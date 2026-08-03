Die dümmsten Psychologische Kriegsführung aller Zeiten?

Mike Whitney

Die marokkanische Migranteninvasion in Spanien könnte die aufwendig inszenierteste Falschmeldung aller Zeiten sein. Nach der offiziellen Darstellung stürmten am 31. Juli rund 60.000 überwiegend militärfähige Männer die spanische Stadt Ceuta, um Arbeit zu finden und sich „ein besseres Leben aufzubauen“. Die offensichtliche Wahrheit ist jedoch, dass der gesamte Vorfall eine schlecht choreografierte Farce war, die darauf abzielte, die Unterstützung für die linke spanische Regierung und ihren offen anti-zionistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez zu untergraben. Die Drahtzieher hinter diesem kläglichen Schauspiel sind die üblichen Verdächtigen: Benjamin Netanjahu und „Little“ Marco Rubio, die sich mit den formbaren Führern Marokkos abgestimmt haben sollen, um eine künstliche Krise zu erzeugen und Spanien „eine Lektion zu erteilen“.

Wie Sie sich erinnern werden, hat Sánchez Netanjahus anhaltendes Massaker in Gaza scharf kritisiert und sich zudem hartnäckig geweigert, Donald Trump die Nutzung spanischer Militärbasen für den Transport von Munition und Bombern nach Israel zu gestatten. Daraufhin drohte Netanjahu Sánchez erst vor wenigen Wochen öffentlich in einer rüden Ansprache, die noch immer auf X verfügbar ist.

He threatened Spain a couple of months ago.



Looks like he delivered.. pic.twitter.com/OYgX3nFXDo — Abier (@abierkhatib) July 31, 2026

Zwischen Netanjahu und Sánchez herrscht also offensichtlich keine Liebe. Ebenso offensichtlich ist, dass Netanjahus Sprachrohre auf X den spanischen Ministerpräsidenten ebenfalls hassen und die sogenannte „Krise“ nutzen, um ihn an den Pranger zu stellen und zu behaupten, Spanien bekomme nun die Quittung für seine „nachlässige“ Einwanderungspolitik und seine unzureichende Grenzsicherung. Hier ein Beispiel für das, was man aus dem pro-israelischen Lager auf X zu sehen bekommt:

Es besteht kein Zweifel daran, dass Jess einen Oscar für Herablassung und Sarkasmus gewinnen würde. Die eigentliche Frage ist jedoch, ob irgendjemand der Meinung einer Person vertraut, die derart gehässig und arrogant auftritt.

Übrigens haben Sie vermutlich die Lastwagen gesehen, mit denen tausende junge Männer unter Aufsicht der marokkanischen Polizei an den Stadtrand gebracht und dort auf den Straßen abgesetzt wurden. Wie hätte das ohne das ausdrückliche Wissen und die Zusammenarbeit der Regierung geschehen können? Schauen Sie selbst:

Footage from yesterday's migration surge toward Ceuta shows truck unloading young men near the Spanish border, with Morocco's Royal Gendarmerie standing by. pic.twitter.com/4gAn1uAlTx — Open Source Intel (@Osint613) July 31, 2026

Es konnte nicht ohne staatliche Mitwirkung geschehen. Genau deshalb sollten wir skeptisch sein, ob es sich hierbei nicht lediglich um eine weitere Psyops-Inszenierung handelt, die von Geheimdienststrategen ausgeheckt wurde und einzig den Zweck verfolgt, der spanischen Regierung zu schaden.

Hier ist eine weitere hilfreiche Ein-Minuten-Zusammenfassung von Mario Nawfals X-Kanal:

„Falls Sie noch einen weiteren Beweis dafür brauchen, dass die USA und Israel wie Terroristen agieren, dann sehen Sie sich das hier an … Das ist ein Video von tausenden Marokkanern, die illegal in die spanische Enklave an der Nordspitze Marokkos eindringen. Und falls Sie sich fragen, was die USA oder Israel damit zu tun haben: Wie üblich – alles …

Spanien ist das einzige Land, das öffentlich erklärt hat, den USA und Israel nicht dabei helfen zu wollen, ihren Völkermord in Palästina fortzusetzen. Im vergangenen Jahr hat Israel Spanien deshalb offen bedroht und erklärt, das Land werde Konsequenzen dafür tragen, Israel nicht zu unterstützen. Und Leute aus den USA wie Marco Rubio haben in den letzten Monaten mehrfach erklärt, Marokko solle Migranten nach Spanien schicken – Marokko solle Spanien praktisch überrennen.“

