Wem gehört das Geld?

Egon W. Kreutzer

Es soll hier nicht um die Verteilung der Geldvermögen gehen, die ist hinlänglich bekannt.

Dieser Aufsatz behandelt das System „Geld“, bei dem es sich schließlich um eine unersetzliche Infrastruktur der Grundversorgung handelt. Zudem ist das Geld ein wichtiges volkswirtschaftliches Element, wenn es in seiner Eigenschaft als „Währung“ betrachtet wird.

Theoretisch sind Bereitstellung von Geld und die Festlegung der Grundprinzipien der Funktionsweise des Geldes also öffentliche, im Grunde sogar hoheitliche Aufgaben, die im Range mindestens gleich sind mit der Sicherung der Staatsgrenzen, der Errichtung und dem Erhalt des