„Great Replacement Clock“ geht online: Neue Plattform macht den demografischen Wandel im Westen sichtbar

Eine neue Website sorgt bereits kurz nach ihrem Start für Diskussionen: Mit der „Great Replacement Clock“ will ihr Entwickler die langfristige demografische Entwicklung in westlichen Staaten dokumentieren und nach eigenen Angaben erstmals in einer zentralen, öffentlich zugänglichen Datenbank zusammenführen.

Laut dem Initiator verfolgt die Plattform den Anteil der Bevölkerung europäischer Herkunft sowohl weltweit als auch in 45 historisch überwiegend von Europäern besiedelten Staaten. Historische Daten und Zukunftsprognosen werden dabei in einer interaktiven Zeitleiste zusammengeführt. Sämtliche Quellen, Annahmen und Berechnungsmethoden sollen nach Angaben des Projekts offen dokumentiert und überprüfbar sein.

🕐Announcement: https://t.co/yYYwMIiF3M is now live!



A year ago, I went looking for something like a Great Replacement Tracker — a site that aggregated all the demographic data for the West and could tell me how bad things really were. To my surprise, I couldn't find one. So six… pic.twitter.com/mC0medeC72 — Leo Pier (@Leo_Pier_) July 31, 2026

Kritik an offiziellen Statistiken

Der Entwickler begründet das Projekt mit einer angeblichen Lücke in den amtlichen Statistiken. Viele westliche Staaten würden ethnische Herkunft entweder gar nicht erfassen oder nur eingeschränkt dokumentieren.

Besonders Frankreich wird als Beispiel genannt, da dort die Erhebung ethnischer Daten gesetzlich stark eingeschränkt ist. Auch in anderen Ländern würden unterschiedliche Volkszählungsmethoden langfristige Vergleiche erschweren. Nach Ansicht des Projekts führten wechselnde Kategorien und Zusammenfassungen verschiedener Bevölkerungsgruppen dazu, dass demografische Entwicklungen nur eingeschränkt nachvollziehbar seien.

Eigene Rekonstruktion der Bevölkerungsentwicklung

Um diese Lücke zu schließen, rekonstruiert die Plattform nach eigenen Angaben den Anteil der Bevölkerung europäischer Abstammung anhand verschiedener demografischer Quellen und eines einheitlichen Modells. Der Betreiber betont, sämtliche Annahmen und Berechnungen offenlegen zu wollen und fordert Fachleute ausdrücklich dazu auf, Fehler oder fragwürdige Zahlen zu melden.

Politisch hoch umstritten

Bereits der Name der Website macht deutlich, dass sie sich auf die sogenannte „Great Replacement“-These bezieht. Diese ist politisch und wissenschaftlich stark umstritten. Während Befürworter argumentieren, dass tiefgreifende demografische Veränderungen im Westen unzureichend dokumentiert würden, weisen zahlreiche Wissenschaftler darauf hin, dass der Begriff häufig mit weitreichenden politischen Interpretationen verbunden werde und zwischen messbaren demografischen Veränderungen und deren Deutung unterschieden werden müsse.

Transparenz oder neue Kontroverse?

Der Betreiber beschreibt sein Projekt als Versuch, eine öffentliche Datengrundlage für die Diskussion über langfristige Bevölkerungsentwicklungen bereitzustellen. Sein Ziel sei es, die verwendeten Quellen und Methoden vollständig transparent zu machen.

Ob sich die „Great Replacement Clock“ als wissenschaftlich belastbares Referenzwerk etabliert oder vor allem neue Kontroversen über Migration, Statistik und Bevölkerungsentwicklung auslöst, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen. Fest steht bereits jetzt: Das Projekt greift ein Thema auf, das in vielen westlichen Ländern seit Jahren intensiv und kontrovers diskutiert wird.