold-Futures sowohl in US-Dollar als auch in „Offshore-Yuan“ wiederbelebt, mit physischen Lieferdiensten über teilnehmende Institute. Das Ziel all dieser Änderungen? Hongkong als Offshore-Yuan-Zentrum und als regionales Zentrum für Goldhandel, -clearing und -reserven zu stärken – nicht um den Yuan in Gold konvertierbar zu machen.

China eliminiert nicht systematisch Papiergold. Es sieht eher so aus, als würden sie den Zugang zu bestimmten volatilen, von Banken betriebenen Einzelhandelsprodukten reduzieren – während sie gleichzeitig den institutionellen Goldhandel, das Clearing, die Lieferung und die Lagerung ausbauen.

Diese beiden Maßnahmen sind nicht unbedingt widersprüchlich.

Peking möchte vielleicht, dass Gold eine größere strategische Rolle spielt, ohne gewöhnliche Haushalte zu ermutigen, hoch gehebelte kurzfristige Wetten auf seinen Preis einzugehen.

Das ist eine weitaus plausiblere Erklärung als die Vorstellung, dass China heimlich die Zerstörung des globalen Währungssystems für einen Freitagnachmittag im Juli geplant hat.

Warum die Leute trotzdem darauf achten

Der Hype mag übertrieben sein, aber er ist nicht aus dem Nichts entstanden.

China nimmt eine einzigartige Position im Goldmarkt ein.

Es ist der weltweit größte Goldproduzent und macht in den letzten Jahren etwa 10 % der globalen Minenförderung aus. Es ist auch der größte Verbraucher – was bedeutet, dass das Land mehr Gold verbraucht, als es produziert, und erhebliche Mengen importieren muss, um die inländische Nachfrage zu decken.

Die chinesische Goldnachfrage verändert sich ebenfalls.

Im Jahr 2025 stiegen die Käufe von Barren und Münzen um mehr als 35 % auf etwa 504 Tonnen. Zum ersten Mal überstieg die chinesische Nachfrage nach Anlagebarren und -münzen die Nachfrage nach Goldschmuck. Die inländische Minenförderung erreichte etwa 381 Tonnen.

Dann gibt es noch die chinesische Zentralbank.

Die People’s Bank of China meldete im Juni eine Aufstockung um etwa 15 Tonnen Gold, den größten monatlichen Anstieg seit Oktober 2023. Damit verlängerte sich ihre gemeldete Kaufserie auf 20 aufeinanderfolgende Monate und brachte die offiziellen Bestände auf etwa 2.346 Tonnen.

Fügen Sie die Teile zusammen:

China fördert viel Gold.

Chinesische Haushalte und Institutionen kaufen Gold.

China importiert zusätzliches Gold.

Die PBoC häuft Gold an.

Hongkong erweitert die Goldlagerung.

Es werden neue Systeme gebaut, um Gold grenzüberschreitend zu clearen, abzurechnen und zu liefern.

Das ist kein Goldstandard. Aber es ist auch nicht bedeutungslos.

China baut ein finanzielles Umfeld, in dem physisches Gold einfacher zu lagern, zu handeln und zu nutzen ist – während die Abhängigkeit von Institutionen und Zahlungssystemen außerhalb seiner Kontrolle verringert wird.

Wir haben bereits besprochen, warum Zentralbanken physisches Gold zunehmend als wichtige Reserveanlage in einer Welt mit steigender Staatsverschuldung, geopolitischen Spannungen und Währungsunsicherheit betrachten.

Die jüngsten Schritte Chinas fügen sich in dieses größere Muster ein.

Könnte China den globalen Goldpreis neu gestalten?

Hier müssen wir besonders vorsichtig sein.

Gold hat nicht einen Markt oder eine preisbildende Maschine.

