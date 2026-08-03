Fast die Hälfte will Digitalfranken – acht Monate nachdem sie das Bargeld in die Verfassung schrieben

Nico Stino

Am 8. März 2026 taten die Schweizer etwas, das man in keinem anderen Land findet: Sie schrieben sich das Bargeld in die eigene Verfassung. 73,42 Prozent stimmten dem Gegenvorschlag zu, der Franken und die Bargeldversorgung als Verfassungsauftrag festzuschreiben. Ein Bekenntnis zu Münz und Note, zur physischen Selbstbestimmung über das eigene Geld.

Keine fünf Monate später zeigt eine Umfrage von BearingPoint und YouGov: 44 Prozent der Schweizer würden im Alltag am liebsten einen