— Mario Nawfal

Hier ist ein weiterer Kommentar eines gut informierten Beobachters, der kein Blatt vor den Mund nimmt:

„… Spanien wird dafür bestraft, dass es 2024 Palästina anerkannt hat, ein vollständiges Waffenembargo gegen Israel verhängt hat, Israel bei den Vereinten Nationen des Völkermords beschuldigt hat und während des Iran-Krieges seinen Luftraum eingeschränkt hat …

Netanjahu droht Spanien mit ‚Zugunglücken und plötzlichen Stromausfällen‘ …

Jeder, der sich Israel entgegenstellt, ‚wird sofort einen Preis bezahlen‘ …

Marokko wurde vor 50 Jahren unabhängig, während Spanien diese Städte seit rund 400 Jahren besitzt …

Warum sprechen wir nicht über die 700.000 jüdischen Siedler, die das Land im Westjordanland und in Gaza illegal besetzen?

(Der Autor fragt sich außerdem, ob diese Städte als mögliches Endziel für verarmte Palästinenser aus Gaza vorgesehen sind.)“

— The Rise of Rod

Erstaunlicherweise scheint sogar die New York Times dieselbe belastende Geschichte zumindest teilweise zu bestätigen. In der Samstagsausgabe findet sich folgender Hinweis:

Carlos Barragán und Jason Horowitz berichten aus Ceuta

Wir haben inzwischen mit mehreren Marokkanern gesprochen, die sagen, sie seien von den marokkanischen Behörden dazu ermutigt worden, nach Ceuta zu gelangen.

Youssef Alaoui, 26, berichtete, dass sich seine Gruppe am Donnerstag der Grenze näherte und marokkanische Polizeibeamte ihnen die Richtung wiesen.

„Sie sagten immer wieder: Geht dort entlang, geht dort entlang“, sagte Alaoui.

Schließlich schwamm er nach eigenen Angaben über die Seegrenze nach Ceuta. Dabei habe er mehrere Leichen im Wasser gesehen.

Mohammed Ahmidho, 37, sagte, er habe am Vortag über soziale Medien von dem Zustrom nach Spanien erfahren. Als er sich der Grenze näherte, hätten marokkanische Polizeibeamte zu ihm gesagt:

„Kommt nach Spanien.“

Wir trafen Ahmidho, als er gerade wieder über die Grenze nach Marokko zurückkehrte. Dort habe es weder etwas zu essen noch zu trinken gegeben und auch keinen Platz zum Schlafen, weshalb er sich entschlossen habe, nach Hause zurückzukehren.

Der Großteil der fundierten Analysen auf X kommt zu ähnlichen Schlussfolgerungen, auch wenn manche zusätzlich auf die geopolitischen Aspekte eingehen. Bemerkenswert ist, dass diese Psyops nicht allein dazu dienen soll, die Gegner Tel Avivs in Madrid zu diskreditieren. Sie ist vielmehr Teil einer israelisch-amerikanischen Regionalstrategie, bei der Migration als diplomatischer Hebel eingesetzt wird, um Gegner Washingtons zu schwächen und gleichzeitig Verbündete zu stärken.

Mit anderen Worten: Hinter den Ereignissen in Nordafrika verbirgt sich eine tiefere strategische Dynamik.

Dazu dieser aufschlussreiche Beitrag von Ynet News:

„Spaniens Weigerung, den Vereinigten Staaten Zugang zu seinen Militärbasen zu gewähren, sowie die konfrontative Haltung von Ministerpräsident Pedro Sánchez gegenüber der Trump-Regierung haben einen echten Riss in Spaniens strategischer Verteidigung rund um Ceuta und Melilla entstehen lassen. Genau in diesen Riss ist Marokkos bedeutendster neuer Partner – Israel – in einer einzigartigen Position, Druck auszuüben …

Im März 2026 forderte Michael Rubin vom American Enterprise Institute die Trump-Regierung öffentlich auf, Ceuta und Melilla offiziell als besetztes marokkanisches Gebiet anzuerkennen und bezeichnete Spanien als ‚Kolonialmacht, die Kolonien auf beiden Seiten der Straße von Gibraltar unterhält‘.