Sein globaler Preis entsteht aus einem komplizierten Netzwerk aus physischen Barren, Großhandelskassageschäften, Futures-Kontrakten, Währungsbewegungen, Aktivitäten der Zentralbanken und Käufen von Haushalten und Institutionen auf der ganzen Welt.

London und New York bleiben enorm einflussreich. Shanghai ist zunehmend wichtiger geworden. Die Preise bewegen sich zwischen diesen Märkten durch Arbitrage – Händler reagieren, wenn Gold an einem Ort spürbar günstiger wird als an einem anderen.

Ein verbreitetes Argument besagt, dass der Futures-Handel einen künstlichen Goldpreis erzeugt, weil weit mehr Kontrakte gehandelt werden, als physische Barren den Besitzer wechseln.

Daran ist ein Körnchen Wahrheit.

Die Hebelwirkung ermöglicht es Händlern, große Positionen zu kontrollieren, ohne den vollen Wert im Voraus zu bezahlen. Bei extremen Marktbewegungen können Nachschussforderungen und Zwangsliquidationen die Preisschwankungen verstärken. Die jüngste Volatilität bei Metallen hat zahlreiche Beispiele dafür geliefert, wie spekulative Aktivitäten sowohl Rallyes als auch Ausverkäufe beschleunigen.

Aber es wäre ein Fehler, daraus zu schließen, dass der gesamte Futures-Handel gefälscht ist oder dass seine Abschaffung automatisch den „wahren“ Goldpreis offenbaren würde.

Futures sorgen auch für Liquidität und helfen Käufern und Verkäufern bei der Preisfindung. Forschungen zum eigenen chinesischen Goldmarkt haben ergeben, dass der Futures-Handel historisch eine bedeutende Rolle bei der Preisfindung gespielt hat. Der World Gold Council stellt ebenfalls fest, dass Futures die Handelsaktivität bündeln, Liquidität hinzufügen und zum Prozess beitragen, durch den sich neue Informationen im Preis widerspiegeln.

Weniger Hebelwirkung kann Zwangsverkäufe und spekulative Exzesse reduzieren. Tatsächlich behauptet die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dass Hebelwirkung und margenausgelöste Liquidationen die plötzliche Umkehr des Goldpreises im Januar verstärkt haben.

Es kann aber auch weniger Käufer und Verkäufer, dünnere Handelsaktivität und größere Volatilität bedeuten.

Ich würde also nicht behaupten, dass die Bankschließungen Chinas automatisch einen ehrlicheren Goldpreis hervorbringen werden – zumal diese Schließungen nur bestimmte Einzelhandelshandelskanäle betreffen, während Hongkong gleichzeitig andere Formen des Futures-Handels ausbaut.

Die potenziell wichtigere Entwicklung ist das Wachstum der physischen Infrastruktur.

Wenn mehr Gold in Hongkong gelagert wird…

Und wenn mehr Geschäfte zu physischer Lieferung führen…

Und wenn Delivery Connect erhebliche grenzüberschreitende Aktivität anzieht…

Und wenn asiatische Institutionen zunehmend diese Systeme nutzen, anstatt sich lediglich auf anderswo festgelegte Preise zu beziehen…

…dann könnte die physische Nachfrage aus China und dem Rest Asiens einen direkteren Einfluss auf den globalen Goldpreis ausüben.

Das würde nicht an einem einzigen Stichtag geschehen.

Es würde allmählich geschehen, Transaktion für Transaktion. Goldbarren für Goldbarren.

Was als Nächstes zu beobachten ist

Der beste Weg, um Chinas Goldambitionen zu beurteilen, ist nicht, die Vorhersagen in den sozialen Medien zu verfolgen oder am Morgen nach dem 24. Juli auf den Goldpreis zu starren.

Beobachten Sie, was China tatsächlich baut.

Beginnt sich die Lagerkapazität Hongkongs in Richtung des 2.000-Tonnen-Ziels zu bewegen?

Wie viel Gold fließt durch das neue Abrechnungssystem?

