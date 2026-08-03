Helmut Schmidt – der geistige Vater der „Reichsbürger“

Peter Haisenko

Für sehr viele ist Kanzler Schmidt immer noch der beste Kanzler, den die BRD jemals hatte. Aber trifft das tatsächlich zu? Warum ist er überhaupt Kanzler geworden? Was war seine Aufgabe zu Beginn seiner Kanzlerschaft? War er Mitglied der größten Verschwörung in der Nachkriegszeit, der Willy Brandt nicht angehörte?

Um es gleich zu Anfang klarzustellen: Es war Schmidt, der die BRD in den Schuldensumpf geführt hat, aber das ist nicht das große Thema. Es geht um den Kalten Krieg und bis heute wissen die wenigsten, was es damit auf sich hat. Schmidt wusste das. Er gehörte zu den Eingeweihten. Willy Brandt eben nicht und so musste seine Ostpolitik schnell revidiert werden, die er im besten Wissen und Gewissen vorangetrieben hatte. Um das zu verstehen muss man wissen, wer den Kalten Krieg