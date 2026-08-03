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Dr. Fuellmich lässt nicht locker – Neuer Eilantrag – Haftentlassung nach Zweidrittel der Strafe?

Es ist nicht leicht, in den 3 Verfahren gegen bzw. von Dr. Reiner Fuellmich rechtzeitig den jeweiligen aktuellen Stand zu erfahren und die Übersicht zu halten. Im Verlaufe eines neuen langen Telefon-Gesprächs mit „Bittel TV“ am 20. Juli 2026 hat Dr. Fuellmich einen gewissen Überblick gegeben. Und ich möchte versuchen, den sich daraus ergebenden aktuellen Stand für die interessierten Leser darzustellen, so dass sie den Zusammenhang mit dem, was ich in meinen zuletzt veröffentlichten Artikeln geschrieben habe, herstellen können.

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