Nutzen internationale Banken, Zentralbanken und große gewerbliche Käufer Delivery Connect?

Ziehen die neuen Goldkontrakte Hongkongs genug Handel an, um bedeutsam zu werden?

Wandert mehr Gold in zugewiesene Lagerung und physische Abwicklung, anstatt lediglich ein vertragliches Versprechen zu bleiben?

Diese Zahlen werden uns sagen, ob China ein echtes alternatives Goldzentrum geschaffen hat – oder nur ein weiteres ehrgeiziges Finanzprojekt, das nie ausreichend genutzt wird.

Infrastruktur ist wichtig. Aber Infrastruktur muss genutzt werden.

Eine leere Autobahn verändert den Handel nicht neu, nur weil jemand den Beton gegossen hat.

Nur physisches Gold ist Gold selbst

Obwohl China keine goldgedeckte Währung eingeführt, Derivate verboten oder den globalen Goldpreis zurückgesetzt hat, veranschaulichen seine jüngsten Entscheidungen etwas, das ich oft erörtere:

Physisches Gold und ein finanzieller Anspruch, der an Gold geknüpft ist, sind nicht dasselbe.

Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung.

Er hat Regeln, Verfallsdaten, Sicherheitsanforderungen und Kontrahenten. Die Börse kann ihre Bedingungen ändern. Eine Bank kann die Margenanforderungen erhöhen. Ein Finanzinstitut kann entscheiden, dass es ein Produkt nicht mehr verkaufen möchte.

Das macht nicht jeden Kontrakt betrügerisch oder nutzlos. Diese Instrumente dienen legitimen kommerziellen Zwecken (sowie der Spekulation). Es bedeutet einfach, dass der Kontrakt nicht das Gold selbst ist.

Die ICBC-Kunden haben diesen Unterschied aus erster Hand erfahren. Ihr von der Bank betriebener Zugang zur Shanghai Gold Exchange existierte nur so lange, wie die Bank sich entschied, ihn bereitzustellen. Als die Bank ihre Politik änderte, mussten die Kunden verkaufen, ihre Positionen schließen oder die Lieferung annehmen.

Die Regeln rund um ein Versprechen können sich ändern.

Eine Unze physisches Gold bleibt eine Unze physisches Gold.

Das bedeutet nicht, dass der Preis von physischem Gold nicht fallen kann. Gold erlebte in diesem Jahr einen starken Rückgang, und jeder, der sagt, dass sich sein Preis nur in eine Richtung bewegt, ignoriert die Geschichte.

Ich weiß auch nicht, ob Chinas neue Systeme den Goldpreis nächste Woche, nächstes Jahr oder überhaupt nach oben treiben werden. Jeder, der aufgrund eines einzigen Stichtags eine dramatische Preisexplosion verspricht, verkauft eine Sicherheit, die es nicht gibt.

Hier ist, was wir wissen:

China investiert ernsthafte Ressourcen in die Lagerung, das Clearing und die Lieferung von physischem Gold. Seine Zentralbank häuft das Metall weiter an. Gleichzeitig verbannen einige seiner größten Banken effektiv den gehebelten Einzelhandelsspekulation mit dem Goldpreis.

China gibt die Papiermärkte nicht vollständig auf. Aber es macht physisches Gold-Bullion zu einem größeren und wichtigeren Teil seines Finanzsystems.

Für Amerikaner, die um ihre langfristigen Ersparnisse besorgt sind, ist dieser Unterschied wichtig zu verstehen. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Besitz eines Vermögenswerts und dem Besitz eines Versprechens, das auf dem Preis eines Vermögenswerts basiert.

China wird den Goldpreis nicht am 24. Juli zurücksetzen.

Stattdessen erinnert es die Welt tatsächlich daran, was Gold wirklich ist. Sie erinnern alle, die vergessen haben, warum physisches Gold wichtig ist.