Wenige Tage später erklärte der Kongressabgeordnete Mario Díaz-Balart, Vorsitzender des Unterausschusses für Nationale Sicherheit und enger Vertrauter Marco Rubios, öffentlich, Ceuta und Melilla lägen ‚nicht auf spanischem Staatsgebiet‘, sondern auf marokkanischem Territorium. Über ihre Zukunft müsse ‚unter Freunden und Verbündeten verhandelt werden‘.

Das war keine Randmeinung, sondern Teil einer koordinierten strategischen Neuausrichtung …

Die Abraham-Abkommen verwandelten Marokko von einem stillen Gesprächspartner Israels in einen formellen Militärpartner. Im Januar 2026 unterzeichneten Israel und Marokko in Tel Aviv einen gemeinsamen militärischen Arbeitsplan, den die israelischen Streitkräfte als Vertiefung der Zusammenarbeit mit einem ‚Schlüsselpartner für regionale Stabilität‘ bezeichneten.

Diese bilaterale Struktur verschafft Israel etwas, das es in Nordafrika bisher kaum besaß: ein direktes strategisches Interesse am regionalen Erfolg Marokkos.

Dieses Interesse lässt sich unmittelbar auf Ceuta und Melilla übertragen. Die Abraham-Koalition der Trump-Regierung, aufgebaut auf der gemeinsamen Gegnerschaft zum Iran und wirtschaftlichen Anreizen, hat ein operatives Dreiecksverhältnis zwischen Washington, Jerusalem und Rabat geschaffen.

Israels Stimme besitzt in diesem Dreieck überproportionales Gewicht. Wenn israelische Vertreter die strategischen Interessen eines Partners unterstützen, hat dies in einem Weißen Haus, das die Ausweitung der Abraham-Abkommen zum Kern seiner Außenpolitik gemacht hat, erhebliches Gewicht.

Marokkos Gebietsansprüche auf Ceuta und Melilla sind längst nicht mehr nur ein bilateraler Streit mit Spanien. Sie entwickeln sich zunehmend zu einem Test dafür, ob die Trump-Regierung ihre kooperativsten Partner stärker belohnt als jene NATO-Mitglieder, die sich ihren Plänen widersetzen.

Die Abraham-Abkommen schufen einen Rahmen für die Neuordnung der Allianzen im Nahen Osten und in Nordafrika im Interesse der USA und Israels. Marokko bei der Rückgewinnung Ceutas und Melillas zu unterstützen, würde dieses Konzept stärken und gleichzeitig ein NATO-Mitglied bestrafen, das sich in einer entscheidenden Phase wiederholt gegen die Allianz gestellt hat.“

— Ynet Global, „Abraham Accords reach the Strait: how Israel can help Morocco reclaim its North“

Damit wird das größere Bild deutlicher. Es geht nicht nur um eine einfache Psyops, um Pedro Sánchez schlecht aussehen zu lassen. Vielmehr handelt es sich nach Auffassung des Autors um eine Ausweitung des Projekts „Greater Israel“, das nicht nur die Region zwischen Nil und Euphrat umfasst, sondern eine umfassendere Neuordnung der bestehenden Machtverhältnisse anstrebt, in der Israel eine dominierende Stellung im Nahen Osten und darüber hinaus einnimmt. Der Krieg gegen den Iran hat diese Ambitionen keineswegs gebremst.

If we're being honest about what's going on in Spain: pic.twitter.com/lSiUjg3kmy — Forbidden HQ 🐇 (@WearForbidden) July 31, 2026

Anmerkung: Ceuta wird von Spanien, der Europäischen Union, den Vereinten Nationen sowie der überwiegenden Mehrheit der Staaten weltweit als spanisches Hoheitsgebiet anerkannt. Die Stadt ist eine autonome Stadt Spaniens und vollständig in den spanischen Staat integriert. Sie steht seit dem späten 16. bzw. 17. Jahrhundert ununterbrochen unter spanischer Kontrolle. Als Marokko 1956 unabhängig wurde, blieben Ceuta und die übrigen Plazas de Soberanía – darunter Melilla – spanisch.

Hier noch der inzwischen berüchtigte Tweet von Yair Netanjahu, in dem er arabische Islamisten dazu aufruft, Ceuta und Melilla zu „befreien“. Man sollte bedenken, dass dieser Tweet bereits im Mai 2019 veröffentlicht wurde – und dennoch soll man glauben, die Ereignisse von gestern seien völlig spontan gewesen.