Trump: Nach Telefonat mit saudischem Kronprinzen zeichnen sich Grundzüge einer Einigung mit dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus ab und weitere Updates

Von Tyler Durden

Die letzten Tage waren angespannt. Obwohl von Freitagabend auf Samstagmorgen keine US-Luftangriffe stattfanden und es am frühen Sonntagmorgen in der Golfregion ruhig blieb, hält die Ungewissheit über den nächsten Schritt von Präsident Trump Energiehändler und die Regierungen der Golfstaaten in Atem. Die große Sorge ist, dass eine weitere Runde von Luftangriffen einen größeren regionalen Konflikt auslösen könnte, zumal die vom Iran unterstützten Houthis in den letzten Wochen ihre Offensivoperationen im südlichen Roten Meer wieder aufgenommen haben.

Die Trump-Regierung und das Kriegsministerium könnten nun eine Deeskalation anstreben, nachdem Trump am späten Samstagabend auf Truth Social schrieb: „Wir wurden gerade vom Iran und anderen Ländern des Nahen Ostens gebeten, von jeglichen Angriffen abzusehen, da die Grundzüge einer Einigung vereinbart wurden.“

„Heute Abend zwischen 21:36 Uhr und 21:37 Uhr ist der Kurs des S&P 500 auf Hyperliquid stark in die Höhe geschossen, und ich konnte mir nicht erklären, warum … … dann hat Trump um 22:05 Uhr seinen TACO gepostet. DA habe ich verstanden, warum“, schrieb der X-Nutzer Stanphyl Capital.

Auf diesen Weg der Deeskalation folgte am frühen Sonntag ein neues Signal der Saudi Press Agency, der offiziellen staatlichen Nachrichtenagentur Saudi-Arabiens, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman ein Telefongespräch mit Präsident Trump geführt habe, in dem sie die „Notwendigkeit, dem Dialog zur Deeskalation der Spannungen Vorrang einzuräumen, sowie die Bedeutung aller möglichen Anstrengungen zur Erreichung eines Waffenstillstands erörterten, der den Weg für diplomatische Lösungen ebnet, die positive Ergebnisse für die Wahrung der Sicherheit und Stabilität der Region bringen und verhindern, dass diese in einen größeren Konflikt hineingezogen wird, dessen Auswirkungen die regionale und internationale Sicherheit und Stabilität beeinträchtigen würden“.

Über das Telefonat zwischen MbS und Trump berichtete zuerst Axios, das am Samstagabend die Exklusivmeldung veröffentlichte:

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman sprach am Samstag mit Präsident Trump und äußerte laut zwei US-Beamten und einer dritten Quelle, die über das Gespräch informiert ist, Bedenken hinsichtlich dessen Plänen für massive neue Angriffe gegen den Iran. . . . Ein solcher Angriff könnte zu einer beispiellosen Eskalation des seit fünf Monaten andauernden Krieges führen, der wiederholt unterbrochen wurde, als Trump die Tür für Verhandlungen öffnete – nur um wieder aufgenommen zu werden, als diese diplomatischen Bemühungen scheiterten. Der Iran hat mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht und angekündigt, Angriffe auf Energie- und Infrastruktureinrichtungen in Israel und den Golfstaaten zu starten. „Die Saudis äußerten Besorgnis und baten um Klarheit bezüglich des Aktionsplans“, sagte ein US-Beamter gegenüber Axios.

Eine zweite Quelle mit Kenntnis des Gesprächs berichtete, MBS habe Trump dringend dazu aufgefordert, die Lage zu deeskalieren und von den Angriffen abzusehen.

Das Gespräch zwischen MBS und Trump ist deshalb von Bedeutung, weil Saudi-Arabien nach wie vor einer der wichtigsten Verbündeten Washingtons in der Golfregion ist. Riad hat Trumps Iran-Politik bereits an früheren Wendepunkten maßgeblich beeinflusst und scheint auch diesmal einen ähnlichen Einfluss ausgeübt zu haben, um die nächste Phase der US-Militäraktion zu verzögern oder einzuschränken.

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